Ipsen publie de solides résultats pour le premier semestre 2023 et revoit à la hausse ses objectifs pour l’exercice en cours

Paris (France), le 27 juillet 2023



Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), Groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la Médicine de Spécialité, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2023 :

Croissance des ventes de 7,4% à taux de change constant1 (7,2% en données publiées) tirée par les performances des plateformes de croissance2 en hausse de 17,1%1 avec une forte contribution des produits récemment acquis, Bylvay® (odevixibat) et Tazverik® (tazemetostat). Ventes de Somatuline® (lanreotide) représentant désormais un tiers des ventes, en baisse de 12,0%1

Marge opérationnelle des activités à 34,0% en baisse de 5,6 points, en raison des investissements dans le portefeuille de produits R&D, principalement pour Bylvay et Tazverik ; marge opérationnelle IFRS à 19,2% en baisse de 15,7 points, incluant les coûts d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels d'Albireo et Epizyme



Acquisition d'Albireo et progression du portefeuille de produits R&D, notamment pour Onivyde® (irinotécan), Bylvay, palovarotène et elafibranor



Révision à la hausse des objectifs financiers 2023 : croissance des ventes totales supérieures à 6,0% à taux de change constant1 (objectif précédent : supérieure à 4,0% à taux de change constant1) ; marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% (objectif précédent : environ 30%)



Extrait des états financiers consolidés condensés des premiers semestres 2023 et 20223 :





S1 2023 S1 2022 % variation (M€) (M€) Réalisé TCC1 Chiffre d’affaires Groupe 1536,6 1433,7 7,2% 7,4% Résultat opérationnel des activités 523,2 568,0 -7,9% Marge opérationnelle des activités 34,0% 39,6% -5,6 pts Résultat net consolidé des activités 393,0 420,5 -6,5% Bénéfice par action des activités 4,73€ 5,06€ -6,6% Résultat opérationnel IFRS 295,6 501,3 -41,0% Marge opérationnelle IFRS 19,2% 35,0% -15,7% Résultat net consolidé IFRS 195.1 394.3 -50,5% Bénéfice par action IFRS 2,35€ 4,74€ -50,5% Cash-flow libre 371,5 339,0 9,6% Trésorerie nette4 (272,2) 168,2 n/a



David Loew, Directeur général d’Ipsen, a déclaré :

« Le succès dans la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique se traduit par une forte croissance du chiffre d'affaires, des avancées dans le portefeuille de produits R&D et de développements positifs des récents actifs d'innovation externe. Notre excellente exécution a permis à nos plateformes de croissance en Oncologie et en Neurosciences de réaliser de solides ventes au premier semestre. J'ai été particulièrement satisfait des progrès réalisés par le portefeuille de produits R&D dans le domaine des Maladies Rares, notamment avec une nouvelle approbation réglementaire pour Bylvay aux Etats-Unis, des résultats d'essais cliniques positifs pour elafibranor et une étape réglementaire positive pour le palovarotène aux Etats-Unis. Ces progrès ont le potentiel d'apporter des bénéfices significatifs aux patients dans de nombreuses indications.

Cette performance au premier semestre se traduit par la révision à la hausse de nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. Nous anticipons de franchir d'autres étapes et de continuer d’accroître notre portefeuille de produits R&D dans la durée grâce à d'autres opérations d'innovation externe. Je suis confiant dans notre capacité à apporter plus de médicaments aux patients et à assurer la croissance durable d'Ipsen. »

Objectifs financiers pour l’année 2023

Ipsen revoit à la hausse ses objectifs financiers pour l’exercice 2023.

Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 6,0%, à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 4,0% à taux de change constant). Sur la base des taux de change moyen en juin 2023, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l’ordre 3% sur les ventes totales du Groupe.

Marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% des ventes totales du Groupe, hors impact potentiel d’investissements additionnels dans le cadre de l’innovation externe (objectif précédent : environ 30%).





Développement du portefeuille de produits en R&D

Plusieurs annonces concernant le portefeuille de produits R&D d'Ipsen ont été publiées en juin 2023 :



Les autorités américaines (FDA) ont accepté la demande d'indication supplémentaire (NDA) d'Onivyde en association avec le 5-fluorouracile/leucovorine et l’oxaliplatine (schéma NALIRIFOX) comme traitement potentiel de première ligne chez les patients atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique. La FDA a fixé au le 13 février 2024 la date prévue de sa décision conformément à la loi américaine intitulée Prescription Drug User Fee Act (PDUFA).

La FDA américaine a approuvé Bylvay pour le traitement du prurit lié à la cholestase chez les patients âgés de 12 mois et plus atteints du syndrome d'Alagille (SAG). En juillet 2023, le Comité des médicaments à usage humain de l'EMA a émis un avis positif recommandant l'approbation de Bylvay pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints du SAG âgés de six mois ou plus. Le Comité des médicaments orphelins (COMP), un comité scientifique de l'EMA, a simultanément émis un avis négatif pour le maintien de la désignation de médicament orphelin de Bylvay pour le SAG. Cet avis empêche le maintien du statut de médicament orphelin pour l'autorisation de mise sur le marché de Bylvay pour le SAG et pourrait retarder la décision finale de la Commission européenne. Ipsen prévoit de faire appel de l'avis du COMP.

Le comité consultatif de la FDA sur les médicaments endocriniens et métaboliques a voté en faveur du palovarotène expérimental en tant que traitement efficace, avec un profil risque-bénéfice positif, pour les personnes atteintes d'une maladie osseuse très rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). La date cible du PDUFA est le 16 août 2023. Le Comité des médicaments à usage humain de l'EMA a confirmé en mai 2023 l'avis négatif sur le palovarotène en tant que traitement potentiel de la FOP, et ce médicament n'a donc pas été approuvé par la Commission européenne.

Des données préliminaires positives de l'essai pivot de phase III ELATIVE ont été publiées. Dans cet essai, l'efficacité et la sécurité d'elafibranor ont été évaluées pour le traitement de patients atteints d'une maladie rare du foie, la cholangite biliaire primitive, qui ne répondent pas ou ne tolèrent pas le traitement de référence actuel, l'acide ursodésoxycholique. L'essai a atteint son critère composite principal et les données complètes seront présentées lors d'un prochain congrès scientifique.



Informations concernant le partenariat avec Galderma

En juillet 2023, Ipsen a notifié Galderma de la fin de la collaboration en R&D établie en juillet 2014 concernant les programmes respectifs des parties dans le domaine des neurotoxines.

Ipsen conservera tous les droits et obligations liés à ses portefeuilles de neurotoxines à un stade précoce de R&D, y compris le développement de l'IPN10200 (neurotoxine à action prolongée). Ce développement n'a pas d'impact sur les deux arbitrages CCI initiés par Galderma. Ipsen entend pleinement défendre et faire valoir ses droits face aux allégations de Galderma.

Etats financiers consolidés condensés

Les états financiers consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 26 juillet 2023. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre 2023 ont été soumis à un examen limité des commissaires aux comptes du Groupe. Le rapport financier semestriel, en lien avec l’information réglementée, est disponible sur ipsen.com , dans la section Information Réglementée de la rubrique Relations Investisseurs.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de six mois courant jusqu’au 30 juin 2023 (le premier semestre ou S1 2023) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2023 (le deuxième trimestre ou T2 2023), comparativement à la période de six mois jusqu’au 30 juin 2023 (S1 2022) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2022 (T2 2022) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur la performance du premier semestre 2023.

Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États-Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 300 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com .

1Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2Dysport (abobotulinumtoxinA), Decapeptyl® (triptoréline), Cabometyx (cabozantinib) et Onivyde® (irinotécan).

3Extrait des résultats consolidés. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre ont été soumis à un examen limité des commissaires aux comptes du Groupe.

4Les passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix et certificats de valeur garantie), précédemment inclus dans la définition de la trésorerie nette, ont été retraités de la trésorerie nette.

