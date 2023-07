Quadient: Bpifrance prend une participation d’environ 5% au capital de Quadient pour l’accompagner dans sa stratégie de transformation et de développement

English French

Bpifrance prend une participation d’environ 5% au capital de Quadient pour l’accompagner dans sa stratégie de transformation et de développement

Paris, le 27 juillet 2023 – Bpifrance annonce détenir près de 5% du capital et des droits de vote de Quadient. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Bpifrance d’accompagner sur le long terme des sociétés françaises en transformation et positionnées sur des segments d’avenir à forte croissance. Avec cette entrée au capital de Quadient, Bpifrance affirme sa confiance dans la stratégie de développement de la Société sur des marchés porteurs.

Plateforme d'abonnement B to B innovante, Quadient génère quotidiennement des milliards de transactions commerciales essentielles, telles que les paiements, les factures, les relevés, les résultats médicaux, les colis, les courriers, les polices d'assurance, les contrats, etc. La Société a su tirer parti de sa base solide de plus de 440 000 clients historiques afin de diversifier son offre de services et créer un ensemble intégré de solutions générant de fortes synergies et opportunités de ventes croisées.

Convaincu du potentiel de croissance de Quadient, de la pertinence de son modèle intégré ainsi que de la capacité du management et du Conseil d’administration à poursuivre son plan de transformation, Bpifrance souhaite s’impliquer sur le long terme aux côtés de la Société pour accompagner et accélérer son développement. Cette prise de participation intervient à un moment clé de l’histoire de Quadient, actuellement dans la dernière année de son plan stratégique Back to Growth.

Dans ce cadre, Bpifrance envisage de poursuivre ses achats de titres Quadient, en fonction des conditions de marché, dans l’objectif de détenir au moins 8% du capital de la Société, En cas d’atteinte du seuil de 8%, Bpifrance proposera la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur indépendant lors de la prochaine Assemblée Générale, conformément aux termes d’un accord conclu entre Quadient et Bpifrance, dans le respect des règles de gouvernance et du processus de nomination en vigueur.

Conformément à sa volonté de s’impliquer en tant qu’actionnaire de long terme, Bpifrance s’engage à soutenir l’ensemble de la stratégie de Quadient au sein du Conseil d’administration et en Assemblée Générale et à considérer les opportunités de réinvestissement en capital qui pourront être proposées par la Société. En outre, Bpifrance s’engage, pendant une durée de trois ans, à conserver ses titres Quadient et à ne réaliser de nouvelles acquisitions ou souscriptions de titres Quadient que dans la limite du seuil de 15 % du capital social et/ou des droits de vote de Quadient.

Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, déclare : « Nous nous réjouissons que Bpifrance devienne un actionnaire de référence et de long terme de Quadient, acteur qui a entamé un virage de transformation et qui a su se positionner sur des marchés d’avenir clés. Bpifrance affirme ainsi son engagement aux côtés de Quadient sur la durée, convaincu que le Groupe jouera un rôle actif dans la transformation digitale des sociétés françaises »

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, déclare : « Nous sommes ravis de l’entrée de Bpifrance au capital de Quadient. Bpifrance nous apporte une grande expérience grâce à ses multiples investissements dans des entreprises de premier plan en France, mais aussi grâce à son expertise dans le domaine de la technologie. Alors que nous préparons la prochaine phase de notre plan stratégique, le soutien de Bpifrance en tant qu’investisseur à long terme et notre collaboration future au sein du Conseil d’administration va nous permettre de continuer à innover, à développer et à faire croître nos activités tout en apportant une valeur significative à toutes les parties prenantes. »

Didier Lamouche, Président du Conseil d’administration de Quadient, déclare : « Nous nous félicitons de l’accord avec Bpifrance et sommes heureux d’accueillir un actionnaire majeur s’engageant sur le long terme afin de soutenir et aider à accélérer la stratégie engagée. Nous sommes convaincus qu’à l’avenir, l’adjonction d’un nouvel administrateur indépendant renforcera la gouvernance de Quadient et de son Conseil d’administration. »





À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissements. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse





À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Plus d’informations sur : https://invest.quadient.com/





Contacts :





Bpifrance

Sophie Santandrea

Tél : 07 88 09 28 17

sophie.santandrea@bpifrance.fr



Quadient

Catherine Hubert-Dorel

Tél : 01 45 36 61 39

c.hubert-dorel@quadient.com / financial-communication@quadient.com

