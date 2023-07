English French

Paris, le 26 juillet 2023, 18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Recentré et plus robuste, Eramet maintient le cap dans un contexte de marché dégradé

EBITDA ajusté 1 , 2 à 339 M€ en fort retrait par rapport à un 1 er semestre record en 2022 : Forte contraction des prix de vente pour l’ensemble des marchés du Groupe, notamment les alliages de manganèse (affinés en baisse de près de 50 %) et le nickel de classe II (ferronickel en baisse de plus de 30 %) I ncidents logistiques majeurs au Gabon , désormais résolus , ayant entrainé un net recul des volumes de minerai de manganèse produits (- 27 % à 2,6 Mt) Forte c roissance des volumes de minerai de nickel en Indonésie (+79 % à 16,4 Mth) Coûts des entrants à des niveaux élevés , en particulier les réducteurs Mise en place d’un plan de réduction des coûts et de préservation du cash , en complément d’ actions de productivité et d’optimisation de la production (volume, teneur)

à en fort retrait par rapport à un 1 semestre record en 2022 : Résultat net part du Groupe positif à hauteur de 98 M€ Free cash-flow négatif dans un contexte d’investissements de croissance, conduisant à une dette nette de 712 M€ et un levier ajusté 3 de 0, 7 x ; extension de la maturité avec le succès de la 1 ère émission notée d’obligations liées au développement durable (« sustainability-linked bonds »)

positif à hauteur de D émarrage de la production de lithium en Argentine au T2 2024 confirmé, avec un taux de réalisation de la construction de l’usine de 60 % à fin juin 2023

en Argentine au T2 2024 confirmé, avec un taux de réalisation de la construction de l’usine de 60 % à fin juin 2023 D écision finale d’investissement attendue au S2 2023 pour la 1 ère tranche de la phase II du projet Centenario (soit 30 kt-LCE supplémentaires)

au S2 2023 (soit 30 kt-LCE supplémentaires) Signature en juillet d’un contrat de co -commercialisation de carbonate de lithium à partir de 2025, permettant de sécuriser une avance de 400 M$ dès 2023 4 De nouvelles avancées en matière de RSE , avec l’engagement pris par Eramet à faire évaluer d'ici 2027 l'ensemble de ses sites miniers, y compris celui de Weda Bay en Indonésie, selon le référentiel de Mine Responsable « Initiative for Responsible Mining Assurance » (IRMA)

de carbonate de lithium à partir de 2025, permettant de sécuriser une avance de 400 M$ dès 2023 Des perspectives 2023 qui s’inscrivent dans un contexte macro-économique difficile qui persiste. L’ EBITDA ajusté est revu à la baisse à près de 900 M€ en 2023, compte tenu : de la révision à la baisse du consensus de prix du minerai de manganèse (5,15 $/dmtu vs 5,4 $/dmtu précédemment) d’une inflexion plus marquée des prix du Nickel de classe II et du minerai de nickel seulement partiellement compensées par la révision à la hausse des volumes de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay (+ 5 Mth 5 basse teneur, à environ 35 Mth)

qui s’inscrivent dans un contexte macro-économique difficile qui persiste. L’ est revu à la baisse à en 2023, compte tenu :

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

Des prix défavorables et des incidents logistiques désormais résolus ont pénalisé nos résultats au 1er semestre. Cependant, forts des transformations réalisées sur les dernières années, nous maintenons notre cap et poursuivons notre développement dans les métaux de la transition énergétique, en nous appuyant sur une structure financière plus solide et une feuille de route RSE ambitieuse.

Au 2nd semestre, nous restons concentrés sur la performance de nos opérations et le strict

contrôle de nos dépenses. Nous continuons à avancer sur les projets stratégiques du Groupe, et nous confirmons le démarrage de notre production de lithium en Argentine au 2ème trimestre 2024.





Engagements RSE

La performance du Groupe en matière de sécurité a continué d’afficher d’excellents résultats au S1 2023, avec un TF2 ayant atteint 1,0 sur le nouveau périmètre d’Eramet (vs 1,1 en 2022), bien en deçà de l’objectif de la feuille de route RSE pour 2023 (TF2 <4) et parmi le Top 36 selon le Safety Performance Report 2022 de l’ICMM paru en juillet 2023.

Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi le déploiement du référentiel « Initiative for Responsible Mining Assurance » (« IRMA »), avec le lancement de la première évaluation indépendante de son site de Grande Côte Opérations (GCO), au Sénégal. Cet audit externe, réalisé par un tiers, permettra à Eramet de compter parmi les premiers groupes miniers engagés publiquement dans le processus IRMA. Le Groupe a par ailleurs réaffirmé son engagement à auditer d'ici 2027 l'ensemble de ses sites miniers, y compris celui de la joint-venture PT Weda Bay Nickel (dont il détient 38,7 %) selon ce référentiel de Mine Responsable.

Eramet est devenu le premier groupe minier au monde à se doter d’une instance de dialogue social transnational englobant toutes les entités du Groupe : l’« Eramet Global Forum » (« EGF»), reflet de la diversité du Groupe. Créée par un accord signé en mai entre les partenaires sociaux et la direction, cette nouvelle instance a pour but de renforcer et de développer un dialogue social ouvert et respectueux des cultures locales. Elle réunit des représentants des principaux pays du Groupe, avec l’ambition de négocier des accords qui s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs sur des sujets tels que la protection sociale, la qualité de vie au travail, la diversité et l’inclusion, la parentalité.

Eramet a également annoncé son partenariat avec l’organisation mondiale « International Women in Mining » (« IWiM ») œuvrant pour l’égalité des genres, la promotion des femmes, leur accès aux opportunités et au leadership dans l’industrie minière. Ce partenariat permettra au Groupe de partager les meilleures pratiques en matière de diversité et d’inclusion.

Enfin, le Groupe a publié en juin le détail des contributions économiques dans ses principaux territoires hôtes au titre de l’année 20227, faisant ressortir un montant global de 3,3 Mds€ en quasi doublement par rapport à l’année précédente.

Notation financière et financement

En avril, Moody’s et Fitch ont attribué à Eramet des notes de crédit à long terme de respectivement Ba2 et BB+, avec des perspectives stables.

Dans ce contexte, et après le refinancement du prêt bancaire à terme fin janvier pour un montant de 515 M€, Eramet a réalisé avec succès le placement début mai de sa première émission d’obligations liées au développement durable (« sustainability-linked bonds »), pour un montant de 500 M€. L’émission obligataire, dont l’échéance est de 5 ans et le coupon annuel de 7 %, est liée à deux objectifs de performance durable. Ceux-ci seront mesurés au 31 décembre 2025 par rapport aux performances de l’année 2019 :

(i) réduction de 35 % de l’intensité d’émissions annuelles des gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) du Groupe, et

(ii) augmentation à 67 % de la part (en termes d’émissions) de ses fournisseurs et de ses clients ayant des objectifs de décarbonisation cohérents avec le scénario « well-below 2°C » de l’accord de Paris.

En parallèle, Eramet a procédé en juin au rachat de ses obligations en circulation à échéance février 2024 (pour un montant de 429,7 M€), permettant de poursuivre la gestion proactive du profil de dette du Groupe et d’étendre sa maturité moyenne. Celle-ci ressort à près de 3 ans au 30 juin 2023 (contre 2,2 ans au 31 décembre 2022).

Enfin, en juillet, Eramet s’est accordé avec Glencore sur un prépaiement de 400M$, en amont de la commercialisation future et conjointe de 50kt de carbonate de lithium issu de la phase I du projet Centenario-Ratones (équivalent à un contrat commercial d’environ 5 ans). L’avance commerciale servira notamment à financer les projets de croissance du Groupe dans les métaux de la transition énergétique. L’accord reste sous réserve de la satisfaction des conditions préalables usuelles dans ce type d’opérations.

Chiffres clés du groupe Eramet (en application de la norme IFRS 5)

Millions d’euros1 S1 20232 S1 20222 Var. (M€) Var.3

(%) Chiffre d’affaires ajusté4 1 901 2 816 - 915 - 32 % Chiffre d’affaires 1 604 2 635 - 1 031 - 39 % EBITDA ajusté4 339 1 170 - 831 - 71 % EBITDA 93 982 - 889 - 91 % Résultat opérationnel courant (ROC) - 10 853 - 863 n.a. Résultat net des activités poursuivies 52 783 - 731 - 93 % Résultat net des activités en cours de cession 14 - 13 + 27 n.a. Résultat net part du Groupe 98 677 - 579 - 86 % Free Cash-Flow du Groupe - 120 429 - 549 n.a. Millions d’euros1 30/06/232 31/12/222 Var. (M€) Var.3

(%) Endettement net (Trésorerie nette) 712 344 + 368 + 107 % Capitaux propres 2 134 2 245 - 111 - 5 % Levier ajusté4 (Endettement net / EBITDA ajusté5) 0,7 0,2 + 0,5 pts n.a. Levier (Endettement net / EBITDA5) 1,1 0,2 - 0,9 pts n.a. Gearing (Endettement net / capitaux propres) 33 % 15 % + 18pts n.a. Gearing au sens des covenants bancaires6 18 % 2 % + 16pts n.a. ROCE (ROC / capitaux employés7 de l’année n-1) 13 % 51 % - 38pts n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5, sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2023 et 2022. Cf. tableaux de passage en annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Le chiffre d’affaires ajusté, l’EBITDA ajusté et le levier ajusté sont définis dans le glossaire financier en Annexe 8.

5 Calculé sur 12 mois roulants au 30 juin.

6 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16 et hors prêt de l’Etat français à la SLN.

7 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel.

Nota 1 : l’ensemble des variations commentées du 1er semestre 2023 (« S1 2023 ») sont calculées par rapport au 1er semestre 2022 (« S1 2022 »), sauf indication contraire.

Nota 2 : l’ensemble des chiffres du S1 2023 et du S1 2022 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 3 : les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe (en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay) s’élève à 1 901 M€ au S1 2023, en baisse de 32 % (- 34 % à périmètre et change constants8, avec + 2 % d’effet change). Cette baisse reflète principalement un effet prix négatif (- 27 %) dans un environnement de marché dégradé en comparaison de niveaux de prix élevés au S1 2022, notamment en ce qui concerne le minerai et les alliages de manganèse, ainsi que le ferronickel à la SLN.

L’EBITDA du Groupe s’élève à 93 M€.

L’EBITDA ajusté1,2 (y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay) s’élève à 339 M€, en forte baisse (- 71 % vs le S1 2022) reflétant principalement :

Un impact négatif des facteurs externes de 749 M€ , comprenant un effet prix défavorable

(- 724 M€, dont - 498 M€ pour l’activité manganèse et - 225 M€ pour l’activité nickel), un effet volume défavorable (- 48 M€) pour la production d’alliages de manganèse afin de s’adapter à un marché en forte baisse, ainsi qu’un coût des entrants et autres plus élevé (en hausse de 43 M€ par rapport au S1 2022), la baisse des prix d’achat n’ayant pas encore été reflétée dans le prix des entrants consommés. Ces impacts ont été partiellement compensés par la baisse des coûts du fret (+ 51 M€) et un effet change favorable (+ 33 M€) ;

de , comprenant un effet prix défavorable (- 724 M€, dont - 498 M€ pour l’activité manganèse et - 225 M€ pour l’activité nickel), un effet volume défavorable (- 48 M€) pour la production d’alliages de manganèse afin de s’adapter à un marché en forte baisse, ainsi qu’un coût des entrants et autres plus élevé (en hausse de 43 M€ par rapport au S1 2022), la baisse des prix d’achat n’ayant pas encore été reflétée dans le prix des entrants consommés. Ces impacts ont été partiellement compensés par la baisse des coûts du fret (+ 51 M€) et un effet change favorable (+ 33 M€) ; Une performance intrinsèque négative de 77 M€, reflétant principalement le recul des volumes de ventes de minerai de manganèse du fait des incidents non récurrents sur la voie

(- 124 M€), ainsi que des volumes de zircon et laitier de titane (- 38 M€). La croissance organique du minerai de nickel à Weda Bay (+ 63 M€) ainsi que les actions de réduction des coûts fixes et les gains de productivité (+ 21 M€) ont partiellement compensé ce recul.

Le résultat net des activités en cours de cession s’élève à 14 M€.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 98 M€ sur le semestre, incluant la quote-part de résultat de Weda Bay (174 M€).

Les investissements représentent 356 M€, incluant la part du projet Lithium financée par Tsingshan (via une augmentation de capital de notre filiale argentine). Les investissements supportés par le Groupe s’élèvent à 263 M€ et comprennent 136 M€ d’investissements de croissance, principalement au Gabon (81 M€) et en Argentine (51 M€) ; les investissements courants s’élèvent à 127 M€ sur le S1 2023.

Le free cash-flow (« FCF ») s’élève à - 120 M€, y compris une contribution de Weda Bay à hauteur de 153 M€.

La dette nette s’établit à 712 M€ au 30 juin 2023, avec impact non significatif sur le semestre de la cession d’Aubert & Duval et d’Erasteel. La variation de l’endettement net comprend le versement de dividendes au titre de l’exercice 2022 aux actionnaires d’Eramet (- 100 M€) et aux actionnaires minoritaires de Comilog (- 87 M€).

Le ratio de levier est de 1,1x. La politique d’allocation du capital du Groupe continue à viser en priorité le désendettement, afin de maintenir un levier9 inférieur à 1x en moyenne sur le cycle, tout en investissant dans les projets de croissance et en rémunérant ses actionnaires.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement non tirées, reste élevée à 2,5 Mds€ au 30 juin 2023.

Chiffres clés par activité2 – activités poursuivies (IFRS 5)

Millions d’euros1 S1

2023 S1

2022 Variation (M€) Variation2 (%) MANGANESE CA 946 1 647 - 701 - 43 % EBITDA 193 831 - 638 - 77 % Activité Minerai de Mn3,4 CA 471 747 - 276 - 37 % EBITDA 154 343 - 189 - 55 % Activité Alliages de Mn3 CA 475 901 - 426 - 47 % EBITDA 38 488 - 450 - 92 % NICKEL CA ajusté5 815 943 - 128 - 13 % EBITDA ajusté5 174 306 - 132 - 43 % SABLES MINERALISES CA 136 224 - 88 - 39 % EBITDA 49 97 - 48 - 49 % LITHIUM CA 0 0 n.a. n.a. EBITDA - 9 - 8 - 1 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 8.

4 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 24 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 41 M€ au H1 2022).

5 Le chiffre d’affaires ajusté, l’EBITDA ajusté et le levier ajusté sont définis dans le glossaire financier en Annexe 8.

Activités poursuivies

Manganèse

Compte tenu d’un S1 fortement perturbé par des incidents logistiques au Gabon, et d’un environnement de prix particulièrement favorable au S1 2022, l’activité Manganèse affiche un EBITDA en très forte baisse à 193 M€ (- 77 %).

Au S1 2023, les volumes de minerai produits et transportés sont en baisse respectivement, de 27 % à 2,6 Mt et de 16 % à 2,8 Mt, en raison des suspensions du trafic en janvier, suite au glissement de terrain fin 2022, et début avril.

L’EBITDA de l’activité minerai est ainsi en recul à 154 M€10 (- 55 %), reflétant principalement un environnement de prix défavorable ainsi que le recul des volumes de ventes externes

(- 16 %).

L’EBITDA de l’activité alliages affiche une très forte baisse à 38 M€ (- 92 %). Celle-ci reflète principalement la normalisation des prix de ventes après les records historiques atteints sur le S1 2022. Les volumes vendus sont également en baisse de 9 %.

Tendances de marché11 & prix12

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, s’établit à 944 Mt au S1 2023, en recul de 2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

La production en Chine, qui représente plus de 50 % de la production mondiale, est restée stable par rapport au S1 2022, dans un contexte de rebond bien moins fort qu’attendu de l’économie chinoise, et d’un tassement du secteur de la construction. La production est en baisse dans le reste du monde (- 5 %), notamment en Europe (- 13 %) où le secteur immobilier est fortement impacté par la conjoncture et les taux d’intérêt élevés. Parmi les marchés significatifs, seule l’Inde fait figure d’exception avec une hausse de la production de 7 %.

En conséquence, la consommation de minerai de manganèse est en recul de près de 2% à 10,1 Mt au S1 2023, de même que la production mondiale de minerai (- 2 %) qui atteint 10,2 Mt. Les baisses de production au Gabon (près de - 10 %) et en Afrique du Sud (- 2 %), ont été partiellement compensées par la croissance de l’offre du Brésil (+ 81 %), avec le redémarrage d’anciens sites miniers.

Dans ce contexte, le bilan offre/demande reste en léger excédent au S1 2023 et les stocks de minerai aux ports chinois s’établissent à 6,5 Mt en fin de semestre, en hausse par rapport à 2022.

Le prix du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 5,2 $/dmtu en moyenne au S1 2023, en baisse de 23 % par rapport au S1 2022, en ligne avec une demande affaiblie.

L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) a chuté de près de 50% au S1 2023, tout comme celui des alliages standards (Silico-manganèse) en baisse de 37%. Les alliages de manganèse bénéficiaient au S1 2022 de niveaux de prix exceptionnellement élevés en raison d’une forte reprise du secteur de la construction post-Covid et d’une tension sur l’offre liée au conflit en Ukraine.

Activités

Le programme d’expansion de Moanda, la plus grande mine de manganèse au monde, ainsi que les progrès opérationnels, se poursuivent à Comilog au Gabon. Cependant, les opérations ont été fortement perturbées sur le premier semestre par les incidents logistiques de début d’année (glissement de terrain fin 2022, rupture d’un ouvrage d’art début avril), désormais résolus.

Faute de logistique avale, et compte tenu de l’absence de livraison en carburants et en pièces nécessaires à l’activité minière, la production de la mine a été arrêtée sur l’ensemble du mois de janvier, et a également été fortement perturbée sur le mois d'avril. Les volumes de minerai de manganèse produits sont ainsi en baisse de 27 % à 2,6 Mt au S1 2023. Compte tenu d’un déstockage à Moanda, les volumes de minerai transportés et ceux vendus à l’externe reculent dans une moindre mesure, de respectivement 16 % et 18 % et s’établissent à 2,8 Mt et 2,4 Mt sur la période.

Le retour à un trafic normalisé a permis de transporter près de 700 kt de minerai sur le mois de juin, soit un rythme annualisé de 7,0 Mt en 2023 en tenant compte du S1 réalisé.

Les perturbations ayant eu notamment pour effet de décaler à février et mars des livraisons prévues en janvier (facturées sur la base de l’indice CIF Chine 44 % de décembre 2022), Comilog n’a pas profité de la hausse des prix de marché en janvier et février.

Le cash cost FOB13 de l’activité minerai s’établit à 2,7 $/dmtu, en hausse de 21 % par rapport au S1 2022. Celle-ci est principalement liée à l’impact négatif de la baisse des volumes, partiellement compensée par le recul des redevances sur le chiffre d’affaires ainsi qu’un impact favorable du taux de change.

Les coûts de transport maritime à la tonne sont en recul d’environ 30 % à 0,9 $/dmtu, reflétant principalement la baisse des prix du fret en moyenne sur le semestre.

La production d’alliages de manganèse recule de 18 % à 311 kt au S1 2023. Ce recul est lié au ralentissement de la production afin de s’adapter aux conditions de marché et de limiter l’impact des prix de l’énergie, mais également du fait de la réfection programmée de plusieurs fours.

Les ventes se sont établies à 310 kt (- 9 %) avec un mix légèrement plus favorable sur la période par rapport au S1 2022. La marge des alliages s’est de nouveau contractée au S1 2023, sous l’effet de la baisse continue des prix de vente et du niveau toujours élevé du coût des intrants. Ainsi, la baisse du coût d’achat du coke métallurgique ne se reflète pas encore dans le prix des réducteurs consommés14 ; en outre, depuis l’arrêt des approvisionnements en provenance de Russie au début du conflit, le mix d’approvisionnement du Groupe inclut de l’Ultra Low Phos coke de Colombie, dont le prix reste supérieur de plus de 10% à celui du coke métallurgique.

Perspectives

Au S2 2023, la production d’acier devrait continuer à s’infléchir compte tenu de la saisonnalité défavorable. Le niveau de production devrait rester stable par rapport au S2 2022. La hausse des taux d’intérêt continue de pénaliser le secteur de la construction au niveau mondial, l’Inde devant cependant de nouveau afficher une croissance.

En conséquence, la demande de minerai pourrait s’inscrire en recul sur l’année. Bien que l’offre soit également en léger recul, le consensus de marché qui se positionne actuellement à près de 5,2 $/dmtu, anticipe une baisse de près de 15 % de l’indice de prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 %, en 2023 par rapport à 2022.

La demande pour les alliages devrait chuter fortement en 2023, particulièrement en Europe. Les stocks étant encore élevés pour la plupart des produits, en particulier pour les alliages standards, et les marges se rétrécissant fortement, l’offre devrait également baisser. La demande d’alliages au S2 devrait suivre la tendance de l’acier et baisser sous l’effet de la saisonnalité.

Sur 2023, les prix de ventes facturés des alliages pourraient se stabiliser en moyenne au niveau de mi-2023 et rester ainsi fortement en dessous de la moyenne des prix de 2022, avec notamment un très fort recul en Amérique du Nord.

Au Gabon, les objectifs de volumes de minerai transporté sont maintenus à plus de 7,0 Mt, compte tenu des incidents logistiques rencontrés au S1, désormais résolus. La production sera ajustée selon le niveau de volume transporté, comme cela a d’ailleurs été effectué en avril. Le démarrage avec succès des laveries modulaires et du convoyeur électrique mis en service au S1 sur le plateau d’Okouma permet d’envisager une capacité de production d’environ 8 Mt par an, ainsi qu’une baisse du coût de production et de transport du minerai. Le cash cost est ainsi attendu en baisse dès le S2, reflétant également une saisonnalité structurellement plus favorable sur la seconde partie de l’année, ainsi qu’une amélioration de la teneur moyenne du minerai.

Le programme pluriannuel de réfection de fours des usines d’alliages a démarré avec un premier arrêt sur le S1. Le programme, qui comprend un second arrêt en fin d’année, impactera à la baisse la production d’alliages sur l’année, de même que l’adaptation aux conditions de marché.

Nickel

Au S1 2023, la mine de Weda Bay en Indonésie, la plus grande mine de nickel au monde, a poursuivi sa montée en puissance avec une hausse de près de 80% des volumes de minerai commercialisé.

L’EBITDA ajusté2 de l’activité Nickel s’élève à 174 M€ (- 43 %), la contribution proportionnelle de Weda Bay fortement positive permettant de compenser la perte réalisée par la SLN.

La contribution de Weda Bay à l’EBITDA (quote-part détenue par le Groupe de 38,7%) a ainsi progressé de 31 % à 246 M€, grâce à d’excellentes performances opérationnelles sur mine, tant en volumes qu’en qualité du minerai, avec un impact positif sur les prix de ventes.

L’EBITDA de la SLN15 est cependant en forte baisse et affiche une perte de 70 M€, reflétant un environnement de prix fortement dégradé, ainsi que les difficultés persistantes de la filiale.

Tendances de marché16 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en recul de 2 % à 27,7 Mt au S1 2023.

La production en Chine, qui représente plus de 50 % de la production mondiale, affiche une hausse de près de 5 % par rapport au faible niveau du S1 2022 (Jeux Olympiques d’hiver, Covid-19) et de 4 % par rapport au S2 2022, témoignant d’une reprise de l’économie chinoise. En revanche, la production dans le reste du monde recule de 11 %, avec une baisse notable en Indonésie (- 18 %), et une chute en Europe en raison d’une demande atone.

En parallèle, le secteur des batteries continue d’enregistrer une croissance très soutenue (+ 28%). La demande mondiale de nickel primaire continue ainsi de progresser, en hausse de 4 % à 1,5 Mt au S1 2023.

La production mondiale de nickel primaire affiche de son côté une hausse de plus de 8 %, atteignant 1,6 Mt au S1 2023. Cette croissance est soutenue par l’offre de NPI en Indonésie (+ 19 %), ainsi que par la forte montée en puissance des nouveaux projets (+ 74 %), notamment de HPAL17 et de Matte. En revanche, la production de NPI18 en Chine et la production traditionnelle ont reculé de respectivement 9 % et 4 %.

Le bilan offre/demande du nickel (classes I et II19) affiche ainsi un léger excédent au S1 2023. Les stocks de nickel au LME et SHFE20 restent bas (42 kt à fin juin) ; ils sont cependant de moins en moins représentatifs car le marché des produits LME (cathodes et briquettes de nickel pur) ne représentent plus aujourd’hui qu’environ 19% du marché mondial.

Au S1 2023, la moyenne des cours au LME (cotation d’une partie du nickel de classe I) s’est établie à 24 236 $/t, en baisse par rapport au S1 2022 (- 12 %) qui avait connu des niveaux particulièrement élevés, mais en légère hausse par rapport au S2 2022 (+ 2 %).

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI21 tel que vendu à Weda Bay s’est établie à 15 368 $/t, en net recul par rapport au S1 2022 (- 26 %) et également en baisse par rapport au S2 2022 (- 9 %).

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II) s’est situé, comme attendu, à un niveau très sensiblement en dessous du LME et s’est rapproché du prix du NPI (nickel de classe II également), affichant une forte baisse de 31 % sur le S1 (- 10 % au S1 vs S2).

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 92 $/th au S1 2023, en nette baisse par rapport au S1 2022 (- 26 %) et au S2 2022 (- 14 %). Le prix du minerai de nickel s’est fortement corrigé depuis le mois d’avril et s’élève actuellement à 80 $/th.

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur (« HPM Nickel ») s’établit à environ 57 $/th22, en hausse par rapport au S1 2022 (+ 2 %) ainsi que par rapport au S2 2022 (+ 10 %). Pour rappel, la formule de prix du HPM Nickel est liée au LME, avec un décalage d’environ un mois.

Activités

En Indonésie, la mine de Weda Bay poursuit sa montée en puissance exceptionnelle avec la commercialisation de 16,4 Mth au S1 2023 (pour 100 %), en hausse de près de 80%.

Les ventes externes de minerai (aux usines présentes sur le site industriel autres que celle de la JV) ont doublé (à 15,1 Mth) avec la commercialisation de 6,9 Mth de minerai haute teneur et 8,2 Mth de minerai basse teneur ; la consommation interne pour la production de ferroalliages de nickel s’est élevée à 1,3 Mth.

La production de l’usine a atteint 15,7 kt-Ni de NPI sur le S1 2023 (base 100 %), en baisse de 21 %, en raison de difficultés d’approvisionnement en électricité sur le site industriel au T1. Les volumes vendus par Eramet dans le cadre du contrat d’off-take, soit 7,0 Kt-Ni (- 18 %), ont contribué à hauteur de 102 M€ au chiffre d’affaires du Groupe au S1 2023, en recul de 36 % en raison de la baisse des volumes et d’un contexte de prix défavorable.

La performance opérationnelle de Weda Bay s’est de nouveau traduite par une contribution significative au FCF du Groupe sur la période, à hauteur de 153 M€.

En Nouvelle-Calédonie, la production minière a atteint 2,9 Mth au S1 2023, en hausse de 18 %, reflétant de meilleures conditions météorologiques, malgré des difficultés sociales (plan de restructuration en cours à Kouaoua) et sociétales, ayant perturbé les opérations et les chargements de bateaux. L’accès toujours non autorisé à certains gisements n’a pas permis de bénéficier pleinement de la météo clémente et a notamment entrainé une réduction d’activité sur le site de Poum. Les exports de minerai de nickel à faible teneur sont ainsi en recul de 5 % à près de 1,4 Mth, tandis que l’usine a bénéficié d’une meilleure alimentation en termes de teneur, mais a également été impactée par des conflits sociaux en début d’année.

La production de ferronickel est restée stable, à 20,3 kt-Ni (vs. 20,4 kt-Ni au S1 2022). Les volumes vendus sont en légère hausse, à 20,3 kt-Ni au S1 23 (+ 2 %).

Le cash cost23 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,7 $/lb en moyenne sur le semestre (vs. 8,1 $/lb au S1 2022), reflétant la baisse des marges export dans un contexte de marché dégradé ainsi qu’une moindre efficacité opérationnelle à l’usine, résultant des coûts liés au démarrage de la CAT (« Centrale Accostée Temporaire » 24). Ces effets sont partiellement compensés par un impact change favorable ainsi qu’une progression de l’efficacité opérationnelle minière.

En conséquence, la SLN a généré en local un free cash-flow négatif à hauteur de - 70 M€ sur le semestre et l’endettement net de la société s’établit désormais à 564 M€.

Afin de faire face à ses difficultés, aggravées récemment par la forte baisse des prix de ventes du minerai et du ferronickel, la filiale calédonienne du Groupe poursuit la mise en œuvre du plan de réduction des coûts et de préservation de la trésorerie, notamment au travers de la réduction de ses investissements et de ses frais fixes.

Perspectives

Au S2 2023, la demande de nickel primaire devrait continuer de croître malgré un marché de l'inox atone en Europe, notamment grâce à la résilience de la demande dans le secteur des batteries.

La production de nickel primaire devrait également continuer de progresser sur la période, grâce à la croissance du NPI et des nouveaux projets (Matte et HPAL) à destination du secteur des batteries pour véhicules électriques, renforçant la situation excédentaire du marché pour l'année 2023.

En Indonésie, la mine de Weda Bay devrait poursuivre sa montée en puissance exceptionnelle en 2023, avec un objectif de commercialisation (base 100%) revu à la hausse à environ 35 Mth5 en 2023, dont environ 20 Mth de minerai basse teneur.

En Nouvelle Calédonie, compte tenu de sa situation financière qui reste critique, et pour faire face à ses échéances de trésorerie à court terme, la SLN devrait procéder prochainement au tirage d’une seconde tranche de 20 M€ du prêt accordé par l’Etat en début d’année (pour un montant total de 60 M€).

Sous réserve d’un fonctionnement normal des opérations, la production de ferronickel de l’usine est confirmée à plus de 45 kt-Ni en 2023. En revanche, l’objectif d’exportation de minerai est revu à la baisse à plus de 3,0 Mth compte tenu de la mise en « Care & Maintenance » du site de Poum à partir de mi-juillet, conséquence de l’absence de délivrance des autorisations d’exploiter par la Province Nord.

Projets stratégiques de croissance

Au S1 2023, Eramet et BASF ont poursuivi les études relatives au projet Sonic Bay, projet hydro métallurgique (HPAL18) visant à produire du nickel-cobalt de qualité batterie sous forme de produit intermédiaire, à partir de minerais latéritiques extraits de la mine de Weda Bay. La décision d'investissement pourrait être décalée en 2024, en fonction des décisions sur les modalités d’exécution du projet et sur son mode de financement.

Par ailleurs, le Groupe poursuit l’exploration et l’étude d’opportunités visant des gisements de nickel latéritique, en particulier en Indonésie. À cet effet, Eramet a récemment participé à la formation d'un consortium visant à développer un « Responsible Green Electric Vehicle hub » (« RGEV ») en Indonésie.

Sables Minéralisés

L’EBITDA de l’activité Sables Minéralisés a reculé de 49 % et s’établit à 49 M€ au S1 23, reflétant une baisse des volumes, principalement liée à l’arrêt pour maintenance du four de l’usine en Norvège au cours du semestre, et le passage de la drague de GCO par une zone complexe et à faible teneur. Cette phase pèse actuellement sur les coûts d’exploitation de la mine compte tenu des déplacements d’infrastructures et coûts communautaires dans une zone plus dense, ainsi que de la difficulté à opérer.

Le maintien des prix du zircon à des niveaux élevés a permis d’effacer la baisse des volumes au Sénégal, compte tenu de difficultés opérationnelles conjuguées à une baisse de la teneur de la zone exploitée sur la période.

Tendances de marché & prix25

Dans un contexte macroéconomique défavorable au secteur de la céramique, la demande mondiale de zircon s’est essoufflée tout au long du semestre. En parallèle, la production de zircon est en hausse sur la période en raison du démarrage de nouvelles capacités. Dans ce contexte, le bilan offre/demande affiche un léger excédent au S1 2023, après avoir été en léger déficit en 2022.

Le prix de marché du zircon s’est ainsi établi à 2 100 $/t FOB en moyenne, en recul de plus de 2 % par rapport au S2 2022, mais en hausse de 3 % par rapport au S1 2022.

La demande mondiale de pigments TiO 2 26, principal débouché de produits titanifères27, a progressé depuis le déstockage massif de fin 2022, mais reste toutefois inférieure aux niveaux soutenus atteints au S1 2022. Tirée par la demande de pigments voie chlorure en Chine, la production de produits titanifères à haute teneur est quant à elle en augmentation. Dans ce contexte, le marché se trouve en situation de surplus.

Le prix de marché moyen du laitier de titane de qualité CP, tel que produit par Eramet à l’usine d’ETI en Norvège, est resté au S1 à des niveaux très élevés à 930 $/t.

Activités

Au Sénégal, suite à la panne majeure d’un équipement en janvier et compte tenu de la baisse anticipée de la teneur moyenne de la zone exploitée, les volumes produits de sables minéralisés sont en baisse de 21 % à 306 kt.

Les volumes produits de zircon reculent de 20 % à 24 kt et les volumes vendus sont en baisse de 26 % à 23 kt.

En Norvège, l’arrêt pour maintenance décennale programmée de l’usine ayant démarré sur le T1 2023, la production de laitier de titane a été limitée à 32 kt au S1 2023, en baisse de 68 %. Ces travaux se sont achevés au cours du T2 et le ramp-up de la production a été opéré avec succès. En amont de cet arrêt, la puissance du four avait été abaissée afin de limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie.

En conséquence, les volumes de vente sont en baisse de 59 % à 39 kt sur le semestre.

Perspectives

La demande de zircon devrait diminuer au S2, compte tenu de difficultés macroéconomiques (inflation, marché de la construction en berne, notamment en Chine), menant à une baisse globale sur l’année. Le marché pourrait être en surplus, ce qui conduirait à une normalisation des prix sur le reste de 2023, après une année 2022 record.

La demande de produits titanifères devrait également être en baisse au S2, impactée par la faible demande de pigments liée au marché de la construction. La demande sur l’année s’établirait en baisse, conduisant à un surplus et à un niveau moyen de prix en 2023 inférieur à celui observé en 2022.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés en 2023 est confirmée à un niveau équivalent à celle de 2022, la baisse de la teneur sur l’année étant compensée par la mise en service de l’unité d’extraction à sec fin 2022.

En Norvège, la production au S2 devrait s’établir à un rythme supérieur à celui de 2022 qui avait été impacté par la baisse de puissance liée aux prix de l’énergie. Les travaux durant l’arrêt du S1 ont visé à augmenter la capacité de l’usine de 7 % par an à partir de 2024.

Par ailleurs, en juillet, Eramet a reçu d’un acheteur potentiel une offre unilatérale pour le rachat de 100% des actions d’Eramet Titanium & Iron (« ETI »). La valeur d’entreprise proposée s’élève à 245 M$. Cette offre est actuellement à l’étude.





Lithium

Le prix du carbonate de lithium s’est établi à 52 192 $/t LCE28,29 en moyenne sur le S1 2023, en baisse de 21 % par rapport au S1 2022, s’expliquant principalement par une situation de déstockage chez les producteurs de matériaux actifs pour cathode (CAM30) sur le semestre. Le prix a atteint environ 68 000 $/t LCE au T1 avant de s’ajuster autour du prix actuel d’environ 40 000 $/t LCE.

En Argentine, la construction de l’usine de lithium de Centenario (phase I), lancée en 2022, se poursuit avec un taux de réalisation de 60% au 30 juin 2023. Selon les estimations actuelles, la production devrait démarrer au T2 2024 et l’atteinte du full ramp-up de la production, à hauteur de 24 kt LCE de qualité batteries (à 100%), est attendu d’ici mi-2025.

Les investissements liés à la phase I du projet, estimés à environ 310 M$ en 2023, seront essentiellement financés par Tsingshan.

En collaboration avec Tsingshan, son partenaire sur la phase I, Eramet poursuit l’étude de faisabilité pour une phase II d’expansion du projet permettant d’atteindre une capacité de production annuelle totale de plus de 75 kt-LCE par an dans le cadre des deux phases. Une décision d’investissement pour une première tranche de 30 kt-LCE supplémentaires devrait intervenir courant S2. Les investissements préliminaires liés à cette phase sont estimés autour de 90 M$ (à 100 %), et seront dépensés principalement sur le deuxième semestre de l’année, dont 49,9 % financés par Tsingshan.

Fort de son expérience en Argentine et dans un souci de diversification et d’extension de son portefeuille d’actifs, le Groupe accélère ses efforts d’exploration et de business développement dans les saumures de lithium au Chili. Un bureau local, Eramet Chile, a été créé en juin pour soutenir cette stratégie et pour positionner le Groupe dans l’écosystème du développement du lithium chilien.

Recyclage de batteries en France

En France, Eramet a récemment achevé comme prévu les études de préfaisabilité concernant son projet ReLieVe en partenariat avec Suez, qui entre désormais dans sa phase d’étude de faisabilité. Une usine pilote, destinée à tester et à valider le procédé de raffinage en continu à l’échelle préindustrielle, est en cours de construction au centre de recherche du Groupe à Trappes. Son démarrage est prévu au S2 2023.

Ce projet renforcerait la position d’Eramet sur la chaine de valeur des batteries électriques, avec une présence en amont et en aval, depuis la collecte et le démantèlement des batteries en fin de vie jusqu’à leur valorisation sous forme de sels métalliques recyclables.

Activités cédées ou en cours de cession

En application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les entités Aubert & Duval, Erasteel et Sandouville sont présentées dans les états financiers consolidés du Groupe comme des activités en cours de cession pour les exercices 2022 et 2023 :

Fin avril, Eramet a finalisé la cession d’Aubert & Duval au consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau Capital.

Fin juin, Eramet a finalisé la cession à Syntagma Capital de 100% des titres de sa filiale Erasteel suite à la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives.

La cession ainsi finalisée de l’ensemble de la division Alliages Haute Performance (Aubert & Duval et Erasteel) a un impact non significatif sur la dette nette du Groupe à fin juin 2023.

Perspectives

Le climat d’incertitudes géopolitiques et macro-économiques ainsi que le contexte inflationniste continuent de peser sur l’ensemble des marchés du Groupe.

Le rebond initialement anticipé en Chine ne s’est pas encore matérialisé en 2023 malgré l’objectif de croissance de 5% affiché par les autorités chinoises. Le recul du secteur de la construction continue de peser sur les activités du Groupe, que ce soit en Chine, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. La demande de l’ensemble des marchés sous-jacents de nos produits reste atone, se traduisant par une poursuite de la tendance baissière sur les prix constatée tout au long du premier semestre, dans l’attente du rebond de la demande notamment en provenance de la Chine.

En parallèle, les taux de fret ont fortement diminué sur la période à des niveaux largement inférieurs à la moyenne de 2022. Une stabilisation est attendue sur le S2. Les prix des réducteurs et le coût de l’énergie, en baisse au S1 par rapport à 2022, restent cependant à un niveau historiquement élevé, ce qui continue de peser sur la performance des activités métallurgiques et leurs marchés. Les usines du Groupe bénéficient cependant de contrats d’approvisionnement long terme permettant de couvrir environ 80 % de leurs besoins en électricité.

Les objectifs de volumes sur l’année s’élèvent désormais à :

Environ 35 Mth5 de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay, dont environ 20 Mth de

minerai de basse teneur,

Plus de 7,0 Mt de minerai de manganèse transporté au Gabon, compte tenu des incidents logistiques non récurrents du S1.

Les prix de vente facturés des alliages de manganèse devraient rester en moyenne sur l’année très inférieurs à 2022, notamment en Amérique du Nord, tandis que le consensus de prix moyen du minerai de manganèse est revu à la baisse à 5,15 $/dmtu (vs 5,4 $/dmtu précédemment).





Les prix du Nickel de classe 2 ont connu par ailleurs une inflexion nettement plus marquée qu’attendue au S1. Le prix du ferronickel devrait ainsi se situer à un niveau très légèrement supérieur à l'indice SMM NPI 8-12%31. Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME dont le consensus s’établit à 21 250 $/t pour 202332, évoluent en fonction de celui-ci.

Le taux de change €/$ reste attendu à 1,1033 sur 2023.

Sur la base des objectifs de volumes et des prévisions de prix mentionnés ci-dessus, l’objectif d’EBITDA ajusté1 du Groupe est revu à la baisse à près de 900 M€ en 2023, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

Les dépenses de capex sont revues à la baisse par rapport à la guidance communiquée précédemment, compte tenu de leur strict management pour faire face au contexte difficile. Elles intègrent en revanche les investissements préliminaires financés par Eramet, à hauteur de 40 M€, dans le cadre de la phase II du lithium. Le Groupe devrait ainsi réaliser environ 550 M€ d’investissements en 2023 (hors activités cédées au S1 et déduction faite de la part financée par Tsingshan du projet Lithium).

Calendrier

27.07.2023 : Présentation des résultats semestriel 2023

Une retransmission en direct de la présentation des résultats semestriels 2023 aura lieu le jeudi 27 juillet 2023 à 10h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles lors de la retransmission.

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

13.11.2023 : Premier Capital Markets Day d’Eramet – « A New ERA »

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Tableaux de passage

Tableau de passage S1 2023 avant IFRS 5 à publié

(en millions d'euros) 1er semestre UGT Aubert & Duval UGT Erasteel







UGT Sandouville Retraitements

et eliminations



Total 1er semestre 2023 Activités

cédées / 2023 Avant traitement

IFRS5 en cours de cession Publié Chiffre d'affaires 1 950 217 129 - - 346 1 604 Résultat opérationnel courant 92 -19 6 - 7 -6 93 Résultat opérationnel -16 -8 12 - -6 -3 -10 - Résultat net des activités cédées / en cours de cession -13 5 - -4 14 14

Tableau de passage S1 2022 avant IFRS 5 à publié

(en millions d'euros) 1er semestre UGT Aubert & Duval UGT Erasteel







UGT Sandouville Retraitements

et eliminations



Total 1er semestre 2022 Activités

cédées / 2022 Avant traitement

IFRS5 en cours de cession Publié Chiffre d'affaires 3 063 278 138 11 427 2 635 Résultat opérationnel courant 843 -36 11 -2 17 -10 853 Résultat opérationnel 845 -14 -21 13 18 -4 850 - Résultat net des activités cédées / en cours de cession -18 -27 13 19 -13 -13

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel (IFRS 5)

En millions d’euros1 T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 Manganèse 505 440 630 873 926 722 Activité Minerai de Mn2 262 209 315 465 439 308 Activité Alliages de Mn2 244 231 316 407 487 414 Nickel 228 290 331 300 409 352 Nickel ajusté3,4 356 459 464 357 514 428 Sables Minéralisés 93 44 142 99 134 90 Lithium 0 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres 3 1 4 0 1 1 Groupe Eramet comptes publiés 828 775 1 107 1 272 1 470 1 165 Groupe Eramet ajusté3,4 956 944 1 241 1 328 1 576 1 240

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 8.

3 Le chiffre d’affaires ajusté est défini dans le glossaire financier en Annexe 8.

4 Chiffre d’affaires ajusté retraité sur 2022 et au T1 2023, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

Annexe 3 : Productions et ventes

En milliers de tonnes T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 S1 2023 S1 2022 MANGANESE Production de minerai et aggloméré de manganèse 1 543 1 097 1 854 2 061 1 862 1 762 2 640 3 624 Transport de minerai et aggloméré de manganèse 1 489 1 359 1 734 2 048 1 765 1 620 2 848 3 385 Ventes externes de minerai de manganèse 1 245 1 158 1 753 1 840 1 535 1 409 2 403 2 944 Production d’alliages de manganèse 160 151 132 164 193 188 311 381 Ventes d’alliages de manganèse 170 140 166 190 186 156 310 342 NICKEL Production de minerai de nickel (en milliers de tonnes humides) SLN 1 405 1 482 1 490 1 460 1 290 1 154 2 887 2 444 Weda Bay Nickel (100 %) – production commercialisable (haute teneur) 3 802 3 958 3 539 3 485 3 552 4 563 7 760 8 115 Production de ferronickel – SLN 9,7 10,6 11,0 9,5 10,5 9,9 20,3 20,4



Production de ferroalliages de nickel basse teneur – Weda Bay Nickel (en kt de Ni contenu – 100%) 7,9 7,8 8,1 8,9 9,6 10,0 15,7 19,6



Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) SLN 734 657 982 576 830 632 1 391 1 462 Weda Bay Nickel (100%) 7 753 7 318 7 581 2 931 3 576 3 875 15 071 7 451 Ventes de ferronickel – SLN 10,1 10,2 10,7 10,6 10,8 9,2 20,3 20,0 Ventes de ferroalliages de nickel basse teneur – Weda Bay Nickel / Off-take Eramet (en kt de Ni contenu) 3,9 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 7,0 8,5 SABLES MINERALISES Production de sables minéralisés 194 112 186 170 188 198 306 386 Production de zircon 15 9 13 14 15 15 24 30 Production de laitier de titane 13 19 40 48 48 52 32 100 Ventes de zircon 14 9 14 14 16 15 23 31 Ventes de laitier de titane 26 13 44 39 52 40 39 92



Annexe 4 : Prix et index

S1

2023 S2

2022 S1

2022 Var S1 2023 – S1 20226 Var S1 2023 – S2 20226 MANGANESE Mn CIF China 44% ($/dmtu)1 5,22 5,14 6,79 - 23 % + 2 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 682 2 158 3 254 - 48 % - 22 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 100 1 205 1 739 - 37 % - 9 % NICKEL Ni LME ($/t)2 10,99 10,75 12,51 - 12 % + 2 % Ni LME ($/lb)2 24 236 23 702 27 575 - 12 % + 2 % NPI SMM Index ($/t)3 15 368 16 837 20 778 - 26 % - 9 % Ni ore CIF China 1,8% ($/wmt)4 92,2 107,1 124,8 - 26 % - 14 % HPM5 Nickel prices 1,8%/35% ($/wmt) 57 52 56 + 2 % + 10 % SABLES MINERALISES Zircon ($/t)6 2 100 2 150 2 035 + 3 % - 2 % CP grade titanium dioxyde ($/t)7 930 865 850 + 9 % + 8 %

1 Moyenne trimestrielle des prix de marché, calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 NPI SMM 8-12%.

4 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

5 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

6 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

7 Analyse marché et Eramet.

8 Calcul Eramet arrondi à la décimale la plus proche.

Annexe 5 : Indicateurs de performance des activités poursuivies

(IFRS 5)

En millions d’euros1 S1

2023 S1

2022 FY

2022 Variation (M€) Variation2 (%) MANGANESE CA 946 1 647 3 151 - 701 - 43 % EBITDA 193 831 1 402 - 638 - 77 % ROC3 138 765 1 255 - 627 - 82 % FCF - 20 395 835 - 415 n.a. Activité CA 471 747 1 527 - 276 - 37 % Minerai de Mn4 EBITDA 154 343 722 - 189 - 55 % FCF - 93 71 371 - 164 n.a. Activité CA 475 901 1 624 - 426 - 47 % Alliages de Mn4 EBITDA 38 488 680 - 450 - 92 % FCF 73 324 464 - 251 - 77 % NICKEL CA ajusté5 815 943 1 763 - 128 - 13 % CA 518 762 1 392 - 244 - 32 % EBITDA ajusté5 174 306 430 - 132 - 43 % EBITDA - 72 118 86 - 190 n.a. ROC3 - 92 78 14 - 170 n.a. FCF 86 99 148 - 13 - 13 % SABLES CA 136 224 465 - 88 - 39 % MINERALISES EBITDA 49 97 184 - 48 - 49 % ROC3 26 76 140 - 50 - 66 % FCF 14 4 105 + 10 n.a. LITHIUM CA 0 0 0 n.a. n.a. EBITDA - 9 - 8 - 12 - 1 n.a. ROC3 - 9 - 8 - 13 - 1 n.a. FCF - 149 - 64 - 175 - 85 n.a. Holding, élim. CA 4 2 6 + 2 n.a. et autres EBITDA - 68 - 55 - 107 - 13 n.a. ROC3 - 73 - 58 - 116 - 15 n.a. FCF - 52 - 5 - 89 - 47 n.a. TOTAL GROUPE CA ajusté5 1 901 2 816 5 385 - 915 - 32 % (IFRS5) CA 1 604 2 635 5 014 - 1 031 - 39 % EBITDA ajusté5 339 1 170 1 897 - 831 - 71 % EBITDA 93 982 1 553 - 889 - 91 % ROC3 -10 853 1 280 - 863 n.a. FCF - 120 429 824 - 549 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Résultat Opérationnel Courant.

4 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 8.

5 Le chiffre d’affaires ajusté, l’EBITDA ajusté et le levier ajusté sont définis dans le glossaire financier en Annexe 8.

Annexe 5 bis : Indicateurs de performance des activités en cours de cession (IFRS 5)

En millions d’euros1 S1

2023 S1

2022 FY

2022 Variation (M€) Variation2 (%) Erasteel

et Aubert & Duval







CA 346 416 826 - 70 - 17 % EBITDA - 8 - 18 - 24 + 10 n.a. ROC3 - 13 - 25 - 27 + 12 n.a. FCF - 41 - 127 - 234 + 86 n.a. Sandouville CA n.a. 11 11 n.a. n.a. EBITDA n.a. - 2 - 2 n.a. n.a. ROC3 n.a. - 2 - 2 n.a. n.a. FCF n.a. 3 3 n.a. n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Résultat Opérationnel Courant.

Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44%) + 1$/dmtu c.245 M€1 Prix des alliages de manganèse + 100/$t c.60 M€1 Prix du ferronickel - SLN + 1$/lb c.90 M€1 Prix du minerai de nickel (CIF Chine 1,8%) - SLN + 10$/th c.30 M€1 Prix du minerai de nickel (HPM nickel, 1.8%, 35% d’humidité) – Weda Bay + 10$/th c.125 M€1 Taux de change - $/€0,1 c.165 M€ Prix du baril de pétrole (brent) + 10$/bbl c.- 15 M€1

1 Pour un taux de change $/€ de 1,10.

Annexe 7 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des divisions

(en millions d'euros) Direction des opérations Holding, Total Erasteel Total Manganèse Nickel Sables Lithium Eliminations, des activités et Sandouville Eliminations des activités Minéralisés Retraitements

et Autres Entités poursuivies Aubert

& Duval et

Retraitements poursuivies et en cours de cession 1er semestre 2023 Chiffre d'affaires 946 518 136 - 4 1 604 346 - - 1 950 EBITDA 193 -72 49 -9 -68 93 -8 - 7 92 Résultat opérationnel courant 138 -92 26 -9 -73 -10 -13 - 7 -16 Flux net de trésorerie généré par l'activité 127 -29 64 -5 -109 48 -71 - 2 -21 Investissements industriels (incorporels et corporels) 151 8 50 74 8 291 24 - - 315 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 1 647 762 224 - 2 2 635 416 11 - 3 063 EBITDA 831 118 97 -8 -55 982 -18 -2 17 979 Résultat opérationnel courant 765 78 76 -8 -58 853 -25 -2 17 843 Flux net de trésorerie généré par l'activité 548 26 30 -31 -85 488 -92 5 -11 390 Investissements industriels (incorporels et corporels) 144 37 26 28 5 240 22 - - 262 Exercice 2022 Chiffre d'affaires 3 151 1 392 465 - 6 5 014 826 11 - 5 851 EBITDA 1 402 86 184 -12 -107 1 553 -24 -2 37 1 564 Résultat opérationnel courant 1 255 14 140 -13 -116 1 280 -27 -2 37 1 288 Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 124 - 157 -23 -142 1 116 -146 5 16 991 Investissements industriels (incorporels et corporels) 273 85 52 109 11 530 63 - - 593

Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique

(en millions d'euros) France Europe Amérique Chine Autres Océanie Afrique Amérique Total du Nord Asie du Sud Chiffre d'affaires (destination des ventes) 1er semestre 2023 30 338 225 442 464 43 34 28 1 604 1er semestre 2022 168 718 138 453 331 372 89 366 2 635 Exercice 2022 313 1 215 294 1 057 1 261 76 128 670 5 014 Investissements industriels (incorporels et corporels) 1er semestre 2023 14 43 21 - 1 7 131 74 291 1er semestre 2022 6 15 4 - - 37 150 28 240 Exercice 2022 9 50 13 1 - 84 263 110 530

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat

(en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Exercice 2023 2022 2022 Chiffre d'affaires 1 604 2 635 5 014 EBITDA 93 982 1 553 Amortissement sur actif immobilisé -114 -130 -271 Provisions pour risques et charges 11 1 -2 Résultat opérationnel courant -10 853 1 280 Dépréciations d'actifs -7 -2 -221 Autres produits et charges opérationnels -27 -1 -34 Résultat opérationnel -44 850 1 025 Résultat financier -63 -56 -89 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 174 147 258 Impôts sur les résultats -15 -158 -264 Résultat net des activités poursuivies 52 783 930 Résultat net des activités cédées ou en cours de cession (1) 14 -13 -156 Résultat net de la période 66 770 774 - part des minoritaires -32 93 34 - part du Groupe 98 677 740 Résultat de base par action (en euros) 3,44 23,54 25,81 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités cédées, Aubert & Duval ayant été cédé en avril 2023 et Erasteel en juin 2023.

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net

(en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Exercice 2023 2022 2022 Activités opérationnelles EBITDA 93 982 1 553 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA -71 -220 -326 Marge brute d'autofinancement 22 762 1 227 Variation de BFR 26 -273 -111 Flux net de trésorerie générée par l'activité poursuivie (A) 48 489 1 116 Opérations d'investissement Investissements industriels -291 -240 -530 Autres flux d'investissements 123 180 238 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement de l'activité poursuivie (B) -168 -60 -292 Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres de l'activité poursuivie -94 -55 80 Incidence des variations de cours des devises et autres -16 -10 -49 Acquisition de droits d'utilisation IFRS16 -6 -14 -26 Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies avant prise en compte des flux avec les activités cédées / en cours de cession -236 350 829 Flux de trésorerie net des activités poursuivies réalisés avec les activités cédées ou en cours de cession(1)(2) -133 -161 -236 Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies -369 189 593 Variation de l'endettement financier net des activités cédées / en cours de cession avant prise en compte des flux avec les activités poursuivies -101 -138 -213 Flux de trésorerie net des activités cédées ou en cours de cession réalisés avec les activités poursuivies(1)(2) 133 161 236 Variation de l'endettement financier net des activités cédées ou en cours de cession 31 23 23 (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net -337 212 616 (Endettement financier net) d'ouverture des activités poursuivies -344 -936 -936 (Endettement financier net) d'ouverture des activités cédées ou en cours de cession -31 -54 -54 (Endettement financier net) de clôture des activités poursuivies -712 -748 -344 (Endettement financier net) des activités cédées ou en cours de cession - -30 -31 Free Cash Flow (A) + (B) -120 429 824 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités cédées (2) Les montants se rattachent essentiellement à des flux de financement des activités cédées / en cours de cession par les activités poursuivies

Indicateurs de performance consolidés – Bilan

(en millions d'euros) 30 juin 31 décembre 2023 2022 Actif immobilisé 3 350 3 122 Stocks 688 724 Clients 319 369 Fournisseurs -439 -424 BFR simplifié 568 669 Autres éléments de BFR -117 -201 BFR total 451 468 Instruments financiers dérivés 21 62 Actifs détenus en vue de la vente (1) - 714 TOTAL ACTIF 3 822 4 366 (en millions d'euros) 30 juin 31 décembre 2023 2022 Capitaux propres - part du Groupe 1 705 1 781 Minoritaires 429 464 Capitaux propres 2 134 2 245 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants -1 387 -1 660 Emprunts 2 099 2 004 Endettement financier net 712 344 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 33% 15% Provisions et engagements liés au personnel 801 814 Impôts différés nets 175 226 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (1) - 737 TOTAL PASSIF 3 822 4 366 (1) Conformément à IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, les actifs et les passifs des UGTs Aubert & Duval et Erasteel sont présentés dans le bilan consolidé au 31 décembre 2022 comme des "actifs détenus en vue de la vente". Au 30 juin 2023, les UGT Aubert & Duval et Erasteel ayant été cédées sur le premier semestre 2023, les actifs et passifs de ces UGT ne font plus partie du bilan.

Annexe 8 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43% pour Eramet et 57% pour Tsingshan.

Une réconciliation avec le CA du groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 30 juin 2023, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Une réconciliation avec l'EBITDA du groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette (sur une base consolidée) rapportée à l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus), étant donné que PT Weda Bay ne portait aucune dette externe lors de l’exercice 2022 et 2023.

Néanmoins, à l'avenir, dans le cas où d'autres joint-ventures significatives retraitées dans l'EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d'Eramet dans la dette

externe des joint-ventures (" dette nette ajustée "). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l'EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l'endettement

d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash-cost FOB du minerai de manganèse

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 9 : Notes de bas de page

1 En application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Cf. tableaux de passage en Annexe 1

2 Définition de l’EBITDA ajusté, nouvel Indicateur Alternatif de Performance, présentée dans le glossaire financier en Annexe 8

3 Définition du levier ajusté, nouvel Indicateur Alternatif de Performance, présentée dans le glossaire financier en Annexe 8

4 Sous réserve de la satisfaction des conditions préalables usuelles dans ce type d'opération

5 Sous réserve des autorisations administratives du gouvernement indonésien

6 Par rapport aux sociétés de taille similaire ou supérieure, soit les sociétés dont le nombre d’heures travaillées (employés et sous-traitants) est supérieur à 65 millions

7 Cf Communiqué de presse du 22 juin 2023 (CP - Contributions économiques 2022 - Juin 2023)

8 Cf. Glossaire financier en Annexe 8

9 Dette nette/EBITDA ajusté

10 Dont 29 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (37 M€ en 2021)

11 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

12 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

13 Cf. Glossaire financier en Annexe 8. Cash cost calculé hors coût du transport maritime et coûts marketing

14 Avec un décalage de 3 à 5 mois par rapport au prix d’achat

15 Sociétés SLN, ENI et autres

16 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

17 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

18 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

19 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99%

20 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

21 Indice SMM NPI 8-12 %

22 Pour un minerai à 1,8 % de contenu nickel et 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020.

23 Cf. Glossaire financier en Annexe 8

24 Mise en service à pleine capacité début janvier 2023, en remplacement de l’ancienne centrale, dont l’arrêt a été effectif au T1 2023

25 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source CP Slag (prix FOB) : analyse marché et Eramet

26 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

27 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

28 LCE : Lithium Carbonate Equivalent, qualité batterie

29 Source : Fastmarkets – Prix Carbonate de Lithium Qualité Batterie CIF Asie

30 CAM : Cathode Active Material

31 A titre de référence, le NPI 10 % s’élève à 14 690 $/t en 2023 selon les prévisions actuelles de Macquarie

32 Consensus des principaux analystes du marché

33 Consensus des prévisions Bloomberg au 31/01/2023 pour l’année 2023

Pièce jointe