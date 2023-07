Groupe Casino : Chiffres d’affaires T2 et résultat S1 2023

English French

Chiffres d’affaires T2 et résultat S1 2023

Chiffre d’affaires Groupe de 5,5 Mds€ au T2 2023 (-1,2% en comparable)

En France Retail , chiffre d’affaires en baisse de - 4 , 2 % en données comparable reflétant une croissance des enseignes parisiennes et de proximité (+2,6% en comparable) et une baisse des hyper- et supermarchés Casino (-15,3% en comparable) incluant l’impact du repositionnement tarifaire (-10% en moyenne)

reflétant une croissance des enseignes parisiennes et de proximité (+2,6% en comparable) et une baisse des hyper- et supermarchés Casino (-15,3% en comparable) incluant l’impact du repositionnement tarifaire (-10% en moyenne) En Amérique latine, croissance de +7,6% en données comparables avec de bonnes performances de GPA et Grupo Éxito

Résultat semestriel

EBITDA de 369 M €, dont 133 M€ en France (-421 M€ lié à la baisse de l’activité et la baisse des prix des hyper et supermarchés Casino ; doublement de l’EBITDA de Cdiscount) 235 M€ en Amérique Latine en hausse de +3,9% et +9,7% à change constant

ROC de -233 M€ en dégradation de -399 M€ par rapport au S1 2022, dont -299 M€ sur la France +66 M€ en Amérique Latine

en dégradation de -399 M€ par rapport au S1 2022, dont RNPG de -2 147 M€ incluant les éléments non cash suivants : dépréciation d’impôts différés actifs en France

(-683 M€) et -1,4 Md€ de dépréciation de goodwill et marques dont -1,2 Md€ en Amérique Latine

incluant les éléments non cash suivants : dépréciation d’impôts différés actifs en France (-683 M€) et -1,4 Md€ de dépréciation de goodwill et marques dont -1,2 Md€ en Amérique Latine Dette financière nette Groupe à 6 , 1 Md s € fin juin 2023 (vs 6,0 Mds€ fin juin 2022 1 ) dont 5,5 Mds€ en France

Cession de 30,5% du capital d’Assaí pour 897 M€ net



Procédure de conciliation

Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a décidé d’ouvrir le 25 mai 2023 une procédure de conciliation au bénéfice du groupe Casino pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d’un mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe d’engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé. Elle concerne uniquement la dette financière de Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales. Toutes les informations relatives à la procédure de conciliation sont disponibles sur le site de la société : Conciliation



CA HT

(en M€) CA

T2 2023 Croissance

totale Croissance

Organique1 Croissance

Comparable1 France Retail 3 316 -7,5% -4,8% -4,2% Cdiscount 284 -23,0% -22,1% -22,1% Total France 3 600 -8,9% -6,6% -6,6% Latam Retail 1 927 -1,8% +10,2% +7,6% TOTAL GROUPE 5 527 -6,6% -0,9% -1,2% GMV Cdiscount2 668 -23,7% n.a. -13,2%

France Retail

Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre : Les ventes comparables du segment France Retail ressortent à -4,2% au deuxième trimestre.

Les enseignes parisiennes et de proximité restent bien orientées, en progression de +2,6% par rapport au T2 2022.

Les Super et Hypermarchés Casino (-15,3% sur T2 2023) ont fait l’objet de mesures de réajustement tarifaire significatives depuis le début de l’année (-10% de baisse de prix en moyenne) avec des impacts favorables sur le trafic client et les volumes mais défavorables à court terme sur le chiffre d’affaire.

En particulier, les tendances sur les supermarchés historiques continuent à s’améliorer sur le trafic clients désormais positif et sur les volumes. Sur les hypermarchés, on note une amélioration séquentielle depuis la baisse de prix en clients et volumes mais l’inflexion est sensiblement moins marquée que sur les Supermarchés. Il faudra davantage de temps pour constater une amélioration durable.





Évolution des ventes comparables3

T4 2022 T1 2023 T2 2023 Franprix +5,5% +6,0% +4,3% Monoprix +1,8% +4,2% +2,2% Monoprix City +2,5% +5,2% +2,5% Monop’ +9,4% +10,0% +5,3% Proximité +4,4% +4,9% +2,7% Enseignes parisiennes et de proximité +2,8% +4,6% +2,6% Supermarchés -4,0% -7,8% -13,9% Hypermarchés -6,2% -12,4% -17,1% Supermarchés / Hypermarchés -5,1% -9,9% -15,3% FRANCE RETAIL +0,1% -0,4% -4,2%

Cdiscount

Volume d’affaires (« GMV ») en retrait de -13% en données comparables vs T2 2022 lié à la baisse des ventes directes (-31%). Le GMV de la Marketplace est de -3% sur la même période. La quote-part Marketplace est en forte progression avec un effet favorable sur la rentabilité.

mérique latine

Chiffre d’affaires du second trimestre en croissance de +10,2% en organique et de +7,6% en données comparables sur le trimestre, tirées par les excellentes performances de Grupo Éxito et GPA qui progressent de respectivement de +6,5% et +8,2% en données comparables, portées par une accélération des gains de parts de marché et une hausse des ventes à magasins comparables.

Chiffres-clés Groupe

En M€ S1 2022

Retraité S1 2023 Var. Var. TCC Chiffre d’affaires Groupe

dont France Retail

dont Cdiscount

Volume d’affaires4

dont Latam 11 450

6 935

795

1 785

3 720 10 964

6 590

603

1 380

3 771 -4,2%

-5,0%

-24,2%

-23%

+1,4% -1,3%

-5,0%

-24,2%

-23%

+10,4% EBITDA Groupe

dont France Retail

Marge (%)

dont Enseignes de distribution5

Marge (%)

dont Cdiscount

Marge (%)

dont Latam

Marge (%) 781

539

7,8%

478

6,9%

15

1,9%

226

6,1% 369

102

1,5%

101

1,5%

32

5,3%

235

6,2% -52,8%

-81,2%







-78,9%







+111,5%







+3,9%



-51,1%

-81,2%







-78,9%







+111,5%







+9,7%



ROC Groupe

dont France Retail

Marge (%)

dont Enseignes de distribution

Marge (%)

dont Cdiscount

Marge (%)

dont Latam

Marge (%) 166

141

2,0%

86

1,2%

(32)

-4,1%

57

1,5% (233)

(284)

-4,3%

(283)

-4,3%

(16)

-2,6%

66

1,8% -240,5%

-300,8%







-428,0%







+52,0%







+16,6%



-235,2%

-300,8%







-428,0%







+52,0%







+34,8%









RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Les comptes semestriels pour la période close du 1er janvier au 30 juin 2023 ont été établis selon la convention de continuité d’exploitation. Cette dernière repose sur l’appréciation du risque de liquidité au regard des prévisions de trésorerie 2023 revues par le cabinet Accuracy6 et sur l’hypothèse de l’exécution satisfaisante de la restructuration financière du Groupe, afin qu’il dispose des moyens de financement suffisants pour faire face à ses besoins de liquidités estimés pour les 12 prochains mois. Compte tenu des étapes juridiques restant à franchir pour mettre en œuvre la restructuration financière, la situation présente à date une incertitude quant à la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Les Commissaires aux comptes sont en cours d’émission de leur rapport qui inclura une conclusion sans réserve et une observation portant sur l'incertitude relative à la continuité d'exploitation.

France

Résultats semestriels France Retail

L’EBITDA France Retail est de 102 M€, en retrait de -81,2% sur le semestre en lien avec la baisse significative de l’activité et des prix en supermarchés et hypermarchés Casino. L’EBITDA des enseignes parisiennes (Monoprix, Franprix) est en hausse de 1,5%.

Cdiscount





(En €m) S1 2022 S1 2023 Variation Volume d’affaires7 1 608 1 308 -22,7% dont Marketplace2 668 647 -3% % GMV 50% 58% +9 pts dont Ventes directes2 679 464 -31,8% Chiffre d’affaires8 795 603 -24,2% EBITDA3 15 32 +111,5% Marge 1,9% 5,3% +340 bps ROC3 (32) (16) +52,0% Marge -4,1% -2,6% +149 bps

La rentabilité a poursuivi sa progression ce semestre, avec un doublement de l’EBITDA à 32 M€ (vs 15 M€ au S1 2022), sous les effets de :

De la progression de la quote-part Marketplace (58% de la GMV au S1 et 60% au T2) et du développement des Services Advertising (revenus +5% sur un an)

(revenus +5% sur un an) Du plan d'économies qui est en ligne avec les objectifs fixés (objectif initial de 75 M€ d’économies en année pleine d'ici fin 2023 + 15 M€ annoncés en avril 2023).

Dette nette en France910:

La dette nette s’établit à 5,5 Mds€ au 30 juin 2023 (contre 5,2 Mds€ au S1 2022). La variation semestrielle de dette nette est de -296 M€ par rapport à celle du S1 2022.

Amérique latine

En Amérique latine, l’EBITDA ressort en hausse de +3,9% sur l’année (+9,7% à taux de change constant) :

Hausse de l’EBITDA de GPA de + 45,4 % à taux de change constant

de à taux de change constant Baisse de -3,5% à TCC à Grupo Éxito

Le spin-off de Grupo Éxito a été approuvé par l’AG de GPA le 14 février 2023 et devrait être prochainement finalisé sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. Le Groupe détiendrait alors des participations dans deux actifs cotés distincts, ouvrant la voie à des options de monétisation de ces actifs.

Le Groupe a finalisé la cession de la totalité de sa participation dans Assaí le 23 juin dernier après avoir cédé sa participation résiduelle de 11,7%.

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

En M€ S1 2022 retraité S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 11 450 10 964 -0,2% (organique), -0,1% (comparable) EBITDA 781 361 -52,8% ROC 166 (233) -240,5% Résultat net normalisé, part du Groupe

(activités poursuivies) (133) (1 332) Inclut 683 M€ de dépréciation d’impôt Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (263) (2 147) Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) 4 (85) Reclassement du résultat d’Assai du 1er janvier au 31 mars 2023 Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (259) (2 231)

Au S1 2023, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 11,0 Mds€, stable en données comparables11

(-0,1%) et en organique1 (-0,2%) et en recul de -4,2% en données publiées après prise en compte notamment des effets de change et d’hyperinflation de -2,9%, d’un effet périmètre de -0,6%, d’un effet essence de -0,6% et d’un effet calendaire de +0,1%.

Sur le périmètre France Retail, le chiffre d’affaires est en repli de -2,4% en comparable1. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s’établit à -5,7%.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de 1,4 Md€12, avec un accroissement de la part de la marketplace à 58% (+9 pts vs 2022)2.

Les ventes en Amérique latine sont en progression de +8,5% en comparable1, principalement soutenues par le dynamisme de Grupo Éxito.

L’EBITDA Groupe s’établit à 369 M€, soit une variation de -52,8% après impact du change et de -51,1% à taux de change constant.

L’EBITDA France (y compris Cdiscount) s’élève à 133 M€, dont 102 M€ sur le périmètre France Retail et

32 M€ pour Cdiscount. L’EBITDA des enseignes de distribution (France Retail et promotion immobilière) s’établit à 101 M€ (vs 478 M€ au S1 2022), reflétant une marge de 1,5% (-536 bps comparativement à S1 22), sous l’effet de la baisse du chiffre d’affaires et de la baisse des prix en hyper et supermarchés Casino.

L’EBITDA E-commerce s’élève à 32 M€ (vs 15 M€ au S1 2022), en nette amélioration grâce à l’amélioration du mix et les baisses des coûts.

L’EBITDA de l’Amérique latine ressort à 235 M€, en progression de +3,9% sur un an (+9,7% à taux de change constant), en lien avec la progression du chiffre d’affaires de GPA et d’Exito.

Le ROC Groupe s’établit à -233 M€ (vs 166 M€ au S1 2022).

En France (y compris Cdiscount), le ROC s’élève à -299 M€, dont (i) -284 M€ sur le périmètre France Retail et (ii) -16 M€ pour Cdiscount en hausse de 52% vs S1 22 (-32 M€)

En Amérique latine, le ROC enregistre une variation de +17% sur un an (+35% à taux de change constant).

Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés13

Le Résultat financier normalisé de la période est de -455 M€ contre -368 M€ au S1 2022, impacté principalement par une variation de -42 M€ du résultat financier en France dont -110 M€ liés à la hausse de l’Euribor et 39 M€ de rachats d’obligataires réalisés en début de l’année et de -50 M€ au Brésil.

Le Résultat net normalisé Part du Groupe s’établit à -1 332 M€ (vs -133 M€ au S1 2022). Il s’explique par la forte baisse du ROC en France et par 683 M€ de dépréciations d’impôts différés actifs comptabilisés en application d’IAS 12 (non cash). Le BNPA normalisé dilué14 est de -12,82 € contre -1,63 € au S1 2022.

Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -1 665 M€ au S1 2023 contre -235 M€ au S1 2022 dont -394 M€ en France (dont -216 Md€ de dépréciation de titres DCF) et -1 271 M€ en Amérique Latine du fait principalement de la dépréciation du goodwill de GPA (-951 M€)15.

Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe

Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s’établit à -2 147 M€ (vs -263 M€ au S1 2022), en raison principalement des pertes opérationnelles de Casino France et d’effets non cash (dépréciation des impôts différés actifs en France pour 683 M€ et dépréciation du goodwill et des marques pour 1,4 Md€, principalement GPA).

Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -85 M€ au S1 2023 lié principalement à la cession d’Assai, contre 4 M€ au S1 2022.

Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe s’établit à -2 231 M€ contre -259 M€ au S1 2022.

Situation financière au 30 juin 2023



La Dette financière nette du Groupe s’établit à 6,1 Mds€, dont 5,5 Mds€ en France et 0,5 Mds€ en Amérique latine.

Au 30 juin 2023, la liquidité du Groupe en France (y compris Cdiscount) est de 1,1 Mds€, avec 2,2 Md€ de lignes de crédit confirmées qui ont été entièrement tirées pendant la période de conciliation. Le Groupe dispose par ailleurs de 19 M€ sur le compte séquestre Quatrim.

Le Groupe, via les conciliateurs, a sollicité de la part de l’ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu’au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 millions d’euros), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 millions d’euros).

Le Groupe a également conclu un accord avec l’Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d’environ 300 millions d’euros. Ce montant, consenti en contrepartie de l’octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le Groupe à la date de réalisation de la restructuration financière.

Dans l’hypothèse d’une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires du premier périmètre de magasins représentant un chiffre d’affaires de 549 millions d’euros HT (cf. communiqué de presse du 26 mai dernier), le rapport d’Accuracy (rapport du 26 juin 2023 mis à jour le 25 juillet 2023) sur les prévisions de liquidités du groupe n’anticipe pas de problème de liquidité d’ici la fin de l’exercice 2023. Il convient de noter que ces prévisions dépendent principalement de l’activité des enseignes dans les mois à venir (notamment la reprise des HM/SM) et du maintien des délais fournisseurs.16

Covenants du RCF : dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023, les conciliateurs ont d’ores et déjà sollicité des prêteurs au titre du RCF qu’ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d’éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023 (cf. Communiqué du 26 juin 2023).

À date, ces prêteurs n’ont pas répondu à la demande. Le Groupe pourrait donc, à la date de remise du certificat concerné (c’est-à-dire au plus tard à fin août), être en défaut au titre de son RCF, ce qui entrainerait un défaut croisé au titre d’une partie de son endettement financier au niveau de ses filiales opérationnelles.

Pour les créanciers ayant déjà refusé ou refusant les demandes des conciliateurs, le Groupe prendra toutes les mesures pour assurer un traitement identique des créanciers concernés et préserver sa liquidité le temps de la procédure de conciliation. (Communiqué du 3 juillet 2023).

FAITS MARQUANTS DU S1 2023



France

Enseignes de distribution

Développement sur les segments porteurs

Poursuite de l’expansion sur les formats de proximité, avec l’ouverture de 369 nouveaux magasins sur le semestre (dont 171 ouvertures au T2 2023), portant le parc en France à plus de 8 000 points de vente sur les formats de proximité sur un parc total de près de 9 300 magasins en France.





Stratégie de p artenariats :

Partenariat Groupement Les Mousquetaires : Extension de 2 ans des alliances actuelles (Auxo Achats Alimentaires, Auxo Achats Non-Alimentaires, Auxo Achats Non-Marchands) jusqu’en 2028 Création de 2 nouveaux partenariats : (i) une alliance aux achats dans les produits alimentaires de Marque Distributeur, et (ii) un accord d’approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du Groupement Les Mousquetaires Cession par le groupe Casino au Groupement Les Mousquetaires d’un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France (HM/SM et proximité) représentant environ 1,05 Md€ de chiffre d'affaires HT, décomposé en deux périmètres de respectivement 549 M€ (cession d’ici fin 2023) et 502 M€ de chiffre d’affaires HT (cession au plus tard dans un délai de 3 ans). Selon l’accord, Groupement Les Mousquetaires s’est également engagé à acquérir auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 461 M€ de chiffre d’affaires HT (promesse pouvant être exercée pendant une période de 3 ans)

: Partenariat Amazon : extension du partenariat avec le lancement d’une nouvelle offre Amazon/Monoprix (-10% de réduction chez Monoprix pendant 6 mois, en magasin et en ligne, pour tous les abonnés Amazon Prime en France), qui devrait permettre de capter et fidéliser de nouveaux clients.

: extension du partenariat avec le lancement d’une nouvelle offre Amazon/Monoprix (-10% de réduction chez Monoprix pendant 6 mois, en magasin et en ligne, pour tous les abonnés Amazon Prime en France), qui devrait permettre de capter et fidéliser de nouveaux clients. Projet de partenariat entre les groupes Casino et Prosol , selon lequel le groupe Prosol mettrait en œuvre son concept « Fresh » (fruits et légumes, produits laitiers et de crémerie, poissons, viande) au sein des hypermarchés et supermarchés Casino et de certains magasins de l’enseigne Monoprix.

, selon lequel le groupe Prosol mettrait en œuvre son concept « Fresh » (fruits et légumes, produits laitiers et de crémerie, poissons, viande) au sein des hypermarchés et supermarchés Casino et de certains magasins de l’enseigne Monoprix. Repositionnement des Hyper et Supermarchés Casino Les Hyper et Supermarchés ont baissé significativement leur prix à fin T1 2023 permettant de viser un indice prix de 110 en Hypermarchés et 115 en Supermarchés (permettant de proposer un prix après abonnement à un indice 100 en Hypermarchés et 105 en Supermarchés). A S27, les indices prix (source IRI) étaient en ligne pour les Hypermarchés (110, soit une baisse de 13 pts depuis fin 2022) et à 113 pour les Supermarchés, soit une baisse de 16 pts depuis fin 2022.



Renforcement de l’offre Leader Price 100% du parc HM/SM doté d’une offre Leader Price et déploiement de shops in shops Leader Price dans 235 supermarchés et 61 hypermarchés ; la quote-part en volumes HM/SM est à 7% sur les 4 dernières semaines avec une hausse du CA Leader Price x2 comparativement à 2022 la quote-part du chiffre d’affaires réalisée sur les produits Leader Price chez Franprix est de 6,4% au T2 2023, avec 1 042 références à fin juin (+272 vs T1 2023) et 23 shops in shops prévus d’ici la fin de l’année.







Cdiscount 17

L’amélioration de la rentabilité s’est poursuivie ce semestre, avec une nette augmentation de la marge brute à 29,7% (+7 pts sur un an) et un doublement de l’EBITDA à 34 M€ (vs 15 M€ au S1 2022).

L’amélioration de la marge brute a été principalement tirée par l'évolution du mix en faveur du GMV marketplace, qui a atteint un nouveau niveau record de 58% du GMV total sur le semestre (+9 pts sur un an,

+20 pts par rapport à 2019). Les revenus générés par la marketplace atteignent 91 M€ au S1 2023 (+2% sur un an, +28% par rapport à 2019).

Le semestre a également été marqué par le développement des Services Advertising qui enregistrent des revenus de 35 M€ (+5% sur un an, x2,1 vs 2019), tirés par le dynamisme du Retail Media, avec une forte amélioration du taux de prise du GMV18, atteignant 3,8% (+0,8pt sur un an, +2,4pts par rapport à 2019).

Cdiscount confirme également le positionnement pertinent de ses activités B2B avec (i) l’accélération commerciale d’Octopia, dont les revenus B2B ont atteint 9 M€ sur le semestre (+43% sur un an), avec le lancement de 6 clients pour sa solution de marketplace clé en main, et (ii) le dynamisme de C-Logistics, dont les revenus B2B ont été multipliés par 8 sur un an, avec le lancement de 2 nouveaux clients sur le semestre.

Le plan d'économie visant à recalibrer la structure des coûts opérationnels et le niveau des investissements est en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés (objectif initial de 75 M€ d’économies en année pleine d'ici fin 2023, révisé à la hausse en avril 2023 de 15 M€ d’économies supplémentaires en année pleine).

Amérique latine

Au S1 2023, GPA a réalisé une croissance des ventes grâce à sa stratégie d'augmentation de la pénétration de la catégorie des produits périssables, résultant de l'amélioration de la qualité de l'assortiment et de la compétitivité.

Grupo Éxito poursuit sa dynamique avec une hausse de +15% de son chiffre d’affaires dont +5% en Colombie et +15% en Uruguay, tiré par les formats innovants et l’omnicanal. Le groupe a également favorisé son expansion avec l’ouverture de 83 magasins en Colombie au S1.

Début septembre 2022, le Conseil d’administration de GPA a annoncé envisager la distribution d’environ 83% du capital de Grupo Éxito à ses actionnaires et la conservation d’une participation minoritaire d’environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement. Le Conseil d’administration de Casino a approuvé le projet afin d’extérioriser la pleine valeur de Grupo Éxito. Le projet de spin-off a été approuvé par l’Assemblée Générale de GPA le 14 février 2023 et devrait être prochainement finalisé, la SEC ayant approuvé le 20-F le 25 juillet 2023.

Les points restants en suspens comprennent l'autorisation des entités réglementaires colombiennes pour la livraison des Brazilian Depositary Receipts ("BDR") et des American Depositary Receipts ("ADR") d'Éxito et, le cas échéant, aux actionnaires et aux détenteurs d'ADR de GPA. La transaction devrait être finalisée au milieu du troisième trimestre 2023.

À l’issue de l’opération le groupe Casino détiendrait des participations en Amérique latine dans deux actifs cotés distincts : (i) GPA au Brésil, détenu à hauteur de 41%, et (ii) Grupo Éxito en Colombie, avec une détention directe de 34%, et une détention indirecte via la participation minoritaire de 13% de GPA.

Cession d’actifs

Au S1 2023, le groupe Casino a réalisé des cessions pour un montant de plus de 950 M€ :

Le Groupe a finalisé la cession de la totalité de sa participation dans Assaí le 23 juin 2023 19 . Après la cession de 10,4% du capital en novembre 2022, le groupe a réalisé deux étapes supplémentaires au S1 23 : Mars 2023 : cession de 18,8% du capital pour un montant d’environ 571 M€ après impôts, impact du change et frais (produit brut de 723 M€) Juin 2023 : cession de la participation résiduelle de 11,7% pour un montant d’environ 326 M€ après impôts, impact du change et frais (produit brut de 404 M€)

le 23 juin 2023 . Après la cession de 10,4% du capital en novembre 2022, le groupe a réalisé deux étapes supplémentaires au S1 23 : Les cessions d’actifs en France sur le semestre s’élèvent à environ 60 M€ (cession partielle de la participation dans GreenYellow au T1, cession de Sudeco à Crédit Agricole Immobilier au T1, cession d’autres actifs immobiliers au S1).

Engagements RSE

Le groupe Casino a continué de déployer son plan d’action RSE au premier semestre afin de :

Lutter contre le changement climatique

Formation de tous les collaborateurs de la centrale d’achat aux enjeux climatiques et déploiement de la « Fresque du Climat » afin d’engager le TOP 100 fournisseurs dans la réduction de leur impact carbone et agir sur les achats de produits, qui représentent plus de 65% des émissions de gaz à effet de serre du Groupe ;

Soutien aux véhicules électriques avec l’équipement de bornes électriques de l’ensemble du parc de magasins éligibles, soit près de 450 sites (SM/HM Casino, Monoprix) et la mise à disposition de 6 200 points de charge. Un tiers des sites sont déjà équipés à date.

Favoriser un commerce plus responsable

Casino déploie son partenariat avec le chef 3 étoiles Mauro Colagreco afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir les produits de saisons avec la série le « vrai goût des saisons » ;

Monoprix met en place des corners dédiés pour promouvoir l’offre flexi-veggie et les alternatives végétales en magasins, ainsi que le Planet score sur plus de 280 produits à marque propre ;

Franprix s’est engagé à soutenir les producteurs de lait en commercialisant le lait bio de la marque

« C qui le patron » dans ses magasins, un lait solidaire créé par les consommateurs ;

« C qui le patron » dans ses magasins, un lait solidaire créé par les consommateurs ; Cdiscount soutient les produits responsables qui représentent 15,8% du GMV Produit au S1 (+4,7pts vs 2022).

Agir en faveur de l’égalité professionnelle et des personnes en situation de handicap

Égalité professionnelle : le groupe Casino a renouvelé le Label Diversité et Égalité professionnelle après un audit de l’AFNOR et a obtenu la note de 94/100 à l’Index égalité ;

: le groupe Casino a renouvelé le Label Diversité et Égalité professionnelle après un audit de l’AFNOR et a obtenu la note de 94/100 à l’Index égalité ; Diversité : un accord en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap a été signé chez Franprix, renforçant les accords signés par Monoprix et Casino en 2022 ;

: un accord en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap a été signé chez Franprix, renforçant les accords signés par Monoprix et Casino en 2022 ; Les enseignes Casino et Monoprix ont été certifiés à nouveau TOP EMPLOYER en 2023.





Soutenir les plus démunis

Renouvellement du partenariat avec l’association « Les Déterminés » afin de soutenir les entrepreneurs des quartiers défavorisés ;

Monoprix a remis le Prix de l’Innovation sociale de la fondation Monoprix en partenariat avec Ulule, valorisant le travail de 12 associations qui agissent en faveur des personnes face à la rue ;

La Fondation du groupe Casino s’est engagée à soutenir 6 nouveaux projets de Théâtre pour l’année 2023/24 pour accompagner les enfants.





Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2023

Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 5 527 M€, en recul de -6,6% en données publiées, avec des effets de change, d’essence et de périmètre de respectivement -3,8%, -1,1% et

-0,6%. L’effet calendaire est de -0,2%. La variation organique1 du chiffre d’affaires s’établit à -0,9% et à

-1,2% en données comparables20.

CA HT

(en M€) CA

T2 2023 Croissance

totale Croissance

Organique1 Croissance

Comparable1 France Retail 3 316 -7,5% -4,8% -4,2% Cdiscount 284 -23,0% -22,1% -22,1% Total France 3 600 -8,9% -6,6% -6,6% Latam Retail 1 927 -1,8% +10,2% +7,6% TOTAL GROUPE 5 527 -6,6% -0,9% -1,2% GMV Cdiscount21 668 -23,7% n.a. -13,2%

France Retai l

Sur le périmètre France Retail, la variation du chiffre d’affaires s’établit à -4,2% en données comparables sur le trimestre.

Les enseignes parisiennes sont restées en croissance (+2,5%) malgré un impact météo défavorable sur les mois d’avril et de mai. Le mois de juin montre une tendance en ligne avec celle observée au T1 2023. Chez Franprix (+4,3% , dont 5,9 % en juin) , le trafic client est resté bien orienté sur le trimestre (+3,0%), tandis que le développement de l’offre de produits Leader Price et le e-commerce ont soutenu la tendance. Monoprix (+2,2% , dont 3,7 % en juin ) a bénéficié de la croissance des City (+2,5% dont +4,0% en juin), du dynamisme de Monop’ (+5,3%) et du redressement de Naturalia qui a renoué avec la croissance sur le trimestre.

La Proximité Casino enregistre une croissance des ventes de +2,7% en comparable, avec un effet de décalage temporel de commandes des franchisés vs T2 2022 tandis que la stratégie d’expansion se poursuit.

enregistre une croissance des ventes de +2,7% en comparable, avec un effet de décalage temporel de commandes des franchisés vs T2 2022 tandis que la stratégie d’expansion se poursuit. L es supermarchés et hypermarchés Casino : Le chiffre d’affaires est mécaniquement impacté par la baisse de prix de -10% en moyenne fin T1 2023 Dans les supermarchés historiques, les flux clients sont désormais positifs et les volumes sont à -4% sur un marché à -5% En Hypermarchés, l’amélioration de flux clients et des volumes est plus lente avec une tendance toujours en dessous du marché.



Cdiscount 2 affiche sur le trimestre un volume d’affaires (« GMV ») en retrait de -18% en données comparables vs T2 2022. Le GMV Marketplace s’améliore en séquentiel de 9 points vs T1 2023, désormais proche de l’équilibre à -2% sur le trimestre et représente désormais 60% du GMV total (+57% vs T1 2023).

En Amérique latine , les ventes progressent de +7,6% en données comparables sur le trimestre, tirées par les excellentes performances de Grupo Éxito et GPA qui progressent de respectivement de +8,2% et +6,5%, toujours portées par portées par une accélération des gains de parts de marché et une hausse des ventes à magasins comparables.



ANNEXES – RESULTATS SEMESTRIELS

Chiffre d’affaires semestriel consolidé par segment





Chiffre d’affaires

En M€ S1 2022 retraité S1 2023 Variation Var. TCC France Retail 6 935 6 590 -5,0% -5,0% Latam Retail 3 720 3 771 +1,4% +10,4% E-commerce (Cdiscount) 795 603 -24,2% -24,2% Total Groupe 11 450 10 964 -4,2% -1,3%

***



EBITDA semestriel consolidé par segment

EBITDA

En M€ S1 2022 retraité S1 2023 Variation Var. TCC France Retail 539 102 -81,2% -81,2% Latam Retail 226 235 +3,9% +9,7% E-commerce (Cdiscount) 15 32 +111,5% +111,5% Total Groupe 781 369 -52,8% -51,1%





***

Résultat Opérationnel Courant semestriel consolidé par segment

ROC

En M€ S1 2022 retraité S1 2023 Variation Var. TCC France Retail 141 (284) -300,8% -300,8% Latam Retail 57 66 +16,6% +34,8% E-commerce (Cdiscount) (32) (16) +52,0% +52,0% Total Groupe 166 (233) -240,5% -235,2%



Résultat net semestriel normalisé





En M€ S1 2022

retraité Éléments de normalisation S1 2022

retraité normalisé S1 2023 Éléments de normalisation S1 2023

normalisé Résultat Opérationnel Courant 166 0 166 (233) 0 (233) Autres produits et charges opérationnels (235) 235 0 (1 665) 1 665 0 Résultat opérationnel (70) 235 166 (1 898) 1 665 (233) Coût de l'endettement

financier net (184) 0 (184) (204) 0 (204) Autres produits et charges financiers (185) 2 (184) (252) 1 (251) Charge d'impôt 110 (69) 40 (481) (174) (655) Quote-part de résultat

des entreprises associées 2 0 2 (1) 0 (1) Résultat net

des activités poursuivies (327) 168 (159) (2 837) 1 493 (1 344) dont intérêts minoritaires (64) 37 (27) (690) 678 (12) dont Part du Groupe (263) 131 (133) (2 147) 815 (1 332)

Le résultat net normalisé correspond au Résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « Principes Comptables » de l’annexe annuelle aux comptes consolidés,(ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d’impôts afférents à ces retraitements et à l'application de la règle IFRIC23 « Incertitudes relatives aux traitements fiscaux ».

Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens.

Évolution de la dette financière nette semestrielle par entité

Dette financière

En M€



S1 2022

retraité22 Variation S1 2023 France (5 223) -296 (5 519) dont France Retail (4 589) -400 (4 989) dont Cdiscount (499) -30 (529) dont Ségisor (135) +136 0 Latam Retail (749) +208 (541) dont GPA Brésil (729) +276 (453) dont Grupo Éxito (19) (69) (88) Total (5 972) (88) (6 059)





***

Dette financière nette semestrielle France





En M€ - France (y compris Cdiscount et Segisor hors GY) S1 2022 S1 2023 DFN France au 1er janvier (4 845) (4 506) Cash-flow libre23

hors plan de cession (312) (1 575) Frais financiers24 (186) (189) Dividendes versés aux actionnaires

et porteurs de TSSDI (34) (42) Rachats d’actions et transactions

avec les intérêts ne donnant pas le contrôle (2) (2) Autres investissements financiers (11) (99) Autres éléments non cash (32) (17) dont frais financiers non cash 48 (12) Plan de cession 199 910 Variation de dette financière nette après cessions (378) (1 012) Dette financière nette au 30 juin (5 223) (5 518)

ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires France par enseigne

T1 2023 / T1 2022 T2 2023 / T2 2022 CA HT par enseigne

(en M€)



T1

2023



Variation T2

2023



Variation totale Organique1 comparable1 totale organique1 comparable1 Hypermarchés 614 -23,2% -10,2% -12,4% 582 -24,9% -17,5% -17,1% Supermarchés 775 +10,7% -10,3% -7,8% 789 -8,0% -12,2% -13,9% Proximité & Divers25 435 +1,4% 0,0% +4,7% 461 +1,2% -0,8% +2,8% dont Proximité26 345 +3,1% +2,1% +4,9% 380 -1,9% -1,9% +2,7% Monoprix 1 070 +0,6% +4,1% +4,2% 1 088 -2,1% +2,2% +2,2% Franprix 380 +6,3% +6,6% +6,0% 396 +2,9% +3,9% +4,3% FRANCE RETAIL 3 274 -2,3% -2,0% -0,4% 3 316 -7,5% -4,8% -4,2%

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT



PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence) T2 2023 Variation

(y compris calendaire) Hypermarchés 671 -21,4% Supermarchés 809 -9,1% Proximité & Divers 673 3,7% dont Proximité 592 1,9% Monoprix 1 155 -1,2% Franprix 478 6,8% TOTAL FRANCE 3 786 -5,6%

Principales données semestrielles Cdiscount 27

Chiffres clés S1 2022 S1 2023 Croissance publiée GMV (volume d’affaires) 1 785 1 380 -23% dont ventes en propre 679 464 -32% dont marketplace 668 647 -3% Quote-part marketplace (%) 49,6% 58,3% +8,7 pts Chiffre d’affaires (en M€) 874 612 -30%

ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Principales variations de périmètre

Conversion de 20 hypermarchés Géant Casino en supermarchés Casino

Cession de Sarenza au 1 er octobre 2022 (Monoprix)

octobre 2022 (Monoprix) Cession de CChezVous au 31 décembre 2022 (Cdiscount)



Activités abandonnées



Au 31 mars 2023, le Groupe a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry (Assaí) qui a été définitivement cédée le 23 juin 2023. En application de la norme IFRS 5, les résultats ont été présentés en activité abandonnée sur 2023 et 2022.





Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS T2 2022 T2 2023 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 5,2349 5,3912 -2,9% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 4,1708 4,8122 -13,3% Uruguay (EUR/UYP) 43,2190 42,0325 +2,8% Argentine28 (EUR/ARS) 125,6753 253,2661 -50,4%

Parc de magasins

FRANCE 30 juin 2022 30 sept. 2022 31 déc. 2022 31 mars 2023 30 juin 2023 HM Géant Casino / Hyper frais 77 77 77 78 78 dont Affiliés Franchisés France 3 3 3 3 3 Affiliés International 9 9 9 10 10 SM Casino 464 461 474 476 478 dont Affiliés Franchisés France 62 63 63 62 60 Affiliés International 27 23 24 26 29 Monoprix (Monop’, Naturalia…) 853 849 858 852 855 dont Affiliés Franchisés 226 235 255 265 271 Naturalia Intégrés 194 183 181 177 175 Naturalia Franchisés 55 63 65 66 63 Franprix 1 035 1 069 1 098 1 123 1 155 dont Franchisés 711 747 775 795 831 Enseigne Franprix 822 836 864 876 888 Enseigne autres (Marché d’à côté…) 213 233 234 247 267 Proximité

dont Vival

dont Spar

dont Petit Casino et assimilés

dont pétroliers

dont affiliés

dont autres points de vente de proximité29 5 960

1 779

908

1 019

1 400

92

762 6 060

1 786

913

1 043

1 414

94

810 6 313

1 978

951

1 048

1 422

100

814 6 434

2 002

951

1 047

1 478

100

856 6 448

2 007

951

1 048

1 464

102

876 Leader Price30 65 63 66 66 63 Autres activités31 216 218 221 202 200 Total France 8 670 8 797 9 107 9 231 9 277





INTERNATIONAL 30 juin 2022 30 sept. 2022 31 déc. 2022 31 mars 2023 30 juin 2023 ARGENTINE 26 29 33 34 36 HM Libertad 16 14 14 14 15 DI Libertad 0 5 9 10 11 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 10 URUGUAY 93 92 96 96 96 HM Géant 2 2 2 2 2 SM Disco 30 30 30 30 30 SM Devoto 24 24 26 26 26 SUP Devoto Express 35 34 36 36 36 Möte 2 2 2 2 2 BRÉSIL32 694 699 735 730 748 HM Extra 21 5 3 3 2 SM Pão de Açúcar 179 190 194 195 195 SM Extra 149 153 154 157 160 Compre Bem 30 30 29 26 22 SUP Mini Mercado Extra

& Minuto Pão de Açúcar 241 247 281 278 298 + Stations-service 74 74 74 71 71 COLOMBIE 2 049 2 068 2 155 2 239 2 238 HM Éxito 91 91 94 93 92 SM Éxito et Carulla 153 153 154 155 155 SM Super Inter 60 60 60 59 59 Surtimax (discount) 1 634 1 652 1 733 1 808 1 805 dont « Aliados » 1 564 1 585 1 663 1 731 1 729 B2B 41 42 46 56 59 SUP Éxito Express et Carulla Express 70 70 68 68 68 Total Amérique latine4 2 862 2 888 3 019 3 099 3 118

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros 30 juin 2023 30 juin 2022 retraité33 ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 10 964 11 450 Autres revenus 123 223 Revenus totaux 11 087 11 673 Coût d’achat complet des marchandises vendues (8 374) (8 619) Marge des activités courantes 2 713 3 054 Coûts des ventes (2 350) (2 227) Frais généraux et administratifs (595) (661) Résultat opérationnel courant (233) 166 Exprimé en % du CA HT -2,1% 1,4% Autres produits opérationnels 145 268 Autres charges opérationnelles (1 810) (503) Résultat opérationnel (1 898) (70) Exprimé en % du CA HT -17,3% -0,6% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 31 12 Coût de l’endettement financier brut (235) (196) Coût de l’endettement financier net (204) (184) Autres produits financiers 82 109 Autres charges financières (334) (295) Résultat avant impôt (2 355) (439) Exprimé en % du CA HT -21,5% -3,8% Produit (Charge) d’impôt (481) 110 Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises (1) 2 Résultat net des activités poursuivies (2 837) (327) Exprimé en % du CA HT -25,9% -2,9% dont, part du Groupe (2 147) (263) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (690) (64) ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (83) 50 dont, part du Groupe (85) 4 dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 2 46 ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (2 920) (277) dont, part du Groupe (2 231) (259) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (689) (17)

Résultat net par action

En euros 30 juin 2023 30 juin 2022 retraité1 Des activités poursuivies, part du Groupe de base (20,35) (2,84) dilué (20,35) (2,84) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (21,13) (2,80) dilué (21,13) (2,80)

État du résultat global consolidé

En millions d’euros Du 1er janvier au 30 juin 2023 Du 1er janvier au 30 juin 2022 retraité34 Résultat net de l’ensemble consolidé (2 920) (277) Eléments recyclables ultérieurement en résultat 690 627 Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) (1) 30 Écarts de conversion (ii) 676 587 Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI 1 (1) Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables 14 18 Effets d'impôt - (7) Eléments non recyclables en résultat (6) 37 Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI (11) - Écarts actuariels (iii) 7 49 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt (2) (13) Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt 684 664 Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt (2 235) 387 Dont part du Groupe (1 687) 40 Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle (548) 347

(i) La variation de la réserve de coût de couverture sur le 1er semestre 2023 et sur le 1er semestre 2022 n’est pas significative

(ii) La variation du 1er semestre 2023 de 676 millions d’euros résulte principalement de l’appréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 145 et 126 millions d’euros et du recyclage en résultat lors de la perte de contrôle de Sendas (note 3.1) à hauteur de 453 millions d’euros. La variation positive du 1er semestre 2022 de 587 millions d’euros résultait principalement de l’appréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 438 et 97 millions d’euros

(iii) La variation des écarts actuariels sur le 1er semestre 2022 d’un montant de 49 millions d’euros reflétait principalement la hausse du taux d’actualisation des engagements de retraite sur le périmètre français



État de la situation financière consolidée

ACTIFS







30 juin 2023



31 décembre 202235



En millions d'euros Goodwill 4 642 6 933 Immobilisations incorporelles 1 725 2 065 Immobilisations corporelles 3 258 5 319 Immeubles de placement 451 403 Actifs au titre de droits d’utilisation 3 457 4 889 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 337 382 Autres actifs non courants 1 042 1 301 Actifs d'impôts différés 320 1 076 Actifs non courants 15 232 22 368 Stocks 2 489 3 640 Créances clients 826 854 Autres actifs courants 1 516 1 636 Créances d'impôts courants 259 174 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 125 2 125 Actifs détenus en vue de la vente 308 110 Actifs courants 7 522 8 917 TOTAL ACTIFS 22 754 31 285 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS







30 juin 2023



31 décembre 20221



En millions d'euros Capital social 166 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 919 2 635 Capitaux propres part du Groupe 1 085 2 791 Intérêts ne donnant pas le contrôle 1 518 2 947 Capitaux propres 2 604 5 738 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 202 216 Autres provisions non courantes 543 515 Dettes financières brutes non courantes 978 7 377 Passifs de loyers non courants 3 014 4 447 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 29 32 Autres dettes non courantes 309 309 Passifs d'impôts différés 88 90 Passifs non courants 5 163 12 984 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 13 13 Autres provisions courantes 238 229 Dettes fournisseurs 3 860 6 522 Dettes financières brutes courantes 7 453 1 827 Passifs de loyers courants 659 743 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 125 129 Dettes d'impôts exigibles 149 19 Autres dettes courantes 2 406 3 069 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 84 12 Passifs courants 14 987 12 563 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 22 754 31 285

État des flux de trésorerie consolidés

En millions d’euros 30 juin 2023 30 juin 2022 retraité36 Résultat avant impôt des activités poursuivies (2 355) (439) Résultat avant impôt des activités abandonnées 183 39 Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (2 171) (400) Dotations aux amortissements 602 615 Dotations aux provisions et dépréciation 1 478 76 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur 12 1 Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés 2 6 Autres charges / (produits) calculés (29) (49) Résultats sur cessions d’actifs (20) (88) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle (30) (22) Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 5 2 Coût de l’endettement financier net 204 184 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 143 142 Coût de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 40 46 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées (41) 212 Capacité d’Autofinancement (CAF) 194 725 Impôts versés (80) (71) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (1 129) (919) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (269) (59) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (1 284) (324) Dont activités poursuivies (1 157) (515) Décaissements liés aux acquisitions :  d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (399) (439)  d’actifs financiers (76) (35) Encaissements liés aux cessions :  d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 78 242  d’actifs financiers 93 397 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (47) (21) Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises 14 300 Variation des prêts et avances consentis 2 (6) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées 189 (420) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (146) 20 Dont activités poursuivies (335) 440 Dividendes versés :  aux actionnaires de la société mère - -  aux intérêts ne donnant pas le contrôle (15) (15)  aux porteurs de TSSDI (42) (34) Augmentation et diminution de capital de la société mère - - Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle - (3) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus (2) (2) Augmentation emprunts et dettes financières 2 617 509 Diminution emprunts et dettes financières (692) (853) Remboursement des passifs de loyer (309) (306) Intérêts financiers nets versés (363) (386) Autres remboursements (29) (16) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (181) 432 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 985 (682) Dont activités poursuivies 1 169 (1 102) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies 104 168 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées 21 69 Variation de trésorerie (320) (750) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 2 265 2 223 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 265 2 224 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente - (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 1 945 1 472 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 1 945 1 427 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente - 46

Informations additionnelles relatives à la documentation des financements obligataires levés depuis 2019

Cf. communiqué de presse du 21 novembre 2019

Informations financières sur le 1 er semestre clos au 30 juin 2023 :

En M€ France Retail

+ Cdiscount Latam Total Chiffre d’affaires37 7 193 3 771 10 964 EBITDA1 133 235 369 (-) impact des loyers38 (304) (137) (441) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 (170) 98 (72)

Informations financières sur une période de 12 mois au 30 juin 2023 :

En M€ France Retail

+ Cdiscount Latam Total Chiffre d’affaires1 15 288 7 819 23 107 EBITDA1 901 506 1 406 (-) impact des loyers2 (600) (221) (822) (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 39 300 285 585 (ii) Dette financière brute1 40 (6 654) (1 530) (8 184) (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie1 41 1 209 915 2 125

Au 30 juin 2023, la liquidité du Groupe sur le périmètre « France + Cdiscount » était de 1,1 Md€,

dont 1 135 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie, et 2,2 Mds€ de lignes de crédit confirmées entièrement tirées. Les billets de trésorerie s’élèvent à 5 M€ au 30 juin 2023.

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres

Covenants testés dès le 30 juin 2021 conformément à la ligne de crédit syndiquée en date du

18 novembre 2019, telle qu’amendée en juillet 2021

Type de covenant (France et Cdiscount) Au 30 juin 2023 Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers < 3,50x 13,49x EBITDA après loyers / Coûts financiers nets > 2,50x 1,13x

Le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers s’établit à 13,49x, avec un EBITDA après loyers de

298 M€ et une dette sécurisée de 4,0 Mds€ intégrant le tirage de l’intégralité du RCF Cobalt (2,1 Mds€) pendant la période de conciliation.

Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023, les conciliateurs ont d’ores et déjà sollicité des prêteurs au titre du RCF qu’ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d’éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023 (Communiqué du 26 juin 2023).

À date, ces prêteurs n’ont pas répondu à la demande. Le Groupe pourrait donc, à la date de remise du certificat concerné (c’est-à-dire au plus tard à fin août), être en défaut au titre de son RCF, ce qui entrainerait un défaut croisé au titre d’une partie de son endettement financier au niveau de ses filiales opérationnelles.

Au 30 juin 2023, le solde du compte séquestre non sécurisé est de 0€, celui du compte séquestre sécurisé s’élève à 0 M€ et le solde du compte séquestre des obligations Quatrim est de 19 M€.

Contacts analystes et investisseurs

-

Christopher WELTON

+ 33 (0)1 53 65 64 17 - cwelton.exterieur@groupe-casino.fr



ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr



Contacts presse

-

Groupe Casino / Direction de la Communication

Nicolas BOUDOT

+ 33 (0)6 79 61 40 99 - nboudot@groupe-casino.fr



ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr



-

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS

+33 (0)6 11 59 23 26 - kallouis@image7.fr



Laurent POINSOT

+ 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr



Franck PASQUIER

+ 33(0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Retraité Hors Assaí : Le Groupe Casino Le Groupe Casino ayant cédé totalement sa participation au capital d’Assaí, les résultats 2022 et les effets liés au 1er semestre 2023 d’Assai (résultat au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et résultats de cession) sont présentés en activité abandonnée en application d’IFRS 5.

2 Données publiés par la filiale

3 Hors essence et calendaire

4 Consolidation Cnova

5 France Retail hors promotion immobilière

6 Cf. Communiqué du 26 juin 2023 ; conclusion confirmée dans la mise à jour du rapport d’Accuracy du 25 juillet 2023.

7 Données publiées par la filiale

8 Données contributives vision Casino

9 France Retail, Cdiscount et Ségisor

11 Hors essence et calendaire

12 Donnée publiée par la filiale

13 Définition donnée en page 12

14 Le BNPA normalisé dilué intègre l’effet de dilution lié à la distribution des titres subordonnés TSSDI

15 Application d’IAS 36 compte tenu de la décision prise de céder les filiales dans le cadre de l’actualisation du plan de cession Groupe : la valeur de réalisation est désormais fondée sur les paramètres de valorisation dans le cadre d’une cession vs valeur d’utilité retenue précédemment

16 Cf. communiqué de presse du 26 juin 2023.

17 Données publiées par la filiale

18 Ratio de revenu sur volume d’affaires hors taxes

19 Le Groupe Casino ne détient désormais plus de participation au capital d’Assaí, dont les résultats 2022 et du 1er janvier au 31 mars 2023, le chiffre d'affaires est désormais ont été présentés en activité abandonnée en application d’IFRS 5.

20 Hors essence et calendaire

21 Données publiés par la filiale

22 Retraité suite à la déconsolidation d’Assaí

23 Avant dividendes aux actionnaires de la société mère et aux porteurs de TSSDI, avant frais financiers, et y compris loyers (remboursement des passifs de loyers et intérêts au titre des contrats de location)

24 Hors intérêts au titre des contrats de location

25 Divers : essentiellement Geimex

26 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

27 Données publiées par la filiale

28 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture

29 Points de ventes sous enseignes spécifiques bénéficiant d’un contrat d’approvisionnement Casino

30 Magasins Leader Price en France. Les magasins Leader Price franchisés à l’international (Geimex) sont comptabilisés dans « Autres activités »

31 Les autres activités comprennent notamment les magasins Geimex et 3C Cameroun

32 Les magasins Assaí ne sont plus comptabilisés dans le parc de magasins à fin mars 2023. Les trimestres précédents ont été retraités.

33 Les comptes 2022 ont été retraités conformément aux dispositions de la norme IFRS 5

34 Les comptes 2022 ont été retraités conformément aux dispositions de la norme IFRS 5

35 Les comptes 2022 ont été retraités conformément aux dispositions de la norme IFRS 5

36 Les comptes 2022 ont été retraités conformément aux dispositions de la norme IFRS 5

37 Données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement de novembre 2019 avec principalement Segisor comptabilisé dans le périmètre France Retail + Cdiscount

38 Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation

39 L’EBITDA après loyers (i.e. remboursements des passifs de loyers et des intérêts au titre des contrats de location)

40 Emprunts et dettes financières dans les états financiers publiés

41 Données au 30 juin 2023

Pièce jointe