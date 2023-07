Elis : Résultats du 1er semestre 2023

English French

Résultats du 1er semestre 2023 très solides

Chiffre d’affaires record, nette amélioration de la rentabilité,

poursuite du désendettement

Relèvement des objectifs de rentabilité du Groupe pour 2023

Résultats très solides en dépit de l’inflation et des incertitudes géopolitiques persistantes

Chiffre d’affaires de 2 101,3m€ (+17,8% dont +15,2% en organique)

Marge d’EBITDA ajusté en amélioration de +90pb à 33,2% du chiffre d’affaires

Marge d’EBIT ajusté en amélioration de +200pb à 15,1% du chiffre d’affaires

Résultat net en hausse de +158,3% à 138,8m€

Résultat net courant en hausse de +33,3% à 197,7m€

Résultat net courant par action en hausse de +25,5% à 0,78€ (nombre d'actions sur une base diluée)

Free cash-flow (après paiement des loyers) de 16,9m€, en ligne avec la saisonnalité habituelle du 1 er semestre

semestre Levier d’endettement financier en baisse à 2,4x au 30 juin 2023

Forte croissance du chiffre d’affaires : succès commerciaux en Vêtement professionnel, bonne dynamique de prix pour contrer l’inflation de nos coûts et activité satisfaisante en Hôtellerie-Restauration

Niveau record de signatures de nouveaux contrats en Vêtement professionnel au 1 er semestre, porté par les nombreuses initiatives commerciales du Groupe

semestre, porté par les nombreuses initiatives commerciales du Groupe Bonne activité en Hôtellerie-Restauration, notamment en France

Dynamique de prix très favorable sur l’ensemble de nos marchés grâce aux ajustements mis en place tout au long de l’année 2022 et depuis le 1er janvier 2023 pour compenser l’inflation de nos coûts





Amélioration de la marge d’EBITDA portée par l’effet de levier opérationnel, des gains de productivité et une balance d’inflation équilibrée

Forte amélioration de la marge en Europe du Sud, en Amérique latine et en France, notamment grâce à la reprise de l’activité en Hôtellerie-Restauration

Poursuite des gains de productivité avec des progrès importants en logistique et en consommation d’énergie notamment

L’effet prix est d’environ +11% sur le semestre et l’inflation des coûts d’environ +10%

Grande discipline tarifaire pour les nouvelles signatures et les renouvellements de contrats, entraînant occasionnellement des pertes de contrats

Poursuite du déploiement de notre stratégie RSE

Notations extra-financières en amélioration, récompensant la stratégie RSE du Groupe

Elis présentera son plan climat lors d’un événement le 4 septembre 2023 ; à cette occasion, un point sera fait sur l’activité de l’été

Relèvement des objectifs de rentabilité du Groupe pour 2023

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel 2023 désormais attendue à environ +12% (précédemment attendue entre +11% et +13%)

Marge d’EBITDA ajusté 2023 désormais attendue en amélioration d’environ +70pb par rapport à 2022 (précédemment attendue en amélioration d’environ +50pb)

EBIT ajusté 2023 désormais attendu au-dessus de 660m€ (précédemment attendu au-dessus de 650m€)

Résultat net courant 2023 désormais attendu au-dessus de 410m€ (précédemment attendu au-dessus de 405m€)

Résultat net courant par action 2023 toujours attendu supérieur à 1,65€ sur une base diluée (en augmentation d’au moins +13% par rapport à 2022)

Free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) toujours attendu au-dessus de 260m€ (en augmentation d’au moins +16% par rapport à 2022)

Levier d’endettement financier au 31 décembre 2023 toujours attendu à environ 2,1x





Saint-Cloud, le 26 juillet 2023 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, publie ses résultats pour le 1er semestre 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le conseil de surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Les résultats du 1er semestre 2023 sont très satisfaisants. Elis enregistre un chiffre d’affaires en croissance de 17,8% à 2,1 milliards d’euros, et ses principaux indicateurs financiers sont en nette amélioration, qu’il s’agisse de la marge d’EBITDA, de la marge d’EBIT ou du résultat net par action.

La croissance organique du semestre, de 15,2%, est tirée par un effet prix d’environ 11% qui reflète notre capacité à négocier des ajustements depuis le début de l’année 2022 pour compenser l’inflation de nos coûts.

La dynamique commerciale est également soutenue dans toutes nos géographies. Nos offres, qui répondent aux besoins accrus de nos clients en matière d’hygiène, de traçabilité et de sécurité d’approvisionnement renforcée, continuent de remporter un franc succès et nous avons atteint, au 1er semestre, un niveau record de signatures de nouveaux contrats en Vêtement professionnel. Enfin, l’activité en Hôtellerie-Restauration est bien orientée sur le semestre.

L’activité M&A a été calme au 1er semestre, mais l’appétit du Groupe reste intact et nous entendons poursuivre notre stratégie d’acquisitions ciblées. Nous nous réjouissons de l’excellente performance de notre actif mexicain, intégré depuis juillet 2022 et dont les résultats sont nettement supérieurs aux attentes initiales.

D’un point de vue industriel, la poursuite de l’optimisation des processus de production dans toutes les géographies permet d’enregistrer sur le 1er semestre des gains de productivité significatifs, notamment concernant les frais d’ateliers, la logistique et la consommation de ressources.

La dynamique de chiffre d’affaires, la balance d’inflation équilibrée et les améliorations opérationnelles permettent la nette amélioration de nos agrégats financiers au 1er semestre : la marge d’EBITDA progresse de 90 points de base, la marge d’EBIT de 200 points de base et le résultat net courant par action affiche une hausse de plus de 25% sur une base diluée. Le Groupe poursuit également sa trajectoire de désendettement, avec un levier financier à 2,4x au 30 juin 2023.

Cette bonne performance semestrielle nous permet de rehausser les objectifs de rentabilité du Groupe pour 2023 : nous anticipons désormais une marge d’EBITDA 2023 en amélioration d’environ 70 points de base et un EBIT 2023 au-dessus de 660 millions d’euros. Le désendettement du Groupe se poursuivra, avec un levier d’endettement financier attendu à environ 2,1x au 31 décembre 2023, ce qui devrait rapidement rendre le Groupe compatible avec un profil investment grade.

Au 1er semestre, Elis a également poursuivi ses initiatives en lien avec l’économie circulaire et le recyclage de ses textiles. Le Groupe poursuit également la définition de sa stratégie climat et annoncera, le 4 septembre prochain, ses objectifs de réduction de ses émissions, alignés avec l’Accord de Paris.

La grande résilience dont Elis a fait preuve à travers les différentes crises récentes, son savoir-faire opérationnel, son profil de croissance organique renforcé et son modèle fondé sur les principes de l’économie circulaire sont des atouts majeurs qui permettront au Groupe de continuer à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent. »

I. Résultats semestriels 202 3





Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

En millions d’euros



T1 202 3

T2



S1



T1 202 2

T2



S1



T1 Var.



T2



S1 France 303,5 336,8 640,3 262,1 301,9 564,0 +15,8% +11,6% +13,5% Europe centrale 245,6 251,8 497,3 196,6 214,1 410,7 +24,9% +17,6% +21,1% Scandin. & Eur. de l’Est 153,3 146,8 300,1 135,3 145,0 280,2 +13,3% +1,3% +7,1% Royaume-Uni & Irlande 121,9 135,5 257,3 102,7 121,5 224,2 +18,7% +11,5% +14,8% Amérique latine 102,4 111,3 213,7 64,2 76,8 141,0 +59,6% +44,9% +51,6% Europe du Sud 81,3 98,7 179,9 65,2 85,1 150,3 +24,7% +16,0% +19,8% Autres 5,5 7,1 12,6 6,8 6,7 13,5 -19,1% +5,4% -6,9% Total 1 013,4 1 087,9 2 101,3 832,8 951,0 1 783,8 +21,7% +14,4% +17,8%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition du chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 640,3 564,0 +13,5% - - +13,5% Europe centrale 497,3 410,7 +18,9% +1,4% +0,7% +21,1% Scandin. & Eur. de l’Est 300,1 280,2 +11,5% +0,5% -4,9% +7,1% Royaume-Uni & Irlande 257,3 224,2 +18,5% - -3,7% +14,8% Amérique latine 213,7 141,0 +10,9% +40,2% +0,5% +51,6% Europe du Sud 179,9 150,3 +19,4% +0,3% - +19,8% Autres 12,6 13,5 -4,4% - -2,5% -6,9% Total 2 101,3 1 783,8 +15,2% +3,6% -1,0% +17,8%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

Croissance organique

T1 2023 Croissance organique

T2 2023 Croissance organique

S1 2023 France +15,8% +11,6% +13,5% Europe centrale +21,4% +16,7% +18,9% Scandinavie & Eur. de l’Est +15,8% +7,4% +11,5% Royaume-Uni & Irlande +23,9% +13,9% +18,5% Amérique latine +12,6% +9,5% +10,9% Europe du Sud +24,7% +15,4% +19,4% Autres -15,4% +6,6% -4,4% Total +18,3% +12,5% +15,2%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023

En millions d’euros T2 2023 T2 2022 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 336,8 301,9 +11,6% - - +11,6% Europe centrale 251,8 214,1 +16,7% - +0,9% +17,6% Scandin. & Eur. de l’Est 146,8 145,0 +7,4% +0,3% -6,4% +1,3% Royaume-Uni & Irlande 135,5 121,5 +13,9% - -2,4% +11,5% Amérique latine 111,3 76,8 +9,5% +38,0% -2,6% +44,9% Europe du Sud 98,7 85,1 +15,4% +0,6% - +16,0% Autres 7,1 6,7 +6,6% - -1,2% +5,4% Total 1 087,9 951,0 +12,5% +3,2% -1,3% +14,4%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBITDA ajusté du 1er semestre 2023

En millions d’euros S1 2023

publié S1 2022

retraité1 Var. S1 2023 / S1 2022 France 250,4 209,7 +19,4% En % du chiffre d’affaires 39,0% 37,0% +190pb Europe centrale 147,3 121,5 +21,2% En % du chiffre d’affaires 29,5% 29,4% = Scandinavie & Eur. de l’Est 106,5 100,7 +5,7% En % du chiffre d’affaires 35,5% 35,9% -50pb Royaume-Uni & Irlande 76,5 67,4 +13,6% En % du chiffre d’affaires 29,7% 30,0% -30pb Amérique latine 73,6 45,6 +61,1% En % du chiffre d’affaires 34,4% 32,4% +200pb Europe du Sud 53,0 39,4 +34,6% En % du chiffre d’affaires 29,4% 26,2% +320pb Autres (9,1) (7,9) +15,1% Total 698,1 576,4 +21,1% En % du chiffre d’affaires 33,2% 32,3% +90pb

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

Le chiffre d’affaires du 1er semestre est en croissance de +13,5% (intégralement organique). En plus d’une base comparable favorable (le 1er trimestre 2022 ayant été pénalisé par le variant Omicron), l’activité en Hôtellerie-Restauration est bien orientée, notamment à Paris. La dynamique de prix est bonne et permet de compenser l’inflation de nos coûts. Nous enregistrons de nombreux gains de contrats en Vêtement professionnel et en Pest control mais la grande discipline tarifaire dont le Groupe fait preuve a entraîné quelques pertes dans les autres segments.

Des gains logistiques, ainsi que le rééquilibrage de notre balance d’inflation, permettent une amélioration de +190pb de la marge d’EBITDA ajusté au 1er semestre 2023, à 39,0%.

Europe centrale

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +21,1% au 1er semestre (+18,9% en organique). En Allemagne, la majorité des ajustements de prix négociés en 2022 pour compenser la forte inflation (en particulier salariale) a été mise en place au début de l’année 2023, notamment pour nos clients du secteur de la Santé. La croissance organique du pays est supérieure à +20% au 1er semestre. Tous les autres pays de la région affichent une croissance organique d’environ +15% ou plus, avec une dynamique similaire sur les prix et de nouveaux contrats en Industrie et Commerce & Services, notamment en Pologne et aux Pays Bas. Comme en France, la discipline tarifaire du Groupe entraîne occasionnellement des pertes de contrats, notamment en Santé en Allemagne.

La marge d’EBITDA ajusté du 1er semestre 2023 est de 29,5%, stable par rapport à l’année dernière. La mise en place progressive des ajustements de prix ainsi que des gains de productivité, notamment en logistique, permettent de contrecarrer la forte inflation qui se poursuit dans la zone, surtout en Allemagne. Nos coûts de l’énergie sont en augmentation dans la zone car les volumes 2022 étaient couverts à des prix inférieurs à ceux d’aujourd’hui.

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +7,1% (+11,5% en organique), tiré par la reprise de l’Hôtellerie-Restauration, surtout en Suède et au Danemark (avec une base comparable favorable au 1er trimestre) et le développement commercial est très bon en Vêtement professionnel (y compris Ultra propre).

La marge d’EBITDA ajusté est en repli de -50pb par rapport au 1er semestre 2022, à 35,5%. L’inflation reste forte, les négociations tarifaires sont souvent plus difficiles, notamment avec les clients dans la santé publique, et la poursuite de la reprise de l’Hôtellerie-Restauration a un léger effet dilutif sur la marge de la zone.

Royaume-Uni & Irlande

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +14,8% (+18,5% en organique). Le Groupe enregistre une bonne performance en Hôtellerie-Restauration, avec une base comparable favorable au 1er trimestre. La dynamique de prix est très bonne dans la zone. En Industrie et Commerce & Services, nous enregistrons également la signature de nouveaux contrats grâce à un effort commercial soutenu ; l’activité des clients semble toutefois touchée par la dégradation de la situation macro-économique au Royaume-Uni.

La marge d’EBITDA ajusté de la zone est en baisse de -30pb par rapport au 1er semestre 2022, à 29,7%. Elle est en amélioration au Royaume-Uni mais en baisse en Irlande, où le 1er semestre 2022 bénéficiait d’un reliquat de subvention liée à la pandémie. Retraitée de cet effet non récurrent, la marge de la zone est en amélioration.

Amérique latine

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +51,6% (+10,9% en organique). L’inflation de la région continue de baisser en-dessous de 10%, tandis que la dynamique d’externalisation se poursuit. L’acquisition du leader du marché mexicain, consolidée depuis le 1er juillet 2022, contribue pour une grande part au fort effet périmètre du semestre (+40,2%). Le niveau d’activité est très satisfaisant sur le premier semestre, avec de belles conquêtes commerciales en Vêtement professionnel. L’effet change est quasiment neutre sur le semestre (+0,5%).

La marge d’EBITDA ajusté est en forte hausse de +200pb par rapport au 1er semestre 2022, à 34,4%, tirée par l’intégration de l’actif mexicain, ainsi que par des gains de productivité dans les autres pays.

Europe du Sud

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +19,8% (+19,4% en organique). Comme attendu, l’Hôtellerie-Restauration, qui bénéficie d’une base comparable très favorable, est en nette progression. En Vêtement professionnel, la bonne dynamique commerciale et le développement de l’externalisation se poursuivent. Enfin, la dynamique de prix de la zone est satisfaisante.

La forte augmentation du chiffre d’affaires et des gains de productivité permettent une amélioration de +320pb de la marge d’EBITDA ajusté du 1er semestre 2023, à 29,4%.

Tableau de passage de l’EBITDA ajusté au résultat net

En millions d’euros S1 2023

publié S1 2022

retraité1 Var. EBITDA ajusté 698,1 576,4 +21,1% En % du chiffre d’affaires 33,2% 32,3% +90pb Dotations aux amortissements (381,7) (344,0) EBIT ajusté 316,4 232,4 +36,2% En % du chiffre d’affaires 15,1% 13,0% +200pb Résultat opérationnel courant 305,3 221,2 +38,0% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (41,3) (40,7) Perte de valeur sur le goodwill - (58,7) Autres produits et charges opérationnels (21,5) (1,2) Résultat opérationnel 242,4 120,7 +100,8% Résultat financier net (56,9) (28,9) Charge d'impôt (46,7) (38,0) Résultat des activités poursuivies 138,8 53,7 +158,3% Résultat net 138,8 53,7 +158,3%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBIT ajusté

En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT ajusté est en hausse de +200pb au 1er semestre 2023. Ceci reflète la baisse des investissements en linge en 2020 et 2021, et l’inertie des amortissements des investissements industriels par rapport à l’inflation (leur période d’amortissement étant beaucoup plus longue que celle du linge), conduisant à une diminution des amortissements en pourcentage du chiffre d’affaires au 1er semestre (18,2% contre 19,3% au 1er semestre 2022).

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT ajusté et le résultat opérationnel sont :

Les charges sur plans d’actions gratuites qui correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont stables par rapport au 1 er semestre 2022, à 10,3m€,

semestre 2022, à 10,3m€, La dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises qui relève principalement de l’allocation de l’écart d’acquisition de Berendsen. Au 1 er semestre 2023, le poste est stable par rapport au 1 er semestre 2022,

semestre 2023, le poste est stable par rapport au 1 semestre 2022, Les autres produits et charges opérationnels sont en forte augmentation, tirés notamment par la réévaluation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique en 2022, les perspectives financières du groupe acquis ayant été revues à la hausse compte tenu de la performance réalisée au 1 er semestre 2023,

semestre 2023, Pour mémoire, le Groupe avait comptabilisé en Russie, à la date du 30 juin 2022 (conformément à la norme comptable), une perte de valeur sur le goodwill de 58,7m€.

Résultat financier net

Au 1er semestre 2023, la charge financière nette est de 56,9m€. Elle est en augmentation de 28m€ par rapport au 1er semestre 2022, du fait d’un effet de base (gains de change élevés au 1er semestre 2022), de la désactualisation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique en 2022 et des intérêts des nouveaux financements mis en place en 2022.

Résultat net

Le résultat net ressort en augmentation de +158,3% au 1er semestre 2023, à 138,8m€ contre 53,7m€ au 1er semestre 2022.

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

En millions d’euros S1 2023 publié S1 2022 retraité1 Var. Résultat net 138,8 53,7 +158,3% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises2 32,9 32,6 Charge IFRS 22 9,8 10,2 Perte de valeur sur le goodwill - 58,7 Gains de change exceptionnels2 - (7,9) Autres produits et charges opérationnels2 16,3 1,0 Résultat net courant 197,7 148,4 +33,3% Participations ne donnant pas le contrôle (0,0) 0,0 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère (A) 197,7 148,4 +33,2% Intérêts financiers liés aux obligations convertibles (B) (8,1) (3,5) Nombre d’actions, de base (C) 232,6 231,0 Nombre d’actions, dilué (D) 263,4 245,1 Résultat net courant par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère = A/C 0,85 0,64 +32,3% - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère = (A-B)/C 0,78 0,62 +25,5%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

2 : Net de l’effet impôt.

Le résultat net courant ressort à 197,7m€ au 1er semestre 2023, en amélioration de +33,3% par rapport au 1er semestre 2022. Le résultat net courant par action est en hausse de +25,5% à 0,78€ (nombre d'actions sur une base diluée).

Tableau de flux de trésorerie

En millions d’euros S1 2023

publié S1 2022

retraité1 EBITDA ajusté 698,1 576,4 Eléments exceptionnels et variations de provisions (6,8) (2,0) Frais d’acquisitions et de cessions (0,5) (1,7) Autres (0,9) (0,8) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 689,9 571,9 Investissements nets (414,1) (320,9) Variation du besoin en fonds de roulement (85,9) (81,6) Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (63,7) (53,2) Impôts versés (56,5) (50,8) Paiement des passifs locatifs - principal (52,9) (48,5) Free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) 16,9 17,0 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (61,7) (32,4) Autres variations provenant des sociétés acquises/cédées (4,0) (1,8) Autres flux liés aux opérations de financement (4,0) 0,9 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice (61,7) (33,2) Augmentation de capital, actions propres 0,5 0,4 Autres 16,8 5,6 Diminution de l’endettement net (97,3) (43,5) 30 juin 2023 31 déc 2022 Endettement financier net 3 275,4 3 178,0

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Investissements nets

Au 1er semestre 2023, les investissements nets du Groupe augmentent d’environ 93m€ par rapport au 1er semestre 2022. En pourcentage du chiffre d’affaires, le ratio ressort à 19,7% du chiffre d’affaires, comparé à 18,0% au 1er semestre de l’année précédente. Cette augmentation du ratio reflète le retour à une saisonnalité normative de notre activité, avec la majorité des investissements réalisée au 1er semestre pour préparer la saison. Pour mémoire, en 2022, seuls 45% des investissements avaient été réalisés au 1er semestre, en raison de la faiblesse de l’activité hôtelière au 1er trimestre et des retards fournisseurs liés à la désorganisation de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Variation du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre 2023, la variation du besoin en fonds de roulement est fortement négative à c. -86m€, reflétant l’effet de la poursuite de la reprise de l’activité sur les créances clients et une variation négative du compte fournisseurs. Le Groupe enregistre de bons ratios d’encaissements clients : le délai moyen de règlement de nos clients était de 54 jours au 30 juin 2023, contre 55 jours au 30 juin 2022.

Free cash-flow

Au 1er semestre 2023, le Groupe délivre un free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) de 16,9m€, reflétant la saisonnalité normative de génération de cash du Groupe, en ligne avec l’objectif annuel.

Endettement financier net et financement

L’endettement net du Groupe au 30 juin 2023 est de 3 275,4m€, contre 3 178,0m€ au 31 décembre 2022 et 3 187,3m€ au 30 juin 2022. Le levier d’endettement financier s’élève à 2,4x au 30 juin 2023, contre 2,5x au 31 décembre 2022 et 2,7x au 30 juin 2022.

Le 20 juillet 2023, le Groupe a signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 200m$ avec un groupe d’investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management. Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 12 ans (juillet 2035) et offrent aux investisseurs un coupon de 6,03% en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 183m€ par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 5,21%.

Distribution au titre de l’exercice 2022

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 25 mai 2023 a donné à chaque actionnaire le choix de recevoir le paiement du dividende au titre de l’exercice 2022 de 0,41€ par action en numéraire ou en actions nouvelles de la Société. Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende a été fixé à 16,39€. À la clôture de la période d’option, 34,72% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende au titre de l’exercice 2022. Le montant du dividende au titre de l’exercice 2022 versé en numéraire aux actionnaires n’ayant pas opté pour le paiement en actions s’élève à 61,7m€ (hors commissions) et a été payé en juin.

II. Relèvement des objectifs de rentabilité du Groupe pour 2023

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel 2023 désormais attendue à environ 12% (précédemment attendue entre +11% et +13%) Marge d’EBITDA ajusté 2023 désormais attendue en amélioration d’environ +70pb par rapport à 2022 (précédemment attendue en amélioration d’environ +50pb) EBIT ajusté 2023 désormais attendu au-dessus de 660m€ (précédemment attendu au-dessus de 650m€) Résultat net courant 2023 désormais attendu au-dessus de 410m€ (précédemment attendu au-dessus de 405m€) Résultat net courant par action 2023 toujours attendu supérieur à 1,65€ sur une base diluée (en augmentation d’au moins +13% par rapport à 2022) Free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) toujours attendu au-dessus de 260m€ (en augmentation d’au moins +16% par rapport à 2022) Levier d’endettement financier au 31 décembre 2023 toujours attendu à environ 2,1x



III. Actualité RSE





L’économie circulaire au cœur du modèle économique d’Elis

Elis propose à ses clients des produits qui sont entretenus, réparés, réutilisés et réemployés afin d’optimiser leur utilisation et leur durée de vie. Le Groupe sélectionne ainsi ses produits textiles sur la base de critères de durabilité assurant un grand nombre de cycles de lavage et dispose également d’ateliers de réparation. Elis a la conviction que le modèle d’économie circulaire, visant notamment à réduire les consommations de ressources naturelles en optimisant la durée de vie des produits, est une solution durable pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Les services proposés par Elis se positionnent notamment comme une alternative durable :

Par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits : en les mutualisant entre plusieurs utilisateurs ou clients, et en cherchant en permanence à améliorer les processus industriels liés à leur entretien. A titre d’exemple, l’utilisation de vêtements professionnels entretenus par Elis permet, par rapport à des vêtements entretenus à domicile ou en blanchisserie traditionnelle, de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à 37% et la consommation d’eau de 48%. (source : EY)

jusqu’à 37% et la consommation d’eau de 48%. (source : EY) Par rapport à des produits à usage unique, dit jetables : en proposant des solutions réutilisables, le plus souvent entretenues localement, contribuant également à l’emploi et au développement économique des territoires. A titre d’exemple, l’utilisation de tenues de bloc opératoire réutilisables dans les établissements de santé permet une baisse comprise entre 31% et 62% des émissions de CO 2 en comparaison avec des tenues jetables (source : Cleaner Environmental Systems)

Ces alternatives à des approches linéaires de consommation permettent de plus à nos clients d’éviter des émissions de CO 2 et de contribuer à réduire leurs propres émissions.

La Fondation Ellen MacArthur estime quant à elle que « l’économie circulaire est nécessaire pour atteindre le Zéro Emissions Nettes » et que près de « 10 milliards de tonnes de CO 2 (soit 20% des émissions mondiales) pourraient être réduites grâce à une transition de nos modèles vers l’économie circulaire ». (https://climate.ellenmacarthurfoundation.org)

Notations extra-financières

En 2022, Sustainalytics a amélioré la notation ESG d’Elis de 10 points à 14,8 (« risque faible »). Elis a de plus obtenu la note de « A- » au questionnaire Climat du CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation à but non-lucratif qui réalise des évaluations indépendantes sur la base des informations mises à disposition par les entreprises sur leur stratégie, gestion, performance, engagement de leurs parties prenantes sur le climat, etc. Cette évaluation place ainsi le Groupe dans la catégorie « Leadership » et souligne son engagement et son action en matière de changement climatique. De plus, le Groupe a obtenu la note « A » au CDP Supplier Engagement Leaderboard, ce qui place Elis dans le top 8% des entreprises évaluées pour leurs actions mises en place sur la chaîne de valeur en faveur du climat.

Elis a de plus renouvelé son excellente performance au questionnaire EcoVadis, en maintenant son score de 75/100 dans un contexte toujours plus exigeant en matière de RSE. Ce score permet au Groupe de disposer d’une médaille d’or, le positionnant parmi le top 5% des 100 000 entreprises évaluées par EcoVadis.

Enfin, Elis a amélioré son score auprès de l’agence de notation Gaïa, à 75/100 vs 73/100 précédemment, et le Groupe conserve son niveau « Or ».

Notre engagement en faveur du climat

Conscient des enjeux actuels liés au changement climatique, le Groupe s’est engagé dans une démarche de réduction de ses émissions alignée avec l’Accord de Paris et contribuant à maintenir l’augmentation de température en dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels1. Le Groupe présentera ses objectifs « climat », alignés avec la méthodologie de l’initiative Science Based Targets (SBTi), le 4 septembre 2023.

IV. Autres informations





Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 30 juin 2022 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

En millions d’euros S1 2022 publié IFRS 3 S1 2022

retraité Chiffre d’affaires 1 783,8 - 1 783,8 EBITDA ajusté 576,4 - 576,4 Dotations aux amortissements (344,0) - (344,0) EBIT ajusté 232,4 - 232,4 Résultat opérationnel courant 221,2 - 221,2 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (40,4) (0,3) (40,7) Perte de valeur de goodwill (58,7) - (58,7) Autres produits et charges opérationnels (1,2) - (1,2) Résultat opérationnel 121,0 (0,3) 120,7 Résultat financier net (28,9) - (28,9) Charge d'impôt (38,1) 0,1 (38,0) Résultat des activités poursuivies 53,9 (0,2) 53,7 Résultat net 53,9 (0,2) 53,7

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Etats financiers consolidés

Les comptes semestriels consolidés condensés du 1er semestre 2023 sont disponibles à cette adresse : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Répartition géographique

France Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède Royaume-Uni & Irlande Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal



V. Contact

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Extrait des comptes semestriels consolidés condensés

État du résultat net consolidé intermédiaire

(en millions d'euros) 30/06/2023 30/06/2022 (non audité) retraité Produits de l'activité ordinaire 2 101,3 1 783,8 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (308,0) (273,1) Coûts de traitement (809,3) (698,3) Coûts de distribution (307,4) (276,4) Marge brute 676,6 536,1 Frais de vente, généraux et administratifs (370,7) (319,1) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances (0,7) 4,1 Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises, perte de valeur sur le goodwill et avant autres produits et charges opérationnels 305,3 221,2 Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (41,3) (40,7) Perte de valeur sur le goodwill - (58,7) Autres produits et charges opérationnels (21,5) (1,2) Résultat opérationnel 242,4 120,7 Résultat financier net (56,9) (28,9) Résultat avant impôt 185,5 91,8 Charge d'impôt (46,7) (38,0) Résultat des activités poursuivies 138,8 53,7 Résultat des activités abandonnées, net d'impôt - - RESULTAT NET 138,8 53,7 Attribuable aux : - actionnaires de la société mère 138,8 53,7 - participations ne donnant pas le contrôle (0,0) 0,0 Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,60 €0,23 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,56 €0,23 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,60 €0,23 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,56 €0,23

État de la situation financière consolidée intermédiaire

Actif

(en millions d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 (non audité) retraité Goodwill 3 974,3 3 943,7 Immobilisations incorporelles 682,3 721,5 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 483,7 466,9 Immobilisations corporelles 2 138,3 2 039,8 Autres participations 0,1 0,1 Autres actifs non courants 74,4 79,2 Actifs d'impôt différé 50,9 43,0 Actifs liés aux avantages du personnel 8,0 18,7 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 412,1 7 312,9 Stocks 200,7 195,2 Actifs sur contrats 60,4 45,5 Clients et autres débiteurs 839,3 748,0 Actifs d'impôt exigible 27,4 18,2 Autres actifs 23,4 17,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 408,7 286,1 Actifs détenus en vue de la vente - 0,2 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 559,9 1 310,6 TOTAL ACTIF 8 972,0 8 623,6

Passif et capitaux propres

(en millions d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 (non audité) retraité Capital émis 232,7 230,1 Primes liées au capital 2 471,2 2 440,9 Réserve sur actions propres (1,2) (1,7) Autres réserves (301,5) (324,1) Résultats accumulés non distribués 906,6 866,2 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3 307,8 3 211,5 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,8 0,8 CAPITAUX PROPRES 3 308,6 3 212,2 Provisions 91,2 91,8 Passifs liés aux avantages du personnel 68,3 69,4 Emprunts et dettes financières 2 536,1 3 034,9 Passifs d'impôt différé 295,3 297,0 Passifs locatifs 406,2 390,3 Autres passifs non courants 41,4 69,6 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 438,5 3 952,9 Provisions - part à moins d'un an 10,3 10,4 Dettes d'impôt exigible 27,2 24,0 Fournisseurs et autres créditeurs 353,6 364,9 Passifs sur contrats 84,8 81,4 Passifs locatifs - part à moins d'un an 99,9 95,2 Autres passifs 501,0 453,4 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 1 148,0 429,3 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 224,8 1 458,4 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 8 972,0 8 623,6

Etat des flux de trésorerie consolidés intermédiaires

(en millions d'euros)

(non audité) 30/06/2023 30/06/2022

retraité Résultat net consolidé 138,8 53,7 Charge d'impôt 46,7 38,0 Résultat financier net 56,9 28,9 Perte de valeur sur le goodwill - 58,7 Paiements en actions 8,4 9,8 Dotations nettes aux amortissements et provisions 422,4 383,8 Quote-part de subvention virée au compte de résultat (0,3) (0,3) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,0 1,1 Autres 15,9 (1,8) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 689,9 571,9 Variation des stocks (2,8) (24,5) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (93,4) (118,6) Variation des autres actifs (4,4) (3,1) Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs (30,2) 33,9 Variation des passifs sur contrats et autres passifs 49,5 30,8 Variation des autres postes (1,9) (1,0) Avantages du personnel (2,7) 0,9 Impôts versés (56,5) (50,8) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 547,5 439,6 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (13,4) (11,0) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles (0,0) - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (402,9) (315,7) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 2,0 5,6 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (61,7) (32,4) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée - - Variation des prêts et avances consentis 0,2 0,6 Dividendes reçus - - Subventions d'investissement 0,2 0,3 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (475,6) (352,7) Augmentation de capital 0,0 (0,0) Actions propres 0,5 0,4 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice - versés aux actionnaires de la société mère (61,7) (33,2) - versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Variation de l'endettement (a) 223,7 485,7 - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 624,2 739,6 - Remboursements d'emprunts (400,5) (254,0) Paiements de passifs locatifs - principal (52,9) (48,5) Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (63,7) (53,2) Autres flux liés aux opérations de financement (4,0) 0,9 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 41,9 352,1 VARIATION DE TRÉSORERIE 113,8 439,0 Trésorerie à l'ouverture 286,1 160,1 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 3,8 6,8 TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 403,6 605,8 (a) variation nette des lignes de crédit





1 Démarche de réduction alignée avec l’objectif 1,5°C pour les émissions directes (Scope 1) et indirectes (Scope 2), et Well below 2°C pour les autres émissions indirectes (Scope 3).

