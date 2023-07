COIL: CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2023

French English Dutch

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2023 EN RETRAIT



PERFORMANCES CONTRASTÉES SELON LES ACTIVITÉS

Bruxelles, le 27 juillet 2023 (17h45) - COIL, leader mondial de l’anodisation en continu de l’aluminium, annonce pour le premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 11,8 M€, en retrait de 15,4 % par rapport à un premier semestre 2022 qui était stimulé par une demande exceptionnellement élevée. Les ventes de services de sous-traitance sont impactées par une conjoncture difficile marquée par un net ralentissement de la demande, alors que les ventes packagées affichent une croissance solide portée par le redressement des activités projets.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité





(en millions d'euros) 2023 2022 Evolution 1er trimestre 6,41 6,61 - 3,1 % 2ème trimestre 5,39 7,34 - 26,6 % Total semestriel 11,80 13,95 - 15,4 % Dont Ventes de sous-traitance 9,28 11,68 - 20,6 % Ventes packagées1 2,52 2,27 + 11,1 %





Services de sous-traitance : net ralentissement de demande





Dans un contexte de marché difficile, le chiffre d’affaires semestriel des services de sous-traitance s’élève à 9,3 M€, en retrait de - 20,6 % par rapport au premier semestre 2022. Il représente 78,7 % du chiffre d’affaires total, contre 83,8 % l’année précédente. Cette évolution s’explique par :

i) une base de comparaison défavorable avec des ventes au premier semestre 2022 (+ 18,5 %) encore portées par la reprise économique post-COVID19,

ii) les anticipations conservatrices des distributeurs de métaux sur l’évolution du marché, basées sur un prix LME de l'aluminium en forte baisse les conduisant à maintenir à court terme leurs stocks à des niveaux minima, et

iii) l’émergence d’un nouveau concurrent sur le marché européen de l’anodisation en continu.





Offres packagées : redressement des activités projets





Le chiffre d’affaires semestriel des offres packagées, dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, s’établit 2,5 M€, en croissance de + 11,1 % par rapport à l’année précédente. Il représente 21,3 % du chiffre d’affaires total, contre 16,2 % un an plus tôt. Cette reprise des ventes directes de la Société s’appuie principalement sur le développement des livraisons pour des projets architecturaux haut de gamme en Europe. Parallèlement, la Société dispose en Asie d'un solide pipeline de prospects, qui devrait se traduire d’ici la fin de l’exercice par des prises de nouvelles commandes.

Perspectives





À court terme, le tassement des activités de sous-traitance et l’évolution du mix-produit en faveur des offres packagées impacteront la marge brute et les résultats de COIL. Pour y faire face, la Société optimise ses opérations en ajustant ses prix en fonction de l’inflation, en consolidant sa production sur un nombre limité de lignes et en allégeant sa base de coûts variables. Les investissements réalisés au cours des dernières années et la flexibilité de son outil industriel permettront à la Société de répondre efficacement à une reprise attendue des marchés de sous-traitance d’ici la fin de l’exercice.

À moyen et long termes, la Société est confiante dans ses perspectives de développement en capitalisant sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités.

Agenda





31 octobre 2023 Résultats du premier semestre 2023 et rapport financier semestriel (après clôture de la Bourse)

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 110 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 26,5 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com



Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisation et métal inclus

Pièce jointe