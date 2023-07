English French Italian

EssilorLuxottica et Kodak annoncent

la signature d'un accord mondial de licence perpétuelle

Charenton-le-Pont, France et Rochester, New York (27 juillet 2023) – EssilorLuxottica et Eastman Kodak Company ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mondial de licence perpétuelle, octroyant à EssilorLuxottica les droits d'utilisation exclusifs des marques déposées de Kodak pour les produits et services liés aux activités d'EssilorLuxottica.

À compter du 1er janvier 2024, EssilorLuxottica ajoutera définitivement à son portefeuille l'une des marques les plus connues et appréciées au monde et poursuivra le développement de la marque Kodak sur l'ensemble des catégories de produits d'EssilorLuxottica.

Ce nouvel engagement constitue une évolution de l'accord de licence pluriannuel actuellement en cours avec Kodak. Selon les termes de cet accord, EssilorLuxottica continuera de développer, de produire et de distribuer des produits et des services d'optique sous la marque Kodak et ce, pour une durée illimitée.

« Kodak est une marque emblématique, riche d'innovations, et qui bénéfice de la confiance de dizaines de millions de consommateurs à travers le monde. Nous sommes ravis que cette marque très importante rejoigne notre portefeuille de manière permanente. Nous pourrons exploiter nos capacités d'innovation et notre réseau de distribution pour créer de nouvelles opportunités, pour la marque comme pour les clients. Les accords à long terme comme celui-ci sont un socle pour la croissance future de notre Groupe », a déclaré Paul du Saillant, Directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

« Nous nous félicitons de cette opportunité d'étendre notre accord de licence de marque avec un leader du secteur de la santé visuelle tel qu'EssilorLuxottica. La marque Kodak est entre de bonnes mains, en compagnie des autres marques réputées du portefeuille d'EssilorLuxottica », a déclaré le PDG de Kodak, Jim Continenza. « Cet accord est parfait pour Kodak. Nous partageons l'engagement d'EssilorLuxottica à répondre à l'évolution des besoins des clients à travers l'innovation, et nous nous réjouissons à la perspective d'un partenariat long et fructueux. »

A propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut, Lenscrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus d’information : www.essilorluxottica.com

A propos de Kodak

Kodak (NYSE: KODK) est un fabricant mondial de premier plan, spécialisé dans l’impression commerciale et les matériaux et la chimie avancée. Avec 79 000 brevets internationaux et plus de 130 ans de R&D, nous croyons au pouvoir de la technologie et de la science pour améliorer ce que le monde voit et crée. Nos produits innovants et primés, combinés à notre approche centrée sur le client, fait de nous le partenaire de choix pour nos clients dans le monde. Kodak est engagé en faveur de l’environnement, notamment en se positionnant comme pionnier du développement de solutions durables. Pour plus d’information sur Kodak, kodak.com, ou suivez l’entreprise sur Twitter @Kodak ou LinkedIn.





