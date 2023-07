English French

COMMUNIQUÉ – 27 JUILLET 2023

Wendel finalise l’acquisition de Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle

Wendel (Euronext : MF.FP) a finalisé l’acquisition de Scalian auprès de Cobepa, en investissant 557 M€ en fonds propres, soit une valeur d’entreprise d’environ 965 M€. Wendel détient environ 82 % du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.

Créé en 1989, Scalian est classée dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international, dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), d’ingénierie numérique de l’architecture au développement de systèmes numériques embarqués et systèmes applicatifs, de big data et d’IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de la performance des projets et organisations, ou encore de transformation digitale.

Le groupe devrait atteindre un chiffre d’affaires d’environ 515 millions d’euros et une marge d’EBITDA1 ajusté d'environ 14 % sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et compte environ 5 500 collaborateurs à cette date.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de +30 %, dont +12 % environ de croissance organique malgré la covid, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.

Scalian a déployé une démarche RSE ayant permis d’obtenir plusieurs certifications (ISO 9100, 9001, 14001, 27001), a reçu une médaille d’argent Ecovadis en 2022, et a l’ambition d’approfondir sa démarche RSE d’ici 2025.

1 EBITDA post IFRS 16, ajusté calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel

Agenda

27 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (après bourse).

26 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (après bourse).

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade Pirzadeh: + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com

Pièce jointe