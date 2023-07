COIL: TRAGERE VERKOOP EERSTE HALFJAAR 2023

French English Dutch

TRAGERE VERKOOP EERSTE HALFJAAR 2023



UITEENLOPENDE PRESTATIES PER ACTIVITEIT

Brussel, 27 juli 2023 (17.45 uur) - COIL, wereldleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie, kondigt voor het eerste halfjaar 2023 een omzet aan van 11,8 mln. €, een daling van 15,4% ten opzichte van een eerste halfjaar 2022 dat werd gestimuleerd door een uitzonderlijk hoge vraag. De verkoop van anodisatiediensten wordt beïnvloed door een moeilijk economisch klimaat dat gekenmerkt wordt door een aanzienlijke terugloop van de vraag, terwijl de verkoop van het totaalpakket een solide groei laat zien, gedragen door het herstel van de projectactiviteiten.

Evolutie van de kwartaalomzet per activiteit





(in miljoen euro) 2023 2022 Evolutie 1e kwartaal 6,41 6,61 - 3,1% 2e kwartaal 5,39 7,34 - 26,6% Halfjaarlijks totaal 11,80 13,95 - 15,4% Waarvan Toeleveringsverkoop 9,28 11,68 - 20,6% Verkoop totaalpakket1 2,52 2,27 + 11,1%





Toeleveringsdiensten: aanzienlijke terugloop van de vraag





Binnen een moeilijke marktcontext bedraagt de halfjaarlijkse omzet van de toeleveringsdiensten 9,3 mln. €, een daling van -20,6% ten opzichte van het eerste halfjaar 2022. Hij vertegenwoordigt 78,7% van de totale omzet, tegen 83,8% het jaar daarvoor. Deze ontwikkeling is te verklaren door:

i) een ongunstige vergelijkingsbasis waarbij de verkoop in het eerste halfjaar 2022 (+18,5%) nog wordt gedragen door het economisch herstel in de periode na COVID-19,

ii) de conservatieve verwachtingen van de metaaldistributeurs ten aanzien van de marktontwikkeling, gebaseerd op een scherpe daling van de LME-aluminiumprijs, waardoor zij hun voorraden op korte termijn op een minimumniveau handhaven, en

iii) de opkomst van een nieuwe concurrent op de Europese markt voor continue anodisatie.





Totaalpakket: herstel van de projectactiviteiten





De halfjaarlijkse omzet van het totaalpakket waarin de vennootschap continu geanodiseerd aluminium direct aan de eindklant levert, bedraagt 2,5 mln. €, een groei van +11,1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hij vertegenwoordigt 21,3% van de totale omzet, tegen 16,2% een jaar eerder. Deze opleving van de directe verkoop van de vennootschap is voornamelijk te danken aan de ontwikkeling van leveringen voor hoogwaardige architecturale projecten in Europa. Tegelijkertijd beschikt de vennootschap in Azië over een solide pijplijn met prospecten welke vóór het einde van het boekjaar zouden kunnen resulteren in nieuwe orders.

Vooruitzichten





Op korte termijn zullen de stagnatie van de toeleveringsactiviteiten en de evolutie van de productmix ten gunste van het totaalpakket een impact hebben op de brutomarge en de resultaten van COIL. Om hieraan het hoofd te bieden, optimaliseert de vennootschap haar activiteiten door de prijzen aan te passen aan de inflatie, de productie op een beperkt aantal lijnen te consolideren en de variabele kostenbasis te verlagen. Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren en de flexibiliteit van haar productieapparaat kan de vennootschap adequaat reageren op het verwachte herstel van de markten voor anodisatiediensten vóór het einde van het boekjaar.

De vennootschap heeft vertrouwen in haar ontwikkelingsperspectieven op de middellange en lange termijn doordat het profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om het potentieel van haar activiteiten te vergroten.

Agenda





31 oktober 2023 Resultaten van het eerste halfjaar 2023 en financieel rapport 1e halfjaar (na sluiting van de beurs)

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van ongeveer 26,5 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com



Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisatie inclusief metaal

Bijlage