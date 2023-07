ALSA Ventures lance Vantage Biosciences pour traiter les maladies oculaires liées au diabète

German French

Les maladies oculaires liées au diabète sont la première cause de cécité parmi la population en âge de travailler



VX-01 est un traitement oral, tandis que les traitements actuels nécessitent des injections intravitréennes invasives régulières et interviennent à des stades avancés de la maladie

Essai clinique de phase 2 prêt à commencer dans le milieu de l'année 2024

VX-01 cible les événements inflammatoires neurovasculaires, dont on pense qu'ils entraînent des séquelles micro vasculaires, et apporte donc la promesse d'une intervention précoce afin de modifier ou de stopper la progression de la maladie

LONDRES, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vantage Biosciences, une nouvelle société lancée par ALSA Ventures qui investit dans de nouveaux traitements pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits, est heureuse d'annoncer l'acquisition de l'actif principal VX-01, un traitement oral ciblant les maladies oculaires liées au diabète, prêt à entrer en phase 2 de développement clinique dans le milieu de l'année 2024.

Les maladies oculaires liées au diabète représentent la principale cause de cécité chez les personnes en âge de travailler et touchent 1 individu sur 3 souffrant de diabète, soit plus de 382 millions de personnes dans le monde. Elle se développe généralement 5 à 6 ans après l'apparition du diabète.

La norme de soins actuelle pour les maladies oculaires liées au diabète porte sur un éventail de médicaments anti VEGF (anti-facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire) qui ciblent les séquelles micro-vasculaires apparaissant au stade ultérieur de la maladie et nécessitant d'effectuer régulièrement des injections intravitréennes invasives. Vantage Biosciences a pour objectif d'apporter un traitement oral innovant qui devrait interrompre l'inflammation de bas grade chronique de l'unité neurovasculaire de l'œil induite par le diabète, supprimant ainsi l'angiopathie micro-vasculaire qui en résulte.

« Nous sommes ravis de lancer Vantage Biosciences et de faire passer VX-01 aux essais de phase 2 avec la promesse de permettre une avancée significative dans un domaine où les besoins ne sont pas satisfaits pour le traitement des maladies oculaires liées au diabète », a déclaré Alek Safarian, associé directeur d'ALSA Ventures.

« Notre objectif est de développer davantage le traitement VX-01 en tant qu'intervention orale dont le potentiel est de prévenir ou de modifier la progression de la maladie. En intervenant tôt, avant la survenance de dommages irréversibles, VX-01 pourrait significativement réduire le fardeau des maladies oculaires liées au diabète et préserver la vision chez les patients à risque. »

Le premier essai de phase 2, dont le recrutement devrait débuter au milieu de l'année 2024, ciblera la maladie au stade précoce dans la population diabétique.

En cas de réussite, VX-01 pourrait émerger comme un traitement qui change la donne, en proposant une alternative plus pratique et plus efficace aux traitements existants.

À propos de Vantage Biosciences

Vantage Biosciences cible la cause première de la perte de la vision engendrée par le diabète, c'est-à-dire l'atteinte neuro-inflammatoire qui précède la microangiopathie et mène à la dégénérescence de l'unité neurovasculaire de l'œil.

Notre mission est de permettre l'accès du patient à un traitement modificateur de la maladie pour les maladies oculaires liées au diabète en mettant au point des médicaments qui interviennent au stade le plus précoce de la biologie de la maladie.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : https://www.vantage-biosciences.com/

À propos d'ALSA Ventures

ALSA Ventures est un investisseur en phase de démarrage dans les sciences de la vie. L'entreprise est en train de développer un portefeuille de sociétés fondées sur des connaissances innovantes dans le traitement des maladies où les options thérapeutiques actuelles sont soit limitées, soit inexistantes. Nous travaillons avec un large réseau mondial d'experts précliniques et cliniques afin d'acquérir des connaissances approfondies de la biologie des maladies pertinentes sur le plan translationnel, puis de tirer parti des connaissances collectives et de l'expérience opérationnelle de l'équipe en vue d'identifier des opportunités pour l'intervention des médicaments.

Notre objectif est d'améliorer les résultats thérapeutiques en libérant le plein potentiel des actifs au stade clinique. Alors que nous continuons de développer notre portefeuille, notre mission reste claire : apporter aux patients du monde entier des traitements qui changent la vie.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.alsaventures.com/.