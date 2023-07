Nexity 2023 Résultats semestriels

English French

ROBUSTESSE DU MODÈLE DANS DES MARCHÉS IMMOBILIERS FORTEMENT DÉGRADÉS

ENDETTEMENT MAÎTRISÉ, NOUVELLES PRÉVISIONS 2023

Activité commerciale :

Réservations de logements neufs en France pour Nexity : -20% en volume ; -28% en valeur, la dynamique des ventes en bloc permettant de compenser en partie le fort ralentissement de la vente aux particuliers

Marché estimé à moins de 100.000 réservations sur l’année 2023, contre 124.000 en 2022 (-34% au T1 2023)1

Résultats financiers du semestre :

Chiffre d’affaires en hausse de 4% par rapport au S1 2022 2

Résultat opérationnel à 82 M€ en retrait contenu, dans un marché fortement dégradé

Endettement net maîtrisé : ratio d’endettement limité à 2,5x l’EBITDA 3 très en deçà des covenants bancaires

très en deçà des covenants bancaires Pas d’échéance de remboursement significative avant 2025 - Ligne de crédit non tirée de 520 M€

Ajustement des prévisions 20234 :

Un chiffre d’affaires 2023 attendu à 4,3 milliards d’euros (hors international), avec un résultat opérationnel à 250 millions d’euros

Priorité à la maîtrise de l’endettement net et de la trésorerie pour préserver l’agilité du Groupe

Dividende versé en 2024 qui reflétera le niveau de résultat net 20235





Perspectives :

Accélération de l’exécution du plan stratégique et adaptation aux nouveaux enjeux grâce à l’expertise croisée unique des métiers de promotion et de services

Les incertitudes sur la durée de l’environnement défavorable au secteur immobilier conduiront à revoir courant 2024 les objectifs financiers annoncés en septembre 20226

COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Au premier semestre 2023, Nexity a démontré une nouvelle fois sa solidité, en publiant un chiffre d’affaires en légère croissance et un résultat opérationnel en retrait contenu, dans un marché fortement dégradé.

Le secteur immobilier est confronté à une crise d’une rare intensité : l’inflation persistante, la désolvabilisation de nos clients particuliers liée à la hausse rapide des taux d’intérêt qui devrait se poursuivre encore un temps, le détournement des investisseurs institutionnels vers des classes d’actifs offrant des rendements supérieurs, nous conduisent à adapter notre gestion et à accélérer la transformation de notre offre.

Dans cette conjoncture durablement adverse, Nexity ajuste ses prévisions pour l’année 2023 et s’adapte au changement de paradigme. En premier lieu, nous renforçons notre efficacité opérationnelle, en étant vigilants sur la maîtrise de notre BFR et de notre endettement, avec, comme je l’avais annoncé, la cession récente de notre filiale polonaise qui viendra diminuer notre dette de 100 M€, et la cession de la filiale portugaise qui est en cours. Nous avons aussi mis en œuvre un plan d’économies volontariste sur nos frais généraux. Par ailleurs, nous procédons à une gestion active de nos engagements sur la promotion, avec notamment l’arrêt des engagements en land bank et une exigence accrue sur les taux de pré-commercialisation de nos opérations avant les achats de terrains.

La nature multifactorielle de la crise à laquelle nous sommes confrontés renforce ma confiance dans la pertinence de notre plan stratégique Imagine 2026 dont nous accélérons l’exécution. L’annonce de notre récente association avec Carrefour, ou de notre partenariat avec TopHat dans la construction modulaire, démontre que nous sommes en mouvement rapide pour devenir le leader de la régénération urbaine. De prochaines initiatives viendront illustrer le déploiement de notre offre d’opérateur global d’immobilier.

Sur la base de l’expertise croisée de nos métiers de Promotion et de Services et d’un backlog représentant 2 années d’activité, je suis pleinement confiante quant à notre capacité à délivrer une performance durable. »

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Activité commerciale - France S1 2022 S1 2023 Variation vs S1 2022 Réservations Immobilier résidentiel



Volume 7.639 lots 6.085 lots -20% Valeur 1.756 M€ 1.260 M€ -28% 31-déc-2022 30-juin-23 Variation vs déc-2022 Backlog Promotion 6,1 Mds€ 5,7 Mds€ -7% Résultats financiers (en M€) S1 2022 S1 2023 Variation vs S1 2022 Chiffre d’affaires 1.964 2.043 +4% Résultat opérationnel 110 82 -25% Marge opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) 5,6% 4,0% -160 bps Résultat net part du Groupe 54 9 31-déc-2022 30-juin-23 Endettement net1 820 1.012 x EBITDA après loyers 2,1x 2,7x

1 Endettement net avant obligations locatives.

PROMOTION IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Activité commerciale

Les réservations de logements neufs à fin juin 2023 se sont élevées à 6.085 unités (-20% par rapport à fin juin 2022) pour un montant de 1.260 millions d’euros (-28%). Comme attendu, les ventes au détail au deuxième trimestre sont dans la lignée des deux précédents trimestres et s’affichent à fin juin 2023 en retrait de 41% par rapport au premier semestre 2022, en raison de la hausse rapide des taux d’intérêt des emprunts qui impacte la solvabilité des clients particuliers de Nexity.

En revanche, grâce à ses partenariats forts noués avec des bailleurs privés ou publics, Nexity affiche au premier semestre un volume de ventes en bloc en forte hausse de 16% par rapport au premier semestre 2022.

L’écart entre les évolutions des réservations en volume et en valeur provient principalement du mix produit, avec une proportion plus importante des ventes aux bailleurs sociaux, qui ont représenté 42% des réservations totales au S1 2023.

À fin juin 2023, la baisse de l’offre commerciale (-7% par rapport à fin 2022 à 9.409 lots) ainsi que la stabilité des délais d’écoulement (6,9 mois contre 6,8 mois à fin 2022) reflètent la maîtrise des risques des opérations. Cette offre commerciale est peu risquée avec seulement 35% de l’offre en cours de travaux et moins de 100 logements achevés.

Résultats financiers

(M€) S1 2022(1) S1 2023 Variation 2023/2022 Chiffre d'affaires 1.381 1.370 -1% Résultat opérationnel 65 46 -29% Marge (en % du CA) 4,7% 3,4% -130 bps 31-déc-22 30-juin-23 Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1.199 1.227

(1) Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 est en légère diminution de 1% à 1.370 millions d’euros, s’expliquant principalement par un ralentissement du rythme de signature des actes notariés. A périmètre constant (hors Angelotti), le chiffre d’affaires est en diminution de 6% sur un an à fin juin 2023.

Le résultat opérationnel du premier semestre est en baisse de 29% par rapport à fin juin 2022 et s’élève à 46 millions d’euros, soit un taux de marge de 3,4% en baisse de 130 points de base. Cette évolution s’explique par les mesures commerciales d’accompagnement, la hausse des coûts de construction pesant sur les budgets de certaines opérations en cours de travaux ainsi que par le ralentissement de l’activité et le décalage d’opérations pesant sur les équilibres de structure.

Le besoin en fonds de roulement est stable (+28 millions d’euros) et atteint 1,2 milliard d’euros grâce à une gestion optimisée.

Perspectives

Le marché national du logement neuf, qui s’est affiché en forte baisse de 34% à fin mars 20237 (dont -39% sur les ventes aux particuliers et -8% sur les ventes en bloc), devrait poursuivre sa baisse au deuxième trimestre 2023 dans le prolongement des deux précédents trimestres. La stabilisation précédemment attendue sur le second semestre 2023 est désormais peu probable compte tenu du manque de catalyseurs positifs sur le marché : poursuite de la hausse des taux d’intérêt, mesures décevantes suite au Conseil National de la Refondation, assouplissement insuffisant des règles du Haut Conseil pour la Stabilité Financière. Selon la BPCE, le marché du logement neuf pourrait s’établir à un niveau inférieur à 100.000 réservations sur l’année 2023. Néanmoins, le plan de soutien au secteur de l’immobilier annoncé mi-juillet par Action Logement visant à acquérir 30.000 logements neufs auprès des promoteurs, devrait soutenir le marché des ventes en bloc pour les prochaines années.

Au deuxième semestre 2023, les réservations au détail de Nexity sont attendues sur le même rythme que le premier semestre. La capacité du Groupe à surperformer le marché grâce aux ventes en bloc devrait permettre de renforcer sa part de marché. Le backlog à 5,2 milliards d’euros, ce qui représente près de 2 ans d’activité, procure une bonne visibilité sur le chiffre d’affaires 2023.

PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Activité commerciale

Dans un contexte de marché en bas de cycle et toujours attentiste (baisse de 51% des investissements en France au premier semestre 2023 selon Knight Frank), Nexity a enregistré 27 millions d’euros de prises de commandes à fin juin 2023.

Résultats financiers

Données (M€) S1 2022 S1 2023 Variation 2023/2022 Chiffre d'affaires 161 265 +65% Résultat opérationnel 21 23 +10% Marge (en % du CA) 13,0% 8,7% -430 bps 31-déc-22 30-juin-23 Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 123 143

A fin juin 2023, le chiffre d’affaires s’élève à 265 millions d’euros (+65% par rapport au S1 2022) et le résultat opérationnel atteint 23 millions d’euros (+10% par rapport au S1 2022). Cette très bonne performance s’explique notamment par la forte contribution cette année de l’Eco-campus de La Garenne-Colombes, dont l’avancement est de 65%. Le taux de marge retrouve un niveau proche des niveaux normatifs de l’activité.

Perspectives

Les perspectives pour l’Immobilier d’entreprise restent toujours marquées par l’attentisme des investisseurs, les prises de commandes tertiaires devraient rester limitées en 2023. L’écoulement des grandes opérations du backlog (Eco-campus à La Garenne-Colombes et Reiwa à Saint-Ouen) permettront d’assurer une croissance du chiffre d’affaires en 2023.

Services

Activité commerciale

Sur le premier semestre 2023, le portefeuille d’administration de bien, tant sur le syndic que sur la gérance, s’élève à 820.000 lots gérés (en léger retrait). En revanche, les activités de location et de transaction souffrent en raison du blocage observé actuellement sur le marché locatif (baisse de 10% des volumes de recherches au S1 2023 par rapport au S1 2022 déjà en très fort retrait8).

A l’inverse, les activités d’exploitation poursuivent leur croissance avec une hausse de 10% des mètres carrés gérés en coworking et des taux d’occupation toujours élevés, tant sur les espaces de coworking (97% à fin juin 2023 sur les sites matures9) que sur les résidences étudiantes (97% à fin juin 2023).

Résultats financiers

(M€) S1 2022 S1 2023 Variation 2023/2022 Chiffre d'affaires 421 408 -3% Dont Gestion 188 187 ns Dont Exploitation 102 129 +27% Dont Distribution 132 92 -30% Résultat opérationnel 36 24 -33% Marge (en % du CA) 8,5% 5,8% -270 bps 31-déc-22 30-juin-23 Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 36 (28)

A fin juin 2023, le chiffre d’affaires des activités de Services est en légère baisse de 3% par rapport à fin juin 2022 à 408 millions d’euros, la croissance des activités d’exploitation compensant en partie le retrait des activités de distribution, impactées par la dégradation du marché du logement neuf. Hors distribution, le chiffre d’affaires est en croissance de 9%.

Le chiffre d’affaires des activités de gestion (administration de biens et property management) est stable sur le semestre à 187 millions d’euros soutenu par la bonne tenue de l’activité d’administration de biens (syndic et gérance) tandis que les activités de location et transaction sont toujours impactées par les tensions présentes sur le marché (hausse des taux de crédit, faible rotation des occupants, attentisme des potentiels acquéreurs).

Les activités d’exploitation sont bien orientées, et représentent un chiffre d’affaires de 129 millions d’euros, en hausse de 27% par rapport à fin juin 2022, reflétant la croissance du parc géré, notamment pour les espaces de coworking.

Le chiffre d’affaires des activités de distribution est en recul (-30%) en raison d’un faible nombre d’actes signés, conséquence notamment de l’accélération des actes en fin d’année 2022 suite à la fin du dispositif Pinel dans sa forme historique.

Le résultat opérationnel des activités de Services s’élève à 24 millions d’euros à fin juin 2023, en baisse de 33% par rapport à fin juin 2022, principalement sous l’effet de la baisse de la rentabilité des activités de distribution, impacté par la dégradation du marché du logement neuf, et celle de la transaction. Hors distribution, le résultat est stable.

Perspectives

Les activités d’Exploitation poursuivront la dynamique de croissance rentable enregistrée depuis 2022 tandis que les activités de Distribution souffriront d’une conjoncture commerciale moins favorable.

POURSUITE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ASSOCIATION AVEC LE GROUPE CARREFOUR

Nexity s’associe au Groupe Carrefour pour la création sur les dix prochaines années de programmes à haute performance environnementale sur 76 sites identifiés en France par Carrefour, qui proposeront des logements, des résidences de services, des bureaux et des commerces. 40 sites seront complétement réhabilités en cœur de ville et 36 autres sites seront construits sur des parkings en centre commercial ou en entrée de ville.

Au total, ce sont 800.000 m² qui seront développés, dont plus de 80% en résidentiel (12.000 logements, dont un tiers en social et intermédiaire), et environ 150.000 m² de surfaces tertiaires.

La mise en place du véhicule de portage foncier, détenu à 80% par Carrefour et à 20% par Nexity est prévue au plus tard début 2024.

C’est le premier partenariat de cette taille signé en France. Cela concrétise l’expertise du Groupe en termes d’aménagement du territoire et est un accélérateur de l’offre de régénération urbaine du Groupe.

PARTENARIAT AVEC TOPHAT, LEADER DE LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE HORS SITE

Nexity a annoncé le 14 juin 2023 avoir signé un partenariat stratégique avec la société TopHat, leader de la construction industrielle hors site, pour accélérer le développement de la construction hors site en France, qui comprendrait notamment des programmes modulaires industrialisés hors site, et pour en développer la production en France.

Ce partenariat a deux objectifs majeurs : livrer des programmes de haute qualité finis en usine et accélérer l’offre de construction modulaire en France. TopHat apportera son savoir-faire et ses références pour l'industrialisation, Nexity à la fois son expérience en pré-industrialisé et un volume de programmes produits en construction hors site.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie Imagine 2026 de Nexity pour proposer des logements de qualité, abordables et bas carbone.

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE (ESG)

Nexity a fait voter ses actionnaires lors de l’Assemblée générale de mai 2022 sur sa nouvelle ambition en matière de Climat et de biodiversité au travers d’une résolution « Say on Climate ». Sa trajectoire carbone a notamment pour objectif pour son activité de promotion une baisse de 42% des émissions de CO 2 par m² livré à horizon 2030 par rapport à 2019, ce qui représente un niveau 10% plus ambitieux que la réglementation environnementale 2020 française (RE2020), déjà très exigeante dans le contexte européen.

Le 19 juillet 2023, Nexity a obtenu pour sa trajectoire carbone Groupe la certification « alignée 1,5°C » par l’initiative Science Based Targets (SBTi)10, ce qui est actuellement le niveau le plus ambitieux possible.

Cette reconnaissance montre que les objectifs du Groupe sont alignés avec la trajectoire 1,5°C des Accords de Paris.

En déclinaison de cette ambition, l’écart à la RE2020 (sur la base des seuils 2022 applicable jusqu’à fin 2024) de la moyenne des opérations pour lesquels un permis de construire a été déposé au premier semestre 2023 est supérieur de 20% à l’exigence réglementaire, soit une performance énergétique au-delà de l’exigence d’au moins +10% que s’est fixé Nexity.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS - REPORTING OPÉRATIONNEL





En millions d'euros S1 2022 S1 2023 Variation 2023/2022 Chiffre d'affaires consolidé 1.964 2.043 +4% Résultat opérationnel 110 82 -25% % du chiffre d'affaires 5,6% 4,0% Résultat financier (26) (44) +73% Impôts sur les bénéfices (24) (12) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence (1) (7) Résultat net 59 18 -69% Participations ne donnant pas le contrôle (5) (10) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 54 9 -84%

CHIFFRE D’AFFAIRES

En millions d'euros S1 2022(1) S1 2023 Variation

2023/2022 Promotion 1.542 1.635 +6% Promotion Immobilier résidentiel 1.381 1.370 -1% Promotion Immobilier d'entreprise 161 265 +65% Services 421 408 -3% Gestion 188 187 ns Exploitation 102 129 +27% Distribution 132 92 -30% Autres activités - - ns Chiffre d'affaires 1.964 2.043 +4% Dont croissance externe Promotion résidentiel (Angelotti) 74

(1) Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel.

À fin juin 2023, le chiffre d’affaires publié s’établit à 2.043 millions d’euros, en croissance de 4% par rapport à fin juin 2022. À périmètre constant (hors Angelotti), le chiffre d’affaires est stable. Le chiffre d’affaires hors international s’élève à 1.995 M€ contre 1.938 M€ au premier semestre 2022, soit +3%, ce qui n’est pas représentatif de la tendance attendue sur l’année.

Le chiffre d’affaires de la promotion est en hausse de 6% sur un an à 1.635 millions d’euros, tiré essentiellement par les revenus importants dégagé sur les opérations majeures en Immobilier d’entreprise (Eco-campus de la Garenne-Colombes et siège Nexity à Saint-Ouen). Le chiffre d’affaires de la promotion Immobilier résidentiel est quasi-stable ce semestre par rapport au précédent (-1%).

Le chiffre d’affaires des Services est en légère décroissance de 3%, la forte hausse des activités d’exploitation (+27% par rapport au S1 2022) ne compensant pas le recul du chiffre d’affaires de la distribution, impacté par la dégradation du marché du logement neuf.

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié à fin juin 2023 s’établit à 1.892 millions d’euros, en hausse de 5% par rapport au 30 juin 2022 (1.800 millions d’euros), et +1% à périmètre constant. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur comptabilisation par mise en équivalence, ces dernières étant intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel. Pour rappel, les chiffres d'affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

S1 2022(1) S1 2023 En millions d'euros Résultat opérationnel

courant Taux de

marge Résultat opérationnel

courant Taux de

marge Promotion 86 5,6% 69 4,2% Promotion Immobilier résidentiel 65 4,7% 46 3,4% Promotion Immobilier d'entreprise 21 13,0% 23 8,7% Services 36 8,5% 24 5,8% Autres activités (12) NA (11) NA Résultat opérationnel 110 5,6% 82 4,0%

(1) Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel.

Le résultat opérationnel s’établit à 82 millions d’euros. Le retrait par rapport au premier semestre 2022 reflète d’une part, la dégradation sur l’Immobilier résidentiel et d’autre part, la baisse de l’activité Distribution dans les Services.

AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat financier se dégrade de près de 20 millions d’euros par rapport à fin juin 2022, s’expliquant notamment par la hausse des taux ayant un impact direct sur le coût du financement pour la partie des dettes à taux variable du Groupe (51% de la dette totale à fin juin 2023), mais aussi par la hausse des charges financières sur les engagements de loyer, compte tenu de la croissance du parc.

La charge d’impôts (y compris Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, CVAE) s’élève à -12 millions d’euros. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 29,6% à fin juin 2023 (contre 28% à fin 2022).

Le résultat net part du Groupe au 30 juin 2023 s’élève à 9 millions d’euros.

FLUX DE TRÉSORERIE ET BILAN

BILAN ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Les capitaux propres consolidés (part des actionnaires de la société-mère) s’établissent à 1.856 millions d’euros à fin juin 2023 (contre 1.974 millions d’euros à fin 2022).

L’endettement net du Groupe avant obligations locatives s’élève à 1.012 millions d’euros à fin juin 2023 (912 millions d’euros après cession de la filiale polonaise), en hausse de 193 millions d’euros par rapport à 2022. La rigueur du Groupe dans la gestion de son BFR permet de maintenir la dette nette à un niveau maîtrisé.

Au 30 juin 2023, le ratio de levier financier11 s’élève à 2,7x l’EBITDA (2,5x en intégrant l’effet de la cession des activités en Pologne).

Le ratio calculé selon les dispositions contractuelles des contrats de crédit ressort à 2,1x au 30 juin 2023, bien inférieur aux seuils des covenants bancaires (3,5x).

En millions d'euros 31-déc.-22 30-juin-23 Variation

2023/2022 Emprunts obligataires et autres 976 938 (38) Dettes bancaires et billets de trésorerie 874 977 +103 Trésorerie nette et autres (1.030) (902) +128 Endettement financier net avant obligations locatives 820 1.012 +193

L’endettement brut est constitué principalement de dette à taux fixe (49%), limitant l’exposition du Groupe à la hausse des taux d’intérêt. Au 30 juin 2023, la maturité moyenne de la dette reste élevée à 2 ans et 9 mois, avec un coût moyen de la dette de 2,8% compte tenu du poids des dettes à taux fixe conclues préalablement à la hausse des taux de 2022.

Le Groupe a renouvelé en février 2023, sa ligne de crédit Corporate pour une durée de 5 ans auprès d’un pool bancaire élargi et pour un montant augmenté (800 millions d’euros contre 500 millions d’euros). Le Groupe dispose d’une situation financière solide, avec une trésorerie globale de plus de 900 millions d’euros à laquelle s’ajoute 520 millions d’euros de lignes de crédit confirmées et non tirées.

La progression de l’endettement net sur le premier semestre est principalement liée à l’augmentation maîtrisée du besoin en fonds de roulement (BFR) avant impôts soit +50 millions d’euros par rapport à son niveau de décembre 2022), ainsi qu'au versement du dividende et des acomptes d’impôts sur les sociétés.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(En millions d'euros) déc-22(1) S1 2023 Variation 2023/2022 Promotion 1.322 1.370 +48 Promotion Immobilier résidentiel 1.199 1.227 +28 Promotion Immobilier d'entreprise 123 143 +20 Services 36 (28) (64) Autres activités (23) 42 +65 Total BFR hors impôt 1.335 1.385 +50 Impôts sur les sociétés (11) 33 +44 Besoin en fonds de roulement (BFR) 1.324 1.418 +94

(1) Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel

ÉVENEMENT POST CLÔTURE DU 30 JUIN 2023

CESSION DE LA FILIALE POLONAISE DE NEXITY

Dans le cadre de l’arrêt de son développement à l’international, Nexity a annoncé la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais12.

Cette cession, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros, s’inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe.

Le consentement de l'UOKiK (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs) a été obtenu en date du 13 juillet 2023, la signature définitive et la réception des fonds ont eu lieu le 26 juillet 2023.

PRÉVISIONS 2023 ET PERSPECTIVES

La dégradation prolongée de l’environnement économique (poursuite de la hausse des taux, diminution du nombre de prêts accordés par les banques, forte baisse des ventes aux particuliers), le temps long de développement des opérations immobilières (environ 18 mois), conduisent le Groupe à revoir ses objectifs 2023 :

Un chiffre d’affaires 2023 attendu à 4,3 milliards d’euros (hors international), avec un résultat opérationnel à 250 millions d’euros 13

(hors international), avec un résultat opérationnel Priorité à la maîtrise de l’endettement net et de la trésorerie pour préserver l’agilité du Groupe

Dividende versé en 2024 qui reflétera le niveau de résultat net 202314





En conséquence, les objectifs financiers annoncés lors de la journée investisseurs du 28 septembre 202215 sont suspendus et seront revus courant 2024.

Nexity va accélérer l’exécution de son plan stratégique entièrement validé par la crise et s’adapter aux nouveaux enjeux. Compte tenu des besoins structurels accrus en logements, la nécessité de développer la ville durable bas carbone ainsi que les nouveaux besoins d’usages, le Groupe est confiant sur la pertinence de son modèle pour se renforcer pendant cette période d’ajustement.

***

ANNEXE REPORTING OPÉRATIONNEL

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles

2021 2022 2023 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Logements neufs (France) 3.508 4.843 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 2.811 3.274 Réservations réalisées en direct par Ægide 389 348 - - - - - - - - Total logements neufs France 3.897 5.191 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 2.811 3.274 Terrains à bâtir 338 439 367 772 337 423 219 558 288 359 Total nombre de réservations France 4.235 5.630 4.459 8.430 3.827 4.572 4.026 7.127 3.099 3.633





2021 2022 2023 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Logements neufs (France) 792 1.056 845 1.447 764 992 805 1.363 575 685 Réservations réalisées en direct par Ægide 90 85 - - - - - - - - Total logements neufs France 882 1.141 845 1.447 764 992 805 1.363 575 685 Terrains à bâtir 29 42 33 55 27 37 18 53 28 28 Total montant des réservations France 911 1.183 878 1.502 790 1.029 824 1.416 604 713

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées

2021 2022 2023 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 Logements neufs (France) 3.508 8.351 12.443 20.101 3.490 7.639 11.446 18.015 2.811 6.085 Réservations réalisées en direct par Ægide 389 737 737 737 - - - - - - Total logements neufs France 3.897 9.088 13.180 20.838 3.490 7.639 11.446 18.015 2.811 6.085 Terrains à bâtir 338 777 1.144 1.916 337 760 979 1.537 288 647 Total nombre de réservations France 4.235 9.865 14.324 22.754 3.827 8.399 12.425 19.552 3.099 6.732





2021 2022 2023 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 Logements neufs (France) 792 1.848 2.693 4.140 764 1.756 2.561 3.924 575 1.260 Réservations réalisées en direct par Ægide 90 175 175 175 - - - - - - Total logements neufs France 882 2.023 2.868 4.315 764 1.756 2.561 3.924 575 1.260 Terrains à bâtir 29 71 104 159 27 64 82 135 28 56 Total montant réservations France 911 2.094 2.972 4.474 790 1.819 2.643 4.059 604 1.316

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients

En nombre de lots S1 2022 S1 2023 Variation

S1 2023 / S1 2022 Clients accédants 1.513 20% 1.075 18% -29% dont : - primo-accédants 1.317 17% 890 15% -32% - autres accédants 195 3% 185 3% -5% Investisseurs individuels 3.335 44% 1.767 29% -47% Bailleurs professionnels 2.791 37% 3.243 53% +16% dont : - investisseurs institutionnels 727 10% 693 11% -5% - bailleurs sociaux 2.064 27% 2.550 42% +24% Total 7.639 100% 6.085 100% -20% Dont réservations réalisées par croissance externe (Angelotti) 124 na na

Backlog – Carnet de commandes

2021 2022 2023 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 Promotion Immobilier résidentiel France 5.183 5.200 5.279 5.236 5.230 5.219 5.168 5.321 5.225 5.168 Opérations réalisées en direct par Ægide 242 - - - - - - - - - Promotion Immobilier d'entreprise 1.138 1.059 1.013 974 935 906 827 779 659 536 Total 6.562 6.259 6.291 6.210 6.165 6.125 5.995 6.100 5.883 5.704

Services

Décembre 2022 Juin 2023 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 680.000 663.000 -3% - Gestion locative 160.000 158.000 -1% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,0 19,1 -4% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 131 130 -1 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 97% 97% = Bureaux partagés - Surfaces gérées (en m²) 110.000 127.000 +16% - Taux d'occupation (12 mois glissants) 85% 82% -300 bps Distribution Juin 2022 Juin 2023 Variation - Réservations totales 2.425 1.415 -42% - Dont réservations pour compte de tiers 1.497 1.116 -25%

Chiffre d’affaires - Séries trimestrielles

2021(1) 2022(1) 2023 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Promotion 851 827 815 1.279 700 843 775 1.448 701 934 Promotion Immobilier résidentiel 656 742 736 1.146 627 754 687 1.317 577 793 Promotion Immobilier d'entreprise 195 85 79 133 72 89 89 131 125 140 Services 176 209 198 270 195 226 215 301 194 214 Gestion 91 94 100 94 92 96 98 96 92 95 Exploitation 35 35 40 47 49 53 53 62 61 68 Distribution 50 80 58 129 54 77 64 144 40 52 Autres activités - - - - - - - - - - Chiffre d'affaires retraité(2) 1.028 1.036 1.013 1.549 895 1.069 991 1.750 895 1.148 Chiffre d'affaires des activités cédées 104 107 - - - - - - - - Chiffre d'affaires 1.132 1.143 1.013 1.549 895 1.069 991 1.750 895 1.148 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) - - - - - - - 45 35 39 Dont international 7 11 3 39 25 1 35 128 4 43

(1) Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel

(2) Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys).

Chiffre d’affaires - Série semestrielle

2021(1) 2022(1) 2023 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 Promotion 1.678 2.094 3.772 1.542 2.223 3.766 1.635 Promotion Immobilier résidentiel 1.398 1.882 3.280 1.381 2.004 3.385 1.370 Promotion Immobilier d'entreprise 280 212 492 161 220 380 265 Services 385 468 853 421 517 938 408 Gestion 186 194 379 188 194 382 187 Exploitation 70 87 157 102 115 217 129 Distribution 130 186 316 132 208 340 92 Autres activités Chiffre d'affaires retraité(2) 2.064 2.562 4.625 1.964 2.740 4.704 2.043 Chiffre d'affaires activités cédées 211 211 Chiffre d'affaires 2.275 2.562 4.837 1.964 2.740 4.704 2.043 Dont croissance externe Promotion immobilier résidentiel (Angelotti) 45 45 74 Dont International 19 42 61 26 163 189 47

(1)Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel

(2) Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys)

Résultat opérationnel courant – Série semestrielle

2021(1) 2022(1) 2023 En millions d'euros S1* S2 12M S1 S2 12M S1 Promotion 126 223 349 86 240 326 69 Promotion Immobilier résidentiel 82 208 290 65 215 280 46 Promotion Immobilier d'entreprise 44 15 59 21 24 45 23 Services 26 48 74 36 56 92 24 Gestion 11 15 27 12 17 29 13 Exploitation 2 7 10 11 8 19 10 Distribution 12 25 37 13 31 43 1 Autres activités (19) (33) (52) (12) (39) (51) (11) Résultat opérationnel nouveau périmètre(2) 133 238 371 110 256 367 82 Résultat non courant(2) 41 116 157 Résultat opérationnel 174 353 528 110 256 367 82

(1)Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel

(2) Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys) et pertes de valeurs de goodwill

* S1 2021 retraités à la suite de la décision IFRS-IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas



Compte de résultat consolidé au 30 juin 2023

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2023

Reporting opérationnel 30/06/2022

Reporting opérationnel Chiffre d'affaires 1.891,6 151,2 2.042,8 1.963,7 Charges opérationnelles (1.724,4) (138,6) (1.863,0) (1.772,0) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 5,2 (5,2) - - EBITDA 172,4 7,4 179,8 191,7 Loyers (69,3) (0,0) (69,3) (63,5) EBITDA après loyers 103,1 7,4 110,5 128,2 Retraitement des loyers 69,3 0,0 69,3 63,5 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (74,9) (0,0) (74,9) (63,0) Amortissement et dépréciation des immobilisations (20,6) 0,0 (20,6) (16,6) Dotations nettes aux provisions 2,4 0,3 2,6 4,1 Paiements en actions (4,8) - (4,8) (6,1) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (5,2) 5,2 Résultat opérationnel courant 69,4 12,9 82,3 110,1 Résultat opérationnel non courant - - - - Résultat opérationnel 69,4 12,9 82,3 110,1 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 7,3 (7,3) Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 76,6 5,6 82,3 110,1 Coût de l'endettement financier net (23,1) (3,2) (26,2) (15,3) Autres charges et produits financiers (5,6) (0,1) (5,7) (2,2) Charges d'intérêts sur obligations locatives (12,4) - (12,4) (8,1) Résultat financier (41,1) (3,3) (44,4) (25,6) Résultat des activités courantes avant impôts 35,6 2,3 37,9 84,5 Impôts sur les bénéfices (10,0) (2,3) (12,4) (24,4) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (7,5) - (7,5) (1,0) Résultat net de l'ensemble consolidé 18,1 (0,0) 18,1 59,0 dont participations ne donnant pas le contrôle 9,5 - 9,5 4,9 dont part des actionnaires de la société mère 8,6 (0,0) 8,6 54,2 (en euros) Résultat net par action 0,15 0,15 0,98

Bilan consolidé simplifié au 30 juin 2023

ACTIF

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2023

Reporting opérationnel 31/12/2022

Reporting opérationnel Goodwills 1.399,0 - 1.399,0 1.397,7 Autres immobilisations 1.049,9 0,2 1.050,1 1.004,3 Titres mis en équivalence 104,0 (56,5) 47,5 55,2 Total actifs non courants 2.552,9 (56,2) 2.496,7 2.457,3 BFR net 1.208,0 209,6 1.417,6 1.323,7 Actifs nets destinés à la vente 46,9 46,9 45,0 Total de l'actif 3.807,8 153,4 3.961,2 3.826,0 PASSIF

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2023

Reporting opérationnel 31/12/2022

Reporting opérationnel Capital et Réserves 1.847,1 - 1.847,1 1.786,3 Résultat de la période 8,6 - 8,6 187,8 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1.855,6 - 1.855,6 1.974,1 Participations ne donnant pas le contrôle 69,0 - 69,0 61,6 Capitaux propres de l'ensemble 1.924,6 - 1.924,6 2.035,7 Endettement net 1.709,0 142,7 1.851,7 1.598,8 Provisions 94,1 1,5 95,6 99,6 Impôts différés nets 80,1 9,1 89,3 91,9 Total du passif 3.807,8 153,4 3.961,2 3.826,0

Endettement net au 30 juin 2023



(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2023

Reporting

opérationnel 31/12/2022

Reporting

opérationnel Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 815,5 - 815,5 811,6 Options de ventes accordées à des minoritaires 122,2 - 122,2 164,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 891,3 86,4 977,7 875,2 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1.828,9 86,4 1.915,4 1.851,4 Autres dettes et autres créances financières (271,2) 179,5 (91,7) (65,9) Trésorerie et équivalents de trésorerie (725,5) (150,0) (875,5) (1.064,9) Banques créditrices (découverts bancaires) 37,3 26,8 64,1 99,2 Trésorerie nette et autres (688,2) (123,2) (811,4) (965,7) Total endettement financier net avant obligations locatives 869,6 142,7 1.012,3 819,7 Obligations locatives 839,4 - 839,4 779,0 Total endettement net 1.709,0 142,7 1.851,7 1.598,8

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 30 juin 2023

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS

6 mois Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2023

Reporting

opérationnel 30/06/2022

Reporting

opérationnel Résultat net des sociétés intégrées 18,1 0,0 18,1 59,0 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 92,7 7,0 99,7 81,7 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 110,8 7,0 117,8 140,8 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 35,5 3,2 38,7 23,4 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 10,0 2,3 12,3 24,2 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 156,3 12,4 168,8 188,3 Remboursement des obligations locatives (69,3) - (69,3) (63,5) Capacité d'autofinancement aprés loyer avant coût du financement et impôts 87,0 12,4 99,5 - 124,8 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (89,9) 39,3 (50,6) (195,9) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 5,2 (5,2) - - Intérêts versés (17,1) (2,8) (19,9) (8,8) Impôts payés (53,8) (0,6) (54,4) (27,6) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (68,6) 43,1 (25,5) (107,4) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (27,9) - (27,9) (28,9) Cash flow libre (96,5) 43,1 (53,3) (136,4) Acquisitions ou cessions de filiales et autres variations du périmètre (0,9) - (0,9) (2,9) Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 5,0 - 5,0 - Autres investissements financiers nets 2,4 0,0 2,5 (3,8) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 6,5 0,0 6,5 (6,7) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (137,8) - (137,8) (138,1) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (1,2) - (1,2) 0,2 Acquisition et cession d'actions propres 1,2 1,2 (1,5) Variation des dettes et créances financières (nets) 54,7 (24,2) 30,5 22,8 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (83,2) (24,1) (107,3) (116,6) Incidence de la variation des taux de change 0,0 (0,2) (0,1) 0,2 Variation de trésorerie (173,1) 18,9 (154,3) (259,4)

Capitaux engagés

En millions d'euros S1 2023 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 1.453 1.505 75 52 1.378 Services 88 769 117 680 (29) Autres activités et non affectés 1.525 1.552 58 26 68 1.399 Capitaux engagés Groupe 3.067 3.825 250 758 1.418 1.399 En millions d'euros 2022 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 1.330 1.379 41 49 1.289 Services 159 795 124 636 35 Autres activités et non affectés 1.484 1.515 87 31 0 1.398 Capitaux engagés Groupe 2.973 3.689 252 716 1.324 1.398

ANNEXE NORMES IFRS

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2023

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS 30/06/2022

IFRS Chiffre d'affaires 1.891,6 1 800,2 Charges opérationnelles (1.724,4) (1.623,6) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 5,2 2,2 EBITDA 172,4 178,8 Loyers (69,3) (63,5) EBITDA après loyers 103,1 115,3 Retraitement des loyers* 69,3 63,5 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (74,9) (63,0) Amortissement et dépréciation des immobilisations (20,6) (16,6) Dotations nettes aux provisions 2,4 4,0 Paiements en actions (4,8) (6,1) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (5,2) (2,2) Résultat opérationnel courant 69,4 94,9 Plus-value sur cessions - - Résultat opérationnel 69,4 94,9 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 7,3 9,8 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 76,6 104,7 Coût de l'endettement financier net (23,1) (14,1) Autres charges et produits financiers (5,6) (2,0) Charges d'intérêts sur obligations locatives (12,4) (8,1) Résultat financier (41,1) (24,2) Résultat des activités courantes avant impôts 35,6 80,5 Impôts sur les bénéfices (10,0) (20,5) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (7,5) (1,0) Résultat net de l'ensemble consolidé 18,1 59,0 dont participations ne donnant pas le contrôle 9,5 4,9 dont part des actionnaires de la société mère 8,6 54,2 (en euros) Résultat net par action 0,15 0,98

Bilan consolidé simplifié au 30 juin 2023

ACTIF

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS 31/12/2022

IFRS Goodwills 1.399,0 1.397,7 Autres immobilisations 1.049,9 1.004,1 Titres mis en équivalence 104,0 109,3 Total actifs non courants 2.552,9 2.511,1 BFR net 1.208,0 1.073,4 Actifs nets destinés à la vente 46,9 45,0 Total de l'actif 3.807,8 3.629,5 PASSIF

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS 31/12/2022

IFRS Capital et Réserves 1.847,1 1.786,3 Résultat de la période 8,6 187,8 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1.855,6 1.974,1 Participations ne donnant pas le contrôle 69,0 61,6 Capitaux propres de l'ensemble 1.924,6 2.035,7 Endettement net 1.709,0 1.413,0 Provisions 94,1 97,8 Impôts différés nets 80,1 83,0 Total du passif 3.807,8 3.629,5

Endettement net consolidé au 30 juin 2023



(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS 31/12/2022

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 815,5 811,6 Options de ventes accordées à des minoritaires 122,2 164,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 891,3 782,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1.828,9 1.758,6 Autres dettes et autres créances financières (271,2) (263,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie (725,5) (898,0) Banques créditrices (découverts bancaires) 37,3 36,7 Trésorerie nette et autres (688,2) (861,3) Total endettement financier net avant obligations locatives 869,6 633,9 Obligations locatives 839,4 779,0 Total endettement net 1.709,0 1.413,0

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 30 juin 2023

(en millions d'euros) 30/06/2023

IFRS 30/06/2022

IFRS Résultat net des sociétés intégrées 18,1 59,0 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 92,7 72,1 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 110,8 131,1 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 35,5 22,2 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 10,0 20,2 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 156,3 173,5 Remboursement des obligations locatives (69,3) (63,5) Capacité d'autofinancement après loyers avant coût du financement et impôts 87,0 110,1 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (89,9) (200,3) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 5,2 2,2 Intérêts versés (17,1) (7,7) Impôts payés (53,8) (26,2) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (68,6) (122,0) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (27,9) (28,9) Cash flow libre (96,5) (151,0) Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre (0,9) (2,8) Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 5,0 - Autres investissements financiers nets 2,4 (3,7) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 6,5 (6,5) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (137,8) (138,1) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (1,2) 0,2 Acquisition et cession d'actions propres 1,2 (1,5) Variation des dettes et créances financières (nets) 54,7 18,3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (83,2) (121,2) Incidence de la variation des taux de change 0,0 0,2 Variation de trésorerie (173,1) (278,5)

GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des couts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 Source : BPCE pour l’estimation du marché 2023 et Fédération des promoteurs immobiliers – 25 mai 2023 pour les chiffres au 31 mars 2023

2 Stable à périmètre constant (hors Angelotti)

3 EBITDA après loyer – ratio après cession de la filiale polonaise - Cf. Événements post clôture du présent communiqué

4 Rappel des objectifs communiqués le 22 février 2023 : chiffre d’affaires supérieur à 4,5 Mds€ (stable hors international) et un résultat opérationnel supérieur à 300 M€

5 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 23 mai 2024

6 Rappel des objectifs financiers communiqués le 28 septembre 2022 : >20% de part de marché en Immobilier résidentiel à horizon 2030 ; >6 Mds€ de chiffre d’affaires et >500 M€ de résultat opérationnel courant en 2026 ; Endettement du Groupe maîtrisé : levier <2,5 x EBITDA (2022-2026) ; Dividende ≥2,50 € par action pour chaque exercice de la période 2022–2026

7 Source : Fédération des Promoteurs Immobilier – 25 mai 2023– Chiffres au 31 mars 2023

8 Source : Bien’ici

9 Sites ouverts depuis plus de 12 mois

10 Cette information sera publiée sur le site du SBTi le 24 août prochain

11 Dette nette / EBITDA après loyers

12 Cf communiqué de presse publié par Nexity le 1er juin 2023 et disponible sur le site internet de la Société

13 Objectif précédent communiqué le 22 février 2023 : chiffre d’affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d’euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l’International et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d’euros

14 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 23 mai 2024

15 Rappel des objectifs financiers communiqués le 28 septembre 2022 : >20% de part de marché en Immobilier résidentiel à horizon 2030 ; >6 Mds€ de chiffre d’affaires et >500 M€ de résultat opérationnel courant en 2026 ; Endettement du Groupe maîtrisé : levier <2,5 x EBITDA (2022-2026) ; Dividende ≥2,50 € par action pour chaque exercice de la période 2022–2026

