Michelin : hausse de 5,9 % du chiffre d’affaires et de 11.4% du résultat opérationnel des secteurs au premier semestre 2023, dans un contexte de marchés défavorables. Cash-flow libre de 922 millions €, Guidance revue à la hausse.

Clermont-Ferrand, 26 juillet 2023 – 17h45

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin a enregistré au premier semestre 2023 une croissance de son chiffre d’affaires de 5,9 % et un résultat opérationnel des secteurs en hausse de 11,4 %, dans un contexte de marchés défavorables. Le cash-flow libre avant acquisitions s’est élevé à 922 millions €. La guidance est revue à la hausse.

Portées par une politique de prix dynamique et la croissance rapide des ventes Hors-Pneu, les ventes ont augmenté de 5,9 % à 14,1 milliards € :

Les marchés Pneu sont stables pour le Tourisme et en baisse pour le Poids lourd, tirés par les ventes Première monte mais freinés par le déstockage important de la Distribution et des flottes B2B.

Les volumes de ventes Pneus baissent de 3,7 %, reflétant les évolutions des marchés et la priorité donnée par le Groupe aux segments créateurs de valeur.

L'effet Prix-mix ressort à 9,4 %, témoignant de la valeur de l’offre du Groupe et d’un effet mix positif malgré l’impact défavorable de l’évolution des ventes Première monte vs Remplacement.

Les ventes Hors-Pneu ont augmenté de 17 % à taux de change constants, contribuant durablement à la croissance du Groupe.

L'effet de change est négatif à -1,0 % en raison de la baisse de la plupart des devises face à l'euro.

Le résultat opérationnel des secteurs augmente de 11,4 % pour atteindre 1,7 milliard €, la croissance dans les segments à forte valeur ajoutée ayant permis de compenser l'inflation des coûts et la baisse des volumes de ventes :

Les segments Automobile et Spécialités renforcent leur performance.

Le segment Transport routier a été confronté à un mix Première monte / Remplacement défavorable et à de faibles volumes, ce qui a fortement pesé sur l'utilisation des capacités et l’absorption des frais fixes.

Un effet prix-mix important, dû à l’enrichissement continu du mix produit, à la politique de prix et à l'impact différé des clauses d'indexation.

La marge opérationnelle des Spécialités a augmenté pour s’établir à 18,3 %, grâce au dynamisme des segments Mines, Avion et Matériaux de Haute Technologie.

Un cash-flow libre avant acquisitions de 922 millions € résultant d’un pilotage rigoureux :

EBITDA de 2,6 milliards €, représentant 18,8 % du chiffre d’affaires.

Le besoin en fonds de roulement a bénéficié d’une gestion stricte des stocks et d’une reprise de trésorerie issue du quatrième trimestre 2022.

Génération de cash positive de TBC de 256 millions € liée en partie au produit de la cession de son réseau Retail.

Florent Menegaux, Président, a déclaré : « Les résultats du Groupe ont été bons au premier semestre, dans un contexte de transformation accélérée des marchés auquel nous nous adaptons en permanence. Michelin dispose de nombreux atouts avec des offres de produits et de services de qualité qui, associés à des prix et à un mix appropriés, nous permettent de nous concentrer sur les segments de marchés les plus générateurs de valeur. Je tiens à féliciter nos équipes pour leur agilité et les résultats obtenus dans un environnement toujours difficile dans les segments Poids Lourd et Beyond Road. Dans les Matériaux de Haute Technologie, le déploiement de notre stratégie accélère avec l'acquisition annoncée de Flex Composite Group. »

Guidance revue à la hausse

Malgré un scénario de marchés moins favorable, la guidance 2023 du Groupe est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants supérieur à 3,4 milliards € (vs 3,2 milliards € précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2,0 milliards € (vs 1,6 milliard € précédemment).

Chiffres clés (1)







(en millions €) 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Ventes 14 079 13 289 Résultat opérationnel des secteurs 1 704 1 530 Marge opérationnelle des secteurs 12,1% 11,5% Automobile (2) 12,3% 11,9% Transport routier (2) 5,0% 9,1% Activités de Spécialités (2) 18,3% 13,5% Autres produits et charges opérationnels -90 -273 Résultat opérationnel 1 614 1 257 Résultat net 1 220 843 Résultat net par action 1,70 1,18 EBITDA des secteurs 2 643 2 439 Investissements hors acquisitions 772 709 Endettement net 4 626 4 852 Ratio d’endettement net 26,6% 29,9% Engagement net pour avantages au personnel (3) 2 290 2 267 Cash-flow libre (4) 770 -964 Cash-flow libre avant acquisitions 922 -1 014 Effectif inscrit (5) 132 300 127 400

(1) Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes consolidés présentés par les Gérants lors de sa réunion du 25 juillet 2023.

(2) Et distribution associée

(3) Voir Note 15 des Etats Financiers consolidés intermédiaires condensés.

(4) Cash-flow libre : Flux de trésorerie sur activités opérationnelles moins les flux de trésorerie sur activités d’investissement retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts.

(5) Données arrondies à la centaine la plus proche.

Évolution des marchés

Tourisme camionnette

1er semestre



2023/2022



(en nombre de pneus) Europe Ouest & centrale * Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte



Remplacement +14%



-6% +11%



-6% +6%



+16% +9%



-2%

* Y compris Turquie et Europe orientale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est globalement stable sur le premier semestre (+1%), masquant une hausse de 9% de la demande en Première monte et un retrait de 2% en Remplacement.

PREMIERE MONTE

En Première monte, la progression de la demande mondiale (+9%), qui s’inscrit sur des bases de comparaison favorables, est soutenue par la décongestion progressive des chaînes d’approvisionnement, la reconstitution de stocks de véhicules par certains constructeurs automobiles et par la croissance des ventes de véhicules électriques.

En Europe, le marché progresse de 14% au cours du premier semestre 2023. Cette amélioration s'établit sur des bases de comparaison très favorables, avec un premier semestre 2022 particulièrement pénalisé par les crises d'approvisionnement des constructeurs automobiles et le début du conflit en Ukraine.

En Amérique du nord et centrale, le marché affiche une croissance de 11 % au cours du semestre, tirée notamment par des intentions d'achat de la part des consommateurs qui restent élevées, ainsi que par un restockage progressif de la part des constructeurs automobiles.

En Chine, la demande ressort en croissance de 6% sur le premier semestre, avec un premier trimestre en berne (-6%) du fait de stocks élevés fin 2022, et un deuxième trimestre affichant un rebond de 20% sur des bases de comparaison favorables en raison de l'impact de la crise sanitaire en 2022. Dans la région, les ventes de véhicules électriques ont représenté près de 30% des ventes de véhicules neufs au premier semestre 2023, en hausse de plus de 5 points par rapport à la même période de l'année dernière.





REMPLACEMENT

En Remplacement, le retrait de 2% de la demande mondiale à fin juin 2023 masque des disparités importantes selon les régions.

En Europe, le marché affiche une baisse de 6 % au premier semestre 2023, avec une dynamique de ralentissement qui s'atténue au cours de la période, passant de - 9 % au premier trimestre à - 4 % au second. Les mesures de déstockage mises en œuvre par les distributeurs pèsent sur la demande sell-in, la demande sell-out faisant preuve de davantage de résilience.

En Amérique du nord, le marché recule de 6% sur la période, sur des bases de comparaison particulièrement défavorable tout au long du semestre. Comme en Europe, les mesures de déstockage mises en œuvre par les distributeurs pèsent sur la demande sell-in, la demande sell-out faisant preuve de davantage de résilience.

En Chine, la demande est en hausse de 16% à fin juin 2023, dont +32% au deuxième trimestre. Cette croissance très élevée tient à un rebond du marché en 2023 alors que durant la même période de 2022, les mesures de restriction de mobilité liées à la résurgence de la crise sanitaire avaient fortement pesé sur la demande.



Poids lourd (radial & bias)

1er semestre



2023/2022



(en nombre de pneus) Europe Ouest & centrale * Amérique du Nord & centrale Amérique du Sud Total Monde Première monte



Remplacement +9%



-13% -1%



-11% -22%



+3% +9%



0%

* Y compris Turquie et Europe orientale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine), Première monte et Remplacement, est en retrait de 4% sur le premier semestre, avec une progression de 3% de la demande en Première monte et un retrait de 5% en Remplacement.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés affichent une progression de 19% au premier semestre.





PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en croissance de 3% à fin juin 2023.

En Europe (+9%) et Amérique du nord et centrale (-1%), les marchés restent bien orientés, bien qu'ils s'inscrivent sur des bases de comparaison particulièrement élevées en Amérique du nord. Cette dynamique reflète des carnets de commande remplis jusqu’au troisième trimestre de 2023 chez les constructeurs. En Amérique du nord, la demande est renforcée par des achats de véhicules en anticipation de l’entrée en vigueur en 2024 d’une nouvelle norme relative aux émissions de gaz à effet de serre.

En Amérique du sud, la demande est en baisse de 22% au premier semestre. Ce retrait fait suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme anti-pollution au 1er janvier 2023 ayant provoqué des achats anticipés de véhicules neufs en 2022.

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial (hors Chine) s'inscrit en retrait de 5% à fin juin 2023, sur des bases de comparaison particulièrement élevée au premier semestre.

En Europe, la diminution de la demande est particulièrement marquée, avec un retrait de 13% par rapport à l'année précédente, dans un contexte de surcapacité de l'offre de fret.

Au-delà d'une base de comparaison élevée en 2022, l'amélioration des chaînes d’approvisionnement mondiales et le ralentissement de l'activité économique permettent aux flottes et aux distributeurs de réduire un niveau de stocks encore élevé à fin juin.

En Amérique du nord et centrale, la demande diminue de 11% au premier semestre, avec une intensification de la baisse au deuxième trimestre (-19%) par rapport au premier (-1%). Comme en Europe, cette évolution s'inscrit sur des bases de comparaison très élevées, avec une amélioration des chaînes d'approvisionnement permettant de réduire le niveau des stocks.

En Amérique du sud, la demande est en légère hausse de 3% et se maintient à des niveaux élevés au premier semestre, soutenue par des opérations opportunistes de stockage par les distributeurs de pneus à bas coûts importés.



Activités de Spécialités

Agricole et Construction : les marchés agricoles restent globalement bien orientés, soutenus par la Première monte. Le marché de la construction est en revanche pénalisé par le ralentissement de l’activité résidentielle impactée par la hausse des taux d’intérêt, le segment infrastructure restant bien orienté.

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste élevé, avec une extraction de minerais en croissance et des stocks revenus à niveau normatif.

Deux-roues : la demande est en baisse, sur des bases de comparaison élevées, et sous l'effet d'un fort niveau de stocks, en particulier sur le segment des pneus pour vélo.

Avion : le marché des pneumatiques pour avion est en croissance, soutenu notamment par un retour du trafic régional à des niveaux pré-covid.

Bandes transporteuses : le marché des bandes transporteuses est dynamique, aussi bien sur le segment minier tiré par la forte demande de commodités, que sur le segment industriel soutenu par des investissements élevés.

Polymères de spécialités : la demande mondiale se stabilise dans un contexte de ralentissement de la croissance économique.

Ventes et résultats

Ventes

Sur les six premiers mois de l’année 2023, les ventes s’élèvent à 14 079 millions €, en hausse de 5,9% par rapport à la même période de 2022, sous l’effet des facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en retrait (-3,7%) en raison d'un effet de déstockage important de la Distribution, le contexte économique incertain et l'augmentation des taux d'intérêt incitant la Distribution à limiter le niveau de ses stocks, en particulier sur le premier trimestre ; l’arrêt complet des ventes en Russie pèse à hauteur de 1,1 pt sur les volumes du semestre.

en retrait (-3,7%) en raison d'un effet de déstockage important de la Distribution, le contexte économique incertain et l'augmentation des taux d'intérêt incitant la Distribution à limiter le niveau de ses stocks, en particulier sur le premier trimestre ; l’arrêt complet des ventes en Russie pèse à hauteur de 1,1 pt sur les volumes du semestre. un effet prix-mix pneumatique très positif de 9,4 % (+ 12,3% sur le premier trimestre, + 6,7% sur le deuxième trimestre) : l’effet prix (+ 1 130 millions €) résulte de l'effet plein des hausses de prix passées en 2022 et début 2023 afin de couvrir la totalité des facteurs d'inflation (matières premières, transport, énergie, masse salariale); l’effet mix (+ 124 millions €) est principalement le reflet de la priorité donnée à la marque MICHELIN sur l’ensemble des segments, de la croissance du marché Tourisme camionnette en 18 pouces et plus au sein duquel le Groupe gagne des parts de marché, ainsi que du dynamisme de l'activité pneus Minier.

pneumatique très positif de 9,4 % (+ 12,3% sur le premier trimestre, + 6,7% sur le deuxième trimestre) : l’effet prix (+ 1 130 millions €) résulte de l'effet plein des hausses de prix passées en 2022 et début 2023 afin de couvrir la totalité des facteurs d'inflation (matières premières, transport, énergie, masse salariale); l’effet mix (+ 124 millions €) est principalement le reflet de la priorité donnée à la marque MICHELIN sur l’ensemble des segments, de la croissance du marché Tourisme camionnette en 18 pouces et plus au sein duquel le Groupe gagne des parts de marché, ainsi que du dynamisme de l'activité pneus Minier. les ventes hors pneus en hausse de 16,6%, tirées par les activités convoyeurs, courroies et joints, ainsi que par la croissance des offres de services aux flottes. Les activités de gastronomie et de voyage sont également en rebond significatif après trois années de fortes perturbations liées à la crise sanitaire ;

en hausse de 16,6%, tirées par les activités convoyeurs, courroies et joints, ainsi que par la croissance des offres de services aux flottes. Les activités de gastronomie et de voyage sont également en rebond significatif après trois années de fortes perturbations liées à la crise sanitaire ; l’impact négatif des parités monétaires (-1,0%) résultant principalement de la forte dépréciation par rapport à l'euro d'un grand nombre de devises (yuan chinois, livre turque, livre sterling, dollars australien et canadien...) que ne compensent pas l'appréciation du dollar américain et du real brésilien ;

(-1,0%) résultant principalement de la forte dépréciation par rapport à l'euro d'un grand nombre de devises (yuan chinois, livre turque, livre sterling, dollars australien et canadien...) que ne compensent pas l'appréciation du dollar américain et du real brésilien ; un écart de périmètre favorable (+ 0,4%), lié essentiellement à l’intégration dans le périmètre de consolidation du Groupe de la société australienne CPS (Conveyor Product Solutions) acquise en juillet 2022, ainsi que de la prise de contrôle à 100% de la société américaine Blacksmith en avril 2023.

Résultats

Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 704 millions €, soit 12,1% des ventes, contre 1 530 millions € et 11,5% au premier semestre 2022.

L’évolution du résultat opérationnel des secteurs s’explique principalement par :

un effet volume défavorable de 328 millions € reflétant la diminution du nombre de pneus vendus en raison d'un contexte économique incertain et volatile dans de nombreuses régions où le Groupe opère, ainsi qu'un effet de déstockage important sur toute la chaine de valeur ;

défavorable de 328 millions € reflétant la diminution du nombre de pneus vendus en raison d'un contexte économique incertain et volatile dans de nombreuses régions où le Groupe opère, ainsi qu'un effet de déstockage important sur toute la chaine de valeur ; un effet prix-mix pneus favorable de 1 177 millions € grâce au pilotage rigoureux et volontariste des prix sur l'année 2022 et début 2023 ;

pneus favorable de 1 177 millions € grâce au pilotage rigoureux et volontariste des prix sur l'année 2022 et début 2023 ; un effet matières premières et coûts de leur approvisionnement négatif de 260 millions € ;

et coûts de leur approvisionnement négatif de 260 millions € ; un effet coûts industriel s et logistique s défavorable de 300 millions €, les opérations étant encore impactées sur le semestre par l'augmentation importante des coûts de l'énergie sur la fin de l'année 2022, ainsi que par la hausse des coûts salariaux ;

défavorable de 300 millions €, les opérations étant encore impactées sur le semestre par l'augmentation importante des coûts de l'énergie sur la fin de l'année 2022, ainsi que par la hausse des coûts salariaux ; une augmentation modérée (15 millions €) des frais commerciaux, administratifs et généraux relatifs aux activités pneumatiques, traduisant une maîtrise efficiente des dépenses;

relatifs aux activités pneumatiques, traduisant une maîtrise efficiente des dépenses; une amélioration de 20 millions € du résultat opérationnel des secteurs des activités hors-pneus , reflétant le dynamisme de ces activités et le renforcement de leur profitabilité ;

, reflétant le dynamisme de ces activités et le renforcement de leur profitabilité ; un effet défavorable sur les autres coûts de 69 millions € ;

de 69 millions € ; un effet parité défavorable de 61 millions €, l’impact favorable de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro étant plus que compensé par l’effet défavorable de la dépréciation d’autres devises, en particulier la livre turque, le dollar australien et le yuan chinois.

Les autres produits et charges opérationnels non affectés aux secteurs sont de -90 millions €, incluant 54 millions € d’écarts de conversion à la suite de la cession des activités du Groupe en Russie effective le 26 mai 2023.

Le résultat net s’établit à 1 220 millions €, contre 843 millions € à fin juin 2022.

Position financière nette

Au 30 juin 2023, le cash-flow libre est de 770 millions €, contre -964 millions € au 30 juin 2022. Cette variation s’explique principalement par l’amélioration de l’EBITDA ainsi que par l’impact de la baisse des inducteurs de coûts impactant favorablement la valorisation des stocks, ainsi qu’une stricte maitrise du besoin en fonds de roulement dans un contexte de ralentissement des ventes.

Par ailleurs, le cash-flow libre au 30 juin bénéficie de l’effet favorable combiné :

du glissement sur le premier trimestre de 2023 des encaissements clients de la fin de l’année 2022 en raison d’une saisonnalité des ventes plus marquée en fin d’année ;

de paiements fournisseurs plus bas début 2023 en raison d’un moindre volume d’achat sur le quatrième trimestre 2022.

Au 30 juin 2023, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 26,6 %, correspondant à un endettement financier net de 4 626 millions €, en hausse de 306 millions € par rapport au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2022, ce ratio était de 29,9%.

Information sectorielle

(en millions €)



Ventes Résultat opérationnel des secteurs Marge opérationnelle des secteurs 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Automobile * 7 024 6 599 866 782 12,3% 11,9% Transport routier * 3 397 3 469 168 314 5,0% 9,1% Activités de spécialités * 3 658 3 221 670 434 18,3% 13,5% Groupe 14 079 13 289 1 704 1 530 12,1% 11,5%

* Et distribution associée

AUTOMOBILE

Les ventes du secteur opérationnel Automobile et distribution associée s’élèvent à fin juin 2023 à 7 024 millions € contre 6 599 millions € à fin juin 2022, soit une hausse de 6,4%.

Le résultat opérationnel du secteur s’est établi à 866 millions € soit 12,3% des ventes, contre 782 millions € et 11,9% des ventes à fin juin 2022.

Avec des volumes en retrait de 2,1% par rapport à 2022, l’augmentation du résultat opérationnel du secteur résulte principalement de l’effet prix-mix très favorable, tiré par les hausses de prix de l'année 2022 et de début 2023 dans un environnement très inflationniste, ainsi que par l’enrichissement continu du mix géographique et dimensionnel.

TRANSPORT ROUTIER

Les ventes du secteur opérationnel Transport routier et distribution associée s’élèvent à 3 397 millions € par rapport à 3 469 millions € pour la même période en 2022, en baisse de 2,1 %.

Le résultat opérationnel du secteur s’élève à 168 millions €, soit 5,0 % des ventes, à comparer à 314 millions € et 9,1 % des ventes au premier semestre 2022.

La baisse significative du résultat opérationnel du secteur s'explique par la non-absorption des coûts fixes, particulièrement en Europe, résultant de volumes vendus en net retrait (-7,7%) par rapport au premier semestre 2022, ainsi qu’un effet mix marché (Première monte vs Remplacement) particulièrement défavorable.

Les activités de Services aux flottes poursuivent leur développement et leurs gains de productivité, notamment grâce la mutualisation des plateformes opérationnelles de gestion de flottes.

ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS

Les ventes du secteur opérationnel des Activités de spécialités s’élèvent à 3 658 millions €, à comparer à 3 221 millions € à fin juin 2022, soit une hausse de 13,6 %.

Le résultat opérationnel du secteur atteint 670 millions € soit 18,3 % des ventes, contre 434 millions € et 13,5 % au premier semestre 2022.

Mines : dans un marché des minerais toujours bien orienté, tiré notamment par la demande croissante en métaux pour répondre aux besoins de la transition énergétique, les ventes en volume ont été dynamiques, à la faveur d'une efficacité opérationnelle retrouvée et d'une amélioration sensible de la disponibilité en transport maritime. Les ventes sont aussi impactées favorablement sur le semestre par l'effet de l'indexation des prix effective depuis le 1er juillet 2022.

Beyond Road1 : dans des marchés contrastés (Agricole et Infrastructure en hausse tirée par la Première monte, Construction en retrait significatif), le Groupe déploie une approche privilégiant les segments à forte valeur ajoutée. Le segment des chenilles agricoles, dont la profitabilité est élevée et sur lequel le Groupe est en position de leader, poursuit sa forte croissance dans les Amériques.

Deux-roues : sur des bases de comparaison défavorables et dans un contexte de stocks élevés dans la Distribution, les ventes du Groupe sont en léger retrait sur le semestre. Les ventes sont néanmoins soutenues par un fort effet prix au Remplacement et une activité Première monte qui reste orientée positivement.

Avion : sur des bases de comparaison encore très favorables, le segment Commercial est en rebond par rapport au premier semestre de 2022.

Les activités de bandes transporteuses sont en progression, accompagnant notamment le dynamisme de l’activité minière.

Les Matériaux de Haute Technologie enregistrent une croissance soutenue, notamment les joints techniques et les polymères de précision, qui bénéficient d'un positionnement à très haute valeur ajoutée sur des applications critiques dans les domaines du médical, de l'énergie, de l'aéronautique et de la défense.

Performance extra-financière

Le Groupe est largement reconnu pour son engagement et ses performances, qu’elles soient environnementales, sociétales ou relatives à sa gouvernance.

Agences de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS OEKOM Ecovadis Scores* Low Risk



12,5 AAA A-

Climate change A-

Water

security 71/100 B-



Prime 77/100



Platinum

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Information sur les notations extra-financières ayant évolué depuis la dernière publication trimestrielle :

- Moody’s ESG : ajustement de la note qui passe de 73 à 71, nécessitant une mise à jour des données utilisées par l’agence.

Faits marquants

5-8 janvier 2023 [Au-delà du pneu] – Symbio, la co-entreprise de Faurecia & Michelin dévoile sa nouvelle génération de technologie de piles à hydrogène au Consumer Electronics Show 2023 de Las Vegas. Ces piles à combustible hydrogène sont conçues pour répondre aux besoins d’une large gamme d’applications d’une mobilité décarbonée, et répondre ainsi aux défis environnementaux les plus urgents.

10 janvier 2023 [Pneu] - MICHELIN UPTIS, le prototype de pneu-roue increvable sans air comprimé, équipera près de 50 véhicules de livraison DHL à Singapour d’ici fin 2023. Sur la base de recherches internes, Michelin prévoit que la technologie sans air UPTIS pourrait éviter la mise au rebut prématurée de jusqu’à 200 millions de pneus par an dans le monde. Cette innovation majeure démontre la capacité de Michelin à innover en faveur d’une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l’environnement.

2 février 2023 – [Au-delà du pneu] CDI Energy Products, qui fait partie de la ligne business High-Tech Materials et leader dans la fabrication de produits polymères à haute performance, annonce l’acquisition d’EGC Enterprises, important producteur de produits d’étanchéité à base de graphite implanté en Ohio et Caroline du Nord. Cette acquisition reflète le déploiement dynamique de la stratégie de croissance du Groupe au-delà du pneumatique.

15 février 2023 [Pneu] - Michelin lance MICHELIN EVOBIB, premier pneu agricole spécialement conçu pour les tracteurs équipés d’un système de télégonflage afin d’obtenir d’excellentes performances sur la route et dans les champs grâce à une sculpture adaptative. Plus grande longévité, meilleur respect des sols, économies de carburant : MICHELIN EVOBIB est une nouvelle illustration de la capacité d’innovation du Groupe et de son engagement en faveur de l’environnement.

22 février 2023 [People & Planet] – Michelin officialise son engagement auprès des petits producteurs de caoutchouc naturel au Sri Lanka dans le cadre du projet River, projet public-privé de trois ans, co-financé avec le Ministère français de l’Économie et des Finances. Il vise à améliorer les compétences de 6 000 agriculteurs à travers un modèle de formation innovant, avec un impact positif sur environ 30 000 personnes.

1er mars 2023 [Pneu] - Le Groupe lance son nouveau pneu vélo gravel MICHELIN Power Adventure, conçu pour les cyclistes qui évoluent à 80% de leur temps sur la route et 20% sur les chemins grâce à une bande de roulement hybride. MICHELIN Power Adventure se distingue par sa durabilité grâce à une couche protectrice supplémentaire sur tout le pneu, issue d’une technologie innovante « BEAD 2 BEAD » (de tringle à tringle).

6 mars 2023 [Groupe] - Guide MICHELIN 2023 – Depuis Strasbourg (France), Michelin a dévoilé la sélection des restaurants du Guide MICHELIN France 2023. Pour la 4ème année consécutive, l’Etoile Verte MICHELIN promeut les efforts de tables pionnières, inspirantes et pleinement engagées en faveur d’une gastronomie plus durable. Cette distinction s’inscrit pleinement dans l’approche Tout durable du Groupe.

13 mars 2023 [Groupe] – La Journée Investisseurs « Michelin in Motion 2030 – Strategy progress update » a été l’occasion pour les dirigeants du Groupe de réaffirmer la pertinence de la stratégie du Groupe qui vise à créer plus de valeur et à accroître sa résilience en croissant dans le pneu, dans les services & solutions à destination des flottes et dans les matériaux de haute-technologie. Les Gérants ont rappelé que l’objectif d’une rentabilité des capitaux employés supérieure à 10,5% intégrait l’effet des acquisitions à venir.

14 mars 2023 [Groupe] – Michelin annonce un investissement de 300 millions de dollars canadiens (environ 200 millions d’euros) dans ses usines de Nouvelle Ecosse (Canada) afin d'accélérer la mobilité durable et d'améliorer son empreinte environnementale.

15 mars 2023 [Planet] – Pour la troisième année consécutive, Michelin a été reconnu par l’organisation internationale CDP comme « Supplier Engagement Leader » pour ses actions de lutte contre le réchauffement climatique déployées au sein de sa chaîne d’approvisionnement, aux côtés de ses fournisseurs et de ses partenaires.

22 mars 2023 [Pneu] – Michelin remporte deux distinctions au Tire Technology Expo 2023, qui confirment le leadership du Groupe en matière d’innovation : le prestigieux prix de Manufacturier de l’année – pour la 6ème fois-, et le prix de la Réalisation environnementale de l’année pour ses deux premiers pneus homologués route incorporant respectivement 45% et 58% de matériaux durables, l’un destiné aux automobiles et l’autre aux autobus.

28 mars 2023 [People & Planet] – Avec un score supérieur à 80 %, Michelin se classe à la première place des entreprises du secteur du pneumatique évaluées par la plateforme de notation extra-financière ZSL SPOTT spécialisée dans les commodités agricoles. Ce classement témoigne de la transparence environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du Groupe, et de son action pour faire progresser la durabilité de l’ensemble de la chaîne de valeur du caoutchouc naturel.

29 mars 2023 [Planet] – Michelin soutient la co-entreprise créée par Scandinavian Enviro Systems et Antin Infrastructure Partners, visant à devenir le premier groupe de recyclage de pneumatiques à l’échelle industrielle au monde. Michelin prévoit de s’associer à cette co-entreprise au fur et à mesure de la construction des usines. Il s’agit d’une nouvelle illustration de la capacité de Michelin à réduire l’impact environnemental global de ses pneumatiques par le biais de partenariats innovants.

31 mars 2023 [People] – Le site Michelin du comté de Pictou au Canada a reçu le 2022 Canada’s Safest Employer Excellence Award dans l’industrie, pour la sixième année consécutive. Ce prix récompense un manufacturier qui présente un bilan exemplaire en matière de santé et de sécurité.

7 avril 2023 [Groupe] – le Groupe publie son Document d’enregistrement universel 2022 auprès de l’AMF, complété le 11 avril par la mise à disposition sur son site internet d’un fichier Excel regroupant l'ensemble de ses indicateurs ESG.

13 avril 2023 [Groupe] - Dans le cadre du Media Day International sur le site industriel de Cuneo en Italie, Michelin présente deux transformations stratégiques pour le Groupe : les mutations des marchés du pneumatique et la transformation de ses usines. A cette occasion, Michelin confirme son engagement environnemental et plus particulièrement son objectif d’intégrer 100% de matériaux durables dans ses pneumatiques d’ici 2050.

1er trimestre 2023 [Au-delà du pneu] - L’installation de la voile gonflable Wisamo de Michelin sur le navire roulier MN Pelican de la Compagnie Maritime Nantaise se finalise. Le bateau effectuera des rotations entre Bilbao (Espagne) et Poole (UK) pour tester l’endurance et l’usage de l’aile gonflable, et le retour d’expérience alimentera le développement d’une aile de format XL.

1er trimestre 2023 [People] - Le programme Michelin One Care, en cours de déploiement, concrétise la volonté du Groupe d’accompagner tous ses employés dans le monde, dans des moments importants de leur vie, à travers un ensemble minimum d’avantages sociaux. Au Sri Lanka où il n’existe pas de protection sociale publique, Michelin est l'une des premières entreprises à avoir mis en place un tel dispositif pour ses employés.

1er trimestre 2023 [Pneu] - Ferrari commercialise son Ferrari Purosangue, premier modèle de la marque à quatre portes et quatre places. La marque au cheval cabré a fait confiance à Michelin, tant pour les pneumatiques d’origine que pour les pneus hiver homologués.

27 avril 2023 [Groupe] - Michelin lance le « Michelin 3xplorer Club », une collection NFT, représentant Bibendum dans 5000 déclinaisons uniques. Reflet de l’excellence et de l’innovation associées à la Marque, cette initiative est une nouvelle illustration de la volonté de faire vivre de nouvelles expériences exclusives à ses clients au-delà du pneumatique.

12 mai 2023 [Groupe] – Michelin tient son Assemblée Générale sous la présidence de Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance, réunissant près de 950 personnes à Clermont-Ferrand, France.

16 mai 2023 [Au-delà du pneu] - Stellantis entre à parts égales avec Faurecia et Michelin au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission. Cet accord engageant permettra à chacun des partenaires de détenir 33,3 % du capital de Symbio.

17 mai 2023 [Pneu] - Michelin annonce l’acquisition de la société anglaise Canopy Simulation et conforte sa position de leader technologique en matière de « data-driven company ». Michelin dispose d’un savoir-faire unique dans le traitement des données par les mathématiques. En accélérant l’innovation, la simulation permet à Michelin de mieux accompagner ses partenaires et les constructeurs, de réduire l’empreinte environnementale de la R&D, et de réaliser des économies sur les boucles de développement traditionnelles.

22 mai 2023 [Groupe] - Michelin annonce un investissement de 100 millions de dollars dans l’usine agricole de Junction City, Kansas (Etats-Unis). Ce projet permettra d'accroître la capacité de production de chenilles agricoles en caoutchouc à destination des marchés de la première monte et de l'après-vente, et générera environ 200 emplois.

23 mai 2023 [Pneu] – TBC Corporation, Joint-Venture de distribution de pneumatiques entre Michelin et Sumitomo Corporation couvrant l’Amérique du nord, cède son réseau Retail et se concentre sur ses activités de grossisme, distribution et franchise.

24 mai 2023 [Groupe] - Dans le cadre de la décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière, Michelin a contribué avec la Fédération routière internationale (IRF) et au sein de l’initiative SuM4All (Sustainable Mobility for All) lancée par la Banque Mondiale, à produire le rapport "Enhancing Policy and Action for Safe Mobility" : ce rapport fournit des orientations politiques et des actions concrètes sur la manière dont les pays peuvent mettre en œuvre une approche systémique et intégrée de la sécurité routière.

26 mai 2023 [Groupe] - Michelin cède ses activités en Russie à Power International Tires. Cette cession fait suite à la suspension des activités industrielles depuis le 15 mars 2022. Power International est l’un des principaux distributeurs de pneumatiques en Russie.

Juin 2023 [Groupe] - Michelin dévoile la toute première sélection de restaurants du Guide MICHELIN pour les villes de Hangzhou (Chine), Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam).

1er juin 2023 [Groupe] - Michelin annonce le lancement du Pôle Innovation Collaboratif (PIC) à Clermont-Ferrand en France. Ce lieu dédié à l’accélération de l’innovation et soutenu par les pouvoirs publics, s’inscrit dans le programme Parc Cataroux, par lequel Michelin confirme son attachement profond à sa région d’origine et sa volonté d’apporter une contribution sociale et sociétale positive.

2 juin 2023 [Pneu] - 24 Heures du Mans 2023 - Au-delà de la célébration du centenaire de la prestigieuse course d’endurance, le Groupe réaffirme le rôle clé du Motorsport comme accélérateur d’innovations durables : face aux immenses défis environnementaux, l'engagement en compétition va bien au-delà des trophées et la course change de nature. En dévoilant un pneu intégrant 63 % de matériaux durables, Michelin apporte une nouvelle preuve de sa capacité à mettre en œuvre de nouvelles technologies de rupture, en ligne avec son ambition de rendre le pneumatique 100 % durable à horizon 2050.

12 juin 2023 [Groupe] - Le site Michelin de Troyes célèbre ses 60 ans sous le signe de l’excellence agricole. Ce site concentre 40% de la capacité de production mondiale de pneus agricoles du groupe Michelin dans le monde. Il compte 760 salariés, exporte la plupart de sa production en Europe et en Amérique du Nord, et compte parmi ses clients des constructeurs majeurs tels que Case New Holland, AGCO, John Deere ou CLAAS.

16 juin 2023 [Groupe] - Le groupe Michelin devient actionnaire à 100% du Rugby Club ASM Clermont Auvergne, avec l’objectif de renforcer le club et d’accompagner son projet de transformation.

19 juin 2023 [Au-delà du pneu] - Michelin et l’IDI annoncent la signature d’un accord selon lequel Michelin acquerrait 100% de Flex Composite Group (FCG) pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros, menant à la création d’un leader des tissus et films de haute technologie.



21 juin 2023 [Pneu] – Dans le cadre du salon de l’aéronautique du Bourget, le Groupe lance le pneu MICHELIN Air X SKY LIGHT répondant aux objectifs de décarbonation du transport aérien, nouvelle illustration de la capacité du Groupe à développer des technologies de rupture pour atteindre ses ambitions de croissance durables.

21 juin 2023 [Pneu et Autour du pneu] – Dans le cadre du salon de l’aéronautique du Bourget, le Groupe annonce que la compagnie aérienne brésilienne Azul a sélectionné le pneu connecté PresSense et son système de mesure de pression pour équiper près de 110 appareils Airbus et Embraer. Fruit d’un partenariat entre Safran Landing Systems, leader mondial des systèmes d’atterrissage, et Michelin, leader mondial dans le secteur de la mobilité, PresSense a vocation à simplifier les opérations de maintenance des compagnies aériennes.

22 juin 2023 [Groupe] – A l’occasion du vingtième anniversaire du Pacte mondial Réseau France, Florent Menegaux est élu à la Présidence de cette organisation pour un mandat de trois ans. Cette branche nationale du Pacte mondial des Nations Unies a pour vocation de structurer des actions autour des dix principes universels relatifs aux Droits humains, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Elle vise à engager ses membres à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU.

27 juin 2023 [Pneu] – La Poste (France) choisit MICHELIN UPTIS, le prototype de pneu-roue increvable sans air comprimé, pour équiper 40 camionnettes d’ici fin 2024. MICHELIN UPTIS est aujourd’hui le seul pneu sans air dans le monde à circuler sur routes ouvertes, en conditions réelles. Cette innovation démontre le savoir-faire de Michelin dans le domaine des matériaux de haute technologie, et illustre également la capacité de Michelin à relever l’immense défi qu’il s’est fixé à horizon 2050 : celui de rendre le pneu 100 % durable.

29 juin 2023 [Groupe] - Michelin, la Banque des territoires et la SEM Oryon créent la SAS Atinéa qui portera la reconversion totale du site Michelin de la Roche-sur-Yon en le transformant en un pôle d’excellence dédié aux énergies renouvelables et aux mobilités durables.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe michelin.com

Dispositif de communication

PRESENTATION ET CONFERENCE TELEPHONIQUE

Les résultats au 30 juin 2023 seront commentés aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais, simultanément traduite en français ce jour (mercredi 26 juillet 2023) à 18h30, heure de Paris.

WEBCAST

La présentation sera diffusée en direct sur le site internet : michelin.com

CONFERENCE TELEPHONIQUE

La conférence sera accessible via l’un des numéros suivants :

Depuis l’Amérique du Nord +1 718 705 8796 + pin code 147778

Depuis la France +33 1 70 91 87 04 + pin code 157779

Depuis le Royaume-Uni et le reste du monde +44 1 212 818 004 + pin code 147778

L’information financière au 30 juin 2023 (communiqué de presse, présentation, rapport financier) peut être consultée sur le site michelin.com

CALENDRIER FINANCIER

24 octobre 2023 après Bourse : Ventes à fin septembre 202 3

12 février 2024 après Bourse : Résultats annuels 2023

1 Le segment Beyond Road inclut les activités Agricole, Manutention, Carrières, Construction, Défense, et Powersport (motoneiges, quads...).

