LEXIBOOK: POURSUITE DE LA DYNAMIQUE CROISSANCE DE LEXIBOOK AU T1 2023-24

Dynamique de croissance maintenue malgré un effet de base élevé

C roissance de 1 , 2 % après 2 années de croissance soutenue ( T1 N-1 : +36 , 4%, T1 N-2 : +78 , 2% )

Levée des tensions sur les approvisionnements de composants et le fret

Mise en place avec succès d’un nouvel ERP Cloud

Prévision d’un nouvel exercice de croissance rentable

L’évolution récente de la parité euro/dollar profitera au Groupe

Les Ulis (France), le 27 juillet 2023 à 7h00 – Lexibook, leader français des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants (ISIN : FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2023 (période du 1er avril au 30 Juin).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 Var 1er trimestre 2,85 5,08 6,93 7,01 1,15% Dont FOB 1,32 1,31 2,22 2,21 -0,45% Dont Non FOB 1,53 3,77 4,71 4,80 1,87% Total 3 mois 2,85 5,08 6,93 7,01 1,15%

La croissance atteint 1,2% du chiffre d’affaires sur le T1 2023-24 par rapport à un T1 2022-2023 qui était déjà en hausse de 36,4%. Le chiffre d’affaires progresse en domestique depuis l’entrepôt central européen et recule très légèrement en FOB depuis HK en containers complets compte tenu de décalages de livraisons.

Ce trimestre s’inscrit dans une dynamique de croissance, validant les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La consommation sur les nouveautés du Groupe reste forte, notamment grâce à une campagne de communication intense en Europe. Les clients ont encore élargi un assortiment plus large que les années précédentes sur les nouveautés de gammes permanentes.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été levées. Le Groupe assure les livraisons des commandes dans des conditions satisfaisantes. Les approvisionnements avaient été volontairement gonflés tant que l’incertitude durait pour assurer un niveau de service optimal de ses clients. Avec l’amélioration des conditions de production, le niveau de stocks devrait retrouver en fin d’année son niveau normatif.

Les ventes sont dynamisées par les nouveautés sur les marques propres du Groupe et par les produits sous licence, portées par les sorties de films à gros succès comme Super Mario, Pat’ Patrouille ou encore Miraculous et Barbie. Les ventes de produits de « permanent » notamment sont en forte progression, grâce au lancement de produits à plus petits prix.

Lexibook s’est doté avec succès sur le trimestre du nouvel ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central dans toutes ses entités. Reconnu leader du marché, cet ERP Cloud flexible et sécurisé permettra d’optimiser la gestion du Groupe pour les prochaines années dans un contexte de croissance du volume d’affaires. La transition s’est faite le 1er juin et même si elle a occasionné de légers décalages opérationnels, elle est déjà en phase de rodage et sera en régime de croisière pour la saison de Noël.

Perspectives

Le T2 2023-24, qui était déjà en hausse de 36,4% en 2022-23 et de 30,4 % en 2021-22 est attendu de nouveau en croissance, et laisse augurer un nouvel exercice de croissance rentable pour Lexibook.

Lexibook lance actuellement ses nouveautés sur le marché américain, ce qui pourrait créer un accélérateur de croissance sur les prochaines années.

Contrairement à l’année dernière, le Groupe profitera des évolutions récentes des parités entre le dollar américain vs € et GBP si elles restent au niveau actuel sur la fin de l’exercice pour améliorer ses marges.

Calendrier financier 2023/2024

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023-2024 : le 15 novembre 2023

Résultats semestriels au 30 septembre 2023 : le 30 novembre 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 : le 15 février 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-2024 : le 15 mai 2024

Résultats annuels au 31 mars 2024 : le 28 juin 2024

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 Mars 2024 : le 28 juin 2024

A PROPOS DE LEXIBOOK

LEXIBOOK®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de LEXIBOOK est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics.

Contact :

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

