AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS-i 2023. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil ; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee . Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates .

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2023. aasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 1 541 081 reisijat, mida on 0,7% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 22,0% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 11,5% võrra 229,7 miljoni euroni (206,0 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,5 miljonit eurot (28,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 33,4 miljonit eurot (2022. aasta teises kvartalis oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot).

Kontserni 2023. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 18% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas toetas stabiilne tarbijate kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel nõudlust reisimise järele.

Sõda Ukrainas mõjutas jätkuvalt nõudlust.

Kontsern opereeris kvartalis kokku 15 laeva – sh 3 shuttle-laeva (shuttle-laev Star opereeris Eesti-Soome liinil kuni 5. maini 2023), 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 7 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.

Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias ühte hotelli.

Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulu komponent.

Kontsern maksis kvartalis tagasi pikaajalisi laene 105 miljoni euro ulatuses, mille tulemusena oli netovõla ja EBITDA suhe 3,1 seisuga 30. juuni 2023.

Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.

Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Müügitulu ja segmendid

2023. aastal teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 23,6 miljoni euro võrra 229,7 miljoni euroni võrreldes 206,0 miljoni euroga 2022. aasta teises kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 175,0 miljoni euroni, mis on 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes samas suurusjärgus.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 5,0% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 21,4% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 79,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 12,4 miljoni euro võrra 24,9 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kolme shuttle-laeva opereerimist kuni 2023. aasta maini ning sealt edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Shuttle-laev Star on alates 5. maist 2023 välja prahitud ning opereerib Oscar Wilde’i nime all Iirimaa ja Suurbritannia vahel. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 43,2% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 6,3 miljoni euro võrra ning oli 70,3 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 10,0 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,3 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 24,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aastaga võrreldes 6,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 5,1 miljoni euro võrra 24,8 miljoni euroni ning segmendi kasum ulatus 3,3 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 7,7 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta teises kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 23,6 miljoni euro võrra ja oli 56,5 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist. 2023. aasta teises kvartalis prahtis kontsern välja seitse laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja neli laeva lühiajaliselt. MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra. Kruiisilaeva Romantika prahileping sõlmiti 2022. aasta märtsis kolmeks aastaks võimalusega lepingut pikendada (3+1+1). Uued pikaajalised lepingud on sõlmitud shuttle-laeva Star (alates 5. maist 2023) and kruiisilaeva Isabelle (alates 1. juulist 2023, enne lühiajaliselt) prahtimiseks võimalusega laevad välja osta. Kruiisilaevad Victoria I, Galaxy I ja Silja Europa on lühiajaliselt välja prahitud.

Kasum

Kontserni 2023. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 66,5 miljoni euroni paranedes 41,0 miljonit eurot võrreldes 25,5 miljoni euroga 2022. aasta teise kvartaliga. EBITDA paranes 39,8 miljoni euro võrra ja moodustas 68,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,3 miljoni euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.

Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 4,2 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.

Kontserni 2023. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta. 2022. aasta teise kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot ehk puhaskahjum aktsia kohta 0,001 eurot.

Investeeringud

2023. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,7 miljonit eurot.

Investeeringutest olulisema osa moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, IT arendustööd, ning hotelli taasavamine Riias aprillis ning uue Burger King restorani avamine Riias käesoleva aasta juunis.

Finantsseisund

2023. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 664,9 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta esimese kvartaliga võrreldes 70,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 3,1 (31. märtsil 2023: 4,2).

Seisuga 30. juuni 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 57,6 miljonit eurot (96,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 31. märtsil 2023). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 192,6 miljonit eurot (231,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023). 2023. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 105,3 miljoni euroni, samas kui 2022. aasta teises kvartalis maksis kontsern tagasi 46,0 miljoni euro ulatuses laene. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 96,3 miljoni euroni (87,7 miljonit eurot 31. märtsil 2023).

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2023. majandusaasta 6 kuu tulemused

2023. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas kontsern kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 14,0% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 28,4% võrra ja oli kokku 400,9 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 95,6 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 17,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 28,0 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 40,7 miljonit eurot kahjumit).

2023. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

Stabiilne tarbija kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel toetas nõudlust reisimise järele. Samas mõjutasid kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust nii laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv kui ka väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

7 laeva välja prahtimine, sealhulgas 3 pikaajalise ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.

Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 45 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 124,6 miljoni euro ulatuses.

Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka oluliselt madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.

Põhinäitajad



Perioodi kohta II KV 2023 II KV 2022 6K 6K 2023 2022 Müügitulu (miljonites eurodes) 229,7 206,0 400,9 312,2 Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 66,5 25,5 91,3 5,6 EBITDA¹ (miljonites eurodes) 68,5 28,7 95,6 17,7 EBIT¹ (miljonites eurodes) 43,3 4,9 45,1 -29,7 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) 33,4 -0,7 28,0 -40,7 Amortisatsioon (miljonites eurodes) 25,3 23,8 50,5 47,5 Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 4,7 9,2 16,2 18,1 Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,045 -0,001 0,038 -0,055 Reisijate arv 1 541 081 1 552 174 2 590 858 2 272 435 Kaubaveoühikute arv 85 359 109 380 172 091 211 318 Keskmine töötajate arv 4 973 5 251 4 944 4 944 Perioodi lõpu seisuga 30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2022 Varad kokku (miljonites eurodes) 1 613,6 1 672,1 1 550,1 1 560,2 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 878,4 970,5 897,8 897,8 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 722,5 831,8 746,5 789,5 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 664,9 735,4 655,9 688,5 Netovõla ja EBITDA suhe¹ 3,1 4,2 8,4 12,8 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 735,2 701,6 652,3 652,5 Omakapitali määr¹ (%) 46% 42% 42% 42% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 0,99 0,94 0,88 0,88 Suhtarvud¹ Q2 2023 Q2 2022 Jan-Jun Jan-Jun 2023 2022 Brutomarginaal (%) 28,9% 12,4% 22,8% 1,8% EBITDA marginaal (%) 29,8% 13,9% 23,8% 5,7% EBIT marginaal (%) 18,8% 2,4% 11,3% -9,5% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 14,6% -0,3% 7,0% -13,0% ROA (%) 7,0% -1,1% 7,0% -1,1% ROE (%) 11,8% -5,7% 11,8% -5,7% ROCE (%) 8,9% -1,4% 8,9% -1,4%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV 2023 II KV 2022 6K 6K 2023 2022 Müügitulu 229 675 206 028 400 920 312 171 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -163 206 -180 511 -309 669 -306 554 Brutokasum/-kahjum 66 469 25 517 91 251 5 617 Müügi- ja turunduskulud -11 292 -10 613 -20 382 -17 942 Üldhalduskulud -12 207 -11 766 -26 319 -22 894 Muud äritulud 308 1 841 593 5 575 Muud ärikulud -25 -79 -33 -84 Kasum/kahjum äritegevusest 43 253 4 900 45 110 -29 728 Finantstulud 316 142 671 181 Finantskulud -10 339 -5 961 -18 296 -11 659 Kasum/kahjum enne tulumaksu 33 230 -919 27 485 -41 206 Tulumaks 219 248 540 546 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 33 449 -671 28 025 -40 660 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 33 449 -671 28 025 -40 660 Muu koondkasum/-kahjum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 199 447 273 448 Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 199 447 273 448 Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 33 648 -224 28 298 -40 212 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku 33 648 -224 28 298 -40 212 Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) 0,045 -0,001 0,038 -0,055

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 57 645 90 605 114 935 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 36 069 40 783 31 380 Ettemaksed 12 474 18 672 9 379 Tulumaksu ettemakse 30 0 37 Varud 42 254 44 493 39 965 Käibevara 148 472 194 553 195 696 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 75 165 75 Muud finantsvarad ja ettemaksed 4 238 3 102 3 622 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300 Materiaalne põhivara 1 408 826 1 296 262 1 438 286 Immateriaalne vara 29 895 33 888 31 823 Põhivara 1 465 174 1 355 557 1 495 946 VARAD KOKKU 1 613 646 1 550 110 1 691 642 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustised 169 916 254 416 165 049 Võlad tarnijatele ja muud võlad 96 272 107 735 86 934 Võlad omanikele 6 6 6 Tulumaksukohustis 35 47 35 Ettemakstud tulud 59 591 43 490 44 222 Lühiajalised kohustised 325 820 405 694 296 246 Intressikandvad võlakohustised 552 597 492 112 688 465 Pikaajalised kohustised 552 597 492 112 688 465 Kohustised kokku 878 417 897 806 984 711 Aktsiakapital 349 477 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 663 Reservid 68 401 67 354 66 363 Jaotamata kasum 316 688 234 810 290 428 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 735 229 652 304 706 931 Omakapital kokku 735 229 652 304 706 931 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 613 646 1 550 110 1 691 642

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV 2023 II KV 2022 6K 6K 2023 2022 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 33 449 -671 28 025 -40 660 Korrigeerimised 34 936 29 882 67 438 58 919 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 844 -13 394 -7 762 -19 856 Varudes -1 411 -3 445 -2 289 -9 862 Äritegevusega seotud kohustistes 16 532 32 523 24 571 38 084 Muutused varades ja kohustistes 15 965 15 684 14 520 8 366 Äritegevusest teenitud raha 84 350 44 895 109 983 26 625 Saadud/makstud tulumaks -44 -35 -91 -76 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 84 306 44 860 109 892 26 549 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -4 656 -9 242 -16 166 -18 133 Laekumised materiaalse põhivara müügist 1 2 740 80 2 781 Saadud intressid 316 1 671 2 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 339 -6 501 -15 415 -15 350 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Laenude tagasimaksed -105 312 -45 988 -124 619 -45 988 Arvelduskrediidi muutus 15 6 696 0 18 127 Rendimaksete tasumine -4 371 -4 297 -8 806 -8 512 Makstud intressid -9 109 -5 142 -17 230 -11 474 Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 0 -1 112 -303 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -118 777 -48 731 -151 767 -48 150 RAHAVOOD KOKKU -38 810 -10 372 -57 290 -36 951 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 96 455 100 977 114 935 127 556 Raha ja raha ekvivalentide muutus -38 810 -10 372 -57 290 -36 951 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 57 645 90 605 57 645 90 605





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee

