Global Bioenergies revoit ses ambitions à la hausse

Evolution du dimensionnement d’usine pour atteindre de plus grands volumes et des prix plus compétitifs

Production destinée au marché de la cosmétique puis aux carburants d’aviation durables

Préparation de la réplicabilité du modèle en vue d’un déploiement international

Evry, le 27 juillet 2023 – 17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), spécialiste de la conversion des ressources végétales en composés chimiques utilisés dans de nombreux domaines de pointe tels que les cosmétiques et l’énergie, annonce revoir à la hausse ses ambitions industrielles et décide d’ajuster sa feuille de route pour se concentrer dès à présent sur un projet d’usine de plus grande capacité de production que l’usine ViaViridia afin de répondre aux attentes de ses interlocuteurs industriels, commerciaux et financiers. Cette usine dimensionnée pour produire 10 000 tonnes d’isobutène et dérivés par an (contre 2 000 tonnes dans le projet précédent) visera les marchés de la cosmétique puis celui des carburants d’aviation durables pour lequel Global Bioenergies vient d’obtenir la certification ASTM.

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, commente : « Nous avons livré les premières commandes et notre chiffre d’affaires du premier semestre s’établit à 2,4 millions d’euros. Guidés par la tendance actuelle de l’accélération des renouvelables, par la forte traction des marchés sur le sujet et par les progrès techniques de notre procédé en voie directe, nous modifions notre feuille de route. Les activités commerciales de l’unité de Pomacle, certes génératrices de chiffre d’affaires mais à faible marge associée, ne sont plus prioritaires. Nous concentrons désormais tous nos efforts vers l’édification de cette usine de plus grand taille prévue pour démarrer fin 2027. En parallèle, nous commençons déjà à projeter notre technologie dans d’autres géographies et avec d’autres matières premières avec des groupes industriels internationaux. »

Pour L’Oréal, premier actionnaire de Global Bioenergies via son fonds d’investissement BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development), ce projet d’usine de grande capacité fait écho aux enjeux environnementaux et engagements pris dans le cadre de son programme L’Oréal pour le Futur. Ana Kljuic, Vice-Présidente R&I L’Oréal pour le Futur & Sciences Vertes ajoute : « Notre engagement d’ici 2030 est d’atteindre 95% d’ingrédients bio-sourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires dans nos formules. Cette nouvelle ambition de Global Bioenergies va rendre les dérivés d’isobutène bio-sourcé accessibles à prix compétitif aux marchés des cosmétiques et, au-delà, permettre à tous de participer activement à la transition environnementale. »

Global Bioenergies publiera un calendrier des étapes de conception et de construction de l’usine d’ici à la fin de l’exercice 2023.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Grâce à son procédé unique au monde Global Bioenergies offre une alternative renouvelable aux dérivés du pétrole en produisant à partir de résidus végétaux des composés chimiques utilisés dans de nombreux domaines de pointe tels que les cosmétiques et l’énergie. Ces composés « drop-in » conservent les mêmes propriétés que les produits issus du pétrole tout en améliorant l’empreinte carbone et la naturalité. La technologie de carburant d’aviation durable développée par Global Bioenergies fait partie des très rares technologies certifiées par l’ASTM utilisables dans n’importe quel avion commercial à l’échelle mondiale. La Société porte ainsi la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

