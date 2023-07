AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE +11,8 %

French English

Jeudi 27 juillet 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE +11,8 %

Progression de 16,2 % à périmètre et taux de change constants

Trésorerie nette de 101,1 M€

Mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 545,8 M€, en progression de 11,8 % par rapport au premier semestre 2022.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2023)

En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 274,6 245,8 +11,7 % +14,6 % 2ème trimestre 271,2 242,3 +11,9 % +17,7 % 1er semestre 545,8 488,1 +11,8 % +16,2 %

(1) À périmètre et taux de change constants

MAINTIEN D’UNE CROISSANCE TRIMESTRIELLE À DEUX CHIFFRES

Sur un marché automobile mondial à nouveau en croissance, AKWEL a enregistré au second trimestre 2023 une progression de son chiffre d’affaires publié de +11,9 %, et de +17,7 % à périmètre et taux de change constants. Le Groupe affiche ainsi un cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, se rapprochant des performances de 2019, dernier exercice normatif avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial. L’impact de change sur le trimestre atteint -14 M€, dont -10,0 M€ sur la livre turque et -1,7 M€ sur le dollar américain.

Au semestre, la hausse de chiffre d’affaires d’AKWEL à périmètre et taux de change constants est de +16,2 %.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante au premier semestre :

France : 153,5 M€ (+12,2 %)

Europe (hors France) et Afrique : 159,6 M€ (+17,5 %)

Amérique du Nord : 152,0 M€ (+5,4 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 78,4 M€ (+14,6 %)

Amérique du Sud : 2,4 M€ (-17,2 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions enregistre une hausse de +11,8 % à 529,3 M€. Les activités Lavage

(+22,0 %), Mécanismes (+18,0 %) et Refroidissement (+15,5 %) sont les plus dynamiques au cours de la période, et les Pièces de Structure des véhicules électriques (+85 %) poursuivent leur montée en charge dans les offres du Groupe. Pour sa part, le chiffre d’affaires Outillages progresse de +16,4 % à 12,8 M€.

TRÉSORERIE NETTE DE 101,1 M€

La trésorerie nette consolidée hors obligations locatives et après décaissement du dividende se monte à 101,1 M€ au 30 juin 2023, avec 23,8 M€ d’investissements réalisés sur le semestre.

PERSPECTIVES 2023

Compte tenu des performances enregistrées au premier semestre et de perspectives d’activité plus favorables de la filière automobile et poids lourd au niveau mondial, AKWEL confirme anticiper une croissance de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2023, de l’ordre de +10%.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d’actions, autorisé par l’Assemblée générale du 25 mai 2023 (20ème résolution), AKWEL a signé avec le prestataire de service d’investissements Gilbert Dupont une convention de rachat d’actions. Elle prend effet ce jour et portera sur un maximum de 133,4 millions d’euros, correspondant à un prix maximum d’achat de 50 euros et un nombre d’action maximum de 2 668 060. L’objectif du programme est de procéder à l’annulation des actions ainsi rachetées, dans les conditions prévues par la loi.

L'autorisation accordée par l'Assemblée générale est valable jusqu'au 25 novembre 2024.





Prochain communiqué : résultats semestriels 2023, le 21 septembre 2023, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 21 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

Contacts





AKWEL

Gregory Voisin –Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 99 25

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@calyptus.net – Tél. : +33 1 53 65 68 68

