EssilorLuxottica e Kodak annunciano

un accordo di licenza perpetua per l’utilizzo globale del marchio

Charenton-le-Pont, Francia e Rochester, New York (27 luglio 2023) – EssilorLuxottica e Eastman Kodak Company annunciano di aver firmato un accordo di licenza globale e perpetua che garantirà a EssilorLuxottica l’utilizzo in esclusiva del brand Kodak per i prodotti e i servizi relativi al business di EssilorLuxottica.

Dal primo gennaio 2024 e a tempo indeterminato, EssilorLuxottica arricchirà il suo portfolio con uno dei marchi più noti e riconosciuti a livello globale e svilupperà ulteriormente il brand Kodak in tutte le proprie categorie di prodotto.

Si tratta di un’evoluzione dell’attuale accordo di licenza pluriennale con Kodak. L’accordo prevede che EssilorLuxottica continuerà a sviluppare, produrre e distribuire prodotti e servizi per la cura della vista a marchio Kodak a tempo indeterminato.

“Kodak è un marchio iconico con una forte attitudine verso l’innovazione ed è apprezzato da decine di milioni di consumatori in tutto il mondo. Siamo felici che entri a far parte in modo permanente del nostro portafoglio con l’obiettivo di creare nuove opportunità per il marchio e i consumatori grazie alla nostra capacità di innovazione e alla rete distributiva. Accordi a lungo termine come questo supporteranno la crescita della nostra azienda negli anni a venire”, ha detto Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“Siamo entusiasti dell'opportunità di ampliare il nostro accordo di licenza del marchio con un leader del settore della cura della vista come EssilorLuxottica. Sappiamo che Kodak è in buone mani insieme agli altri prestigiosi marchi del portafoglio di EssilorLuxottica”, ha dichiarato Jim Continenza, Presidente Esecutivo e CEO di Kodak. “Questo accordo è perfetto per Kodak. Condividiamo con EssilorLuxottica l'impegno nel dare risposta, attraverso l'innovazione, alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori e ci auguriamo una lunga e proficua collaborazione”.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 190.000 dipendenti, nel 2022 EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati di 24,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg:EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com

Kodak

Kodak (NYSE: KODK) è una azienda leader a livello mondiale attiva nella stampa commerciale e nei materiali e prodotti chimici avanzati. Con 79.000 brevetti in tutto il mondo ottenuti in oltre 130 anni di ricerca e sviluppo, crediamo nel potere della tecnologia e della scienza per migliorare ciò che il mondo vede e crea. I nostri prodotti innovativi e pluripremiati, insieme al nostro approccio incentrato sul cliente, ci rendono il partner ideale per i clienti di tutto il mondo. Kodak si impegna a tutelare l'ambiente, con una leadership nel settore dello sviluppo di soluzioni sostenibili. Per ulteriori informazioni su Kodak: kodak.com o seguici su Twitter @Kodak e LinkedIn.

