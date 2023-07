Groupe BNP PARIBAS : autorisation pour la 2nde tranche de 2,5 Md€ du programme de rachat d’actions 2023 et lancement de l’exécution début août

French English

Paris, le 27 juillet 2023

Autorisation pour la 2nde tranche de 2,5 Md€ du programme de rachat d’actions 2023

et lancement de l’exécution début août

L’autorisation de la Banque Centrale Européenne a été obtenue pour le lancement de la seconde tranche du programme de rachat d’actions prévu en 2023, pour un montant de 2,5 milliards d’euros.

La première tranche de 2,5 milliards d’euros du programme de rachat d’actions 2023 a débuté le 3 avril 2023 et s’achèvera au plus tard le 3 août 2023.

BNP Paribas lancera l’exécution de la seconde tranche dans les jours suivant la fin de l’exécution de cette 1ère tranche début août. La réalisation de la seconde tranche portera le montant total du programme de rachat d’actions annoncé pour l’année 2023 à 5 milliards d’euros comme annoncé le 7 février 2023. Les actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions seront annulées.

Au 26 juillet 2023, 41 952 835 actions BNP Paribas, soit 3,4% du capital social, ont été achetées, représentant un montant total d’environ 2,4 milliards d’euros, soit une exécution de plus de 95% de la première tranche.

Le descriptif du programme de rachat d'actions est disponible et sur le site de BNP Paribas : https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee .

