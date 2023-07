Résultats du 1er semestre 2023

English French

PARIS

Le 27 juillet 2023

Valeo atteint une marge opérationnelle de 3,2% au 1er semestre et réaffirme ses objectifs annuels

Chiffre d’affaires de 11 ,2 milliard s d’euros, en croissance de 19 % Renforcement du leadership de Valeo dans les deux domaines d’innovation : ADAS (+26 % à pcc ( 1 ) ) et électrification de la propulsion (+108 % à pcc ) Chiffre d’affaires première monte en hausse de 19 % à pcc retraité ( 2) (+26% au T2) Surperformance de 8 pts à pcc retraité par rapport à la production automobile (+10 pts au T2) Activité du remplacement en forte croissance de 5 % à pcc retraité

Marge opérationnelle de 3,2 %, en hausse de 200 points de base, par rapport au 1 er semestre 2022 retraité, nouvelle étape franchie dans la trajectoire d’amélioration des marges de notre plan stratégique Move Up

Négociations relatives à l’inflation conclues pour l’essentiel avec nos clients

Décalage sur Q3 de l'encaissement de 260 millions d’euros afférents à ces négociations enregistrées fin juin, conduisant à un cash flow libre de -156 millions d’euros

Forte dynamique commerciale : prises de commandes de 18,8 milliards d’euros enregistrées à des niveaux de profitabilité en augmentation par rapport à ceux de 2022, eux-mêmes supérieurs à ceux retenus dans le plan Move Up. Plus de la moitié de ces commandes sont liées aux innovations dans l’assistance à la conduite, tirées par la forte demande mondiale dans le Software Defined Vehicle et la forte position de Valeo sur ce marché

Amélioration de la performance financière au S2, nous conduisant à réaffirmer nos objectifs 2023

« Au premier semestre 2023, notre chiffre d’affaires de 11,2 milliards d’euros croît de 19%. Cette performance est le résultat de la forte dynamique dans l’assistance à la conduite (ADAS) et l’électrification.

A fin juin, notre marge opérationnelle atteint 3,2 % de notre chiffre d’affaires, en amélioration de 200 points de base par rapport à la même période en 2022. La marge bénéficie de la forte croissance de notre chiffre d’affaires, du succès de notre programme de réduction des coûts, du redressement de l’activité propulsion électrique haute tension et de la conclusion des négociations relatives à l’inflation.

Les résultats du 1er semestre et l’amélioration de notre performance financière au second semestre, conformément aux attentes nous conduisent à réaffirmer l’ensemble de nos objectifs 2023.

Enfin, le Groupe a continué à bénéficier d’une excellente dynamique commerciale sur ce premier semestre avec des prises de commandes qui atteignent 18,8 mds €. Plusieurs commandes particulièrement stratégiques ont été enregistrées dans les domaines de l’assistance à la conduite et de l’électrification. Ces prises de commandes affichent un niveau de profitabilité supérieur à celui de l’objectif du plan stratégique Move Up et à celui de 2022. Leur répartition géographique sur les trois grandes zones (US, Asie, Europe) est le résultat de la performance de Valeo sur l’ensemble du marché automobile mondial.

Je tiens, à nouveau, à remercier l’ensemble des équipes pour leur engagement. »



Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Chiffres clés S1 2023

Prises de commandes S1 2023 S1 2022 Variation S1 2022 retraité* Prises de commandes * (en mds €) 18,8 16,0 +18 % - Compte de résultat S1 2023 S1 2022 Variation S1 2022 retraité* Chiffre d’affaires (en m€) 11 212 9 419 +19 % 9 789 Chiffre d’affaires première monte (en m€) 9 544 7 813 +22 % 8 170 Surperformance** (en pts) +3pts +3pts na - Chiffre d’affaires activité du remplacement (en m€) 1 167 1 140 +2 % 1 153 Frais de R&D ***



(en m€) -1 000 -893 +12 % -984 (en % du CA) -8,9 % -9,5 % +0,6 pt 10,0 % EBITDA *



(en m€) 1 302 1 111 +17 % 1 033 (en % du CA) 11,6 % 11,8 % -0,2 pt 10,6 % Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 363 258 +41 % 117 (en % du CA) 3,2 % 2,7 % +0,5 p 1,2 % Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 4 -76 na 2 Coût de l’endettement financier (en m€) -108 -50 +116 % -66 Intérêts minoritaires et autres (en m€) -34 -32 +6 % -30 Résultat net part du Groupe



(en m€) 119 -48 na -130 (en % du CA) 1,1 % -0,5 % +1,6 pt -1,3 % Résultat net de base par action (en €) 0,5 -0,2 na - Tableau des flux de trésorerie S1 2023 S1 2022 Variation S1 2022 retraité* Investissements en immobilisations corporelles (en m€) -456 -307 +49 % -345 Investissements en immobilisations incorporelles (en m€) -480 -350 +37 % -355 Y compris frais de développement immobilisés (en m€) -461 -295 +56 % -298 Variation du besoin en fonds de roulement (en m€) -237 28 na 44 Cash flow libre* (en m€) -156 179 -187 % -4 Structure financière S1 2023 Fin 2022 Variation Fin 2022 retraité* Endettement financier net* (en m€) 4 550 4 002 +548 - Ratio de “leverage” (endettement financier/EBITDA) na 1,76 1,67 na -

* Cf. glossaire financier, page 14.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 juillet 2023. (production mondiale S1 2023 : +11%)

*** Pour une vue exhaustive des dépenses de R&D cf page 9 du communiqué de presse.

18,8 milliards d’euros de prises de commandes à un niveau de profitabilité significativement supérieur à celui de l’objectif du plan stratégique Move Up et à celui de 2022

Au 1er semestre 2023, Valeo affiche une excellente dynamique commerciale avec des prises de commandes(2) qui atteignent 18,8 milliards d’euros, soit 2 fois le chiffre d’affaires première monte.

Ces prises de commandes affichent un niveau de profitabilité significativement supérieur à celui enregistré en 2022 (lui-même en amélioration par rapport à la même période en 2021), et à l’objectif de marge opérationnelle du plan Move Up, ouvrant ainsi la voie à l’accélération de notre croissance et la continuation de l’amélioration de nos marges au delà de 2025.

Dans le domaine de l’ADAS, la dynamique commerciale est excellente avec des prises de commandes qui représentent plus de la moitié des commandes enregistrées par le Groupe, dont plusieurs particulièrement stratégiques :

Grâce à la nouvelle architecture électrique et électronique plus centralisée des véhicules (Software Defined Vehicle - SDV), la taille des nouvelles commandes dans le domaine de l’ADAS est en nette augmentation ;

Depuis 2022, Valeo a enregistré 5 nouvelles commandes concernant des unités de calcul haute performance dont 2 nouveaux accords, en 2023, de partenariat majeurs l’un avec Renault, l’autre avec un constructeur nord-américain ;

L’accord avec Renault a été établi dans le cadre de l’écosystème tech auquel participent également Google (Software) et Qualcomm (Hardware) sur le développement de l’architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules. Dans le cadre de ce partenariat, Valeo fournira des composants électriques et électroniques essentiels du SDV, notamment le HPC (High-Performance Computing Unit ou domaine contrôleur), mais également les contrôleurs de zone, des modules de distribution électriques, des composants ADAS dont des capteurs à ultrasons et des driving et parking cameras. Des ingénieurs de Valeo travailleront près des sites de Renault et collaboreront étroitement avec les équipes de Renault Software Factory sur le développement logiciel. Valeo fournira enfin des logiciels applicatifs embarqués, comme l’assistance au parking ;

Stellantis, mais également un constructeur asiatique et une société américaine de robotaxi ont adopté la 3ème génération du LiDAR Valeo (LiDAR Valeo Scala 3) dont les spécificités techniques en termes de résolution et de champ de vision permettent d’atteindre un niveau élevé d’autonomie (niveau 3). Le montant total des commandes pour le LiDAR Valeo Scala 3 s’élèvent à ce jour à 1 milliard d’euros.

Dans le domaine de l’électrification, les prises de commandes du Pôle Systèmes de Propulsion destinées au véhicule électrifié haute tension s’élèvent à 5 milliards d’euros :

Les commandes portent sur des clients existants mais aussi de nouveaux clients ;

Ces commandes concernent des chaînes de traction complètes ou leurs composants (moteur électrique, onduleur, réducteur, chargeur embarqué et DCDC) et incluent les nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium (SiC) ;

Au travers de ces nouvelles commandes, Valeo affiche son ambition d’accompagner l’électrification de ses clients en Europe, en Chine et nouvellement en Amérique du Nord.





Au 1er semestre 2023, chiffre d’affaires de 11 212 millions d’euros, en hausse de 19 % porté par l’accélération dans l’ADAS et l’électrification

Au 1er semestre 2023, la production automobile est en hausse de 11 %(3) par rapport à la même période en 2022. Elle bénéficie d’un effet de base favorable (faible niveau de production au 1er semestre 2022 suite (i) aux tensions dans la chaîne d’approvisionnement en composants électroniques, (ii) à la crise russo-ukrainienne et (iii) aux mesures de confinement en Chine) et du faible niveau des stocks de véhicules neufs.

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA S1 2023 S1 2023 S1 2022 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* S1 2022 retraité Var. à pcc retraitée** Première monte 85 % 9 544 7 813 +22 % -2 % +10 % +14 % 8 170 +19 % Remplacement 10 % 1 167 1 140 +2 % -4 % +2 % +5 % 1 153 +5 % Divers 5 % 501 466 +8 % -2 % +6 % +3 % 466 +8 % Total 100 % 11 212 9 419 +19 % -2 % +9 % +13 % 9 789 +17 %

* A périmètre et taux de change constant (4).

**cf. glossaire financier, page 14

Le chiffre d’affaires total du 1er semestre, de 11 212 millions d’euros, est en hausse de 19 % par rapport à la même période en 2022.

Les variations des taux de change ont un impact négatif de 2 % en raison principalement, de l’appréciation de l’euro face au yuan et au yen.

Les changements de périmètre ont un impact positif de 9 %. Ils résultent essentiellement de l’intégration, à compter du 1er juillet 2022, de l’activité propulsion électrique haute tension au sein du Pôle Systèmes de Propulsion. Cette dernière totalise un chiffre d’affaires de 847 millions d’euros au 1er semestre 2023, en hausse de 118 % par rapport à la même période en 2022.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de 13 %. En base retraitée(4), le chiffre d’affaires affiche une croissance organique de 17 % par rapport à la même période en 2022 (+23 % au 2ème trimestre).

Le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 14 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant (i) de la reprise de la production automobile mondiale, (ii) d’une hausse du contenu par véhicule notamment dans le domaine de l’ADAS (chiffre d’affaires première monte en hausse de 26 % à périmètre et taux de change constants) ainsi que (iii) des compensations reçues des clients pour faire face aux conséquences de l’inflation sur nos coûts. En base retraitée(4), le chiffre d’affaires première monte affiche une croissance organique de 19 % (+26 % au 2ème trimestre), soutenu par la croissance de l’activité électrique propulsion haute tension (+ 108 % sur la période).

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 5 % à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile, de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de Valeo vers des produits à valeur ajoutée (kit de transmission) et de l’impact des hausses de prix. En base retraitée(4), le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement affiche une croissance organique de 5 % par rapport à la même période en 2022.

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en hausse de 3 % à périmètre et taux de change constants.

Au 1er semestre 2023, surperformance de la production automobile mondiale de 8 points en base retraitée

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros) En % du CA S1 2023 S1 2022 Var. à pcc * Perf. ** Perf. base retraitée(5) Europe et Afrique 49 % 4 752 3 548 +16 % 0 pt +11 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 30 % 2 824 2 485 +15 % +6 pts +4 pts dont Asie hors Chine 16 % 1 530 1 301 +21 % +9 pts +12 pts dont Chine 14 % 1 294 1 184 +8 % +1 pt -5 pts Amérique du Nord 19 % 1 784 1 614 +10 % -2 pts -2 pts Amérique du Sud 2 % 184 166 +10 % 0 pt 0 pt Total 100 % 9 544 7 813 +14 % +3 pts +8 pts

* A périmètre et taux de change constant (5).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 juillet 2023.

***Chiffre d’affaires première monte par région de destination

Au 1er semestre 2023, la surperformance est de 8 points (+10 points au 2ème trimestre) y compris l’effet périmètre lié à l’intégration de l’activité Propulsion électrique haute tension (base retraitée(5)) :

en Europe et Afrique , la surperformance est de 11 points en base retraitée, soutenue par la croissance des Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (forte croissance de l’ADAS en particulier dans le domaine de la caméra frontale), Systèmes de Propulsion en base retraitée (5) grâce à l’accélération de l’activité propulsion électrique haute tension et Systèmes Thermiques notamment dans le domaine des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, pompe à chaleur, etc) ;

, la surperformance est de 11 points en base retraitée, soutenue par la croissance des Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (forte croissance de l’ADAS en particulier dans le domaine de la caméra frontale), Systèmes de Propulsion en base retraitée grâce à l’accélération de l’activité propulsion électrique haute tension et Systèmes Thermiques notamment dans le domaine des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, pompe à chaleur, etc) ; en Asie , la surperformance est de 4 points en base retraitée (5) : en Asie hors Chine, Valeo surperforme de 12 points (base retraitée) la production automobile grâce à la bonne dynamique des Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite, Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité au Japon, pays dans lequel le Groupe affiche une surperformance de 12 points (base retraitée) ; en Chine, le Groupe enregistre une sous performance (-5 points) due à un mix client défavorable. Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite, quant à lui, affiche une forte croissance de son activité caméras. Le Groupe met en œuvre un plan visant à repositionner sur les semestres à venir son portefeuille clients sur les acteurs offrant les meilleures perspectives de croissance ;

, la surperformance est de 4 points en base retraitée : en Amérique du Nord , le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, sous performe la production automobile de 2 points compte tenu (i) d’un mix véhicule temporairement défavorable sur certaines plateformes clés de clients nord-américains du Pôle Systèmes de Visibilité, et (ii) de l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant du Pôle Systèmes Thermiques ; à l’inverse, le Groupe bénéficie de la montée en puissance de nombreux projets dans le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (forte croissance de l’ADAS en particulier dans le domaine de la caméra frontale) ;

, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, sous performe la production automobile de 2 points compte tenu (i) d’un mix véhicule temporairement défavorable sur certaines plateformes clés de clients nord-américains du Pôle Systèmes de Visibilité, et (ii) de l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant du Pôle Systèmes Thermiques ; à l’inverse, le Groupe bénéficie de la montée en puissance de nombreux projets dans le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (forte croissance de l’ADAS en particulier dans le domaine de la caméra frontale) ; en Amérique du Sud, le Groupe affiche une performance en ligne avec celle de la production automobile.

Information sectorielle

Au 1er semestre 2023, accélération des activités ADAS et électrique propulsion

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** S1 2022 retraité(5) Var. CA OEM retraitée * Perf. ** base retraitée Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 2 331 1 958 +19 % +20 % +9 pts 1 958 +20 % +9 pts Systèmes de Propulsion 3 571 2 549 +40 % +14 % +3 pts 2 919 +29 % +18 pts Systèmes Thermiques 2 384 2 171 +10 % +14 % +3 pts 2 171 +14 % +3 pts Systèmes de Visibilité 2 816 2 639 +7 % +11 % 0 pt 2 639 +11 % 0 pt Autres 110 102 +8 % -16 % -27 pts 102 -1 % 0 pt Groupe 11 212 9 419 +19 % +14 % +3 pts 9 789 +19 % +8 pts

*A périmètre et taux de change constants(6).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 juillet 2023.(production mondiale S1 2023 : +11%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

Au cours du 1er semestre, tous les Pôles d’activité ont engagé des négociations auprès des clients, dans le but d’obtenir des compensations des effets de l’inflation, en particulier sur les salaires, le prix des composants électroniques et l’énergie. A ce stade, la majeure partie des négociations ont abouti à l’exception de quelques clients pour lesquels Valeo se fixe pour objectif d’arriver à un accord au second semestre.

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une surperformance de 9 points, grâce à la forte croissance, dans les principales régions de production (Europe, Amérique du Nord et Chine), de son activité ADAS, en particulier la caméra frontale, confortant ainsi sa position de leader mondial. Les activités ADAS et Réinvention de la vie à bord enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants de respectivement 26 % et 10 % sur la période.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une surperformance de 18 points en base retraitée (3 points publiés), après prise en compte de l’activité électrique haute tension dont le chiffre d’affaires première monte croît de 108 % sur la période.

Le Pôle Systèmes Thermiques enregistre une surperformance de 3 points. En Europe, l’activité du Pôle est soutenue par la montée en puissance de certaines plateformes dédiées à la fabrication de véhicules électrifiés haute tension (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, pompe à chaleur, etc) en dépit de volumes de production revus à la baisse par certains clients. En Chine, il subit l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant.

Le Pôle Systèmes de Visibilité enregistre une performance en ligne avec celle de la production automobile. Comme attendu, cette performance a commencé à s’améliorer au second trimestre (+2 points) grâce à la mise en production, notamment en Europe, de projets dans le domaine de l’éclairage et grâce à l’amélioration de son mix produit liée à la normalisation de l’approvisionnement en composants.

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) S1 2023 S1 2022 S1 2022 retraité** Variation retraitée Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite



343 300 300 +14 % 14,7 % 15,3 % 15,3 % -0,6 pt Systèmes de Propulsion



411 287 209 +97 % 11,5 % 11,3 % 7,1 % +4,4 pts Systèmes Thermiques



158 162 162 -2 % 6,6 % 7,5 % 7,5 % -0,9 pt Systèmes de Visibilité



372 328 328 +13 % 13,2 % 12,4 % 12,4 % +0,8 pt Autres * 18 34 34 -47 % Groupe



1 302 1 111 1 033 +26 % 11,6 % 11,8 % 10,6 % +1,0 pt

* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

** Cf. glossaire financier, page 14.

Tous les Pôles d’activité voient leur profitabilité affectée par l’ampleur de l'inflation (salaires, composants électroniques et énergie). Ils négocient des ajustements de prix. A ce stade, la majeure partie des négociations ont abouti à l’exception de quelques clients pour lesquels Valeo se fixe pour objectif d’arriver à un accord au second semestre.

Conformément au plan stratégique Move Up, le Pôle Système de Confort et d’Aide à la Conduite tire parti de ses technologies de pointe dans le domaine de l’ADAS qui connaissent actuellement une période de forte croissance et de l’augmentation du taux de pénétration de ses nouvelles solutions d’aide à la conduite. Dans ce contexte, le Pôle affiche une marge d’EBITDA de 14,7 % soutenue par les activités ADAS et Réinvention de la vie à bord dont la profitabilité s’élève à respectivement 16,6% et 10,8%.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une marge d’EBITDA de 11,5 % en avance sur la trajectoire de redressement dessinée dans le cadre du Plan stratégique Move Up dans lequel le Groupe s’était fixé pour objectif de voir le Pôle Systèmes de Propulsion atteindre une marge d’EBITDA de 11 % en 2025.

La marge du Pôle Systèmes Thermiques s’élève à 6,6 %. Le Pôle a engagé un plan de redressement qui permettra d’atteindre une marge d’EBITDA d’environ 2 points supplémentaires au second semestre par rapport au 1er semestre. Ce plan comprend (i) la finalisation des négociations clients et (ii) la réduction des coûts issus des multiples démarrages de production intervenus au 1er semestre dans l’activité module face avant.

Le Pôle Systèmes de Visibilité affiche une progression de ses marges (marge d’EBITDA de 13,2 % en hausse de 0,8 point) grâce, en particulier, à la bonne dynamique de son activité seconde monte.

Marges d’EBITDA et d’EBIT de respectivement 11,6 % et 3,2 %, en hausse respectivement de 100 bps et 200 bps par rapport au 1er semestre 2022 retraité

Dans un contexte marqué par des volumes de production inférieurs à leurs niveaux d’avant crise dans les 2 principales régions du Groupe (Europe et Amérique du Nord) et par l’augmentation des salaires, du prix des composants électroniques et de l’énergie, les marges d’EBITDA et d’EBIT s’établissent à respectivement 11,6 % et 3,2 % du chiffre d’affaires.

S1 2023 S1 2022 Variation S1 2022 retraité* Chiffre d’affaires (en m€) 11 212 9 419 +19 % 9 789 EBITDA *



(en m€) 1 302 1 111 +17 % 1 033 (en % du CA) 11,6 % 11,8 % -0,2 pt 10,6 % Marge opérationnelle **



(en m€) 363 258 +41 % 117 (en % du CA) 3,2 % 2,7 % +0,5 pt 1,2 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 119 -48 -348 % -130 (en % du CA) 1,1 % -0,5 % +1,6 pt -1,3 %

* Cf. glossaire financier, page 14.

** Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L’EBITDA(7) s’établit à 1 302 millions d’euros soit 11,6 % du chiffre d’affaires, en amélioration de 100 points de base par rapport à la même période retraitée.

La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à 363 millions d’euros, soit 3,2 % du chiffre d’affaires en hausse de 200 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée.

Cette hausse s’analyse de la manière suivante :

+1,1 point, résultat (i) de l’amélioration de l’efficience des opérations, (ii) des négociations visant à récupérer l’impact de l’inflation et, (iii) de l’effet de la hausse du chiffre d’affaires sur la marge





opérationnelle ;

+1,1 point lié à la baisse des frais de Recherche & Développement ;

-0,2 point lié aux coûts issus des multiples démarrages de production intervenus au 1er semestre dans l’activité module face avant du Pôle Systèmes Thermiques.

Recherche et développement

S1 2023 S1 2022 Variation S1 2022 retraité Chiffre d’affaires (en m€) 11 212 9 419 +19 % 9 789 Frais de Recherche et Développement bruts



(en m€) -1 245 -959 +30 % -1 042 (en % du CA) -11,1 % -10,2 % -0,9 pt -10,6 % Frais de développement immobilisés



(en m€) 461 295 +56 % 299 (en % du CA) 4,1 % 3,1 % +1,0 pt 3,1 % Dotations aux amortissements, nettes de l’impact des subventions, et pertes de valeurs *



(en m€) -272 -292 -7 % -302 (en % du CA) -2,4 % -3,1 % +0,7 pt -3,1 % Subventions et autres produits (en m€) 56 63 -11 % 61 Frais de Recherche et Développement



(en m€) -1 000 -893 +12 % -984 (en % du CA) -8,9 % -9,5 % +0,6 pt 10,0 % Ventes R&D (contributions reçues des clients) (en m€) 268 224 +20 % 238 Frais de R&D nets



(en m€) -732 -669 +9 % -746 (en % du CA) -6,5 % -7,1 % +0,6 pt -7,6 %

* Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

Au 1er semestre 2023, le Groupe a poursuivi ses efforts en matière de Recherche et Développement pour répondre aux prises de commandes récentes et à une stratégie axée sur des produits technologiques innovants. Les frais de R&D bruts représentent 11,1 % du chiffre d’affaires (en hausse de 0,5 point par rapport à 2022 retraité) en ligne avec la dynamique commerciale et projet du Groupe.

L'impact IFRS (qui représente la différence entre les frais de développement immobilisés et les dotations aux amortissements nettes de l’impact des subventions, et pertes de valeurs) s’établit à 1,7 % du chiffre d’affaires en hausse de 1,8 point par rapport à la même période en 2022 retraité. Cette augmentation résulte de :

la hausse de la capitalisation à hauteur de 1 point, résultat de l'augmentation sur la période, des prises de commandes dont la profitabilité est en amélioration significative,

la baisse des amortissements à hauteur de 0,7 point en base retraitée.

Les frais de R&D au compte de résultat représentent 8,9 % du chiffre d’affaires contre 10,0 % à la même période en 2022 retraitée.

Les frais de R&D nets (après prise en compte des contributions perçues des clients pour un montant de 732 millions d’euros contre 746 millions d’euros sur la même période en 2022 retraitée) s’établissent à 6,5 % du chiffre d’affaires conforme au plan de marche du Plan Stratégique Move Up dont l’objectif est d’atteindre environ 6,5 % du chiffre d’affaires en 2025.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 4 millions d’euros.

Le résultat opérationnel s’élève à 349 millions d’euros. Il tient compte des autres produits et charges pour un montant global de -18 millions d’euros soit -0,2 % du chiffre d’affaires.

Le refinancement de la dette de Valeo, dans un contexte de forte hausse des taux d’intérêt, conduit à une augmentation du coût de la dette qui s’élève à 108 millions d’euros sur la période. Les autres éléments financiers représentent une charge de 24 millions d’euros

Le taux effectif d’impôt est de 30 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 119 millions d’euros, soit 1,1 % du chiffre d’affaires après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de 34 millions d’euros. Il est en amélioration de 240 points de base par rapport à la même période retraitée.

La rentabilité des capitaux employés (ROCE(8)) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA(8)) s’établissent respectivement à 15 % et 9 %.

Décalage de paiement pour un montant de 260 millions d’euros afférent aux négociations clients enregistrées au 1er semestre et encaissées au début du 3ème trimestre, conduisant à un cash flow libre de -156 millions d’euros au 30 juin.

(En millions d’euros) S1 2023 S1 2022 S1 2022 retraité(9) EBITDA (9) 1 302 1 111 1 033 Investissement en immobilisations corporelles -456 -350 -345 Investissement en immobilisations incorporelles -480 -307 -355 Y compris frais de développement immobilisés -461 -295 -298 Variation du besoin en fonds de roulement -237 28 44 Impôts -97 -139 -144 Autres * -188 -164 -237 Cash flow libre (9) -156 179 -4 Frais financiers nets -119 -64 -67 Dividendes -114 -119 -119 Autres éléments financiers -18 -216 -216 Cash flow net (9) -407 -220 -406

* Dont remboursements du principal locatif nets (impact IFRS 16) + coûts sociaux et de restructuration + engagements de retraite pour un montant total de 118m€ au 1er semestre 2023 (90m€ au 1er semestre 2022 retraité)

Au premier semestre 2023, le Groupe a consommé un cash flow libre de 156 millions d’euros, principalement du fait de :

la contribution de l’EBITDA ( 9 ) à hauteur de 1 302 millions d’euros, en hausse de 269 millions d’euros par rapport à la même période en base retraitée ;

à hauteur de 1 302 millions d’euros, en hausse de 269 millions d’euros par rapport à la même période en base retraitée ; flux d’investissements en immobilisations corporelles de 456 millions d’euros et de flux d’investissements en immobilisations incorporelles de 480 millions d’euros (dont 461 millions d’euros au titre des frais de développement immobilisés) dans un contexte de forte croissance du chiffre d’affaires ;

la hausse court terme du besoin en fond de roulement à hauteur de 237 millions d’euros qui s’explique en particulier par un décalage paiement afférent aux négociations clients enregistrées au 1er semestre et encaissées au 3 ème trimestre ;

trimestre ; décaissements au titre des impôts pour un montant de 97 millions d’euros.

Le cash flow net(9) est négatif à hauteur de 407 millions d’euros, tenant compte principalement de :

119 millions d’euros d’intérêts financiers nets ;

92 millions d’euros de dividendes versés aux actionnaires de Valeo et de 22 millions d’euros au titre des dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe.

Allocation du capital visant à la réduction de l’endettement financier net (10)

L’endettement financier net s’établit ainsi à 4 550 millions d’euros au 30 juin 2023 alors qu’il était de 4 milliards d’euros au 31 décembre 2022.

Au 30 juin 2023, le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA 12 mois glissants) s’établit à 1,76 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de « gearing » (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) à 127% des capitaux propres.

Valeo dispose d’une structure financière saine :

Le 11 janvier 2023, Valeo a procédé au remboursement de l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros, qui avait été émis en 2017 dans le cadre du programme de financement à moyen et long terme Euro Medium Term Note ;

Le 11 avril 2023, le Groupe a également procédé au remboursement des tranches 1 et 2 du Schuldschein (placement privé de droit allemand) émis en 2019 pour un montant nominal respectif de 115 millions d'euros et 221 millions d'euros ;

Au 30 juin 2023 : le programme de financement Euro Medium Term Note (EMTN) à moyen et à long terme d'un montant maximum de 5 milliards d'euros, est utilisé à hauteur de 3,35 milliards d’euros, en diminution de 500 millions d’euros par rapport à la situation de fin d’année 2022 ; l’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 3,0 ans (stable par rapport au 31 décembre 2022) ; Valeo dispose d’une trésorerie disponible de 1,7 milliards d’euros, de lignes de crédits non tirées d’un montant total de 1,7 milliards d’euros et d’un financement relais à une émission obligataire (bridge-to-bond) sous forme de lignes de crédit non tirées, pour un montant de 650 millions d’euros avec une maturité de 12 mois (à compter du mois de juillet 2022) assorti de deux options d’extension de 6 mois à la « main » de Valeo. La première option d'extension de six mois supplémentaires a été activée en juin 2023, reportant la maturité de ces lignes à janvier 2024.



Programme de cessions d’actifs non stratégiques

Au cours de la présentation de son Plan stratégique Move Up, Valeo s’est fixé pour objectif de réaliser des cessions d’actifs non stratégiques pour une valeur d’environ 500 millions d’euros.

Au 30 juin 2023, au titre de ce programme de cessions d’actifs non stratégiques :

plusieurs cessions ont été signées ou conclues pour une valeur totale d’environ 80 millions d’euros ;

plusieurs cessions font, actuellement, l’objet de discussions avancées pour une valeur totale d’environ 120 millions d’euros ;

d’autres projets de cessions d’actifs pour une valeur totale d’environ 300 millions d’euros ont été engagés.





L’objectif du Groupe est de signer l’ensemble de ces cessions d’ici la fin de l’année

Continuation de l’amélioration de la marge opérationnelle au second semestre en ligne avec les attentes, objectifs annuels réaffirmés

2022 2022 retraité* Guidance 2023** Plan Move Up 2025 Chiffre d’affaires en milliards d’euros 20,0 20,4 22,0 - 23,0 ~ 27,5 EBITDA en % du chiffre d'affaires 12,0 % 11,4 % 11,5 % - 12,3 % ~ 14,5% Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 3,2 % 2,4 % 3,2 % - 4,0 % ~ 6,5% Cash flow libre 388 m€ 205 m€ > 320 m€ ~ 0,8 - 1 md €

* Les données 2022 ont été retraités pour tenir compte de l’intégration de l’activité haute tension (anciennement Valeo Siemens eAutomotive) au sein du Pôle Systèmes de Propulsion à compter du 1er janvier 2022

** Basée sur les estimations de S&P Global Mobility publiée le 14 juillet 2023

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 : 26 octobre 2023

Faits marquants

ESG

Le 31 mars, Valeo a annoncé avoir mis à disposition le Document d’enregistrement universel 2022. Cliquer ici

Le 24 mai, Assemblée générale 2023 de Valeo. Cliquer ici

Partenariat industriel

Le 4 janvier, NTT Data, Valeo et Embotech ont annoncé la formation d’un consortium pour fournir des solutions de stationnement automatique. Cliquer ici

Le 14 février, BMW et Valeo ont annoncé avoir engagé une coopération stratégique pour développer une nouvelle génération de technologies de stationnement automatisé de niveau 4. Cliquer ici

Le 17 mai, ZutaCore et Valeo présentent leur nouvelle solution pour le refroidissement de data centers au Dell Technologies World 2023. Cliquer ici

Le 23 mai, Renault Group et Valeo ont annoncé avoir signé un partenariat dans le développement du Software Defined Vehicle. Cliquer ici

Le 29 mai, Valeo et DiDi Autonomous Driving ont annoncé avoir signé un accord de coopération stratégique et d’investissement pour développer conjointement des solutions de sécurité pour les robotaxis. Cliquer ici

Le 14 juin, Lors du salon VivaTech 2023, Valeo et Equans ont signé un partenariat pour répondre aux défis des villes. Cliquer ici

Produits, technologies et brevets

Le 3 janvier, Valeo a annoncé sa participation, entre le 3 et le 8 janvier 2023, au CES (Consumer Electronics Show) 2023 à Las Vegas. Cliquer ici

Le 12 janvier, Valeo a annoncé sa participation, entre le 12 et le 15 janvier 2023, à la 16ème édition de l’Auto Expo 2023 Components à Pragati Maidan à New Delhi, en Inde. Cliquer ici

Le 7 mars, Valeo a célébré ses 100 ans d'existence : 100 ans d’innovation, avec l’ambition constante de rendre la mobilité toujours plus simple, plus sûre et plus durable. Cliquer ici

Le 20 mars, Valeo a annoncé sa participation, entre le 22 et le 25 mars 2023, au salon du vélo de Taipei à Taiwan (Taipei Cycle Show 2023). Cliquer ici

Le 23 mars, Valeo a reçu un prix de l'Innovation dans la catégorie "amélioration des infrastructures et des véhicules" décerné par la Sécurité routière pour ses nouveaux balais d'essuie-glace en silicone EverguardTM. Cliquer ici

Le 27 mars, Valeo a annoncé avoir été désigné fournisseur de l’année dans la catégorie « Systèmes Avancés d’Aide à la Conduite (ADAS) » par General Motors lors d’une cérémonie qui s'est tenue le 23 mars 2023. Cliquer ici

Le 28 mars, Valeo a annoncé s’être classé en tête des déposants français de brevets auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) avec 588 demandes de brevet déposées en 2022. Cliquer ici

Le 30 mars, Valeo a annoncé la signature de deux nouveaux contrats majeurs pour son LiDAR de 3ème génération. Cliquer ici

Le 11 avril, Valeo a annoncé sa première participation, du 12 au 14 avril 2023, au salon Laval Virtual durant lequel il a présenté ses innovations dans le domaine, tant pour accélérer la conception des solutions que pour des applications à bord des véhicules. Cliquer ici

Le 14 avril, Valeo a annoncé sa participation au salon Auto Shanghai 2023 durant lequel il a présenté ses dernières technologies pour une mobilité plus intelligente, plus sûre et plus durable. Cliquer ici

Le 21 avril, Valeo a annoncé sa participation, entre les 25 et 27 avril 2023 et pour la 3ème année consécutive, à JEC World, salon dédié aux composites. Cliquer ici

Le 4 mai, lors du Car Symposium 2023 (3-4 mai 2023) à Bochum (Allemagne), les principaux acteurs du marché ont échangé autour des tendances clés de l'industrie automobile. Christophe Périllat, directeur général de Valeo, était invité à s’exprimer sur les « prochaines étapes vers la voiture verte ». Cliquer ici

Le 11 mai, Valeo a été récompensé par trois clients majeurs pour ses activités après-vente. Cliquer ici

Le 16 mai, la technologie LiDAR de Valeo a reçu deux nouvelles récompenses. Cliquer ici

Le 8 juin, Valeo a présenté au salon SIA Powertrain, qui s’est tenu les 14 et 15 juin à Paris, ses solutions pour une mobilité plus verte, plus sûre et accessible à tous. Cliquer ici

Le 15 juin, Valeo a annoncé sa présence au salon Eurobike 2023 qui s’est tenu entre les 21 et 25 juin 2023 à Francfort. Cliquer ici

Le 21 juin, Valeo a été récompensé par Auto Plus pour Ineez, une solution de recharge électrique simple et adaptée à chaque usage. Cliquer ici

Le 22 juin, Valeo a annoncé sa présence au Salon Rematec, le premier salon mondial du remanufacturing pour les professionnels de l’industrie, qui s’est tenu du 27 au 29 juin à Amsterdam. Cliquer ici

Le 29 juin, Valeo a annoncé le lancement de Canopy, le premier essuie-glace conçu pour réduire les émissions de CO 2 . Cliquer ici

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés (à l’exception de Valeo Siemens eAutomotive, dont les commandes sont intégrées à 100 %) par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

Données retraitées : les chiffres du 1er semestre 2022 sont retraités comme si l’activité électrique haute tension (anciennement Valeo Siemens eAutomotive) avait été intégrée dans les comptes du Groupe au 1er janvier 2022. Ainsi, pour le calcul des variations de chiffre d’affaires en base retraitée, les chiffres du 1er semestre 2022 sont retraités comme si l’activité électrique haute tension avait été intégrée dans les comptes du Groupe au 1er janvier 2022.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Annexes

Informations relatives au 2 ème trimestre

Chiffre d’affaires par type

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA T2 2023 T2 2023 T2 2022 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* T2 2022 retraité Var. à pcc* retraitée Première monte 86 % 4 907 3 881 +26 % -4 % +11 % +19 % 4 038 +26 % Remplacement 10 % 552 561 -2 % -6 % +2 % +3 % 567 +4 % Divers 4 % 271 224 +21 % -3 % +10 % +15 % 225 +22 % Total 100 % 5 730 4 666 +23 % -4 % +10 % +17 % 4 830 +23 %

* A périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros) En % du CA T2 2023 T2 2022 Var. à pcc * Perf. ** Perf. base retraitée Europe et Afrique 50 % 2 459 1 781 +17 % +3 pts +20 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 29 % 1 415 1 184 +25 % +8 pts +4 pts dont Asie hors Chine 15 % 753 638 +24 % +10 pts +12 pts dont Chine 13 % 662 546 +27 % +7 pts -4 pts Amérique du Nord 19 % 937 824 +16 % +1 pt +1 pt Amérique du Sud 2 % 96 92 +7 % 0 pt 0 pt Total 100 % 4 907 3 881 19 % +3 pts +10 pts

* A périmètre et taux de change constant .

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 juillet 2023.

*** Par région de destination

Chiffre d’affaires par Pôle d'activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) T2 2023 T2 2022 Var. CA Var. CA OEM* Perf. ** T2 2022 retraité Var. CA OEM retraitée * Perf.** base retraitée Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 1 172 983 +19 % +24 % +8 pts 983 +24 % +8 pts Systèmes de Propulsion 1 830 1 238 +48 % +19 % +3 pts 1 402 +42 % +26 pts Systèmes Thermiques 1 239 1 092 +13 % +21 % +5 pts 1 092 +21 % +5 pts Systèmes de Visibilité 1 440 1 283 +12 % +18 % +2 pts 1 283 +18 % +2 pts Autres 49 70 -30 % -24 % +40 pts 70 -24 % +40 pts Groupe 5 730 4 666 +23 % +19 % +3 pts 4 830 +26 % +10 pts

* A périmètre et taux de change constants..

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 juillet 2023. (production mondiale T2 2023 : +16%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

Informations relatives au 1er semestre 2023

Chiffre d’affaires première monte réparti par client

Clients S1 2023 S1 2022 Allemands 33 % 30 % Asiatiques 31 % 31 % Américains 17 % 19 % Français 13 % 14 % Autres 6 % 6 % Total 100 % 100 %

Chiffre d’affaires première monte réparti par zone géographique

Régions de production S1 2023 S1 2022 Europe de l’Ouest 31 % 31 % Europe de l’Est + Afrique 18 % 15 % Chine 16 % 16 % Asie hors Chine 15 % 16 % États-Unis et Canada 7 % 8 % Mexique 11 % 12 % Amérique du Sud 2 % 2 % Total 100 % 100 % Asie et pays émergents 62 % 61 %

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19, les risques liés à l'approvisionnement du Groupe en composants électroniques et l’évolution du prix des matières premières, les risques liés au conflit russo-ukrainien, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2022 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 30 mars 2023 (sous le numéro D.23-0200).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe. Valeo est la société française ayant déposé le plus de brevets dans le monde selon le dernier classement de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), publié en juin 2022.

Valeo en chiffres : 20 milliards d’euros de CA en 2022 ; 109 900 collaborateurs au 31 décembre 2022 ; 29 pays, 183 sites de production, 21 centres de recherche, 44 centres de développement, 18 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

