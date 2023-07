Fnac Darty : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

English French

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Ivry, le 27 juillet 2023 – 17h45 CEST

Recul limité du chiffre d’affaires au S1 2023 dans un environnement

de consommation difficile

Solide exécution opérationnelle : progression du taux de marge brute (+35 bps) et économies de coûts

Perspectives 2023 confirmées dans un contexte attendu plus favorable au S2

Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023 à 1 563 millions d’euros , en baisse de -5. 1 % en données publiées et de - 4.7 % en données comparables 1 par rapport au 2 ème trimestre 2022 reflétant un contexte de marché difficile et des effets calendaires 2 défavorables ( ~ -1, 5 %)

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2023 à 3 3 44 millions d’euros , en baisse de -2,5% en données publiées et de - 2.3 % en données comparables 1 par rapport au 1 er semestre 2022

Solide performance du G roupe par rapport au commerce de détail en France au S1 2023 (- 2 , 5 % vs. -3, 9 % 3 )

Taux de marge brute solide à 31,1 %, en croissance de +20 pdb par rapport à l’année précédente, et de +35 bps hors effet dilutif de la franchise, traduisant la solidité du modèle commercial du Groupe

Résultat opérationnel courant en baisse de 54 millions d’euros par rapport au 1 er semestre 2022, conséquence d’un chiffre d’affaire en repli et d’ une inflation des coûts d’exploitation et d’énergie partiellement compensée par les plans de performance engagés

Poursuite du déploiement du plan stratégique Everyday et accélération dans les services et la réparation

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Le Groupe a démontré une bonne résistance sur ce premier semestre dans un contexte dégradé, grâce à une exécution opérationnelle de qualité et l’implication de nos équipes pour un contrôle rigoureux de nos coûts et de notre consommation énergétique. Nous affichons une solide marge brute supportée par la pertinence de notre modèle commercial et de l’apport des services. Dans un contexte économique qui malgré tout reste incertain nous restons mobilisés pour atteindre nos objectifs annuels et poursuivre l’avancement de notre plan stratégique Everyday.

Pour finir, je tiens à saluer le courage et la mobilisation des équipes face aux actes de dégradation survenus en France, et l’agilité dont elles ont fait preuve pour une réouverture rapide de nos magasins. »



CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2023

(en M€) S1 2022 S1 2023 Var. Chiffre d'affaires 3 428 3 344 (2,5)% Var. en données comparables4 (2,3)% Marge brute 1 058 1 039 (19) % Chiffre d'affaires 30,9% 31,1% +20 pdb Résultat opérationnel courant 19 (35) (54) Résultat net part du Groupe hors ADLC5 (17) (78) (61) Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (17) (163) (146) Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 (764) (660) 104

RECUL LIMITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU S1 2023 DANS UN ENVIRONNEMENT DE CONSOMMATION DIFFICILE

Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 1 563 millions d’euros, en repli de -5,1% en données publiées et de -4,7% à données comparables1 par rapport à l’année précédente. Le trimestre a été marqué par une situation macro-économique pesant sur le pouvoir d’achat des ménages. Les volumes ont ainsi été impactés, mais le Groupe n’a pas constaté de descente en gamme des clients, confortant le positionnement du Groupe sur les produits premium. Des effets calendaires non favorables sont intervenus au cours de la période avec les nombreux ponts du mois de mai et le décalage des soldes par rapport à l’an dernier. Retraité de cet effet, le chiffre d’affaires au deuxième trimestre est en repli de -3,2% en données publiées.

Par ailleurs, 22 magasins du Groupe ont été touchés par les émeutes en France au commencement des soldes d’été. Ils ont rapidement rouvert début juillet. Seuls 2 magasins, entièrement dévastés, restent fermés à ce jour.

Le chiffre d’affaires au 1er semestre 2023 s’établit à 3 344 millions d’euros, en baisse de -2,5% à données publiées et de -2,3% en données comparables1 par rapport au 1er semestre 2022.

Evolution par canal de distribution

Au cours du 1er semestre, les ventes en magasins restent à un bon niveau traduisant l’attractivité des points de vente et leur fréquentation soutenue post pandémie. L’activité digitale représente 21% du total des ventes du Groupe, en léger recul par rapport à 2022 mais toujours en progression par rapport à 2019 (+3 points et +24% en valeur). Enfin, l’omnicanalité reste un des points forts du Groupe, le Click&Collect représente ainsi plus de 49% du total des ventes en ligne, en hausse de plus de 2 points par rapport au premier semestre 2022.

Evolution par catégorie de produits

Au cours du 1er semestre, les produits éditoriaux continuent d’afficher une croissance significative de leurs ventes, portée principalement par le livre grâce au « Pass Culture » en France, l’audio et une activité record du gaming, cette catégorie ayant bénéficié d’un approvisionnement normalisé de la dernière génération de console et du lancement du jeu Zelda au mois de mai. Les activités de services poursuivent leur croissance sur la plupart des zones, et ont bénéficié de la poursuite du développement des souscriptions à l’offre Darty Max/Vanden Borre Life, ainsi que de la reprise de la billetterie. Les catégories de diversification ont été portées par un segment du jeux-jouet très dynamique, tandis que la mobilité urbaine est en retrait. Les tendances sont aussi contrastées sur la catégorie des produits techniques, avec une bonne performance sur les activités photo et son (principalement les casques), alors que les ordinateurs et les télévisions affichent un fort recul dû à un équipement accru des ménages sur ces catégories pendant la crise sanitaire. Enfin, le Groupe affiche un retrait de ses ventes d’électroménager lié principalement à un repli des volumes sur le marché alors que le prix de vente moyen du gros électroménager continue de progresser.

Evolution par région

L’activité de la zone France et Suisse est en recul, à données comparables6 de -4,9% sur le 2ème trimestre et de -2,5% sur le 1er semestre. Malgré ce recul des ventes, la zone continue d’afficher une solide performance dans un marché marqué par une consommation des ménages dégradée, particulièrement visible au second trimestre. L’effet périmètre correspond principalement à l’impact de la fermeture en 2022 du magasin d’Italie 2 et des 10 shop-in-shop Manor en Suisse alémanique au 1er semestre 2023.

En Péninsule Ibérique, le chiffre d’affaires est en baisse, à données comparables1, de -7,2% sur le 2ème trimestre et de -4,3% sur le 1er semestre. Le Portugal est en légère progression, tandis que l’Espagne souffre de conditions macro-économiques difficiles couplées à un environnement concurrentiel toujours soutenu.

Pour rappel, Fnac Darty a annoncé en avril dernier la signature d’un accord avec MediaMarktSaturn, filiale de Ceconomy, en vue de l’acquisition de 100% de leurs opérations au Portugal. L’opération est soumise aux conditions usuelles, notamment des autorités portugaises de la concurrence, avec pour objectif d’être finalisée fin septembre 2023.

La zone Belgique et Luxembourg affiche des ventes, à données comparables1, stables sur le 2ème trimestre et en croissance de +1,7% sur le 1er semestre. L’évolution des ventes est expliquée en partie par l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, conséquence directe de l’augmentation à deux chiffres des salaires observées en 2022 et de la normalisation des dépenses énergétiques.

TAUX DE MARGE BRUTE SOLIDE, EN CROISSANCE PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2022

Le taux de marge brute s’élève à 31,1%. Hors impact dilutif de la franchise (-15 pdb), il est en progression de +35 points de base par rapport au 1er semestre 2022, poussé par les services et un effet mix canal/produit favorable (+25 pdb). La billetterie a aussi contribué à la hausse (+10 pdb), ayant bénéficié d’un effet de base au premier trimestre, alors que le second trimestre s’est normalisé. La marge brute, sur le semestre, atteint 1 039 millions d’euros, en recul de 19 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022.

AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RESULTAT

Les coûts opérationnels atteignent 1 075 millions d’euros, en hausse de 35 millions d’euros sur le 1er semestre, dont 18 millions d’euros liés aux coûts de l’énergie. Les plans de performance déclinés dans l’ensemble des directions du Groupe ont démontré leur efficacité, limitant fortement l’impact de l’inflation hors énergie. Par ailleurs, l’accélération de la mise en œuvre du plan de réduction de la consommation énergétique du Groupe a partiellement compensé le renchérissement des coûts de marché de l’électricité.

Pour rappel, le Groupe a pour objectif une réduction d’au moins 15% de la consommation électrique en France d’ici 2024 par rapport à 20227, un objectif réalisable grâce à des investissements de près de 20 millions d’euros, dont près de 8 millions d’euros déjà investis au cours du 1er semestre 2023. À la fin juin 2023, plus de 31% du parc de magasins a été converti en éclairage full LED. D’ici la fin de l’année 2023 environ 60% du parc devrait être converti et l’ensemble sera achevé à la fin du premier semestre 2024. En parallèle, le plan d’investissement soutiendra aussi un équipement de gestion centralisé du chauffage et de la climatisation, tandis que certaines amplitudes d’horaires d’ouverture ont été réduites pour s’adapter à la fréquentation.

Les coûts opérationnels exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires durant le 1er semestre – hors impact de l’énergie – ne sont en hausse que de +1,4 point par rapport à l’année dernière, bien en deçà des niveaux d’inflation réels observés sur les différentes catégories de coûts.

L’EBITDA Courant s’établit à 143 millions d’euros, dont 128 millions d’euros liés à l’application de la norme IFRS 16, en retrait de -50 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel courant s’élève à -35 millions d’euros au 1er semestre 2023 contre +19 millions d’euros au 1er semestre 2022, conséquence de la baisse de l’activité et de l’accroissement des coûts opérationnels sur la période.

Les éléments non courants s’établissent à -100 millions d’euros sur le semestre, constitués principalement de -85 millions d’euros de charges exceptionnelles non cash liée à la provision ADLC8. Le résultat opérationnel s’établit ainsi à -136 millions d’euros sur le semestre.

Les frais financiers sont en hausse de 26 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2022, à - 44 millions d’euros. Cette hausse s’explique par des éléments non-récurrents en hausse de 19 millions d’euros, principalement liés à la dépréciation et la cession de la participation dans le fonds Daphni Purple (pour rappel, depuis son origine en 2016, l’investissement du Groupe dans le fonds Daphni Purple a dégagé une plus-value de cession cumulée de 10,4 millions d’euros). À ceux-ci s’ajoutent des charges IFRS 16 en augmentation de 5 millions d’euros suite à la hausse des taux d’intérêt. Le coût de l’endettement financier net reste quasiment stable.

Après prise en compte d’un produit d’impôt de 19 millions d’euros, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies du 1er semestre 2023 s’affiche en retrait à -163 millions d’euros. Retraité de l’impact négatif des 85 millions d’euros provisionnés au regard de la future décision de l’ADLC, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s’établit à -78 millions d’euros par rapport à -17 millions d’euros au 1er semestre 2022.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE AU 30 JUIN 2023

L’endettement financier net hors IFRS 16 du Groupe s’élève à 674 millions d’euros au 30 juin 2023. La variation de l’endettement financier net entre le 31 décembre et le 30 juin s’explique par la saisonnalité de l’activité, l’endettement net au 31 décembre étant structurellement plus faible compte tenu du volume d’affaires important enregistré en fin d’année.

Au 1er semestre 2023, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s’élève à -660 millions d’euros à comparer à -764 millions d’euros au 1er semestre 2022, et provient principalement des éléments suivants :

Une capacité d’autofinancement hors IFRS 16 qui s’établit à 2 millions d’euros (contre 68 millions d’euros au 1 er semestre 2022) reflétant la baisse du résultat opérationnel ;

semestre 2022) reflétant la baisse du résultat opérationnel ; Une variation du besoin en fonds de roulement qui s’élève à -635 millions d’euros contre -735 millions d’euros au 1 er semestre 2022 témoignant de la normalisation du BFR du Groupe et ce, malgré des ventes en baisse sur le mois de juin 2023 ;

semestre 2022 témoignant de la normalisation du BFR du Groupe et ce, malgré des ventes en baisse sur le mois de juin 2023 ; Des investissements opérationnels nets pour -63 millions d’euros , incluant près de 8 millions d’euros d’investissements liés à la réduction des consommations d’énergie du Groupe.





Au 30 juin 2023, la position de liquidité s’élève à 427 millions d’euros, à laquelle s’ajoute une ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros, confirmée et non tirée à date. Au mois de mars 2023, Fnac Darty a exercé la dernière option d’extension de mars 2027 à mars 2028. Cette option ayant été souscrite à 98,5% des engagements bancaires, le Groupe dispose ainsi d’une ligne de 500 millions d’euros jusqu’à mars 2027 puis de 492,5 millions d’euros jusqu’à mars 2028.

Par ailleurs, les notations du Groupe par les principales agences Standard & Poor’s (BB+ perspectives négatives), Scope Ratings et Moody’s (respectivement BBB et Ba2, perspectives stables) traduisent leur confiance dans la pertinence du modèle omnicanal du Groupe, ses performances opérationnelles, et sa discipline financière.

Enfin, Fnac Darty a versé, pour la troisième année consécutive un dividende. Il s’élève à 1,40 euro par action et a été payé le 6 juillet dernier, représentant un taux de distribution de près de 38%9, en ligne avec son objectif d’un taux de distribution d’au moins 30% annoncé lors de son plan stratégique Everyday. Mis en place pour la première année, le paiement du dividende en actions nouvelles a été choisi à hauteur de 44%, traduisant la confiance des actionnaires dans la pertinence du modèle et de la stratégie du Groupe. 535 616 actions ont été consécutivement créées.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le 1er semestre 2023 a été marqué par un contexte inflationniste pesant sur la consommation des ménages et un effet calendaire non favorable, tous deux particulièrement significatifs au second trimestre. Néanmoins, le Groupe Fnac Darty s’est démarqué avec une solide performance dans les marchés où il évolue, tout en préservant sa marge brute.

Les conditions de marché sont attendues plus favorables au 2nd semestre, et les grands rendez-vous commerciaux de fin d’année seront cruciaux pour le résultat de l’exercice. Par ailleurs, le Groupe pourra continuer de compter sur ses atouts, propres au plan stratégique Everyday, à l’omnicanalité de son activité, un positionnement centré sur les produits premium, ainsi que la contribution croissante des services, et notamment Darty Max.

La solide maîtrise des coûts, particulièrement grâce aux plans de performance du Groupe, permettra de compenser une grande partie de l’inflation de l’exercice. En parallèle, un maintien de niveau de stock sous contrôle et une enveloppe d’investissement opérationnels limitée à 120 millions d’euros pour l’année, permettront de renouer avec un niveau de cash-flow libre normalisé par rapport aux années précédentes.

Le second semestre sera aussi marqué par la signature définitive de l’acquisition de MediaMarkt au Portugal – attendue à la fin du mois de septembre, tandis que le Groupe continue de rester attentif aux éventuelles opportunités de marché.

Dans ces conditions, le Fnac Darty confirme ses objectifs d’atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2023 aux alentours de 200 millions d’euros, un cash-flow libre opérationnel cumulé d’environ 500 millions d’euros sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel10 d’au moins 240 millions d’euros en rythme annuel à partir de 2025.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront une conférence téléphonique en français, avec traduction simultanée en anglais, pour les investisseurs et les analystes le jeudi 27 juillet 2023 à 18h00 (heure continentale) ; 5:00 p.m. (UK) ; 12:00 p.m. (East Coast USA).

En français

La présentation sera diffusée en français en direct en cliquant sur le lien suivant : ici

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en français pour écouter par téléphone et poser des questions à l’oral : France : +33 1 70 91 87 04

En anglais

La présentation sera également diffusée en anglais en direct en cliquant sur le lien suivant : ici

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en anglais pour écouter par téléphone et poser des questions à l’oral : UK : +44 1 212 818 004 / USA : +1 718 705 8796

Réécoute

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

Par ailleurs, Fnac Darty publie également ce jour son rapport semestriel sur son site internet, rubrique Investisseurs. Il sera disponible sur le site du Groupe et sur le site de l’AMF.

ANNEXES

Les procédures d’examen limitées sur les comptes semestriels approuvés par le Conseil d’administration du 27 juillet 2023, ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(en M€) S1 2022 S1 2023 Var. Chiffre d'affaires 3 428 3 344 (2,5)% Marge brute 1 058 1 039 (1.8)% % Chiffre d'affaires 30,9% 31,1% +0,2 pt Total coûts 1 039 1 075 +3.4% % Chiffre d'affaires 30,3% 32,1% +1,8 pt Résultat opérationnel courant 19 (35) (54) Autres produits et charges opérationnels non courants (14) (100) Résultat opérationnel 5 (136) (141) Charges financières nettes (18) (44) Impôt sur le résultat (3) 19 Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (17) (163) (146) Résultat net part du Groupe des activités non poursuivies (0) 29 Résultat net part du Groupe de l’ensemble consolidé (18) (134) (116) EBITDA Courant11 192 143 (50) % Chiffre d'affaires 5,6% 4,3% EBITDA Courant hors IFRS 16 66 14 (52)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2023

(en M€) S1 2023



Variation vs S1 2022 Réelle À périmètre et à taux de change constants À données comparables France et Suisse 2 766 (2,7)% (2,9)% (2,5)% Péninsule Ibérique 292 (4,3)% (4,3)% (4,3)% Belgique et Luxembourg 286 +2,3% +2,3% +1,7% Groupe 3 344 (2,5)% (2,6)% (2,3)%

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

(en M€) T2 2023



Variation vs T2 2022 Réelle À périmètre et à taux de change constants À données comparables France et Suisse 1 300 (5,3)% (5,5)% (4,9)% Péninsule Ibérique 137 (7,2)% (7,2)% (7,2)% Belgique et Luxembourg 126 +0,2% +0,2% 0,0% Groupe 1 563 (5,1)% (5,2)% (4,7)%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€)







S1 2022 % du CA S1 2023 % du CA Variation France et Suisse 16,7 0,6% (27,7) (1,0)% (44,4) Péninsule Ibérique (1,9) (0,6)% (6,8) (2,3)% (4,9) Belgique et Luxembourg 3,8 1,4% (1,0) (0,4)% (4,8) Groupe 18,6 0,5% (35,5) (1,1)% (54,1)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

(en M€)







S1 2022 S1 2023 Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 195 131 Impact IFRS 16 (126) (129) Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 68 2 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 (735) (635) Impôts sur le résultat payés (40) 36 Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 (707) (597) Investissements opérationnels (57) (60) Variation des dettes et créances sur immobilisations 1 (19) Désinvestissements opérationnels 0 16 Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels (56) (63) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (764) (660)

BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2022 Au 30 juin 2023 Goodwill 1 654 1 654 Immobilisations incorporelles 562 575 Immobilisations corporelles 570 543 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 115 1 035 Participations dans les sociétés mises en équivalence 2 1 Actifs financiers non courants 44 22 Actifs d’impôts différés 60 48 Autres actifs non courants 0 0 Actifs non courants 4 008 3 879 Stocks 1 144 1 146 Créances clients 250 160 Créances d’impôts exigibles 6 43 Autres actifs financiers courants 19 19 Autres actifs courants 389 321 Trésorerie et équivalents de trésorerie 932 427 Actifs courants 2 739 2 116 Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Total actif 6 747 5 995 Passif (en M€) Au 31 décembre 2022 Au 30 juin 2023 Capital social 27 27 Réserves liées au capital 971 971 Réserves de conversion (4) (5) Autres réserves et résultat net 518 349 Capitaux propres part du Groupe 1 512 1 342 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 11 13 Capitaux propres 1 523 1 355 Emprunts et dettes financières à long terme 917 919 Dettes locatives à long terme 897 827 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 145 146 Autres passifs non-courants 22 11 Passifs d’impôts différés 165 165 Passifs non courants 2 147 2 067 Emprunts et dettes financières à court terme 20 183 Dettes locatives à court terme 244 238 Autres passifs financiers courants 10 8 Dettes fournisseurs 1 965 1 375 Provisions 37 119 Dettes d’impôts exigibles 0 9 Autres passifs courants 803 641 Passifs courants 3 078 2 573 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 0 0 Total passif et capitaux propres 6 747 5 995

PARC DE MAGASINS

31-déc.-22 Ouverture Fermeture 30-juin-23 France et Suisse* 826 8 6 828 Traditionnel Fnac 96 0 2 94 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 36 2 0 38 Proximité Fnac 79 0 0 79 Connect Fnac 7 0 0 7 Darty 486 6 3 489 Fnac/Darty France franchise 1 0 0 1 Nature & Découvertes** 104 0 1 103 Dont magasins franchisés 414 8 2 420 Péninsule Ibérique 75 0 1 74 Traditionnel Fnac 53 0 0 53 Travel Fnac 2 0 0 2 Proximité Fnac 16 0 0 16 Connect Fnac 4 0 1 3 Dont magasins franchisés 6 0 0 6 Belgique et Luxembourg 86 1 1 86 Traditionnel Fnac*** 13 0 0 13 Proximité Fnac 1 0 0 1 Vanden Borre/Darty 72 1 1 72 Dont magasins franchisés 0 0 0 0 Groupe Fnac Darty 987 9 8 988 Traditionnel Fnac 162 0 2 160 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 38 2 0 40 Proximité Fnac 96 0 0 96 Connect Fnac 11 0 1 10 Darty / VDB 558 7 4 561 Fnac/Darty 1 0 0 1 Nature & Découvertes 104 0 1 103 Dont magasins franchisés 420 8 2 426

* y compris 13 magasins à l’étranger : 1 au Cameroun, 1 au Congo, 2 en Côte d'Ivoire, 3 au Qatar, 2 au Sénégal et 4 en Tunisie ; et y compris 17 magasins dans les Outre-mer. Hors 17 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

** y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 7 franchises en Suisse, 5 franchises dans les Outre-mer et 1 franchise au Portugal.

*** dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES A TAUX DE CHANGE CONSTANT ET PÉRIMÈTRE COMPARABLE

La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant et à périmètre comparable signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu et que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est exclu du calcul de la variation. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires hors effet de change et hors effet des périmètres de consolidation.

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES A DONNÉES COMPARABLES

La variation du chiffre d’affaires à données comparables signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu, que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale) et que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 a été exclu. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires hors effet de change, hors effet des périmètres de consolidation et hors effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre.

EBITDA Courant

L’EBITDA Courant représente le résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA Courant Loyers entrant dans le champ d'IFRS 16



EBITDA Courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA Courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 Cash-Flow Libre opérationnel Décaissement des loyers entrant dans le champ d'IFRS 16



Cash-Flow Libre opérationnel hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative



Endettement financier net hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat financier



Intérêts financiers des dettes locatives



Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative









1 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre.

2 A savoir, les ponts du mois de mai et le décalage des soldes par rapport à l’an dernier.

3 Données Banque de France à fin juin 2023, publiées le 21 juillet 2023.

4 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

5 Correspond au résultat net part du Groupe des activités poursuivies retraité de la provision relative à la transaction envisagée avec l’Autorité de la concurrence.

6 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

7 Consommations ajustées en degrés jours unifiés ; c’est-à-dire ramenées à une météo standard (sur la base d’un climat de référence calculé sur la moyenne des 20 dernières années).

8 Fnac Darty a renoncé à contester un grief qui lui a été notifié par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence concernant, notamment, une entente verticale de Darty avec certains distributeurs sur une période limitée ayant pris fin en décembre 2014 – soit antérieurement à l’acquisition de Darty par Fnac. Ce choix ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de la part du Groupe, mais s’inscrit dans une volonté de mettre fin à une procédure complexe et de pouvoir se consacrer à la réalisation du plan stratégique « Everyday ». Cf. communiqué publié le 29 juin 2023.

9 Calculé sur le résultat net part du Groupe des activités poursuivies 2022.

10 Hors IFRS 16.

11 EBITDA Courant : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

