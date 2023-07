TOUAX : Une capacité de financement renouvelée avec un nouveau pool bancaire pour accompagner Touax dans sa stratégie de développement au cœur des transports durables

English French

Une capacité de financement renouvelée avec un nouveau pool bancaire pour accompagner Touax dans sa stratégie de développement au cœur des transports durables

Touax SCA annonce avoir signé et mis en place le 27 juillet 2023 un prêt senior secured de 40 millions d’euros, d’une maturité de 4 ans.

Ce financement permet l’extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe et s’inscrit dans sa stratégie de croissance et de rentabilité, avec pour objet le refinancement du prêt senior secured à échéance juin 2024 du même montant.

Ce financement a été organisé sous la forme d’un club deal bancaire avec la Banque Internationale à Luxembourg et LCL comme co-arrangeurs et La Banque Postale, Banque Palatine et Crédit Agricole Ile-de-France comme participants.

« Nous sommes très satisfaits de ce pool bancaire qui réunit de nouveaux partenaires comme la Banque Internationale à Luxembourg (BIL Corporate Finance), La Banque Postale et Banque Palatine avec nos banquiers historiques du groupe LCL/Crédit Agricole (le premier compte bancaire de Touax date de plus cent ans, ouvert en 1898 au Crédit Lyonnais). Ce financement marque une étape importante pour le Groupe en soutenant sa stratégie de développement autour des activités de location de matériels de transport durable, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde et leur offrant la possibilité de se tourner vers des transports décarbonés. » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe.

Touax a été conseillé par Transaction R&Co pour les aspects de structuration et négociation financières, Stephenson Harwood et McCann FitzGerald pour les aspects juridiques. Hogan Lovells et Arthur Cox ont conseillé le pool bancaire.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- 13 septembre 2023 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels, en français

- 14 septembre 2023 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels, en anglais

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

