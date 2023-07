Les détaillants omnicanaux se réjouissent: Lightspeed élargit les fonctionnalités innovantes de ses produits pour simplifier les processus complexes

MONTRÉAL, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a annoncé le lancement de fonctionnalités avancées conçues pour rationaliser les opérations des commerçants : Horodateur (Time Clock), Historique des expéditions (Shipment History) et Commandes automatisées (Automated Ordering). Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d’offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Lightspeed pour détaillants permet aux entreprises omnicanaux sophistiquées de maîtriser leurs activités grâce à ces nouvelles fonctionnalités :



Horodateur permet d’entrer les heures d'arrivée et de départ sur le point de vente afin que le personnel se concentre sur la vente et que les détaillants puissent rationaliser le traitement des salaires, contrôler la présence des employés et garantir une rémunération exacte grâce à des intégrations tierces.





Statistiques Lightspeed pour automatiser les processus de réapprovisionnement.

« Le climat économique actuel rend la gestion d’un commerce de détail encore plus difficile », déclare Ana Wight, DG du secteur de la vente au détail de Lightspeed. « Ces dernières mises à jour sont conçues pour rendre les opérations quotidiennes des commerçants plus efficaces. Elles redonnent du temps aux commerçants pour qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel : le contact avec les clients. »

Bonjour Horodateur, adieu les feuilles de temps manuelles ou les changements d’applis

Cette nouvelle fonctionnalité élimine la nécessité de recourir à des systèmes de suivi du temps obsolètes ou d’utiliser de nombreuses applications non intégrées, ce qui augmente les coûts de formation et de conformité.

Arrivées et départs : Horodateur enregistre les heures de début et de fin pour fournir un registre clair des présences.



Plus d’expéditions que de bons de commande? Aucun problème avec Historique des expéditions

« [Avec Historique des expéditions,] nous pouvons facilement voir ce qui a été enregistré dans notre inventaire pour un certain bon de commande », explique Tim Phares, directeur chez Active Endeavors, un détaillant d’équipement de plein air à Davenport, dans l’Iowa.

Les commerçants qui utilisent Lightspeed pour détaillants pour passer des commandes peuvent désormais suivre les stocks qu’ils reçoivent, même s’ils sont livrés en plusieurs colis.

Grâce à Historique des expéditions, les détaillants peuvent comparer ce qui a été reçu à ce qui a été commandé, et ainsi s’assurer qu’ils ne paient que ce qui arrive.

Une seule source de vérité : Historique des expéditions vous permet de suivre les commandes, qu’elles arrivent en un seul envoi ou en plusieurs colis.





chaque bon de commande possède un historique clair des expéditions. Des processus rationalisés : Historique des expéditions permet de gagner du temps et de réduire le risque d’erreurs, en particulier lorsqu’il s'agit de faire le rapprochement de factures.



Maintenir l’équilibre délicat entre l’offre et la demande grâce à Commandes automatisées

Propulsé par Statistiques Lightspeed , Commandes automatisées génère une liste qui suggère ce qu’il faut commander, quand il faut le commander et en quelles quantités. Commandes automatisées analyse les données pour déterminer ce qui s’est bien vendu et prévoit quand les stocks doivent être réapprovisionnés. Il n’y a plus d’approximation.

Il s’agit là de la dernière d’une série de mises à jour innovantes de Lightspeed. Récemment, Lightspeed a également annoncé :

NuORDER Assortments

Les paiements intégrés

Des fonctionnalités qui changent la donne comme : Catalogue B2B Appli Numériseur Gestion des prix dans les différents emplacements et des groupes de clients Marketing avancé Commerce électronique amélioré Permissions des utilisateurs



Vous pouvez en savoir plus sur les puissantes fonctionnalités de Lightspeed pour détaillants en consultant le https://fr.lightspeedhq.com/caisse/retail/ .

