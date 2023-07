Kering : KERING ET MAYHOOLA ANNONCENT UNE PRISE DE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DE KERING DANS VALENTINO DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27 juillet 2023

KERING ET MAYHOOLA ANNONCENT UNE PRISE DE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DE KERING DANS VALENTINO DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Kering et Mayhoola annoncent avoir signé un accord engageant pour l’acquisition par Kering d’une participation de 30% dans Valentino pour un montant en numéraire de 1,7 milliard d’euros.

Cet accord comprend une option permettant à Kering d’acquérir 100% de la Maison de Couture au plus tard en 2028. L‘opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola, qui pourrait mener à une possible entrée de Mayhoola au capital de Kering.

Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, Valentino est l'une des Maisons de luxe italiennes les plus reconnues à l’échelle internationale. Maison de Couture forte d’un riche héritage, avec un positionnement de luxe haut de gamme qui puise ses racines dans la Haute Couture, et dotée d’un éventail de créations emblématiques, Valentino a développé une offre de prêt-à-porter, de maroquinerie et d'accessoires plébiscitée par une clientèle très fidèle et par les célébrités du monde entier. Au travers de son réseau de 211 magasins dans plus de 25 pays, Valentino a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et un EBITDA récurrent de 350 millions d’euros en 2022.

Ce partenariat renforcera la stratégie d'élévation de la marque mise en œuvre par le CEO de Valentino Jacopo Venturini, qui, soutenue par son actionnaire Mayhoola, en a fait l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde.

Par cette opération, Kering deviendra un actionnaire de référence représenté au Conseil d'administration de Valentino. Mayhoola demeurera l'actionnaire majoritaire de Valentino avec 70% du capital et continuera de mettre en œuvre la stratégie actuelle, couronnée de succès, d’élévation de la marque.

Dans le cadre de ce partenariat, Kering et Mayhoola étudieront notamment de potentielles opportunités en cohérence avec leurs stratégies de développement respectives.

La finalisation de l’opération est attendue d’ici fin 2023, sous réserve de son approbation par les autorités compétentes en matière de concurrence.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a commenté : « Je suis impressionné par l'évolution de Valentino sous le contrôle de Mayhoola et très heureux que Mayhoola ait choisi Kering comme partenaire pour le développement de Valentino, une maison italienne unique synonyme de beauté et d'élégance. Je suis très heureux de cette première étape dans notre collaboration avec Mayhoola pour la croissance de Valentino, et de poursuivre la très belle trajectoire d'élévation de la marque que Jacopo Venturini continuera à mener. »

Rachid Mohamed Rachid, Directeur général de Mayhoola et Président de Valentino, a déclaré : « Valentino est l'une des plus grandes maisons de luxe italiennes et nous sommes très heureux d'accueillir Kering en tant que partenaire stratégique dans la perspective des prochains développements de la Maison de Couture. Sous notre impulsion, Valentino a renforcé ses fondations en tant que marque de luxe reconnue et nous sommes impatients d'entamer le prochain chapitre avec Kering. »

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

A propos de Mayhoola

Mayhoola Lux S.à.r.l. (“Mayhoola”) est un véhicule d’investissement directement contrôlé par le fonds qatari Mayhoola for Investments LLC. La stratégie de Mayhoola porte sur des investissements internationaux dans l’industrie du luxe avec un horizon d’investissement long terme. Le portefeuille actuel inclut un nombre impressionnant de maisons de mode de luxe de premier plan : la Maison de Couture italienne Valentino, la maison de luxe française Balmain et l’italien Pal Zileri. Mayhoola détient également les grands magasins turcs de luxe Beymen.

A propos Valentino

La Maison Valentino est synonyme d’inclusivité, de singularité et de créativité ; une institution italienne de premier plan dans le secteur du luxe et de la mode. Grâce à un ADN unique, la société est une référence du Made in Italy sur la scène internationale. La Maison de Couture est présente dans la Couture, le Prêt-à-porter, la Maroquinerie, les Chaussures et les Accessoires et, à travers des licences partenaires, dans Valentino Eyewear et Valentino Beauty. Jacopo Venturini, CEO depuis 2020, et Pierpaolo Piccioli, unique Directeur de la Création depuis 2016, réinterprètent les codes iconiques et l’héritage de Valentino pour les transposer dans le monde contemporain. La Maison est présente dans 162 lieux grâce à un réseau de distribution stratégique comprenant des boutiques situées dans des emplacements clés dans le monde entier, ainsi qu'environ 1 000 points de vente. Fondée en 1960 par Valentino Garavani et Giancarlo Giammetti, Valentino S.p.A. est contrôlée depuis 2012 par Mayhoola for Investments LLC.

