SYNERGIE : Chiffre d’Affaires semestriel en nette croissance : 1.511,3M€ (+5,7%)

Chiffre d’Affaires semestriel en nette croissance :

1.511,3M€ (+5,7%)

en M€ T2 2023 T2 2022 Variation S1 2023 S1 2022 Variation



International 446,6 420,6 +6,2% 859,1 826,6 +3,9% France 339,9 318,5 +6,7% 652,1 603,2 +8,1% Total 786,5 739.1 +6,4% 1.511,3 1.429,8 +5,7%

Dans un contexte économique plus délicat, SYNERGIE confirme la pertinence de sa stratégie et notamment de sa diversification géographique, avec un chiffre d’affaires semestriel de 1.511,3M€, en croissance de 5,7% par rapport à l’exercice précédent (+3,2% à devise et périmètre constants).

La France (43% du consolidé) confirme sa bonne performance grâce à une contribution significative de l’industrie, et en premier lieu de l’aéronautique et de l’automobile.

A l’International, les performances sont en légère progression en Europe du Sud (+1,8%) où l’Italie continue à jouer un rôle moteur avec un chiffre d’affaires de 384,8M€ (+4,9%), représentant plus de 25% de l’activité du Groupe. L’Europe du Nord et de l’Est (+8,3%) et la zone hors Europe (+2,2% hors effets de change) restent solides.

Les deux activités rachetées récemment contribuent fortement à la bonne performance en Europe du Nord et de l’Est : INTERKADRA, entreprise polonaise acquise en novembre 2022, dont l’activité s’est établie à 29,3M€ sur le semestre et le groupe allemand RUNTIME, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7M€ sur les deux derniers mois (rachat en mai 2023).

Malgré les tensions du marché, le Groupe SYNERGIE reste confiant dans sa capacité à répondre aux besoins accrus de flexibilité et d’agilité des entreprises tout en proposant aux candidats des solutions innovantes et sécurisantes d’accès à l’emploi.

Prochain rendez-vous

►Publication des résultats semestriels le mercredi 20 septembre 2023 après Bourse

