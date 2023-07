Renault Group :Résultats du 1er semestre 2023 - Profitabilité et free cash-flow records

English French

Communiqué de presse

27 juillet 2023

CP_2023S1_Renault Group_27_07

Résultats du 1er semestre 2023

Profitabilité et free cash-flow records

1er semestre 2023 : résultats au-dessus des perspectives financières relevées le 29 juin 2023

Marge opérationnelle Free

cash-flow S1 2023 perspectives financières indiquées le 29 juin >7 % ~1,5 md€ S1 2023 réalisé 7,6 % 1,8 md€ Perspectives financières 2023 initiales ≥6 % ≥2 mds€ Perspectives financières 2023 relevées le 29 juin entre

7 % et 8 % ≥2,5 mds€

Solides r ésultats financiers au 1 er semestre 2023 :



Chiffre d’affaires du Group e : 26,8 milliards d’euros, +27,3 % par rapport au 1 er semestre 2022 1 P rofitabilit é record :



Marge opérationnelle du Groupe : 7,6 % du chiffre d’affaires (+3,0 points vs S1 2022). Elle atteint 2 milliards d’euros, valeur qui a plus que doublé par rapport au 1 er semestre 2022

semestre 2022 Marge opérationnelle de l’Automobile : 6,2 % du chiffre d’affaires (+4,1 points vs S1 2022). Elle s’élève à 1,5 milliard d’euros, valeur qui a plus que triplé par rapport au 1 er semestre 2022 Résultat net : 2,1 milliards d’euros, en hausse de 3,8 milliards d’euros par rapport au 1 er semestre 2022 F ree cash - flow record : 1,8 milliard d’euros dont 0,6 milliard d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services, en progression de 0,8 milliard d’euros par rapport au 1 er semestre 2022 grâce à une solide performance opérationnelle Solide position nette financière de l’Automobile : 2,2 milliards d’euros au 30 juin 2023 (+1,6 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2022) Point mort en a mélioration d e 50 % par rapport au 1 er semestre 2019

semestre 2022

« Renault Group a réalisé une performance record au premier semestre 2023, tant en termes de rentabilité que de génération de free cash-flow. Ces résultats sont le fruit de nos efforts continus de réduction des coûts depuis 3 ans et de notre stratégie centrée sur la valeur, combinée aux premiers bénéfices d'une offensive produits sans précédent. Nos fondamentaux n’ont jamais été aussi sains et solides.

Dans le même temps, nous mettons en œuvre, à une vitesse fulgurante, nos projets stratégiques qui transforment le Groupe en profondeur : nous avons déjà réalisé le détourage de Horse et signé un accord de joint-venture avec Geely pour donner naissance à un champion mondial des motorisations à faibles émissions. Quant à Ampere, son détourage interviendra au second semestre conformément à notre plan : plus nous avançons dans le processus, plus nous entrevoyons les avantages compétitifs de notre entité Electrique & Software.

Renaulution délivre plus vite et plus fort ! Notre offensive produits et nos projets stratégiques permettront de poursuivre l’amélioration de la performance du Groupe.

Enfin, la signature des accords définitifs de l’Alliance marque l’entrée officielle dans une nouvelle ère de coopération. Ces accords garantissent la réalisation d’opportunités de développement significatives pour les trois partenaires à travers nos projets opérationnels et définissent la forte implication de Nissan dans Ampere. En outre, ils confèrent à Renault Group une flexibilité supplémentaire d’allocation de capital en permettant la cession des actions Nissan. » a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group

Premiers bénéfices d ’une offensive produit s sans précédent :



Ventes mondiales du Groupe à 1 134 000 véhicules au 1 er semestre 2023, en hausse de 13 % par rapport au 1 er semestre 2022. En Europe, les ventes sont en progression de 24 % dans un marché en hausse de 17 %.



Ventes mondiales de la marque Renault à plus de 772 000 unités, soit +12 % par rapport au 1 er semestre 2022. En Europe, les ventes augmentent de 21 % à plus de 500 000 unités et la marque Renault revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue. Elle est première en France.

à plus de 772 000 unités, soit +12 % par rapport au 1 semestre 2022. En Europe, les ventes augmentent de 21 % à plus de 500 000 unités et la marque Renault revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue. Elle est première en France. Ventes mondiales de Dacia en hausse de 24 %, à plus de 345 000 unités. En Europe, les ventes de Dacia ont progressé de 30 % atteignant 301 000 unités grâce au succès de sa gamme. Dacia Sandero reste le véhicule le plus vendu à particuliers en Europe. Dacia se positionne sur la 2 ème marche du podium européen sur le canal de vente à clients particuliers 2 .

en hausse de 24 %, à plus de 345 000 unités. En Europe, les ventes de Dacia ont progressé de 30 % atteignant 301 000 unités grâce au succès de sa gamme. Dacia Sandero reste le véhicule le plus vendu à particuliers en Europe. Dacia se positionne sur la 2 marche du podium européen sur le canal de vente à clients particuliers . La marque Alpine confirme sa progression, avec près de 1 900 véhicules vendus, en progression de 9 % par rapport au 1 er semestre 2022.



Fort effet prix de 8,8 points et effet mix produit en progression à 3,5 points au 1 er semestre 2023 grâce à la politique commerciale centrée sur la valeur et au succès des nouveaux produits :

confirme sa progression, avec près de 1 900 véhicules vendus, en progression de 9 % par rapport au 1 semestre 2022.

65 % des ventes du Groupe dans le canal à clients particuliers dans les 5 principaux pays européens3.

La marque Renault enregistre une croissance de 42 % de ses ventes sur le segment C en Europe par rapport au 1 er semestre 2022 grâce au succès de Megane E-TECH électrique, Arkana et Austral. Les segments C et au-dessus représentent 42 % du mix des ventes de la marque Renault en Europe sur le 1 er semestre.

par rapport au 1 semestre 2022 grâce au succès de Megane E-TECH électrique, Arkana et Austral. Les segments C et au-dessus représentent 42 % du mix des ventes de la marque Renault en Europe sur le 1 semestre. Renault Megane E-TECH électrique enregistre 23 000 ventes au 1 er semestre 2023, dont 70 % sur les versions haut de gamme et plus de 80 % sur les motorisations les plus puissantes.

semestre 2023, dont 70 % sur les versions haut de gamme et plus de 80 % sur les motorisations les plus puissantes. Renault Austral enregistre près de 40 000 ventes au 1 er semestre 2023 avec 65 % en mix hybride et 60 % sur les versions haut de gamme. Lancé récemment, Renault Espace permettra d’élargir l’offre. Renault Group poursuit son offensive d’électrification :

semestre 2023 avec 65 % en mix hybride et 60 % sur les versions haut de gamme. Lancé récemment, Renault Espace permettra d’élargir l’offre.

La marque Renault enregistre une augmentation de 18 % des ventes de véhicules particuliers électrifiés 4 par rapport au 1 er semestre 2022, représentant désormais 37 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe. Les véhicules 100 % électrique représentent 11 % des ventes de véhicules particuliers de la marque.

par rapport au 1 semestre 2022, représentant désormais 37 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe. Les véhicules 100 % électrique représentent 11 % des ventes de véhicules particuliers de la marque. En janvier 2023, Dacia a lancé sa première version hybride avec Jogger. Dacia Jogger Hybrid 140 représente déjà plus de 25 % du mix de ses commandes, en dépit des contraintes de disponibilité des composants. Dacia Jogger est un produit clé pour attirer de nouveaux profils de clients et sa version hybride soutient la stratégie d'électrification progressive de la marque.

Dacia Spring (100 % électrique) enregistre plus de 27 000 ventes en Europe au 1 er semestre 2023 et se trouve toujours sur le podium des véhicules électriques vendus à particuliers en Europe.

semestre 2023 et se trouve toujours sur le podium des véhicules électriques vendus à particuliers en Europe. Cette dynamique sera soutenue, au second semestre, par Espace E-TECH Hybrid et Nouvelle Clio avec une motorisation hybride au cœur de sa gamme. À partir de 2024, la gamme électrique de Renault accélérera encore la dynamique, avec notamment Scenic et Renault 5. Solide portefeuille de commandes du Groupe en Europe à 3,4 mois de ventes à fin juin. Il se maintiendrait au-dessus de 2 mois tout au long de l’année 2023, même dans le cas d’un marché en baisse de 30 % par rapport à 2019.



Avancées significatives des p rojets Revolution



Horse :



Détourage de Horse, entité de Renault Group dédiée aux motorisations bas carbone thermiques et hybrides, réalisé le 1 er juillet 2023.

juillet 2023. Signature d’un accord de joint-venture le 11 juillet 2023 regroupant les entités de Renault Group et Geely pour lancer un leader mondial des motorisations à faibles émissions.

Comme annoncé en mars 2023, Aramco envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise.



Ampere :

Le détourage sera réalisé au second semestre 2023 comme prévu.

Meilleure fenêtre pour une IPO visée, le plus probablement au 1 er semestre 2024.

semestre 2024. Progression vers une réduction des coûts de 40 % entre les véhicules actuels et leurs équivalents dans la prochaine génération de véhicules dès 2027.



Alpine : RedBird Capital Partners, Otro Capital et Maximum Effort Investments investissent 200 millions d’euros dans le capital d’Alpine Racing Ltd (Royaume-Uni), avec une prise de participation de 24% pour accélérer la stratégie de croissance et les ambitions sportives d’Alpine en Formule 1. La transaction valorise Alpine Racing Ltd (entité châssis uniquement) autour de 900 millions de dollars après cet investissement. Alliance : Renault Group et Nissan ont conclu, le 26 juillet 2023, les accords définitifs visant à refonder l'Alliance, à renforcer leur partenariat de longue date et à maximiser la création de valeur pour toutes les parties prenantes.



Boulogne-Billancourt, 27 juillet 2023





Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 26 849 millions d’euros, en progression de 27,3 % par rapport au 1er semestre 2022. À taux de change constants5, il augmente de 30,6 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 24 850 millions d’euros, en hausse de 27,0 % par rapport au 1er semestre 2022. À taux de change constants1, il progresse de 30,2 % (-3,2 points d’effet de change négatif principalement lié à la dévaluation du Peso argentin et de la Livre turque).

L’effet volume s’élève à +15.0 points bénéficiant du succès commercial des véhicules combiné à l’amélioration de la disponibilité des composants électroniques. Les facturations ont été plus élevées que les immatriculations en raison du nombre élevé de véhicules encore en transit entre nos usines et nos clients finaux, du fait des tensions logistiques persistantes au 1er semestre.

L’effet prix, positif de 8,8 points, continue à avoir un fort impact et reflète la politique commerciale du Groupe, privilégiant la valeur sur le volume des ventes, ainsi que des hausses de prix pour compenser l’inflation des coûts et une optimisation des remises commerciales.

Au 1er semestre 2023, l’effet produit s’élève à +3,5 points grâce au succès de Renault Megane E-TECH électrique et d’Austral.

L’impact des ventes aux partenaires, positif de 1,6 point, résulte principalement de la production de l’ASX pour Mitsubishi Motors depuis le début de l’année ainsi que de la dynamique des véhicules utilitaires soutenant les ventes pour Nissan, Renault Trucks et Mercedes-Benz.

Le Groupe enregistre une marge opérationnelle record de 7,6 % du chiffre d’affaires contre 4,6 % du chiffre d’affaires au 1er semestre 2022, en progression de +3,0 points. Elle s’est améliorée en séquentiel de 6,3 % au 2nd semestre 2022 à 7,6 % au 1er semestre 2023. Elle s’élève à 2 040 millions d’euros et a plus que doublé par rapport au 1er semestre 2022.

La marge opérationnelle de l’Automobile a plus que triplé en valeur et s’élève à 1 541 millions d’euros contre 420 millions d’euros au 1er semestre 2022. Elle représente 6,2 % du chiffre d’affaires de l’Automobile et s’améliore de 4,1 points par rapport au 1er semestre 2022.

L’effet volume positif de 763 millions d’euros et l’effet mix/prix/enrichissement positif de 1 771 millions d’euros illustrent le succès des véhicules et de la politique commerciale privilégiant la valeur au volume. L’effet mix/prix/enrichissement a plus que compensé l’augmentation des coûts qui s’élève à 1 181 millions d’euros. Cette dernière s’explique principalement par l’impact glissant des hausses de prix des matières premières et de l’énergie et des coûts de logistique et de main d’œuvre.

La marge opérationnelle inclut, depuis début novembre 2022 et jusqu’à la déconsolidation de Horse, un effet non cash positif de l’arrêt des amortissements de ces actifs destinés à être vendus. Il s’élève à 275 millions d’euros au 1er semestre 2023. Corrigée de cet impact positif, la marge opérationnelle du Groupe s’élèverait à 6,6 % au 1er semestre 2023, contre une marge opérationnelle de 4,6 % au 1er semestre 2022.

La contribution de Mobilize Financial Services (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 518 millions d’euros, en baisse de 48 millions d’euros par rapport au 1er semestre 20226 en raison de l’impact non récurrent de la valorisation des swaps liée à la hausse des taux d’intérêts en Europe depuis début 2022. Hors cet effet non récurrent, Mobilize Financial Services affiche une marge opérationnelle en hausse de 9 % par rapport au 1er semestre 2022. Les nouveaux financements ont augmenté de 19 % par rapport au 1er semestre 2022, notamment en raison de la forte progression des immatriculations et de la hausse de 11 % du montant moyen financé.

Les autres produits et charges d’exploitation sont positifs à hauteur de 56 millions d’euros (contre -49 millions d’euros au 1er semestre 2022) et s’expliquent notamment par des cessions d’actifs de +227 millions principalement liées à la vente d’un terrain à Boulogne-Billancourt et de plusieurs filiales commerciales du Groupe et de succursales de Renault Retail Group qui ont plus que compensé les coûts de restructurations liés à la réorganisation Renaulution.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 2 096 millions d’euros contre 923 millions d’euros au 1er semestre 2022 (+1 173 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022).

Le résultat financier ressort à -260 millions d’euros contre -236 millions d’euros au 1er semestre 2022. Cette diminution s’explique principalement par l’impact de l’hyperinflation en Argentine partiellement compensé par l’impact positif de la hausse des taux d’intérêts sur la position nette financière redevenue positive.

La contribution des entreprises associées s’élève à 566 millions d’euros contre 214 millions d’euros au 1er semestre 2022. Elle inclut 582 millions d’euros liés à la contribution de Nissan.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 278 millions d’euros contre une charge de 254 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022. Cette augmentation est liée à l'amélioration du résultat avant impôt.

Ainsi, le résultat net s’établit à 2 124 millions d’euros, en hausse de 3 800 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022 et le résultat net, part du Groupe, à 2 093 millions d’euros (soit 7,70 euros par action). Pour mémoire, au 1er semestre 2022, le résultat net des activités abandonnées s’élevait à -2 323 millions d’euros du fait de la charge d'ajustements non-cash liée aux cessions des activités industrielles russes.

La capacité d’autofinancement de l’activité Automobile atteint un niveau record au 1er semestre 2023 à 3 292 millions d’euros, en progression d’environ 650 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022. Elle inclut 600 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services contre 800 millions d’euros au 1er semestre 2022.

Hors impact des cessions, le montant des CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 1 859 millions d’euros au 1er semestre 2023, soit 6,9 % du chiffre d’affaires contre 8,0 % au 1er semestre 2022. Il est de 6,2 % en incluant les cessions d’actifs.

Le free cash-flow7 s’élève à 1 775 millions d’euros après prise en compte d‘un impact négatif de la variation du besoin en fonds de roulement de -138 millions d’euros. Retraité du dividende reçu de Mobilize Financial Services, il s’établit à 1 175 millions d’euros contre 156 millions d’euros au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, les stocks totaux de véhicules neufs, y compris le réseau de concessionnaires indépendants représentent 569 000 véhicules. Ce niveau s’explique par les tensions persistantes dans la chaîne logistique avale qui pèsent sur la capacité à délivrer les véhicules aux clients finaux. Les stocks totaux ont légèrement baissé par rapport au 1er trimestre 2023 qui s’élevaient à 580 000 véhicules. Cette amélioration va se poursuivre au second semestre 2023, en lien avec l’amélioration des tensions logistiques qui commence à se matérialiser.

Ce niveau des stocks doit être observé au regard du carnet de commandes très solide de 3,4 mois de ventes à fin juin, largement au-delà de notre niveau optimal d’environ 2 mois.

Au 30 juin 2023, la position financière nette de l’Automobile s’élève à 2 185 millions d’euros contre 549 millions d’euros au 31 décembre 2022, soit une amélioration de 1,6 milliard d’euros.

Au 1er semestre 2023, Renault Group a remboursé par anticipation 1 milliard d’euros au titre de l’échéance contractuelle du prêt d’un pool bancaire bénéficiant de la garantie de l’État français (PGE). La totalité de ce prêt a été remboursée.

La réserve de liquidité à fin juin 2023 est à un niveau élevé de 16,8 milliards d’euros.

Perspectives financières 2023

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’exercice 2023 qui ont été relevées le

29 juin 2023 :

marge opérationnelle du Groupe entre 7 % et 8 %

free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros

Résultats consolidés de Renault Group

En millions d’euros 1er semestre 2022 (1) 1er semestre 2023 Variation Chiffre d’affaires Groupe 21 089 26 849 +27,3 % Marge opérationnelle 972 2 040 +1 068 En % du chiffre d’affaires 4,6 % 7,6% +3,0 pts Autres produits et charges d’exploitation -49 56 +105 Résultat d’exploitation 923 2 096 +1 173 Résultat financier -236 -260 -24 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 214 566 +352 dont Nissan 325 582 +257 Impôts courants et différés -254 -278 -24 Résultat net -1 676 2 124 +3 800 dont activités poursuivies 647 2 124 +1 477 dont activités abandonnées -2 323 0 +2 323 Résultat net, part du Groupe -1 367 2 093 +3 460 Free cash-flow 956 1 775 +819 Position nette financière de l’Automobile 549

au 31/12/2022 2 185

au 30/06/2023 +1 636

Les états financiers 2022 tiennent compte des ajustements au titre de la 1ère application de la norme IFRS 17 « Contrat d’assurance ».

Informations complémentaires

Les comptes consolidés résumés du Groupe au 30 juin 2023 ont été examinés par le Conseil d’administration du 26 juillet 2023. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes et leur rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d’émission.

Le rapport d’activité avec l’analyse complète des résultats financiers du 1er semestre 2023 est disponible sur www.renaultgroup.com dans la rubrique « Finance ».

Conférence des résultats financiers du 1er semestre 2023

Lien pour suivre la conférence (en anglais), ce jour à 8h00, puis en replay :

Conférence S1 2023

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Frédéric Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com









1 Les états financiers 2022 tiennent compte des ajustements au titre de la 1ère application de la norme IFRS 17 « Contrat d’assurance ».

2 Véhicules particuliers à clients particuliers Europe (Source Dataforce, liste des pays européens disposant de ventes par canal de clientèle) = Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

3 Véhicules particuliers en France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni.

4 Sont inclus les véhicules électriques, les hybrides (HEV) et les hybrides rechargeables (PHEV), tandis que les véhicules mild-hybrid (MHEV) sont exclus.

5 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

6 Les états financiers 2022 tiennent compte des ajustements au titre de la 1ère application de la norme IFRS 17 « Contrat d’assurance ».

7 Free cash-flow: flux de trésorerie après intérêts et impôts (hors dividendes reçus de sociétés cotées en bourse) moins investissements corporels et incorporels nets de cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.

Pièce jointe