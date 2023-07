GTT : Résultats financiers du 1er semestre 2023 - Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats ; poursuite de la bonne dynamique de commandes

English French

Résultats financiers du 1er semestre 2023 :

Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats ; poursuite de la bonne dynamique de commandes

Niveau de c ommandes élevé : 42 méthaniers et 1 FLNG

Chiffre d’affaire s : 177,8 M€ et EBITDA : 104,2 M€

Confirmation des objectifs 2023

Acompte sur dividende de 1,85 euro par action, en hausse de 19,4% par rapport à l’acompte de 2022

Paris – Le 27 juillet 2023. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre de l’exercice 2023.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec un total de 42 commandes de méthaniers et une commande d’unité de liquéfaction de GNL, la performance commerciale de GTT au premier semestre 2023 est toujours très soutenue, dans le sillage d’une année 2022 exceptionnelle. La demande de GNL reste particulièrement forte, comme l’illustre le nombre de contrats d’approvisionnement à long terme conduisant à de nombreuses décisions finales d’investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction, et à des besoins additionnels de méthaniers.

Le groupe GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation, comme en témoigne l’obtention, au cours du premier semestre 2023, de plusieurs nouvelles approbations de la part de sociétés de classification, notamment dans le domaine des carburants alternatifs. Confirmant son ancrage technologique dans le domaine de l’hydrogène, GTT a par ailleurs signé un nouveau partenariat pour le développement d’un concept d’hydrogénier de très grande capacité.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 affiche une hausse de 23,3 % par rapport à celui du premier semestre 2022, et les résultats s’inscrivent en forte hausse, le Groupe commençant à bénéficier des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022. Ainsi, compte tenu des plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses perspectives de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice 2023. Nous proposons également un acompte sur dividende de 1,85 euro, reflétant les bons résultats du Groupe. »

Evolution des activités du Groupe au cours du premier semestre 2023

- Poursuite de la dynamique des commandes de méthaniers

A la suite d’une année 2022 record en termes de prises de commandes, GTT a enregistré 42 commandes de méthaniers au cours du premier semestre 2023. Leur livraison est prévue entre le premier trimestre 2026 et le quatrième trimestre 2027.

GTT a également reçu une commande pour une unité de liquéfaction de GNL (FLNG), dont la livraison interviendra au premier trimestre 2027.

- GNL carburant

En juillet 2023, GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Yangzijiang pour concevoir les réservoirs cryogéniques de dix porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au GNL. La livraison de ces porte-conteneurs est prévue entre le deuxième trimestre 2026 et le premier trimestre 2028.

- Services aux navires en opération

En mai 2023, GTT a conclu un nouveau contrat de prestations de services avec la société de transport maritime Eastern Pacific Shipping et sa filiale Coolco pour l’assistance à la maintenance et l’exploitation d’une flotte de 33 navires (24 méthaniers, six éthaniers et trois porte-conteneurs).

- Digital : nouveaux contrats et nouvelles solutions

En mars 2023, Marorka a signé un contrat-clé avec un acteur européen majeur du transport maritime afin d’installer des systèmes de collecte automatique de données et des logiciels intelligents de gestion et d’optimisation des performances énergétiques et environnementales sur 30 porte-conteneurs, avec une option pour 30 autres en 2024.

Par ailleurs, GTT a été choisi par deux grands armateurs européens de GNL pour équiper trois navires avec sa solution de maintenance prédictive, le « Sloshing Virtual Sensor ». Cette solution permet aux armateurs et aux affréteurs d'optimiser la maintenance des cuves, tout en respectant des normes de sécurité strictes, en améliorant la flexibilité opérationnelle et en réalisant des économies importantes.

En mai 2023, Ascenz Marorka a remporté deux contrats auprès de JOVO, un fournisseur de services d'énergie propre basé en Chine, pour équiper deux méthaniers avec sa solution de Smart Shipping.

Enfin, en juin 2023, Ascenz Marorka a reçu la certification de conformité de la société de classification DNV pour sa solution de limitation de puissance de l’arbre d’hélice des navires (ShaPoLi1). Cette solution a pour but d’aider les armateurs et les opérateurs à se conformer aux réglementations de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité carbone de 40 % d'ici 2030.

- Poursuite du développement d’Elogen

Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires2 d’Elogen progresse de 26,2% à 2,2 millions d’euros, contre 1,7 million d’euros au premier semestre 2022 (pour mémoire, le chiffre d’affaires 2022 s’établissait à 4,7 millions d’euros). Une accélération de la croissance du chiffre d’affaires est attendue au cours du second semestre 2023. Au cours du semestre écoulé, l’EBITDA affiche un niveau de perte maîtrisé, à -7,7 millions d’euros, contre -4,8 millions d’euros au premier semestre 2022, et -14,7 millions d’euros sur l’exercice 2022. Le Groupe rappelle que l’EBITDA d’Elogen est attendu à l’équilibre à partir du milieu de la décennie.

Sur le plan commercial, Elogen poursuit la mise en œuvre de son approche sélective des projets, tout en affichant une bonne dynamique commerciale. Son carnet de commandes s’établit à 20,3 millions d’euros au 30 juin 2023, un niveau 3,5 fois supérieur à celui du carnet de commandes au 30 juin 2022 (5,9 millions d’euros).

Au cours du premier semestre, Elogen a remporté un contrat emblématique avec CrossWind3, une co-entreprise de Shell et Eneco, pour construire un électrolyseur PEM d’une puissance de 2,5 MW destiné à un champ éolien offshore au large des Pays-Bas.

En juillet 2023, Elogen a annoncé la signature de son premier contrat avec son partenaire coréen Valmax, pour la construction d’un électrolyseur d’une puissance de 2,5 MW. D’une capacité de production allant jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour, cet électrolyseur sera intégré à un projet de mobilité.

Parallèlement à la gestion des coûts et à une approche commerciale sélective, Elogen poursuit la mise en œuvre de sa stratégie autour de trois impératifs : être efficace, fiable et prêt (« Be efficient, be reliable, be ready »). Dans ce cadre, Elogen développe ses activités R&D pour améliorer la compétitivité et l’efficacité énergétique de ses solutions, diversifie ses technologies pour produire des électrolyseurs de plus grande puissance, et poursuit le développement d’un réseau de partenaires locaux pour l’assemblage des « Balance-Of-Plant » et la maintenance. Par ailleurs, la société renforce ses équipes techniques et de gestion de projets. Enfin, Elogen se prépare au passage à l’échelle dans la perspective de son projet de gigafactory à Vendôme (dans le cadre du PIIEC Hydrogène).

- Développement de nouvelles technologies

Innovations dans le domaine des m éthaniers

Rappelons qu’au premier trimestre 2023, GTT a obtenu une approbation de principe de la part de la société de classification Lloyd’s Register pour une solution d’optimisation de la maintenance des réservoirs à membranes GNL, le « Sloshing Virtual Sensor ».

De plus, GTT et Samsung Heavy Industries ont reçu une approbation de principe de la part de Lloyd’s Register pour un nouveau design de méthanier, intégrant le concept à trois cuves développé par GTT et équipé du système de confinement à membrane Mark III Flex. Cette approbation est l’aboutissement d'un projet de développement conjoint initié en 2022, visant à concevoir une nouvelle génération de méthaniers.

Innovations dans le domaine des navires propulsés au GNL / carburants alternatifs

En mars 2023, GTT a reçu quatre approbations de principe de la part de la société de classification japonaise ClassNK pour ses derniers projets de développement en matière de carburants alternatifs, soit :

un concept de grand pétrolier (VLCC 4 ) Dual-Fuel de 12 500 m 3 , équipé du système GTT Mark III Flex ;

) Dual-Fuel de 12 500 m , équipé du système GTT Mark III Flex ; un réservoir de GNL auquel est attribué la notation « NH 3 ready » 5 , qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH 3 , l'évaluation des risques et la gestion du taux d’évaporation du gaz ;

ready » , qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH , l'évaluation des risques et la gestion du taux d’évaporation du gaz ; un concept de navire roulier (PCTC 6 ) Dual-Fuel de 8 000 CEU 7 avec une notation « NH 3 ready » ;

) Dual-Fuel de 8 000 CEU avec une notation « NH ready » ; le système RecycoolTM, appliqué aux navires propulsés au GNL, qui permet de reliquéfier l’excès de gaz d’évaporation, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance économique.

En mai 2023, GTT a reçu une autorisation de principe de la part de Bureau Veritas pour la conception d'un grand pétrolier (VLCC4) Dual-Fuel au GNL, dans le cadre d'un projet de développement commun entre Shanghai Waigaiqiao Shipyard, chantier naval de renommée mondiale et leader de la construction de pétroliers, et Bureau Veritas.

En juin 2023, GTT a reçu trois autorisations de principe de la part de DNV pour ses derniers projets de développement dans le domaine des carburants alternatifs, soit :

un concept de pétrolier Suezmax Dual-Fuel doté d'un réservoir de GNL de 5 500 m 3 , développé en collaboration avec Deltamarin, et équipé du système Mark III de GTT ;

, développé en collaboration avec Deltamarin, et équipé du système Mark III de GTT ; un concept de grand pétrolier (VLCC) Dual-Fuel doté d'un réservoir de GNL de 12 500 m 3 , également développé avec le soutien de Deltamarin, et équipé du système Mark III de GTT ;

, également développé avec le soutien de Deltamarin, et équipé du système Mark III de GTT ; Un concept de réservoir de GNL équipé du système Mark III avec la notation « NH3 Ready » incluant la compatibilité des matériaux avec l’ammoniac, l'évaluation des risques et la gestion des gaz d'échappement.





Par ailleurs, le Groupe a obtenu une subvention de 4,66 millions d’euros de la part de Bpifrance pour la conception d’un système de capture de CO 2 à bord des navires et pour le développement de solutions intelligentes de performance opérationnelle par OSE Engineering8 (groupe GTT) dans le cadre du projet MerVent.

Développement s dans le domaine du transport d’hydrogène liquide

En avril 2023, GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont signé un accord pour un projet de développement commun visant à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide (LH 2 ) d'une capacité de 150 000 m3, équipé du système de confinement à membranes de GTT.

En juillet 2023, GTT a reçu une approbation de principe de la part de ClassNK pour un nouveau concept de système de confinement à membrane pour l'hydrogène liquéfié.



- Démarche RSE

La démarche RSE du groupe GTT s’articule autour de trois piliers fondamentaux :

La responsabilité sociale commence au sein même du Groupe, avec une priorité donnée à la sécurité, à la promotion de l’égalité femmes-hommes, à la fidélisation des talents, et à la poursuite de la lutte anti-corruption. Les enjeux environnementaux sont un moteur d'innovation : la R&D du Groupe s’oriente de façon croissante vers les solutions dites « zéro carbone », en lien avec la stratégie de décarbonation. GTT est une entreprise responsable, engagée à réduire de manière significative ses émissions.





Dans ce cadre, GTT a annoncé, le 13 mars 2023, son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, s’engageant ainsi à promouvoir les « Dix principes » autour des Droits de l’Homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption et à mettre en œuvre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)9 dans le cadre de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance.

D’ici fin 2023, le Groupe finalisera le travail de formalisation de sa démarche autour d’une feuille de route RSE détaillée.

Carnet de commandes au 30 juin 202310

Au 1er janvier 2023, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 274 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 11 méthaniers, 2 éthaniers, 2 FSU ;

Commandes obtenues : 42 méthaniers, 1 FLNG

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 302 unités, dont :

287 méthaniers ;

2 éthaniers ;

1 FSRU ;

1 FLNG ;

11 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison d’un navire, le nombre de navires en commande au 30 juin 2023 s’élève à 69 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2023

(en milliers d'euros) S1 2022 S1 2023 Var. Chiffre d'affaires 144 223 177 800 +23,3% Dont nouvelles constructions 130 656 163 530 +25,2% dont méthaniers / éthaniers 112 704 147 158 +30,6% Dont FSU11 10 202 2 422 -76,3% dont FSRU12 - - n/a dont FLNG13 1 218 - -100,0% dont réservoirs terrestres et GBS14 5 408 2 468 -54,4% dont navires propulsés au GNL 1 124 11 482 +921,8% Dont électrolyseurs 1 723 2 174 +26,2% Dont services 11 844 12 096 +2,1%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2023 s’élève à 177,8 M€, en hausse de 23,3% par rapport au premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 163,5 M€, en augmentation de 25,2 % par rapport au premier semestre 2022. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 147,2 M€, en hausse de 30,6%. Cette progression est liée à l’augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction, générant ainsi des revenus supplémentaires. Les redevances des FSU s’élèvent à 2,4 M€, en baisse de 76,3%, le second et dernier FSU en commande ayant été livré au cours du deuxième trimestre, et celles des réservoirs terrestres et GBS s’élèvent à 2,5 M€ (-54,4%). Les redevances générées par l’activité GNL carburant sont en très forte progression (+921,8% à 11,5 M€), bénéficiant des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.



Le chiffre d’affaires d’Elogen s’établit à 2,2 M€ au premier semestre 2023, contre 1,7 M€ au premier semestre 2022, en hausse de 26,2%. Le Groupe anticipe une accélération de la croissance du chiffre d’affaires au second semestre.

Le chiffre d’affaires des services affiche une hausse de 2,1%, pour s’établir à 12,1 M€ au premier semestre 2023, les revenus générés par les services d’assistance des navires en opération et l’accroissement de l’activité d’Ascenz Marorka ayant plus que compensé la diminution des études d’avant-projet, dont la demande est par nature fluctuante.





Analyse du compte de résultat consolidé du premier semestre 2023



Compte de résultat consolidé résumé

(en milliers d'euros, sauf résultat par action) S1 2022 S1 2023 Var. Chiffre d'affaires 144 223 177 800 +23,3% Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA15) 79 706 104 195 +30,7% Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 55,3 % 58,6% Résultat opérationnel (EBIT16) 75 937 99 617 +31,2% Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 52,7 % 56,0% Résultat net 63 692 84 027 +31,9% Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 44,2 % 47,3% Résultat net par action17 (en euros) 1,73 2,28

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint 104,2 millions d’euros au premier semestre 2023, en hausse de 30,7 % par rapport au premier semestre 2022, bénéficiant de la croissance du chiffre d’affaires ainsi que d’éléments non récurrents (dont une reprise de provision de l’amende KFTC à hauteur de 8,1 millions d’euros). La marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires atteint 58,6% au premier semestre 2023, contre 55,3% au premier semestre 2022. Les charges externes sont en progression (+30,3%) par rapport au semestre précédent, en raison notamment de la hausse des charges de sous-traitance et de déplacements, en lien avec la progression de l’activité. Les charges de personnel sont en augmentation (+20,8%), ce qui s’explique par l’accroissement des effectifs des filiales (Elogen, OSE Engineering, GTT China), ainsi que par la refonte de la politique de rémunération (rééquilibrage entre part collective et part individuelle, ajustement de certaines rémunérations au benchmark) qui intègre l’impact de l’inflation.

Le résultat opérationnel s’établit à 99,6 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 75,9 millions d’euros au premier semestre 2022, soit une progression de 31,2%.

Le résultat net s’élève à 84,0 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 63,7 millions d’euros au premier semestre 2022, soit une hausse de +31,9%, la marge nette s’établit à 47,3%, contre 44,2% au premier semestre 2022.

Autres données financières consolidées

(en milliers d'euros) S1 2022 S1 2023 Dépenses d’investissements (dont acquisitions d’immobilisations) (8 340) (12 668) Dividendes payés (64 553) (57 277) Situation de trésorerie 168 242 253 201 Variation de trésorerie (vs 31/12) -35 563 +40 399

La variation de trésorerie de +40,4 M€ au 30 juin 2023 s’explique principalement par l’augmentation des produits constatés d’avance (en raison d’un nombre plus important de navires en début de construction). Au 30 juin 2023, le Groupe disposait d’une situation de trésorerie nette positive de 253,2 M€.

KFTC

Le Groupe rappelle que, par décision du 13 avril 2023, la Supreme Court de Corée a rejeté la demande d’appel formée par GTT en décembre 2022 contre la décision de la High Court de Séoul. Cette décision est venue confirmer l'obligation du Groupe de séparer, en tout ou partie, l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent.

GTT considère que les prestations d’assistance technique et d’ingénierie sont indispensables à la sécurité et la performance de ses solutions.

Le Groupe précise que l’amende payée début 2021 à la KFTC a été remboursée à GTT et qu’il n’a pas reçu, à ce jour, de demande de la part des chantiers en vue de la renégociation des contrats.

Objectifs 2023 confirmés

Au 30 juin 2023, le Groupe dispose d’une visibilité accrue sur son chiffre d’affaires redevances18 par rapport au 31 décembre 2022, grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de 1 790 millions d’euros sur la période 2023-202719 (contre 1 594 millions d’euros au 31 décembre 2022) se répartissant comme suit : 343 millions d’euros en 202319, 529 millions d’euros en 2024, 600 millions d’euros en 2025, 372 millions d’euros en 2026 et 98 millions d’euros en 2027.

De plus, le Groupe anticipe une accélération du chiffre d’affaires de son activité principale au cours du second semestre 2023, en raison du nombre croissant de navires en construction.

Dans ce contexte et en l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2023, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2023 dans une fourchette de 385 à 430 M€,

un EBITDA consolidé 2023 dans une fourchette de 190 à 235 M€,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2023, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé20.





Acompte sur dividende

Le Conseil d’Administration du 27 juillet 2023 a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 1,85 euro par action au titre de l’exercice 2023, payable en numéraire selon le calendrier suivant :

12 décembre 2023 : date de détachement du dividende

14 décembre 2023 : date de paiement

Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

En milliers d'euros 31 décembre 2022 30 juin 2023 Immobilisations incorporelles 18 493 22 527 Goodwill 15 365 15 365 Immobilisations corporelles 34 051 38 325 Actifs financiers non courants 6 935 6 632 Impôts différés actifs 5 377 5 513 Actifs non courants 80 221 88 361 Stocks 13 603 16 773 Clients 117 936 122 319 Créance d'impôts exigibles 40 110 54 085 Autres actifs courants 19 729 12 231 Actifs financiers courants 44 118 Trésorerie et équivalents 212 803 253 201 Actifs courants 404 224 458 727 TOTAL DE L'ACTIF 484 445 547 088





En milliers d'euros 31 décembre 2022 30 juin 2023 Capital 371 371 Primes liées au capital 2 932 2 932 Actions autodétenues (10 818) (9 136) Réserves 139 049 208 693 Résultat net 128 260 84 004 Capitaux propres - part du Groupe 259 794 286 864 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 41 44 Capitaux propres d'ensemble 259 835 286 908 Provisions - part non courante 13 499 5 630 Passifs financiers - part non courante 3 586 7 683 Impôts différés passifs 52 41 Passifs non courants 17 137 13 354 Provisions - part courante 8 151 9 085 Fournisseurs 23 765 22 919 Subvention d’investissement 13 833 9 201 Dettes d'impôts exigibles 6 465 5 633 Passifs financiers courants 460 1 019 Autres passifs courants 154 799 198 969 Passifs courants 207 473 246 826 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 484 445 547 088

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros S1 2022 S1 2023 Produits des activités ordinaires 144 223 177 800 Autres produits d'exploitation 735 188 Total Produits d'exploitation 144 958 177 988 Achats consommés (5 957) (5 558) Charges externes (28 757) (37 460) Charges de personnel (34 590) (41 775) Impôts et taxes (1 925) (1 876) Dotations nettes aux amortissements et provisions (838) 6 296 Autres produits et charges opérationnels 3 046 2 001 Résultat opérationnel 75 937 99 617 Résultat financier 330 896 Quote-part dans le résultat des entités associées - (135) Résultat avant impôt 76 267 100 378 Impôts sur les résultats (12 575) (16 351) Résultat net 63 692 84 027 Résultat net de base par action (en euros) 1,73 2,28

Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

En milliers d'euros 30 juin 2022 30 juin 2023 Résultat de la société 63 692 84 027 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 135 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 1 019 (2 144) Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 53 - Charges (Produits) financiers (330) (896) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 12 575 16 351 Paiements par remise d'actions 1 409 475 Marge brute d'autofinancement 78 418 97 948 Impôt de l'exercice décaissé 3 190 (31 547) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et en cours (2 116) (3 170) - Créances clients et comptes rattachés (33 241) (4 170) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés (2 147) (1 057) - Autres actifs et passifs opérationnels (7 054) 51 888 Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 37 050 109 891 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (8 340) (12 668) Subvention d’investissement - (4 632) Cession d'immobilisations - (1) Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis - 0 Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés - - Investissements financiers (2 135) (128) Cessions d'actifs financiers - - Actions auto détenues 26 (216) Variation des autres immobilisations financières 2 147 1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (8 302) (17 644) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (64 553) (57 277) Augmentation de capital (32) (0) Remboursement de dettes financières (343) (835) Augmentation de dettes financières 34 5 492 Intérêts décaissés 19 (37) Intérêts reçus 36 1 834 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (64 839) (50 823) Incidence des variations de cours des devises (IV) 529 (1 025) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) (35 562) 40 399 Trésorerie d'ouverture 203 804 212 802 Trésorerie de clôture 168 242 253 201 Variation de trésorerie (35 562) 40 399

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes (1) Méthaniers 400-450 Ethaniers 25-40 FSRU <10 FLNG 5 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période mi-2023 - mi-2032. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.

1 ShaPoLi : Shaft Power Limitation.

2 Hors subventions

3 Voir le communiqué Elogen diffusé le 07/02/2023.

4 VLCC : Very Large Crude Carrier.

5 « NH 3 Ready » : compatible avec l’ammoniac.

6 PCTC : Pure Car and Truck Carrier - Transporteurs de véhicules légers, camions et engins roulants.

7 CEU : Car Equivalent Unit - Mesure de la capacité de transport de marchandises d'un navire roulier (PCTC).

8 Plus d’information sur le site : https://www.ose-engineering.fr/

9 Plus d’informations sur les 17 ODD : https://pactemondial.org/17-objectifs-developpement-durable/

10 Hors commandes liées aux activités en Russie.

11 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

12 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

13 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

14 Gravity Based Structures : réservoirs sous-marins.

15 L’EBITDA correspond à l’EBIT hors amortissements et dépréciations des actifs immobilisés.

16 EBIT signifie « Earnings Before Interest and Tax ».

17 Pour le premier semestre 2022, le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation (hors actions auto-détenues), soit 36 887 043 actions.

18 Redevances tirées de l’activité principale, c’est-à-dire hors GNL carburant et hors services.

19 Dont 152 millions d’euros comptabilisés au premier semestre 2023.

20 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

