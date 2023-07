CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE 6 RESULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2023

Lille, le 27 juillet 2023

Résultats financiers au 30 juin 2023

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Juin 2023 Juin 2022 Variation

Activité : Encours de collecte globale 36 835 M€ 35 003 M€ +5,2% Encours de crédit 29 112 M€ 29 023 M€ +0,3%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 315,1 M€ 349,8 M€ -9,9% Résultat Brut d’Exploitation 104,2 M€ 151,9 M€ -31,4% Résultat Net 90,7 M€ 82,2 M€ +10,4%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 336,1 M€ 403 M€ -16,6% Résultat Brut d’Exploitation 98,2 M€ 175,8 M€ -44,1% Résultat Net Part du Groupe 90,6 M€ 127,9 M€ -29,1%

Structure financière : Bilan consolidé 40 489 M€ 40 760 M€** -0,7% Ratio CET1 Bâle 3 29,37%** 29,11% +0,25 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 170,39% 184,75% -14,35 pts Ratio Crédit Collecte 128,6% 135,2% -6,6 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2022

*** Ratio CET1 au 31 mars 2023

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois



Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 27 juillet 2023, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 juin 2023.

Activité commerciale

La Caisse régionale compte 26 900 nouveaux clients depuis le 1er janvier et 18 975 nouveaux sociétaires.

Impactée par la hausse des taux, l’activité crédits s’affiche en net retrait (sauf en agriculture), avec 1,5 Mrds€ de nouveaux crédits réalisés sur le semestre (-48% sur un an). Les réalisations de crédits habitat à 648 M€ sont en forte baisse (-56% sur un an), en raison de l’impact négatif du taux d’usure qui peine à refléter les taux de marché et d’une contraction du marché. Sur 12 mois les encours de crédits, à 29,1 Mrds€, sont stables (+0,3%).

L’encours d’épargne, à 36,8 Mrds€, progresse significativement de 5,2% sur 12 mois, en raison de la dynamique de l’épargne réglementée, notamment sur les livrets (+4,6%), et des dépôts à terme (´ 5). Cette épargne « plus chère » impacte négativement la marge d’intermédiation.

La dynamique assurances est forte sur le 1er semestre, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes en hausse de 4% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 315,1 M€, est en baisse de 9,9%. Cette baisse est le reflet du rôle d’amortisseur économique que joue la Caisse régionale dans l’accompagnement de ses clients touchés par l’inflation. En effet, alors que les taux augmentent fortement depuis un an grâce aux taux fixes vendus aux clients, leurs échéances de crédit n’évoluent pas, alors qu’en parallèle leur épargne est mieux rémunérée. Par ailleurs, la Caisse régionale a décidé fin 2022 de limiter la hausse des prix de ses services en 2023 en deçà de l’inflation.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 6,6%, affectées par l’inflation, la hausse des coûts de l’énergie et les hausses de salaires.

Le coût global du risque est faible. L’évolution favorable par rapport au 1er semestre 2022 s’explique par l’accompagnement anticipé par la Caisse régionale des clients qui ont rencontré des difficultés suite à la crise sanitaire et à la hausse des coûts de l’énergie. Il intègre une dotation prudente du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 12 M€ relative aux secteurs encore impactés par l’inflation et l’évolution de la consommation.

Après prise en compte des autres incidences sur le résultat (-0,7 M€), le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s’établit à 90,7 M€, en hausse de 10,4% sur un an.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France, s’élève à 90,6 M€, en baisse de 29,1% sur un an, en lien principalement avec l’évolution du résultat brut d’exploitation de la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 82,2 M€ contre 114,4 M€ au 30 juin 2022,

: 82,2 M€ contre 114,4 M€ au 30 juin 2022, Pôle Capital Investissement : 8,5 M€ contre 11,8 M€ au 30 juin 2022,

: 8,5 M€ contre 11,8 M€ au 30 juin 2022, Pôle Presse : 0,1 M€, stable sur un an,

: 0,1 M€, stable sur un an, Pôle Foncière : 1,5 M€ contre 1,6 M€ au 30 juin 2022,

: 1,5 M€ contre 1,6 M€ au 30 juin 2022, Pôle Immobilier : -1,1 M€ contre 0,4 M€ au 30 juin 2022,

: -1,1 M€ contre 0,4 M€ au 30 juin 2022, Pôle Innovation : -0,5 M€ contre -0,4 M€ au 30 juin 2022.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 13,12 € au 30 juin 2023, en baisse de 20,6% depuis le 31 décembre 2022.

Perspectives

La Caisse régionale poursuit son accompagnement des clients du territoire dans un contexte de taux qui devrait se stabiliser sur le 2nd semestre. L’activité de financement devrait être supérieure à celle du 1er semestre. La remontée des taux d’usure, la stabilisation du taux du livret A et le remboursement des TLTRO (opérations ciblées de refinancement de long terme), qui se poursuivra sur le 2nd semestre, auront un impact positif sur la marge d’intermédiation.

* * *

