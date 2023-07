EDF : EBITDA en forte hausse et stabilisation de la dette financière nette Retour progressif à une meilleure disponibilité du parc nucléaire Bonne performance opérationnelle globale

English French

RESULTATS SEMESTRIELS 2023

EBITDA en forte hausse et stabilisation de la dette financière nette

Retour progressif à une meilleure disponibilité du parc nucléaire

Bonne performance opérationnelle globale

Performance financière



Chiffre d’affaires : 75,5 Mds€, soit + 14,4 % en organique vs 1er semestre 2022

EBITDA : 16,1 Mds€, soit x6 en organique vs 1er semestre 2022

Résultat net part du Groupe : 5,8 Mds€

Endettement financier net : 64,8 Mds€ vs 64,5 Mds€ à fin 2022



La forte progression des résultats du Groupe s’explique par une bonne performance opérationnelle dans un contexte de prix favorable et après une année 2022 marquée par une régulation exceptionnelle sans équivalent en 2023.







Performance opérationnelle



La production d’électricité du Groupe s’élève à 232,1 TWh au 1er semestre 2023. Elle inclut :



Une production nucléaire de 179,3 TWh dont : 158,1 TWh en France, soit 4 TWh de plus qu’au 1 er semestre 2022. Cette hausse s’explique par la meilleure disponibilité du parc et la maîtrise des arrêts de tranche grâce à une forte mobilisation des équipes, malgré les effets induits par les mouvements sociaux.

Parmi les 16 réacteurs les plus sensibles à la corrosion sous contrainte, à ce jour, 11 ont été réparés, 2 sont en cours de réparation, 2 seront traités d’ici fin 2023 et 1 lors de sa prochaine visite décennale.

L’estimation de production nucléaire en France est confirmée dans la fourchette 300-330 TWh pour 2023 et à 315-345 TWh pour 2024. Elle est à 335-365 TWh pour 2025 (1).



18,2 TWh au Royaume-Uni, en baisse de 5 TWh par rapport au 1er semestre 2022, du fait de la fermeture de Hinkley Point B en août 2022 (-3,7 TWh) et d’un planning de maintenance plus chargé en 2023.



Une production renouvelable de 3 4 , 8 TWh dont : 19,4 TWh pour l’hydraulique en France ( 2 ) , en hau sse de 0,5 TWh par rapport au 1 er semestre 2022. La production est encore faible du fait de conditions hydrauliques dégradées. Le taux de remplissage des barrages est en revanche supérieur aux moyennes historiques. 15,4 TWh (hors hydraulique en France), soit une hausse de 0,8 TWh par rapport au 1 er semestre 2022. A fin juin 2023, le Groupe dispose de 13,5 GW nets de capacités solaires et éoliennes installées et de 7,2 GW bruts en construction. Le portefeuille de projets éoliens et solaires est en hausse de 6 GW bruts vs fin 2022, à 91 GW bruts dont le gain d’un projet éolien en mer d’Irlande de 1,3 GW, en partenariat.





Les raccordements d’installations d’énergie renouvelable par Enedis sont en hausse de 125 % par rapport au 1er semestre 2022. Les volumes acheminés s’élèvent à 169,1 TWh, soit -9,3 TWh par rapport au 1er semestre 2022 liés à la baisse de la consommation.







Le portefeuille de clients résidentiels électricité des pays du G4 (3) s’est stabilisé au 1er semestre 2023. Les offres de marché en France poursuivent leur progression avec une hausse de 17 % vs fin 2022.







L’intensité carbone s’élève à 40 gCO 2 /kWh. La baisse de 10 gCO 2 /kWh par rapport au 1er semestre 2022 s’explique principalement par la baisse de la production thermique.







Les 4 chantiers d’excellence opérationnelle sont mis en œuvre avec l’augmentation de la productivité des opérations et des projets, l’industrialisation du numérique, le développement des compétences et l’adaptation des dispositifs de pilotage de la performance opérationnelle.

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 26 juillet 2023 sous la présidence de Luc Rémont, a arrêté les comptes consolidés clos le 30 juin 2023. Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré : « Le premier semestre 2023 marque le retour de la performance opérationnelle de l’entreprise dans un contexte de prix favorable après une année 2022 impactée par des difficultés industrielles et par les effets défavorables d’une régulation exceptionnelle. Ces résultats traduisent les efforts intensifiés de l’ensemble des équipes d’EDF. Dans un contexte fortement concurrentiel, la dynamique commerciale d’EDF s’appuie sur la pertinence de nos offres et la qualité de service aux clients. Ces résultats en forte progression permettent à EDF d’être au rendez-vous de ses objectifs financiers. Partout dans le groupe, nous avons engagé un travail profond d’amélioration de notre efficacité et de notre performance, afin d’accompagner toujours mieux nos clients particuliers et professionnels dans leur transition énergétique. Le Groupe EDF est en bonne voie pour relever tous ses défis d’avenir avec ses partenaires industriels. »











Faits marquants



Nucléaire



Dépôt des demandes d’autorisation pour construire la 1 ère paire de réacteurs EPR2 sur le site de Penly

paire de réacteurs EPR2 sur le site de Penly Le site de Bugey choisi pour accueillir 2 futurs EPR2, après le choix de Penly et Gravelines

Flamanville 3 : maintien de l’objectif de chargement du combustible au 1 er trimestre 2024 et remplacement du couvercle de la cuve à l’issue du 1 er cycle d’exploitation (2 ème semestre 2025)

trimestre 2024 et remplacement du couvercle de la cuve à l’issue du 1 cycle d’exploitation (2 semestre 2025) Hinkley Point C : enceinte de confinement interne en béton du bâtiment réacteur de l’unité 1 achevée



Clients



Annonce d’une hausse du TRV de 10 % au 1er août 2023 en lien avec la fin progressive du bouclier tarifaire, sans impact significatif en EBITDA, le bouclier tarifaire étant financé par le mécanisme de CSPE



Finalisation de l’offre publique d’achat simplifiée



Acquisition de l’intégralité du capital d’EDF par l’Etat lors du retrait obligatoire le 8 juin 2023



Financement



Mise en œuvre du programme de financement 2023 : émission de ~6 Mds€ d’obligations senior sur divers marchés et de 1,5 Md$ d’obligations hybrides pendant le semestre

Conversion en capital de toutes les OCEANE à échéance 2024 pour 2,4 Mds€

Confirmation de la notation financière avec une perspective stable par les 3 agences S&P, Moody’s et Fitch (4)







Objectifs 2023 rehaussés (5)

Endettement financier net / EBITDA : ≤ 2,5x

Dette économique ajustée / EBITDA ajusté (6) : ≤ 4x





Principaux résultats financiers :

EBITDA





(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique France - Activités de production et commercialisation -4 988 8 641 n.a. France - Activités régulées 3 171 1 176 -62,9 % EDF Renouvelables 500 433 -14,6 % Dalkia 185 220 20,0 % Framatome 186 110 -44,1 % Royaume-Uni 860 2 266 167,4 % Italie 622 828 30,2 % Autre international 291 508 73,5 % Autres métiers 1 845 1 924 6,7 % Total Groupe 2 672 16 106 504,9 %

Dans un contexte de redressement de la production nucléaire en France, la forte progression de l’EBITDA de 13,4 milliards d’euros s’explique essentiellement par une hausse des prix de vente de l’électricité au 1er semestre 2023. L’effet des mesures régulatoires exceptionnelles de 2022 en France, en vue de limiter la hausse des prix pour les consommateurs, est sans équivalent en 2023. En revanche, le coût des achats de pertes réseaux est en forte hausse du fait des prix élevés. Enfin, les charges opérationnelles sont en augmentation dans un contexte d’inflation.

Résultat Net





Le résultat financier représente une charge de 1,5 milliard d’euros, en amélioration de 1,4 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2022 en raison de :

la nette amélioration des autres produits et charges financières de 5 milliards d’euros, majoritairement grâce à la bonne performance du portefeuille des actifs dédiés avec un rendement de 5,5 % (vs -8,9 % lors du 1 er semestre 2022), traduisant l’évolution des marchés financiers pendant le 1 er semestre 2023 ;

semestre 2022), traduisant l’évolution des marchés financiers pendant le 1 semestre 2023 ; la hausse de la charge de désactualisation de 2,5 milliards d’euros, principalement liée à la stabilité du taux réel d’actualisation des provisions nucléaires en France au 1 er semestre 2023, après l’impact positif de la hausse de 30 points de base au 1 er semestre 2022 ;

semestre 2023, après l’impact positif de la hausse de 30 points de base au 1 semestre 2022 ; l’augmentation du coût de l’endettement financier brut de 1,1 milliard d’euros dans un contexte de hausse significative des taux d’intérêt et d’un effet volume de la dette financière qui devrait se stabiliser en 2023.





Le résultat financier courant s’établit à -2,9 milliards d’euros, en baisse de 3,5 milliards d’euros. Il est retraité des éléments non récurrents, dont en particulier la variation de juste valeur du portefeuille d’actifs dédiés.

Le résultat net courant s’élève à 6,3 milliards d’euros. La hausse de 7,6 milliards d’euros reflète la forte croissance de l’EBITDA diminuée de la baisse du résultat financier courant et de la charge d’impôt (un produit était enregistré lors du 1er semestre 2022).

Le résultat net part du Groupe s’élève à 5,8 milliards d’euros, en progression de 11,1 milliards d’euros. Outre la forte hausse du résultat net courant, la hausse s’explique par les éléments après impôt suivants :

la variation de juste valeur des instruments financiers pour 3,5 milliards d’euros ;

une charge exceptionnelle suite aux accords intermédiaires entre Engie et le gouvernement belge relatifs au transfert des engagements liés à l’aval du cycle pour -0,2 milliard d’euros ;

une provision pour risque dans le cadre de la renégociation d’un avenant à l’accord traitement-recyclage avec Orano pour -0,8 milliard d’euros.



Cash-flow







Le cash-flow du Groupe s’établit à -1,6 milliard d’euros au 1er semestre 2023. La progression de 2,4 milliards d’euros par rapport au 1er semestre 2022 est nettement inférieure à celle de l’EBITDA de 13,4 milliards d’euros et celle de l’EBITDA cash pour 18,8 milliards d’euros du fait de la dégradation du besoin en fonds de roulement :

Le besoin en fonds de roulement s’est amélioré de 6,8 milliards d’euros lors du 1 er semestre 2022 grâce au retournement des positions latentes élevées de l’activité de trading suite à la hausse de la volatilité en 2021 et à la surcompensation de la CSPE dans le contexte de hausse des prix de marché.

semestre 2022 grâce au retournement des positions latentes élevées de l’activité de trading suite à la hausse de la volatilité en 2021 et à la surcompensation de la CSPE dans le contexte de hausse des prix de marché. A l’inverse, le besoin en fonds de roulement du 1er semestre 2023 s’est dégradé de 8 milliards d’euros, dont 4,3 milliards d’euros pour l’activité de trading dans un contexte de baisse de la volatilité et

3,3 milliards d’euros liés à la créance du bouclier tarifaire en CSPE qui n’est pas compensée par des recettes d’obligations d’achat moindres dans un contexte de baisse des prix.

Les investissements nets atteignent 9,1 milliards d’euros, en légère hausse de 0,7 milliard d’euros en raison notamment du projet HPC, de la maintenance importante du parc nucléaire et du développement des activités de réseaux.

Endettement financier net





L’endettement financier net (1) atteint 64,8 milliards d’euros, en ligne avec l’objectif de stabilisation. Il est en légère augmentation de 0,3 milliard d’euros depuis fin 2022 (2). Le cash-flow négatif est compensé par la conversion des OCEANE de 2,4 milliards d’euros qui contribue au renforcement des capitaux propres.

De plus, les émissions obligataires réalisées pendant le semestre, ainsi que la baisse du niveau de la dette court terme, permettent un allongement de la maturité de la dette financière à 10,5 ans à fin juin (vs 9,4 ans à fin 2022).



Résultats financiers par segment :

La ventilation du chiffre d’affaires est présentée aux bornes des segments, avant les éliminations inter-segments.

France - Activités de production et commercialisation









(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 23 762 34 622 45,7 % EBITDA -4 988 8 641 n.a.

La forte hausse de l’EBITDA s’explique par les éléments suivants :

Il bénéficie d’un effet prix favorable pour un montant estimé à 10 milliards d’euros. En effet, le bouclier tarifaire 2023 n’a pas d’impact significatif en EBITDA.

En 2022, les mesures régulatoires exceptionnelles adoptées en France par le gouvernement, afin de limiter la hausse des prix de vente aux consommateurs, avaient pénalisé l’EBITDA pour un montant estimé à

-6,2 milliards d’euros.

-6,2 milliards d’euros. Les charges opérationnelles sont en hausse de 0,6 milliard d’euros dans le contexte d’inflation en 2023.





France - Activités régulées (3)









(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 9 578 9 978 4,2 % EBITDA 3 171 1 176 -62,9 % Dont Enedis 2 683 763 -71,6 %

La baisse de l’EBITDA s’explique principalement par un effet prix négatif estimé à -1,8 milliard d’euros, en raison d’achats de pertes réseaux effectués à des prix de marché très élevés. En revanche, l’évolution du TURPE a un effet favorable estimé à 0,3 milliard d’euros (4).

La baisse des volumes acheminés hors effet climat de 10,9 TWh, qui se répartit à hauteur de -5,1 TWh sur le marché d’affaires et -5,8 TWh sur le marché des particuliers, a un impact négatif en EBITDA pour un montant estimé à 0,3 milliard d’euros.

Enedis devient entreprise à mission et inscrit sa raison d’être dans ses statuts : « Agir pour un service public de la distribution d’électricité innovant, performant et solidaire. Raccorder la société au défi collectif d’un monde durable »



EDF Renouvelables - Énergies Renouvelables





Renouvelables Groupe hors activité hydraulique France

(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 1 796 1 705 -0,6 % EBITDA 723 763 4,1 % Investissements nets -1 483 -1 372 -7 %

L’augmentation de l’EBITDA s’explique par une hausse de la production grâce aux nouvelles capacités installées. Néanmoins les conditions de vent, favorables en Belgique mais défavorables au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, entrainent une baisse de l’EBITDA.

Les investissements sont en recul en particulier aux Etats-Unis.

EDF Renouvelables





(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 1 051 985 1,9 % EBITDA 500 433 -14,6 % Dont EBITDA production 653 593 -7,6 %

Le recul de l’EBITDA production s’explique par des charges opérationnelles en 2023 sans équivalent au 1er semestre 2022. Néanmoins, les volumes produits sont en hausse de 5,6 % grâce aux mises en service réalisées en 2022.

Par ailleurs, les frais de développement liés à la croissance du portefeuille de projets sont en hausse dans un contexte d’inflation.

En France, le 1er flotteur des éoliennes de Provence Grand Large a été mis à l'eau et la 1ère éolienne en mer de Fécamp a été installée.



Dalkia - Services Énergétiques





Services Énergétiques Groupe ( 5 )

(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 4 122 4 506 8,3 % EBITDA 234 291 19,2 % Investissements nets -148 -164 10,8 %

Toutes les activités de services en France contribuent à la progression de l’EBITDA.

La hausse des investissements est principalement portée par Dalkia.

Dalkia





(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 3 211 3 411 5,0 % EBITDA 185 220 20,0 %

L’augmentation de l’EBITDA s’explique par l’activité commerciale en France et le fonctionnement des installations de cogénération pendant tout le 1er trimestre 2023 (en 2022, Dalkia avait été impacté par leur arrêt anticipé du fait du raccourcissement de l’hiver tarifaire).

Un réseau de chaleur bas carbone par géothermie en région parisienne a été inauguré. Il est alimenté à 77 % par des énergies renouvelables et permet 11 000 tonnes de CO 2 évitées par an.

Framatome





(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 1 977 1 959 -3,1 % EBITDA 321 307 -6,2 % EBITDA contributif groupe EDF 186 110 -44,1 %

La baisse de l’EBITDA contributif groupe s’explique par des difficultés sur un contrat de Contrôle Commande aux États-Unis et par un recul des ventes de combustibles.

Les prises de commandes s’établissent à environ 2,2 milliards d’euros à fin juin 2023, en légère hausse par rapport à fin juin 2022 notamment grâce aux activités de Base Installée en Amérique du Nord.

Royaume-Uni









(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 6 904 12 140 79,8 % EBITDA 860 2 266 167,4 %

La hausse de l'EBITDA s'explique essentiellement par un redressement des marges de l’activité de fourniture d’énergie, principalement grâce aux allocations prévues dans le calcul du plafond des tarifs résidentiels, qui permettent aux fournisseurs de récupérer les coûts encourus lors des turbulences de marché au cours des années précédentes.

La performance commerciale a été solide, consolidant les marges et les parts de marché dans le segment des petites et moyennes entreprises, ainsi que dans l'activité de production, où les prix nucléaires réalisés plus élevés ont été partiellement compensés par une production d'électricité plus faible à la suite de l'arrêt d'Hinkley Point B en août 2022 et d'un programme de maintenance plus chargé au cours du 1er semestre 2023.

Italie









(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 13 017 9 543 -27,3 % EBITDA 622 828 30,2 %

La hausse de l’EBITDA s’explique tout d’abord, dans les activités de commercialisation, par un retour des marges positives pour les clients résidentiels électricité, après une année 2022 marquée par des pertes.

Dans les activités de production d’électricité, l’effet prix défavorable du thermique, malgré la contribution positive du marché de capacité, est en partie compensé par celui positif du renouvelable.

Enfin, les activités gaz bénéficient d’une optimisation du portefeuille et de prix plus favorables.

Les capacités renouvelables s’établissent à 606 MW nets (6) à fin juin 2023.

Le CCG de 780 MW Marghera Levante a été inauguré. Il permet une réduction de 30 % des émissions de CO 2 vs la moyenne du parc thermique en Italie et a la capacité technologique à utiliser jusqu’à 50 % d’hydrogène.



Autre international





(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 2 585 3 099 19,2 % EBITDA 291 508 73,5 % Dont Belgique 179 408 127,4 % Dont Brésil 114 107 -7,0 %

En Belgique (7), la progression de l’EBITDA s’explique par une meilleure production éolienne (+15,1 %), hydraulique (+17,4 %) et nucléaire (+5,1 %), et un effet prix favorable.

Les capacités éoliennes s’élèvent à 620 MW nets (8) à fin juin 2023.

Au Brésil, l’EBITDA est en légère baisse du fait du recul des services système.

La mise en eau du barrage de Nachtigal au Cameroun (420 MW) a commencé et EDF a été sélectionné en consortium pour le développement du barrage de Mphanda Nkuwa au Mozambique (1,5 GW).

Autres métiers





(en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 7 697 4 655 -37,6 % EBITDA 1 845 1 924 6,7 % Dont activités gazières 20 7 -65,0 % Dont EDF Trading 1 749 1 866 9,5 %

L’EBITDA des activités gazières est en légère baisse. Les volumes vendus diminuent en raison du recul de l’activité du terminal de Dunkerque, après une année 2022 exceptionnelle dans un contexte de prix de marché de gros très élevés. Les achats de Gaz Naturel Liquéfiés réalisés à des prix moindres pendant le 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022 viennent limiter cette baisse.

Malgré la baisse des prix et des volatilités sur les marchés de gros par rapport à l'année 2022, l'EBITDA d’EDF Trading est en hausse. La performance des activités de trading et d'optimisation reste soutenue, dans un contexte de baisse des risques de marché et de contrepartie.



Extrait des comptes consolidés

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2022 Chiffre d’affaires 75 499 66 262 Achats de combustible et d’énergie (48 899) (48 238) Autres consommations externes (1) (4 117) (3 919) Charges de personnel (8 201) (7 286) Impôts et taxes (2 714) (2 383) Autres produits et charges opérationnels 4 538 (1 764) Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 16 106 2 672 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading (276) (993) Dotations aux amortissements (5 472) (5 534) (Pertes de valeur) /reprises (48) (253) Autres produits et charges d’exploitation (1 696) (388) Résultat d’exploitation 8 614 (4 496) Coût de l’endettement financier brut (1 857) (728) Effet de l’actualisation (1 977) 502 Autres produits et charges financiers 2 304 (2 721) Résultat financier (1 530) (2 947) Résultat avant impôts des sociétés intégrées 7 084 (7 443) Impôts sur les résultats (1 323) 1 840 Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 142 444 Résultat net des activités en cours de cession - 4 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 5 903 (5 155) Dont résultat net part du Groupe 5 808 (5 293) Résultat net des activités poursuivies – part du Groupe 5 808 (5 297) Résultat net des activités en cours de cession – part du Groupe - 4 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 95 138 Activités poursuivies 95 138 Activités en cours de cession - -

(1) Les autres consommations externes sont nettes de production stockée et immobilisée.







Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d’euros) 30/06/2023 31/12/2022 Goodwill 9 717 9 513 Autres actifs incorporels 11 068 10 619 Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles et actifs au titre du droit d’utilisation 106 126 101 126 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 64 900 63 966 Immobilisations en concessions des autres activités 6 769 6 816 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 9 047 9 421 Actifs financiers non courants 44 878 48 512 Autres débiteurs non courants 2 088 2 165 Impôts différés actifs 8 742 8 696 Actif non courant 263 335 260 834 Stocks 17 621 17 661 Clients et comptes rattachés 24 641 24 844 Actifs financiers courants 46 954 58 033 Actifs d’impôts courants 689 497 Autres débiteurs courants 8 328 15 165 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 074 10 948 Actif courant 106 307 127 148 Actifs détenus en vue de leur vente 138 150 TOTAL DE L’ACTIF 369 780 388 132



















CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

(en millions d’euros) 30/06/2023 31/12/2022 Capital 2 085 1 944 Réserves et résultats consolidés 45 868 32 396 Capitaux propres - part du Groupe 47 953 34 340 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 13 712 12 272 Total des capitaux propres 61 665 46 612 Provisions liées à la production nucléaire - Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs 56 455 56 021 Provisions pour avantages du personnel 15 507 16 231 Autres provisions 5 077 4 671 Provisions non courantes 77 039 76 923 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France 49 738 49 459 Passifs financiers non courants 75 504 71 058 Autres créditeurs non courants 5 492 4 968 Impôts différés passifs 2 810 1 533 Passif non courant 210 583 203 941 Provisions courantes 10 033 7 943 Fournisseurs et comptes rattachés 15 901 23 284 Passifs financiers courants 44 060 71 844 Dettes d’impôts courants 1 662 967 Autres créditeurs courants 25 841 33 504 Passif courant 97 497 137 542 Passifs détenus en vue de leur vente 35 37 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 369 780 388 132



Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2022 Opérations d'exploitation : Résultat net consolidé 5 903 (5 155) Résultat net des activités en cours de cession - 4 Résultat net des activités poursuivies 5 903 (5 159) Pertes de valeur / (reprises) 45 253 Amortissements, provisions et variations de juste valeur 9 389 5 713 Produits et charges financiers 1 096 96 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 384 98 Plus ou moins-values de cession 157 103 Impôt sur les résultats 1 322 (1 841) Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises (141) (444) Variation du besoin en fonds de roulement (8 020) 6 804 Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 10 135 5 623 Frais financiers nets décaissés (1 083) (424) Impôts sur le résultat payés (1 125) (202) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 7 927 4 997 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 7 927 4 997 Opérations d'investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise 33 (70) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 62 122 Investissements incorporels et corporels (10 052) (8 703) Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 79 26 Variations d'actifs financiers (1 070) (11 553) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies (10 948) (20 178) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (10 948) (20 178) Opérations de financement : Augmentation de capital EDF - 3 148 Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (1) 862 581 Dividendes versés par EDF - (72) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (190) (139) Achats/ventes d’actions propres - (2) Flux de trésorerie avec les actionnaires 672 3 516 Émissions d'emprunts 9 465 15 370 Remboursements d'emprunts (10 498) (5 983) Emissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) 1 377 - Rachats de titres subordonnés à durée indéterminée (820) - Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (300) (332) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues 101 169 Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement (675) 9 224 Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies (3) 12 740 Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement (3) 12 740 Flux de trésorerie des activités poursuivies (3 024) (2 441) Flux de trésorerie des activités en courus de cession Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 024) (2 441) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 10 948 9 919 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 024) (2 441) Variations de change 36 (99) Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 96 28 Autres variations non monétaires 18 11 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLOTURE 8 074 7 418

(1) Comprend en 2023, un montant de 776 millions d'euros au titre des augmentations de capital de CGN dans NNB Holding (HPC) et de HMG dans NNB Holding (SZC) Ltd. Comprend en 2022, un montant de 613 millions d’euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding (HPC) et NNB Holding (SZC) Ltd.

Principaux communiqués de presse depuis la communication du 1er trimestre 2023

Gouvernance

Nomination de Caroline Chanavas au Comité Exécutif du groupe EDF (CP du 09/06/2023)





Offre Publique d’Achat Simplifiée

Mise en œuvre du retrait obligatoire des titres de capital d’EDF (CP du 08/06/2023)

Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée rouverte visant les titres de capital d’EDF (CP du 23/05/2023)

Décision de la Cour d’appel de Paris rejetant le recours en annulation formé par des actionnaires minoritaires contre la décision de conformité de l’AMF - Réouverture de l’OPAS visant les titres de capital d’EDF (CP du 02/05/2023)

OCEANE EDF à échéance 2024 : réouverture de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par l’Etat français et ajustement du ratio de conversion / échange (CP du 02/05/2023)

Renouvelables

EDF, Meridiam et SIFCA posent la première pierre de la plus grande centrale biomasse d’Afrique de l’Ouest (CP du 20/07/2023)

Parc éolien en mer de Fécamp : la première éolienne en mer normande est posée (CP du 04/07/2023)

Le groupe EDF inaugure sa première centrale solaire flottante installée sur le lac d’un barrage hydroélectrique à Lazer dans les Hautes-Alpes (CP du 20/06/2023)

Le chantier du parc éolien en mer flottant Provence Grand Large franchit une étape majeure avec la mise à l’eau de son premier flotteur (CP du 22/05/2023)

EDF Renouvelables et Fred. Olsen SeaWind remportent l’enchère pour le premier appel d’offres d’énergie éolienne en mer en Irlande (CP du 16/05/2023)





Nucléaire

Le Groupe EDF dépose les demandes d’autorisations pour construire la 1ère paire de réacteurs EPR2 sur le site de Penly (CP du 29/06/2023)





Clients

EDF et Trimet signent un contrat long-terme de fourniture d’électricité (CP du 26/06/2023)





ENEDIS

Enedis devient la première grande entreprise à mission du secteur de l’énergie (CP du 27/06/2023)

Emploi et formation : lancement des « Écoles des réseaux pour la transition énergétique » (CP du 20/03/2023)

Edison

Edison inaugure la centrale thermoélectrique la plus performante d'Italie : une excellence industrielle au service de la transition énergétique du pays (CP du 16/06/2023)





Financements

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior Samouraï multi-tranches pour un montant nominal de 33 milliards de yens (CP du 22/06/2023)

Conversion des dernières OCEANES EDF à échéance 2024 en circulation (CP du 13/06/2023)

EDF annonce le succès de son émission d’obligations hybrides pour un montant nominal de 1,5 milliard de dollars US et la poursuite de l’offre contractuelle de rachat annoncée le 6 juin 2023 (CP du 09/06/2023)

EDF a l'intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en dollars US et lance une offre de rachat d’une souche existante d'obligations hybrides libellées en dollars US (CP du 06/06/2023)

Conversion d’OCEANES EDF à échéance 2024 (CP du 24/05/2023)

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 milliards de dollars US et de 500 millions de dollars canadiens (CP du 18/05/2023)

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1), dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

Cette présentation est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'une partie de l'entreprise ou des actifs décrits ici, ou de tout autre intérêt, aux États-Unis ou dans tout autre pays.

La présente communication contient des déclarations ou informations prospectives. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces hypothèses sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont hors du contrôle d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune garantie que ces hypothèses se réaliseront. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer sensiblement des hypothèses évoquées dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes, y compris, et sans limitation, les changements possibles dans le calendrier et la réalisation des transactions qui y sont décrites.

Les risques et incertitudes (liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire, et climatique) peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par EDF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section 2.2 « Risques auxquels le Groupe est exposé » du document d’enregistrement universel (URD) d’EDF (sous le numéro D.23-0122) enregistré auprès de l’AMF le 21 mars 2023, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr.

EDF ni aucun de ses affiliés ne s’engage ni n'a l'obligation de mettre à jour les informations de nature prospective contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

