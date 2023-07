[Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC] Roche fait état d’une forte croissance de son activité de base dans ses deux divisions ; les ventes et le bénéfice du groupe reflètent la baisse des ventes de produits liés au COVID-19

English French German

Bâle, le 27 juillet 2023

Sans les produits liés au COVID-19, le chiffre d’affaires consolidé a fortement augmenté de 8 % 1 à taux de change constants (TCC)

a fortement augmenté de 8 % à taux de change constants (TCC) Conformément à la baisse de la demande attendue pour les produits liés au COVID-19, le chiffre d’affaires du groupe a reculé de 2 % (-8 % en francs suisses)

a reculé de 2 % (-8 % en francs suisses) Le chiffre d’affaires de la division Pharma affiche une forte hausse de 8 % en raison de la demande toujours aussi élevée envers les nouveaux médicaments ; le nouveau médicament ophtalmologique Vabysmo, est le principal moteur de la croissance

affiche une forte hausse de 8 % en raison de la demande toujours aussi élevée envers les nouveaux médicaments ; le nouveau médicament ophtalmologique Vabysmo, est le principal moteur de la croissance L’activité de base de la division Diagnostics poursuit sa bonne dynamique de croissance, avec une augmentation de 6 %, tandis que les ventes totales de la division affichent une baisse de 23 % en raison de la demande exceptionnellement élevée de tests de dépistage du COVID-19 au premier semestre 2022

poursuit sa bonne dynamique de croissance, avec une augmentation de 6 %, tandis que les affichent une baisse de 23 % en raison de la demande exceptionnellement élevée de tests de dépistage du COVID-19 au premier semestre 2022 Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base est en baisse de 5 % et s’accompagne d’une baisse de la demande pour les produits liés au COVID-19 et d’un effet de base lié à un accord de brevet en 2022 ; le bénéfice consolidé selon les normes IFRS est en baisse de 9 % et reflète la baisse du bénéfice d’exploitation et des charges d’intérêts plus élevées

Temps forts au deuxième trimestre 2023 : Homologations aux États-Unis et en Europe de Columvi (forme agressive de cancer du sang) Homologation aux États-Unis d’ Elevidys pour Sarepta, partenaire de Roche (première thérapie génique pour les enfants atteints de la myopathie de Duchenne) Données de phase III positives concernant l’injection sous-cutanée d’ Ocrevus (sclérose en plaques) ; données d’efficacité et d’innocuité à long terme positives concernant Evrysdi (amyotrophie spinale) et données de phase II positives concernant fenebrutinib (sclérose en plaques) Début de l’étude de phase III portant sur le tiragolumab en association avec Tecentriq et Avastin (cancer du foie) Partenariat avec Alnylam pour le développement d’une thérapie ARNi de phase II, le zilébésiran (hypertension chez les patients à haut risque cardiovasculaire) La préqualification par l’OMS du test cobas HPV permet d’améliorer l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire

Thomas Schinecker, CEO de Roche : « Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires de notre activité de base a fortement progressé dans les deux divisions, ce qui compense largement l’impact de la baisse de la demande de produits liés au COVID-19. Vabysmo poursuit son essor marqué, en proposant désormais un traitement à des patients atteints de maladies oculaires graves dans plus de 70 pays. Nous avons franchi plusieurs étapes importantes de nos projets, notamment l’homologation de notre anticancéreux Columvi aux États-Unis et dans l’UE. Je me réjouis également de notre partenariat avec Alnylam pour développer un médicament potentiellement transformateur pour les personnes souffrant d’hypertension. L’hypertension touche 1,2 milliard d’adultes dans le monde et constitue la première cause de mortalité par maladie cardiovasculaire. Nous confirmons nos prévisions pour 2023. »

Chiffres clés Mio CHF Variation en % Janvier-juin 2023 2023 2022 À TCC1 En CHF Chiffre d’affaires consolidé 29 779 32 295 -2 -8 Chiffre d’affaires de la division Pharma 22 681 22 347 8 1 Chiffre d’affaires de la division Diagnostics 7098 9948 -23 -29 Bénéfice d’exploitation rapporté aux activités de base 10 911 12 668 -6 -14 Bénéfice par titre rapporté aux activités de base – dilué (CHF) 10,10 11,76 -5 -14 Bénéfice consolidé selon IFRS 7563 9161 -9 -17

Prévisions pour 2023 confirmées

Du fait de la forte diminution des ventes de produits liés au COVID-19 d’approximativement 5 milliards de CHF, Roche prévoit une baisse du chiffre d’affaires consolidé dans la partie basse de la plage à un chiffre (à taux de change constants). Sans cette diminution des ventes liée au COVID-19, Roche table sur une solide croissance de ses ventes dans les activités de base des deux divisions.

Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait globalement évoluer parallèlement à la baisse des ventes (à taux de change constants). Roche table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.

Résultat consolidé

Au cours du premier semestre 2023, les activités de base du groupe Roche ont enregistré une forte croissance des ventes de 8 %. Cette évolution a partiellement compensé la baisse attendue des ventes liées au COVID-19.

Dans l’ensemble, Roche a fait état d’une baisse de 2 % des ventes du groupe (-8 % en CHF).

L’appréciation du franc suisse vis-à-vis de la plupart des devises a eu des répercussions adverses significatives sur les résultats présentés en francs suisses, par comparaison avec ces mêmes résultats exprimés à taux de change constants.

Le bénéfice d’exploitation rapporté aux activités de base a reculé de 6 % (-14 % en CHF), reflétant le recul des ventes des produits liés au COVID-19 et les revenus d’un accord de brevet conclu au Japon au premier semestre 2022.

Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base a diminué de 5 % et s’est également accompagné d’une baisse de la demande des produits liés au COVID-19 et d’un effet de base lié à un accord de brevet en 2022 ; le bénéfice consolidé selon les normes IFRS était en baisse de 9 % et reflète la baisse du bénéfice d’exploitation et des charges d’intérêts plus élevées.

Les ventes de la division Pharma ont augmenté de 8 %, à 22,7 milliards de CHF. De nouveaux médicaments destinés à traiter des maladies graves ont poursuivi leur forte croissance.

Vabysmo, médicament ophtalmologique lancé début 2022 seulement, a une nouvelle fois été le principal moteur de la croissance, avec un chiffre d’affaires de 1,0 milliard de CHF, principalement aux États-Unis.

Les cinq principaux moteurs de croissance, Vabysmo, Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie), Evrysdi (amyotrophie spinale) et Phesgo (cancer du sein), ont généré un chiffre d’affaires total de 7,5 milliards de CHF, soit une augmentation de 2,2 milliards de CHF par rapport au premier semestre 2022.

Aux États-Unis, les ventes ont progressé de 7 %. Vabysmo a généré un chiffre d’affaires de 0,8 milliard de CHF. L’impact positif de la croissance de Vabysmo, Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq (immunothérapie anticancéreuse) et Activase/TNKase (maladies cardiaques) a été en partie contrebalancé par la baisse des ventes de médicaments dont la protection par brevet a expiré.

En Europe, les ventes ont augmenté de 5 %, portées par le lancement de Vabysmo et la demande toujours aussi soutenue pour Evrysdi, Phesgo, Hemlibra et Ocrevus. Cette évolution a été partiellement contrebalancée par l’impact des biosimilaires et la baisse des ventes de Ronapreve (COVID-19).

Au Japon, les ventes ont augmenté de 14 %, principalement grâce aux livraisons de Ronapreve au gouvernement et à la croissance des ventes de Polivy, Vabysmo et Hemlibra. Cette évolution a plus que contrebalancé l’impact des biosimilaires et les réductions de prix imposées par le gouvernement.

Le chiffre d’affaires dans le secteur International a augmenté de 9 %. Cette tendance positive a été observée sur tous les principaux marchés. Perjeta (cancer du sein), Evrysdi, Ocrevus, Hemlibra et Kadcyla (cancer du sein) ont été les principaux moteurs. En Chine, les ventes ont augmenté de 3 %, portées par Tamiflu (grippe), Perjeta, Xofluza (grippe), Actemra/RoActemra (COVID-19/polyarthrite rhumatoïde) et Polivy. Cela a plus que compensé l’impact des biosimilaires.

Les activités de base de la division Diagnostics, en hausse de 6 %, ont enregistré de solides résultats au cours des six premiers mois dans toutes les régions.

Les principaux contributeurs à la croissance ont été les immunodiagnostics, en particulier les tests cardiaques, et les solutions diagnostiques pour la chimie clinique.

Globalement, le chiffre d’affaires de la Division Diagnostics s’est élevé à 7,1 milliards de CHF, soit une baisse de 23 %, reflétant la diminution attendue de la demande de tests de dépistage du COVID-19 (0,4 milliard de CHF au premier semestre 2023, contre 3,1 milliards de CHF au premier semestre 2022).

L’impact du COVID-19 a été manifeste dans la plupart des régions : les régions Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont connu une baisse de respectivement 30 %, 23 % et 22 %. Les ventes en Amérique latine sont restées stables.





Division Pharma : principales étapes de développement au deuxième trimestre 2023

Molécule Étape clé Étapes réglementaires Evrysdi

Amyotrophie spinale Le CHMP recommande Evrysdi pour les bébés de moins de deux mois atteints d’amyotrophie spinale (AS)



La recommandation positive est basée sur les données intermédiaires de l’étude RAINBOWFISH en cours qui a montré que la majorité des bébés traités par Evrysdi étaient capables de se tenir debout et de marcher dans des délais typiques des bébés en bonne santé à 12 mois de traitement.

Si la Commission européenne l’approuve, Evrysdi sera disponible pour traiter les personnes de tous âges atteintes d’AS dans l’Union européenne, y compris les bébés dès la naissance.

Evrysdi est maintenant approuvé dans 100 pays avec plus de 8 500 patients traités dans le monde. Plus d’informations : communiqué de presse du 21 juillet 2023 (en anglais) Columvi

Cancer du sang La Commission européenne approuve le protocole à durée fixe de Columvi (glofitamab) pour les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire



Columvi est le premier anticorps bispécifique ciblant les lymphocytes T CD20xCD3 disponible en Europe pour traiter la forme la plus courante et la plus agressive de lymphome

L’homologation repose sur les résultats de l’étude de phase I/II NP30179, dans laquelle Columvi administré selon un schéma posologique fixe a induit des réponses complètes précoces et durables chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B lourdement prétraité ou réfractaire

Columvi est administré pendant une période fixe et mis à disposition des patients, afin qu’ils aient facilement accès à ce médicament, avec une date de fin de traitement et une période sans traitement Plus d’informations : communiqué de presse du 11 juillet 2023 (en anglais) Columvi

Cancer du sang La FDA homologue Columvi, premier et seul anticorps bispécifique à durée fixe pour le traitement des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire



L’étude pivot a montré des réponses durables, avec un taux de réponse global de 56 %, un taux de réponse complète (rémission) de 43 % et une durée médiane de la réponse de 1,5 an

Administré sur une période fixe, Columvi est associé à une date de fin de traitement et à une période potentielle d’arrêt du traitement

Columvi fait partie du portefeuille de pointe de Roche pour les anticorps bispécifiques ciblant les lymphocytes T dans le traitement du lymphome non hodgkinien, qui comprend également Lunsumio, récemment homologué, pour le traitement du lymphome folliculaire Plus d’informations : communiqué de presse du 16 juin 2023 (en anglais) Vabysmo

Maladies oculaires graves La FDA accepte la demande d’homologation de Vabysmo pour le traitement de l’occlusion veineuse rétinienne (OVR)



Acceptation basée sur deux études de phase III ayant démontré une amélioration précoce et durable de la vision avec Vabysmo, satisfaisant au critère d’évaluation primaire de non-infériorité par rapport à aflibercept

L’application a également été étayée par des données montrant que Vabysmo a permis d’obtenir un séchage rapide et fiable du liquide rétinien

Si elle est approuvée, l’OVR serait la troisième indication de Vabysmo, en plus de la forme néovasculaire ou « humide » de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLAn) et de l’œdème maculaire diabétique (OMD) Plus d’informations : communiqué de presse du 9 mai 2023 (en anglais) Phase III, lectures clés et autres lectures clés ; présentations de données Vabysmo

Maladies oculaires graves Réunion de la Société américaine des spécialistes de la rétine (ASRS) : De nouvelles données cliniques et réelles concernant Vabysmo révèlent une amélioration des résultats pour les personnes souffrant de deux causes majeures de perte de vision



De nouvelles données post-hoc indiquent que Vabysmo entraîne moins de fibrose, qui peut avoir un impact négatif sur la vision, que l’aflibercept chez les personnes souffrant d’œdème maculaire diabétique (OMD).

Les données en situation réelle (« real world data ») confirment que l’utilisation de Vabysmo en première intention améliore les résultats et prolonge rapidement les intervalles de traitement au cours des quatre premiers mois pour les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) néovasculaire ou « humide » et d’OMD.

Les données cliniques confirment les résultats anatomiques positifs de Vabysmo, notamment la réduction des fuites de vaisseaux sanguins dans la macula et un contrôle plus important et plus rapide du liquide rétinien.

Vabysmo est actuellement approuvé dans plus de 70 pays pour le traitement de la nAMD et de l’OMD, avec plus d’un million de doses distribuées dans le monde Plus d’informations : communiqué de presse du 20 juillet 2023 (en anglais) Ocrevus

Sclérose en plaques Résultats positifs de phase III pour Ocrevus deux fois par an, injection sous-cutanée de 10 minutes chez des patients atteints de sclérose en plaques (SEP)



L’étude de phase III OCARINA II a satisfait aux critères d’évaluation primaire et secondaire

L’injection d’Ocrevus en 10 minutes deux fois par an pourrait améliorer davantage l’expérience thérapeutique et étendre l’utilisation d’Ocrevus aux centres spécialisés en SEP disposant de capacités de perfusion intraveineuse limitées ou sans infrastructure IV

Ocrevus reste le premier et le seul traitement homologué pour les deux formes de SEP récurrente ou primaire progressive (SEP récurrente et SEP primaire progressive), et plus de 300 000 personnes ont été traitées dans le monde Plus d’informations : communiqué de presse du 13 juillet 2023 (en anglais) Evrysdi

Amyotrophie spinale











Les données de suivi à quatre ans sur Evrysdi montrent une augmentation continue du nombre d’enfants atteints d’une forme sévère d’amyotrophie spinale (AS) capables de s’asseoir, de se tenir debout et de marcher



Les données de l’étude FIREFISH en cours confirment l’efficacité et l’innocuité à long terme d’Evrysdi chez les enfants atteints d’AS de type 1

91 % des enfants étaient encore en vie au mois 48

Plus de 95 % ont conservé leur capacité à avaler, alors que sans traitement, ils auraient eu besoin de soutien alimentaire et la majorité seraient décédés dans les 2 ans

Evrysdi est désormais homologué dans 99 pays, avec plus de 8500 patients traités dans le monde Plus d’informations : communiqué de presse du 30 juin 2023 (en anglais) Crovalimab

Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) Congrès de l’European Hematology Association (EHA) : de nouvelles données montrent que crovalimab administré par voie sous-cutanée a permis de contrôler la maladie et a été bien toléré chez les patients atteints d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)



L’étude COMMODORE 2 a démontré que crovalimab par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines était non inférieur à l’eculizumab par voie intraveineuse toutes les deux semaines, avec une innocuité comparable, chez des patients nouvellement traités par des inhibiteurs du C5

L’auto-administration mensuelle de crovalimab par voie sous-cutanée pourrait permettre de faire face au lourd fardeau d’une maladie nécessitant un traitement à vie, y compris dans des contextes où l’accès aux inhibiteurs du C5 actuels est limité

L’étude COMMODORE 1 menée chez des patients sous inhibiteurs du C5 actuellement homologués a confirmé le profil bénéfice-risque cohérent de crovalimab, observé dans l’étude COMMODORE 2 Plus d’informations : communiqué de presse du 9 juin 2023 (en anglais) Tiragolumab

Cancer du foie Réunion de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) : Roche présentera de nouvelles données sur les cancers du sang et les tumeurs solides issues de son large portefeuille



L’étude de phase Ib/II évaluant le tiragolumab en association avec Tecentriq et Avastin chez des patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire non résécable, localement avancé ou métastatique (uHCC) présente des données encourageantes

Sur la base de ces résultats prometteurs, Roche a élargi son programme de développement avec la nouvelle étude de phase III IMbrave152/ SKYSCRAPER-14 Plus d’informations : mise à jour IR du 26 mai 2023 (en anglais) Fenebrutinib

Sclérose en plaques Fenebrutinib, inhibiteur de la BTK, a significativement réduit les lésions cérébrales chez les patients atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques



Fenebrutinib est un inhibiteur oral expérimental, puissant et hautement sélectif de la tyrosine kinase (BTK) de Bruton, seul inhibiteur réversible de la BTK actuellement en phase III d’expérimentation dans la sclérose en plaques (SEP)

L’étude de phase II a satisfait à ses critères d’évaluation primaire et secondaire en réduisant le nombre total de nouvelles lésions cérébrales en T1 avec gadolinium et en réduisant significativement le nombre total de lésions cérébrales en T2 nouvelles ou élargies par rapport au placebo

Le profil d’innocuité de fenebrutinib a été cohérent avec celui des études cliniques précédentes et en cours menées chez plus de 2400 patients à ce jour Plus d’informations : communiqué de presse du 17 mai 2023 (en anglais)





Autres Partenariat avec Alnylam Roche conclut un partenariat avec Alnylam dans l’objectif de développer et de commercialiser conjointement le zilébésiran, un agent thérapeutique à ARNi destiné au traitement de l’hypertension chez les patients présentant un risque cardiovasculaire élevé



Ce partenariat allie les succès avérés de Roche en matière de développement et de commercialisation de médicaments innovants dans le monde entier au leadership d’Alnylam dans le domaine des traitements à ARNi

Le zilébésiran, un agent thérapeutique à ARNi de phase II, présente un potentiel thérapeutique optimal chez les patients atteints d’hypertension à haut risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaires, en abaissant la pression artérielle de manière fiable et durable

L’hypertension est la principale cause de maladie cardiovasculaire et touche plus de 1,2 milliard d’adultes dans le monde. Bien que plusieurs traitements existent, un besoin non satisfait significatif subsiste, en particulier chez les patients présentant un risque élevé Plus d’informations : communiqué de presse du 24 juillet 2023 (en anglais) Institut de biologie humaine Roche lance l’Institut de biologie humaine (IHB) pour accélérer les avancées dans la recherche et le développement en libérant le potentiel des systèmes modèles humains



L’objectif de l’IHB est de mieux prédire quels médicaments candidats sont sûrs et les plus efficaces chez les patients en faisant évoluer et en renforçant l’utilisation de systèmes modèles humains

Les systèmes modèles humains sont des « répliques » miniatures vivantes de tissus et d’organes humains qui pourraient aussi réduire le recours aux essais sur les animaux

L’institut réunit des scientifiques du milieu universitaire et de l’industrie pour diriger l’adoption à grande échelle de systèmes modèles humains dans la R&D pharmaceutique ainsi que dans la pratique clinique Plus d’informations : communiqué de presse du 4 mai 2023 (en anglais)

Chiffre d’affaires de la division Pharma

Chiffre d’affaires Mio CHF En % des ventes Variation en % Janvier-juin 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Division Pharma 22 681 22 347 100,0 100,0 8 1 États-Unis 11 743 11 363 51,8 50,8 7 3 Europe 4105 4104 18,1 18,4 5 0 Japon 2210 2202 9,7 9,9 14 0 Secteur International* 4623 4678 20,4 20,9 9 -1

* Asie-Pacifique, CEETRIS (Europe centrale et de l’Est, Turquie, Russie et sous-continent indien), Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Canada, autres

Médicaments les plus vendus



Ventes totales États-Unis Europe Japon Secteur International Mio

CHF % Mio CHF % Mio

CHF % Mio CHF % Mio CHF % Ocrevus

Sclérose en plaques 3200 15 2346 13 584 13 - - 270 28 Hemlibra

Hémophilie A 2087 20 1247 18 419 22 192 21 229 34 Perjeta2

Cancer du sein 2082 9 763 7 413 -5 109 3 797 20 Tecentriq

Immunothérapie anticancéreuse 1853 12 1000 9 398 9 214 11 241 28 Actemra/RoActemra2

PR, COVID-19 1296 -6 574 -11 383 -4 157 3 182 1 Xolair2

Asthme 1031 4 1031 4 - - - - - - Kadcyla2

Cancer du sein 1001 0 386 -4 298 -10 52 -13 265 24 Vabysmo

Maladies de l’œil (DMLAn, OMD) 957 ** 788 ** 103 ** 46 ** 20 ** MabThera/Rituxan2

Cancer du sang, PR 882 -17 534 -20 96 -4 13 -14 239 -13 Herceptin2

Cancer du sein et cancer de l’estomac 878 -19 176 -31 183 -17 17 -32 502 -14 Avastin2

Divers types de cancer 837 -21 256 -23 57 -48 177 -23 347 -10 Alecensa

Cancer du poumon 758 10 221 11 148 4 107 6 282 14 Evrysdi

Amyotrophie spinale 705 48 255 16 241 66 45 34 164 105 Activase/TNKase

Maladies cardiaques 621 15 592 15 - - - - 29 12 Ronapreve

COVID-19 550 2 - - - -100 549 33 1 -99 Phesgo

Cancer du sein 517 69 209 57 240 57 - - 68 216 Gazyva/Gazyvaro2

Cancer du sang 402 22 194 25 111 24 20 -17 77 28 Polivy

Cancer du sang 353 114 124 65 80 84 108 182 41 339 Lucentis2

Diverses maladies oculaires 299 -46 299 -46 - - - - - -

** Plus de 500 %

OMD : œdème maculaire diabétique / DMLAn : dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire ou « humide » / PR : polyarthrite rhumatoïde

Division Diagnostics : principales étapes au premier semestre 2023

Nom du produit Étape clé Test Elecsys bêta-amyloïde (1-42) CSF II et tests Elecsys Total-Tau CSF pour

la maladie d’Alzheimer Roche reçoit de la FDA l’homologation de tests supplémentaires sur le liquide céphalorachidien (LCR) pour la maladie d’Alzheimer, ce qui contribue ainsi à un diagnostic et à une prise de décision thérapeutique rapides



Le ratio Elecsys tTau/Abeta42 aide les cliniciens à définir biologiquement la maladie d’Alzheimer (MA) et élargit le portefeuille pour le LCR de la MA de Roche pour inclure des biomarqueurs pour les trois principaux processus pathologiques de la maladie d’Alzheimer : les plaques amyloïdes, les enchevêtrements de tau et la neurodégénérescence

La confirmation de la pathologie amyloïde via le LCR, les tests de biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer ou la tomographie par émission de positons (TEP) de l’amyloïde approuvés par la FDA font l’objet de recommandations d’utilisation appropriées pour les traitements de fond nouveaux et émergents dont il est démontré qu’ils ralentissent le déclin cognitif lorsqu’ils sont administrés aux stades précoces de la maladie

Les tests Elecsys du LCR pour la MA, qui sont à la fois évolutifs et économiques, peuvent être ajoutés à tous les analyseurs de tests immunologiques entièrement automatisés cobas de Roche, largement disponibles, ce qui permet aux patients d’accéder à de nombreux tests de haute qualité en temps utile Plus d’informations : communiqué de presse local, 27 juin 2023 Test cobas HPV

Papillomavirus humain (HPV)







Roche a obtenu de l’OMS la préqualification pour le test cobas HPV, ce qui permet d’accroître l’accès aux outils de dépistage du cancer du col de l’utérus dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire



Chaque année, dans le monde, plus de 600 000 femmes se voient diagnostiquer un cancer du col de l’utérus et plus de 340 000 femmes décèdent de cette maladie évitable, due à une infection par le papillomavirus humain (HPV). Neuf femmes sur 10 décédées d’un cancer du col de l’utérus vivaient dans des pays à revenu faible et intermédiaire (PRMI)

La préqualification de l’OMS permet aux PRMI d’utiliser le test cobas HPV dans leurs programmes nationaux d’élimination du cancer du col de l’utérus, ce qui améliore l’accès aux patientes qui en ont le plus besoin

La mise en place de programmes de dépistage permet de prévenir et de détecter le cancer du col de l’utérus, ce qui est particulièrement important dans les régions aux ressources de santé limitées où les patientes sont souvent diagnostiquées à des stades tardifs de la maladie. Plus d’informations : communiqué de presse du 13 juin 2023

Chiffre d’affaires de la division Diagnostics

Chiffre d’affaires Mio CHF En % des ventes Variation en % Janvier-juin 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Division Diagnostics 7098 9948 100,0 100,0 -23 -29 Unités3 Core Lab 3935 3875 55,4 38,9 10 2 Molecular Lab 1118 1980 15,8 19,9 -40 -44 Diabetes Care 723 832 10,2 8,4 -5 -13 Pathology Lab 687 652 9,7 6,6 12 5 Point of Care 635 2609 8,9 26,2 -74 -76 Régions Europe, Moyen-Orient, Afrique 2456 3350 34,6 33,4 -22 -27 Amérique du Nord 1940 2868 27,3 29,0 -30 -32 Asie-Pacifique 2205 3171 31,1 32,0 -23 -30 Amérique latine 497 559 7,0 5,6 0 -11

Plus d’informations sur les performances de Roche au premier semestre 2023 :

À propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle (Suisse), Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Reconnue pour sa volonté d’adopter une vision à long terme dans tout ce qu’elle entreprend, Roche a été désignée pour la treizième année consécutive comme l’une des entreprises les plus durables de l’industrie pharmaceutique dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices. Cette distinction souligne aussi ses efforts pour améliorer l’accès aux soins de santé, en collaboration avec des partenaires locaux dans tous les pays où elle est implantée.

Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com .

Toutes les marques de commerce utilisées ou mentionnées dans le présent communiqué sont protégées par la loi.





Annotations

[1] Sauf mention contraire, tous les taux de croissance et l’ensemble des comparaisons avec l’année précédente qui apparaissent dans le présent document sont à taux de change constants (TCC : moyenne des taux en 2022) et tous les chiffres totaux sont indiqués en francs suisses (CHF).

[2] Produits lancés avant 2015.

[3] Core Lab : solutions diagnostiques dans les domaines des tests immunologiques, de la chimie clinique et de la biotechnologie personnalisée

Point of Care : solutions diagnostiques dans les salles d’urgence, les cabinets médicaux ou directement auprès des patients

Molecular Lab : solutions diagnostiques pour le dépistage et la surveillance d’agents pathogènes, dépistage sur les dons de sang, santé sexuelle et génomique.

Diabetes Care : prise en charge intégrée et personnalisée du diabète

Pathology Lab : solutions diagnostiques pour les biopsies tissulaires et diagnostics compagnons

Avertissement concernant les déclarations de nature prospective

Ce document contient certaines déclarations de nature prospective. Celles-ci peuvent être identifiées par des termes tels que «table sur», «attend», «anticipe», «escompte», «devrait», «cherche à», «estime», «futur» ou d’autres termes analogues, ainsi que par des commentaires sur, entre autres, la stratégie, des objectifs, des projets ou des intentions. Divers facteurs pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats réels et ceux suggérés par les déclarations de nature prospective contenues dans le présent document. Ces facteurs incluent notamment: (1) mesures prises par des concurrents en matière de prix et de produits, (2) changements législatifs et réglementaires de même que conditions économiques, (3) retard dans le processus d’homologation ou de commercialisation, impossibilité d’obtenir l’approbation des autorités réglementaires ou de mettre des produits sur le marché; (4) fluctuation des taux de change et situation générale des marchés financiers; (5) incertitudes concernant la découverte, le développement ou la commercialisation de nouveaux produits ou de nouveaux champs d’application de produits existants, incluant, sans restriction, des résultats négatifs d’études cliniques ou de projets de recherche ainsi que des effets indésirables inattendus de produits en développement ou déjà commercialisés; (6) pression accrue exercée par les gouvernements en matière de prix; (7) interruptions de la production; (8) perte de protection ou impossibilité d’obtenir une protection adéquate en matière de propriété intellectuelle; (9) litiges; (10) perte de dirigeants clés ou d’autres collaborateurs; (11) publicité et couverture médiatique défavorables. La déclaration concernant la croissance du bénéfice par titre n’est pas une prévision de bénéfice; il ne doit pas en être déduit que cela signifie que le bénéfice ou le bénéfice par titre de Roche pour cette période ou pour une quelconque période ultérieure sera obligatoirement égal ou supérieur au bénéfice ou au bénéfice par titre publié par Roche dans le passé.

