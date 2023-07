Résultats semestriels 2023

English French

L’Oréal garde le rythme : Croissance très soutenue,

Nouvelle amélioration de la marge d’exploitation

Chiffre d’affaires : 20,57 milliards d’euros, + 13,3 % à données comparables 1 , + 12,0 % en publié

+ 13,3 % à données comparables , + 12,0 % en publié

Toutes les Divisions sont en croissance, avec une progression record des Produits Grand Public et la dynamique toujours remarquable de la Division Beauté Dermatologique

Toutes les Zones géographiques sont en croissance, avec une performance remarquable en Europe, une forte progression aux États-Unis ainsi qu'une nette reprise en Chine continentale au deuxième trimestre

avec une performance remarquable en Europe, une forte progression aux États-Unis ainsi qu’une nette reprise en Chine continentale au deuxième trimestre Croissance équilibrée entre magasins physiques et e-commerce

Croissance importante à la fois en volume et en valeur

Marge d’exploitation à 20,7 %, en augmentation de 30 points de base

Progression du BNPA 2 : + 11,2 % à 6,73 €

+ 11,2 % à 6,73 € Notation ESG de 85 points sur 100 par Standard & Poor’s Global, soulignant la performance de L’Oréal en matière de développement durable

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a indiqué :

« Dans un marché de la beauté plus dynamique que jamais, L’Oréal réalise une performance remarquable au premier semestre et renforce à nouveau son leadership mondial. L’Oréal est en croissance dans toutes les Divisions, toutes les Zones, toutes les catégories et tous les circuits de distribution, ce qui témoigne à nouveau de la pertinence de notre modèle multipolaire équilibré. Grâce au succès de nos innovations et à la désirabilité de nos marques, nous continuons de croître aussi bien en volume qu’en valeur. Notre compte d’exploitation vertueux a permis d’améliorer notre rentabilité tout en augmentant les investissements dans nos marques. Dans le même temps, fidèle à notre double excellence, nous continuons d’investir au service de notre transformation vers un modèle plus durable, créateur de valeur sur le long terme. Dans un environnement économique encore incertain, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, ambitieux pour l’avenir et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »





Par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale du 21 avril 2023, de procéder au cours du second semestre 2023 à des rachats d’actions L’Oréal pour un montant maximum de 500 millions d’euros et un nombre maximal d’actions à acquérir de 2 millions. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées 3.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2023

À données comparables, c’est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d’affaires du groupe L’Oréal ressort à + 13,3 %.

L’effet net de changement de structure est de + 1,1 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 14,4 %.

Les effets monétaires ont eu un impact de - 2,4 %. En extrapolant les cours de change du 30 juin 2023, c’est-à-dire avec 1 € = 1,092 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ - 4,9 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2023.

À données publiées, le chiffre d’affaires du Groupe au 30 juin 2023 atteint 20,57 milliards d’euros, soit une croissance de + 12,0 %.

Chiffre d’affaires par Division et Zone géographique





2e trimestre 2023 1er semestre 2023 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées



Par Division Produits Professionnels 1 170,2 + 7,7 % + 4,2 % 2 313,7 + 7,6 % + 6,9 % Produits Grand Public 3 865,6 + 15,4 % + 10,7 % 7 687,2 + 15,0 % + 13,1 % Luxe 3 558,8 + 8,6 % + 4,4 % 7 288,4 + 7,6 % + 6,1 % Beauté Dermatologique 4 1 599,1 + 27,3 % + 24,5 % 3 284,8 + 29,0 % + 29,5 % Total Groupe 10 193,7 + 13,7 % + 9,5 % 20 574,1 + 13,3 % + 12,0 %



Par Zone géographique Europe 3 163,3 + 20,8 % + 16,6 % 6 491,0 + 18,2 % + 16,6 % Amérique du Nord 2 638,6 + 9,7 % + 7,9 % 5 332,4 + 13,0 % + 14,7 % Asie du Nord 2 818,7 + 5,9 % + 0,0 % 5 652,5 + 3,9 % + 0,6 % SAPMENA – SSA 5 807,1 + 20,7 % + 11,7 % 1 647,9 + 23,6 % + 17,4 % Amérique latine 766,0 + 24,9 % + 26,4 % 1 450,4 + 23,6 % + 28,9 % Total Groupe 10 193,7 + 13,7 % + 9,5 % 20 574,1 + 13,3 % + 12,0 %









Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels affiche une croissance soutenue de + 7,6 % à données comparables et de + 6,9 % à données publiées au premier semestre.

La Division surperforme son marché avec une croissance remarquable notamment en Chine continentale et en Inde, ainsi qu’au Royaume-Uni. Elle continue sa progression dans l’ensemble de ses circuits de distribution : en salons, dans son réseau SalonCentric (en Amérique du Nord), en e-commerce et dans le circuit sélectif.

Sur le marché dynamique du soin du cheveu, la croissance est tirée par Kérastase, avec le très bon démarrage de sa gamme antipelliculaire Symbiose, et par L’Oréal Professionnel grâce au succès de

Metal Detox. En coloration, la Division progresse, soutenue par ses gammes iconiques Shades EQ de Redken et Inoa de L’Oréal Professionnel.

En tant que leader de l’industrie, la Division poursuit le déploiement de son programme « Coiffeurs pour le Futur », accompagnant tous ses coiffeurs partenaires dans leur transition écologique.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public réalise son meilleur semestre historique, avec une croissance de

+ 15,0 % en comparable et de +13,1 % en publié.

Cumulant croissance en volume et valorisation, cette performance record se traduit par une hausse de près d’un milliard d’euros du chiffre d’affaires sur le premier semestre. La Division surperforme significativement un marché très dynamique ; elle réalise une croissance remarquable notamment en Europe et dans les marchés émergents à fort potentiel que sont le Mexique, le Brésil et l'Inde.

Toutes les grandes marques enregistrent une croissance à deux chiffres. La Division croît dans toutes les catégories grâce à son excellence opérationnelle, la qualité de ses partenariats avec les distributeurs et ses innovations disruptives. La catégorie maquillage est particulièrement dynamique, avec le lancement récent du mascara Falsies Surreal de Maybelline New York, le mascara Telescopic Lift de L’Oréal Paris et le gloss Fat Oil de NYX Professional Makeup. En soin du cheveu, la stratégie de premiumisation porte ses fruits et le lancement de Bond Repair d’Elsève rencontre un vif succès. En coloration, le démarrage de Good de Garnier s’avère très prometteur. En soin de la peau, la Division réalise une croissance à deux chiffres grâce au nouveau fluide Revitalift Clinical Vitamine C FPS50+ de L’Oréal Paris et à la nouvelle gamme anti-acné AHA BHA de Garnier.

LUXE

L’Oréal Luxe accélère trimestre après trimestre et enregistre une croissance de + 7,6 % à données comparables et de + 6,1 % à données publiées au premier semestre.

L’Oréal Luxe affiche une belle croissance au premier semestre, tirée par une progression à deux chiffres en Europe, en Amérique du Nord et dans les marchés émergents. En Chine continentale, L’Oréal Luxe a connu une reprise remarquable au cours du deuxième trimestre avec des ventes en croissance à deux chiffres et atteint de nouveaux records de parts de marché.

Dans la catégorie des parfums, la Division surperforme le marché avec une croissance à deux chiffres dans toutes les Zones géographiques, portée par les performances exceptionnelles des marques couture telles que Yves Saint Laurent, Prada et Valentino. En soin de la peau, L’Oréal Luxe continue de progresser grâce au succès spectaculaire d’Helena Rubinstein, la reprise de Lancôme en Amérique du Nord et la réussite de Takami au Japon et plus récemment en Chine continentale. La catégorie maquillage progresse grâce au succès de Yves Saint Laurent et aux performances encourageantes des marques spécialistes Urban Decay et Shu Uemura.

La marque Aēsop sera intégrée au second semestre, une fois les autorisations règlementaires obtenues.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE 6

La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance spectaculaire de + 29,0 % en comparable et de + 29,5 % en publié.

Au premier semestre, la Division réalise à nouveau une performance remarquable, progressant nettement plus vite que le marché très dynamique de la dermocosmétique, avec une croissance à la fois en volume et en valeur grâce à son portefeuille de marques très complémentaires et son leadership en matière de dermatologie et de prescription. La Division affiche une croissance exceptionnelle dans toutes les Zones géographiques, avec des performances particulièrement impressionnantes dans les marchés émergents et en Europe ; en Chine continentale, où le marché se redresse progressivement, la Division surperforme nettement.

Toutes les marques mondiales enregistrent une progression à deux chiffres : La Roche-Posay, contributeur numéro un à la croissance de la Division, maintient sa forte dynamique, portée par Effaclar, Cicaplast et UVmune 400. La croissance de CeraVe reste extrêmement dynamique en Amérique du Nord et accélère fortement dans le reste du monde. Vichy est portée par le succès de Dercos ainsi que par la bonne dynamique du solaire. SkinCeuticals continue sa progression et la marque récemment acquise SkinBetter Science connaît un démarrage très prometteur.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone Europe enregistre une croissance exceptionnelle de + 18.2 % à données comparables et + 16.6 % à données publiées. L’Oréal surperforme un marché de la beauté dynamique au premier semestre et réalise des performances remarquables dans les principaux pays : le cluster Allemagne-Autriche-Suisse, la France et le Royaume-Uni, ainsi que dans des pays très dynamiques comme la Pologne, la Turquie ou les Pays Nordiques. L’Oréal accélère significativement en e-commerce au cours du deuxième trimestre.

La croissance est tirée à la fois par une juste valorisation et par une hausse des volumes, démontrant l’attractivité du portefeuille de marques de L’Oréal auprès des consommateurs européens.

La Division des Produits Grand Public réalise une performance exceptionnelle avec une contribution de toutes ses grandes marques. Elle progresse dans l’ensemble de ses catégories, avec le maquillage et le soin de la peau en tête. L’Oréal Beauté Dermatologique poursuit sa croissance très soutenue et surperforme très largement son marché, portée par La Roche-Posay et CeraVe qui continuent leur développement spectaculaire. L’Oréal Luxe conforte sa place de numéro un en parfums, premier segment de la beauté sélective en Europe, avec la confirmation des succès de Paradoxe de Prada et Libre d’Yves Saint Laurent. La Division des Produits Professionnels se développe sur le segment stratégique du soin capillaire premium.

AMÉRIQUE DU NORD

Au premier semestre, la croissance en Amérique du Nord s'établit à + 13,0 % en comparable et à + 14,7 % en publié. La croissance est portée par toutes les Divisions, avec une forte contribution de la valorisation.

La Division des Produits Grand Public enregistre une croissance à deux chiffres aux États-Unis et surperforme le marché des soins capillaires et des soins de la peau ; la croissance reste élevée dans la catégorie du maquillage, portée par les innovations de toutes les grandes marques. L’Oréal Luxe continue de surperformer le marché des parfums, avec le succès de marques couture telles que Valentino et Prada. En maquillage, les marques Yves Saint Laurent et Armani sont en croissance à deux chiffres, tirées par les lancements récents. L'Oréal Luxe poursuit sa dynamique de croissance en e-commerce avec une belle performance sur Amazon - l'introduction récente de nouvelles marques, dont Lancôme, redéfinit la beauté de luxe sur cette plateforme. La Division des Produits Professionnels surperforme le marché, notamment en soin du cheveu, portée par le succès continu de Redken et de Kérastase. L’Oréal Beauté Dermatologique maintient sa formidable croissance et surperforme nettement le marché, grâce au succès continu de CeraVe et à la progression exceptionnelle de La Roche-Posay, marque la plus dynamique de la Division.

ASIE DU NORD

L'Asie du Nord progresse de + 3,9 % en comparable et de + 0,6 % en publié.

En Chine continentale, le marché de la beauté s’est redressé progressivement au deuxième trimestre, porté par un fort rebond des canaux offline et online. Dans ce contexte, L’Oréal surperforme significativement le marché et réalise durant cette période une croissance soutenue dans tous les circuits et toutes les Divisions. Une performance alimentée par l'introduction de nouvelles marques - comme Valentino, Prada et Takami, un plan de lancements soutenu, ainsi qu’une expansion progressive dans de nouvelles villes. Huit marques du groupe L’Oréal figurent dans le Top 20 de la grande journée de shopping en ligne 6.18, avec L'Oréal Paris et Lancôme respectivement en première et deuxième positions, toutes plateformes et catégories confondues.

Par catégorie, la croissance de la Zone est tirée par le soin du cheveu, notamment Kérastase et L’Oréal Professionnel ; le soin de la peau, dont Helena Rubinstein, SkinCeuticals et Takami ; et le parfum avec Maison Margiela et les lancements de Prada et Valentino. Après un début d’année difficile, le maquillage a nettement rebondi au deuxième trimestre, porté par les marques grand public et sélectives.

La croissance reste solide à Hong Kong SAR, qui bénéficie de la reprise des voyages en provenance de Chine continentale, ainsi qu’au Japon, où L'Oréal surperforme le marché, grâce à une dynamique particulièrement forte des marques de la Division des Produits Grand Public, notamment Maybelline New York, et de la Division Luxe, avec les performances spectaculaires de Takami et Shu Uemura.

En Asie du Nord, L’Oréal Travel Retail fait face au comparatif de la facturation anticipée au deuxième trimestre 2022 7. Par ailleurs, les écoulements du Travel Retail sont impactés par le recentrage généralisé de la part des opérateurs sur la clientèle des voyageurs individuels.

SAPMENA – SSA 8

La Zone SAPMENA-SSA réalise une progression exceptionnelle de + 23,6 % en comparable et + 17,4 % en publié.

En SAPMENA, L’Oréal poursuit sa dynamique de croissance à deux chiffres dans toutes les catégories et Divisions, avec une progression des volumes et de la valorisation. Par catégorie, le soin de la peau est le principal contributeur à la croissance, porté par le développement de CeraVe et la forte croissance des soins solaires La Roche-Posay ; le maquillage affiche la plus forte progression grâce au rebond de Maybelline New York ; les parfums enregistrent une nouvelle performance solide et diversifiée. Par région, la croissance est bien équilibrée entre le Pacifique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Dans la région Pacifique, la progression est remarquable, notamment dans les

drugstores ; en Inde, la croissance est portée par la coloration et les soins capillaires professionnels et grand public. En Asie du Sud-Est, L’Oréal enregistre une forte hausse des ventes et surperforme en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour, et l'expansion du commerce en ligne porte la croissance de la Division des Produits Grand Public au Vietnam. Les États du Golfe ont enregistré une excellente croissance pendant les fêtes religieuses.

En Afrique subsaharienne (SSA), tous les pays enregistrent une croissance à deux chiffres, avec une performance remarquable en Afrique du Sud et au Kenya.

AMÉRIQUE LATINE

La Zone Amérique latine réalise une croissance exceptionnelle de + 23,6 % en comparable et + 28,9 % en publié.

Le marché de la beauté latino-américain reste dynamique dans tous les pays clés, tiré par le Mexique et le Brésil. Dans ce contexte, L'Oréal réalise une excellente progression avec une croissance en volume et en valeur, grâce à un plan de lancements soutenu. Tous les pays de la Zone ont poursuivi leur croissance à deux chiffres, le Brésil et le Mexique étant les plus forts contributeurs. Les ventes en e-commerce poursuivent leur croissance rapide. Tirées par le maquillage, toutes les catégories sont en croissance à deux chiffres, avec une performance exceptionnelle des innovations de Maybelline New York. En soin de la peau, la croissance est portée par le succès de La Roche-Posay, CeraVe, L’Oréal Paris et Garnier. En soin du cheveu, les ventes progressent grâce au dynamisme continu de la franchise Elsève.



FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE DU 01/04/23 AU 30/06/23 ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

STRATÉGIE

Le 1er juillet, le Groupe a créé une entité L’Oréal France autonome qui regroupe ses activités commerciales et la gestion des moyens communs, dans le cadre du projet Ambition France, comme approuvé par l’Assemblée Générale des actionnaires le 21 avril dernier.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

L’Oréal a lancé plusieurs initiatives biotech majeures . Le fonds de capital-risque de L'Oréal BOLD a investi dans la biotech américaine Debut pour développer ensemble une plateforme de plus de 7 000 ingrédients toujours plus performants et durables ; le programme conjoint entre L’Oréal et Debut doit permettre d’accélérer leur mise sur le marché. L’Oréal a également annoncé un partenariat avec Bakar Labs, l’incubateur pionnier de biotechnologie de l’Université de Californie Berkeley, permettant aux start-ups de l’incubateur d'accéder gratuitement aux modèles de peau reconstruite en 3D de L'Oréal, un outil innovant de contrôle de sécurité et d’efficacité sans recours aux tests sur les animaux.

. Le fonds de capital-risque de L'Oréal pour développer ensemble une plateforme de plus de 7 000 ingrédients toujours plus performants et durables ; le programme conjoint entre L’Oréal et Debut doit permettre d’accélérer leur mise sur le marché. L’Oréal a également annoncé un permettant aux start-ups de l’incubateur d'accéder gratuitement aux modèles de peau reconstruite en 3D de L'Oréal, un outil innovant de contrôle de sécurité et d’efficacité sans recours aux tests sur les animaux. L’Oréal a présenté à Viva Technology 2023 ses dernières innovations Beauty Tech : des solutions inclusives telles que HAPTA, permettant aux personnes ayant une mobilité réduite de se maquiller ; des outils de diagnostic (SPOTSCAN, META PROFILER™, K-SCAN) ; des solutions de Beauty Tech personnalisées (3D shu:brow) ; ainsi que des solutions de Beauty Tech durables telles que WATER SAVER par L’Oréal Professionnel, qui a permis, à ce jour, d'économiser plus de 66 millions de litres d'eau.

À cette occasion, L'Oréal et Verily, filiale d’Alphabet spécialisée dans la santé de précision, ont également annoncé le lancement de « My Skin & Hair Journey » - l’étude pluriannuelle la plus large et la plus diversifiée au monde sur la santé de la peau et des cheveux. Reposant sur la participation de milliers de femmes américaines, elle permettra aux chercheurs de mieux comprendre les facteurs biologiques, cliniques et environnementaux contribuant à la santé de la peau et des cheveux.

Lors du Congrès Mondial de Dermatologie (WCD) à Singapour, L’Oréal a dévoilé de nouvelles études sur la pigmentation et l’impact des variations hormonales sur la peau et le cuir chevelu des femmes.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

L'Oréal a été reconnu par Standard & Poor's Global pour sa performance en matière de développement durable en obtenant une solide notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) de 85 points sur 100. Ce score souligne la transformation durable de L’Oréal vers un modèle d’affaires plus responsable et inclusif via une stratégie de développement durable ambitieuse.

pour sa performance en matière de développement durable en obtenant une solide (Environnement, Social, Gouvernance) de 85 points sur 100. Ce score souligne la transformation durable de L’Oréal vers un modèle d’affaires plus responsable et inclusif via une stratégie de développement durable ambitieuse. Lors de la 25 ème cérémonie de remise du Prix International L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, 5 scientifiques ont été récompensées pour leurs travaux d’exception. Une médaille d’honneur et une dotation financière ont également été remises à 3 chercheuses qui ont dû quitter leur pays et qui ont fait preuve d’un engagement pour les sciences, d’un courage et d’une résilience exemplaires.

5 scientifiques ont été récompensées pour leurs travaux d’exception. Une médaille d’honneur et une dotation financière ont également été remises à 3 chercheuses qui ont dû quitter leur pays et qui ont fait preuve d’un engagement pour les sciences, d’un courage et d’une résilience exemplaires. À l’occasion de la Journée de la Terre en avril, L'Oréal a présenté 3 nouveaux projets soutenus par son Fonds pour la Régénération de la Nature - NetZero, ReforesTerra et Mangroves.Now - sélectionnés pour leurs approches innovantes en matière de capture du carbone dans les sols, de reforestation et de restauration des mangroves, ainsi que pour leur potentiel à générer un impact positif de grande envergure sur l’environnement et les communautés locales.

- sélectionnés pour leurs approches innovantes en matière de capture du carbone dans les sols, de reforestation et de restauration des mangroves, ainsi que pour leur potentiel à générer un impact positif de grande envergure sur l’environnement et les communautés locales. L'Oréal a été reconnu parmi les Best Workplaces for Innovators dans le classement 2023 de Fast Company, récompensant les organisations qui s’engagent pour encourager et développer l'innovation à tous les niveaux de l’entreprise.

FINANCE

En mai, L’Oréal a réalisé avec succès une émission obligataire 9 pour un montant total de 2 milliards d’euros, qui seront affectés aux besoins généraux de l'entreprise et notamment l’acquisition d’Aēsop.





ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux Comptes est en cours d’émission.

Rentabilité d’exploitation à 20,7 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

M€ 30/06/22 % CA 31/12/22 % CA 30/06/23 % CA Évolution au semestre Chiffre d’affaires 18 366,3 100,0 % 38 260,6 100,0 % 20 574,1 100,0 % + 12,0 % Coût des ventes - 4 935,8 26,9 % - 10 577,4 27,6 % - 5 291,5 25,7 % Marge brute 13 430,6 73,1 % 27 683,3 72,4 % 15 282,6 74,3 % + 13,8 % Frais de R&I - 539,6 2,9 % - 1 138,6 3,0 % - 622,8 3,0 % Frais publi-promotionnels - 5 793,3 31,5 % - 12 059,0 31,5 % - 6 682,6 32,5 % Frais commerciaux & administratifs - 3 352,2 18,3 % - 7 028,8 18,4 % - 3 718,5 18,1 % Résultat d’exploitation 3 745,5 20,4 % 7 456,9 19,5 % 4 258,8 20,7 % + 13,7 %

La marge brute, à 15 282,6 millions d’euros, ressort à 74,3 % du chiffre d’affaires à comparer à 73,1 %, soit une différence de 120 points de base par rapport au premier semestre 2022.

Les frais de Recherche & Innovation, à 3,0 % du chiffre d’affaires, s’élèvent à 622,8 millions euros.

Les frais publi-promotionnels s’élèvent à 6 682,6 millions d’euros, ressortant à 32,5 % du chiffre d’affaires, soit une progression de 100 points de base.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,1 % du chiffre d’affaires, sont en diminution de 20 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation s’établit à 4 258,8 millions d’euros, en hausse de + 13,7 %, et ressort à

20,7 % du chiffre d’affaires, en progression de 30 points de base par rapport au premier semestre 2022.

Résultat d’exploitation par Division

30/06/22 31/12/22 30/06/23 M€ % CA M€ % CA M€ % CA Par Division Produits Professionnels 458,7 21,2 % 953,6 21,3 % 490,1 21,2 % Produits Grand Public 1 359,8 20,0 % 2 774,9 19,8 % 1 617,4 21,0 % Luxe 1 647,8 24,0 % 3 350,4 22,9 % 1 687,9 23,2 % Beauté Dermatologique 10 703,5 27,7 % 1 303,0 25,4 % 933,9 28,4 % Total des Divisions 4 169,9 22,7 % 8 381,9 21,9 % 4 729,3 23,0 % Non alloué 11 - 424,4 2,3 % - 925,1 2,4 % - 470,5 2,3 % Groupe 3 745,5 20,4 % 7 456,9 19,5 % 4 258,8 20,7 %

Le groupe L’Oréal est géré par périodes annuelles. De ce fait, les rentabilités d’exploitation semestrielles ne sont pas extrapolables sur l’année.

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels ressort à 21,2 %, comme au premier semestre 2022.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public a progressé de 20,0 % à 21,0%.

La rentabilité du Luxe diminue de 80 points de base, à 23,2 %.

La rentabilité de Beauté Dermatologique augmente de 70 points de base, à 28,4 %.

Résultat net hors éléments non récurrents

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

En M€ 30/06/22 31/12/22 30/06/23 Évolution au semestre Résultat d’exploitation 3 745,5 7 456,9 4 258,8 + 13,7 % Produits et charges financiers hors dividendes Sanofi - 16,4 - 73,0 - 45,3 Dividendes Sanofi 468,2 468,2 420,9 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence, hors éléments non récurrents 4 197,3 7 852,1 4 634,4 Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 943,0 - 1 793,4 - 1 013,2 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents + 1,1 + 1,5 - Intérêts minoritaires - 1,3 - 6,1 - 4,6 Résultat net hors éléments non récurrents,

part du Groupe 12 3 254,0 6 054,1 3 616,6 + 11,1 % BNPA 13 (€) 6,05 11,26 6,73 + 11,2 % Nombre d’actions moyen dilué 537 541 538 537 657 548 537 136 456

Les frais financiers s’élèvent à 45,3 millions d’euros.

Les dividendes de Sanofi s’élèvent à 420,9 millions d’euros.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’établit à 1 013,2 millions d’euros, soit un taux de

21,9 %.

Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 3 616,6 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action, à 6,73 euros est en augmentation de + 11,2 % par rapport au premier semestre 2022.







Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat net hors éléments non récurrents au résultat net.

En M€ 30/06/22 31/12/22 30/06/23 Résultat net part du groupe

hors éléments non récurrents 12 3 254,0 6 054,1 3 616,6 Éléments non récurrents - 31,2 - 347,4 257,6 dont : autres produits et charges - 34,5 - 241,5 321,7 effet d’impôts + 3,3 - 105,9 + 64,1 Résultat net part du Groupe 3 222,8 5 706,6 3 359,0

Les éléments non récurrents s’élèvent à 257,6 millions net d’impôts.

Cash-flow opérationnel et bilan

La marge brute d’autofinancement s’élève à 4 378 millions d’euros, en augmentation de 14,5 %.

La variation du besoin en fonds de roulement ressort à - 1 556 millions d’euros.

Les investissements, à 724 millions d’euros, représentent 3,5 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel 14 s’élève à 2 097 millions d’euros, en augmentation de 56,9 %.

Au 30 juin 2023, après prise en compte de la dette financière de location pour un montant de 1 567 millions d’euros, la dette nette s’établit à 4 822 millions d’euros.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, Travel Retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

Annexes

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2022/2023 (en millions d’euros)





2022 2023 Premier trimestre 9 060,5 10 380,4 Deuxième trimestre 9 305,8 10 193,7 Total premier semestre 18 366,3 20 574,1 Troisième trimestre 9 575,2 Total neuf mois 27 941,5 Quatrième trimestre 10 319,1 Total année 38 260,6





Annexe 2 : Comptes de résultat consolidés comparés

En millions d’euros 1er semestre 2023 1er semestre 2022 2022 Chiffre d’affaires 20 574,1 18 366,3 38 260,6 Coût des ventes -5 291,5 -4 935,8 -10 577,4 Marge brute 15 282,6 13 430,6 27 683,3 Frais de recherche et Innovation -622,8 -539,6 -1 138,6 Frais publi-promotionnels -6 682,6 -5 793,3 -12 059,0 Frais commerciaux et administratifs -3 718,5 -3 352,2 -7 028,8 Résultat d’exploitation 4 258,8 3 745,5 7 456,9 Autres produits et charges -321,7 -34,5 -241,5 Résultat opérationnel 3 937,1 3 711,0 7 215,4 Coût de l’endettement financier brut -80,7 -14,0 -70,4 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 65,6 29,0 69,8 Coût de l’endettement financier net -15,1 15,0 -0,6 Autres produits et charges financiers -30,2 -31,4 -72,3 Dividendes Sanofi 420,9 468,2 468,2 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 4 312,7 4 162,8 7 610,6 Impôts sur les résultats -949,1 -940,0 -1 899,4 Résultat net des sociétés mises en équivalence - 1,1 1,4 Résultat net 3 363,6 3 224,0 5 712,6 Dont : part du groupe 3 359,0 3 222,8 5 706,6 part des minoritaires 4,6 1,2 6,0 Résultat net par action part du groupe (en euros) 6,27 6,02 10,65 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 6,25 6,00 10,61 Résultat net par action hors éléments non récurrents

part du groupe (en euros) 6,75 6,07 11,30 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents

part du groupe (en euros) 6,73 6,05 11,26





Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d'euros 1er semestre 2023 1er semestre 2022 2022 Résultat net consolidé de la période 3 363,6 3 224,0 5 712,6 Couverture des flux de trésorerie -47,9 -38,0 288,5 Réserves de conversion -359,3 680,9 195,1 Impôt sur les éléments recyclables (1) 6,3 6,9 -58,0 Éléments recyclables en résultat -400,9 649,8 425,6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 972,6 913,2 152,1 Gains et pertes actuariels 57,8 342,1 395,6 Impôt sur les éléments non recyclables (1) -45,0 -116,9 -111,5 Éléments non recyclables en résultat 985,4 1 138,4 436,2 Autres éléments du résultat global 584,5 1 788,2 861,8 Résultat global consolidé 3 948,1 5 012,2 6 574,4 Dont : part du groupe 3 943,7 5 010,8 6 567,6 part des minoritaires 4,4 1,4 6,8

L’effet d’impôt se décline comme suit :

En millions d'euros 1er semestre 2023 1er semestre 2022 2022 Couverture des flux de trésorerie 6,3 6,9 -58,0 Éléments recyclables en résultat 6,3 6,9 -58,0 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -30,6 -28,5 -6,1 Gains et pertes actuariels -14,4 -88,4 -105,5 Éléments non recyclables en résultat -45,0 -116,8 -111,5 TOTAL -38,7 -110,0 -169,5





Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

Actif

En millions d'euros 30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022 Actifs non courants 33 536,2 32 578,9 32 794,5 Écarts d'acquisition 11 362,0 11 353,9 11 717,7 Autres immobilisations incorporelles 3 610,9 3 501,0 3 640,1 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 443,0 1 491,8 1 482,7 Immobilisations corporelles 3 626,7 3 441,0 3 481,7 Actifs financiers non courants 12 710,3 11 956,5 11 652,8 Titres mis en équivalence 18,2 10,9 18,4 Impôts différés actifs 765,2 823,8 801,1 Actifs courants 17 571,6 14 590,0 14 049,6 Stocks 4 258,0 3 988,3 4 079,4 Créances clients 5 483,6 5 064,6 4 755,5 Autres actifs courants 2 668,9 2 399,6 2 423,2 Impôts sur les bénéfices 164,2 150,3 173,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 996,9 2 987,4 2 617,7 TOTAL 51 107,9 47 168,9 46 844,2

Passif

En millions d'euros 30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022 Capitaux propres 27 961,6 25 932,4 27 186,5 Capital 107,2 107,3 107,0 Primes 3 368,7 3 265,6 3 368,7 Autres réserves 14 215,5 12 085,9 11 675,6 Autres éléments du résultat global 7 348,6 6 845,8 6 404,4 Réserves de conversion -443,2 401,7 -83,8 Actions auto-détenues - - - Résultat net part du groupe 3 359,0 3 222,8 5 706,6 Capitaux propres - part du groupe 27 955,7 25 929,1 27 178,5 Intérêts minoritaires 5,9 3,3 8,0 Passifs non courants 6 027,2 5 527,3 5 937,9 Provisions pour retraites et autres avantages 447,0 62,1 457,9 Provisions pour risques et charges 68,3 61,9 67,7 Passifs d’impôts non courants 245,7 290,9 275,6 Impôts différés passifs 849,5 896,5 905,6 Emprunts et dettes financières non courants 3 250,2 3 009,4 3 017,6 Dettes financières de location - part non courante 1 166,5 1 206,5 1 213,5 Passifs courants 17 119,0 15 709,2 13 719,6 Dettes fournisseurs 6 074,9 6 467,6 6 345,6 Provisions pour risques et charges 1 149,4 1 245,0 1 205,6 Autres passifs courants 4 251,9 3 821,1 4 484,6 Impôts sur les bénéfices 239,9 396,1 264,2 Emprunts et dettes financières courants 5 002,0 3 336,4 1 012,8 Dettes financières de location - part courante 400,9 443,0 407,0 TOTAL 51 107,9 47 168,9 46 844,2





Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres

En millions d'euros Nombre

d’actions en

circulation Capital Primes Autres

réserves

et résultat Autres

éléments

du résultat

global Actions auto- détenues Réserves

de

conversion Capitaux

propres

part du

groupe Intérêts

minori-

taires Capitaux

propres Situation au 31.12.2021 535 412 360 111,5 3 265,6 23 689,3 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 585,7 6,9 23 592,6 Impact de l'application de la décision

IFRIC sur les contrats SaaS -151,2 -151,2 -151,2 Situation au 01.01.2022 (1) 535 412 360 111,5 3 265,6 23 538,1 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 434,5 6,9 23 441,4 Résultat net consolidé de l'exercice 5 706,6 5 706,6 6,0 5 712,6 Couverture des flux de trésorerie 229,7 229,7 0,8 230,5 Réserves de conversion 195,3 195,3 -0,2 195,1 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat 229,7 195,3 425,0 0,6 425,6 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 146,1 146,1 146,1 Gains et pertes actuariels 290,0 290,0 0,1 290,1 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 436,1 - 436,1 0,1 436,2 Résultat global consolidé 5 706,6 665,8 195,3 6 567,6 6,8 6 574,4 Augmentation de capital 1 317 073 0,3 103,1 -0,2 103,2 103,2 Annulation d'actions auto-détenues -4,8 -9 437,7 9 442,5 - - Dividendes versés

(hors actions propres) -2 601,2 -2 601,2 -4,4 -2 605,6 Rémunérations payées en actions 169,0 169,0 169,0 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus -1 542 871 -502,3 -502,3 -502,3 Variations de périmètre - - Autres variations 7,7 7,7 -1,2 6,5 Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 404,4 - -83,8 27 178,5 8,0 27 186,5 Résultat net consolidé de la période 3 359,0 3 359,0 4,6 3 363,6 Couverture des flux de trésorerie -41,2 -41,2 -0,4 -41,6 Réserves de conversion -359,5 -359,5 0,2 -359,3 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -41,2 -359,5 -400,7 -0,2 -400,9 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 942,0 942,0 942,0 Gains et pertes actuariels 43,4 43,4 43,4 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 985,4 - 985,4 - 985,4 Résultat global consolidé 3 359,0 944,2 - -359,5 3 943,7 4,4 3 948,1 Augmentation de capital 776 525 0,2 - -0,2 - - Annulation d'actions auto-détenues - - Dividendes versés

(hors actions propres) -3 248,4 -3 248,4 -6,2 -3 254,6 Rémunérations payées en actions 81,3 81,3 - 81,3 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus - - Variations de périmètre - - Autres variations 0,6 0,6 -0,3 0,3 SITUATION AU 30.06.2023 535 963 087 107,2 3 368,7 17 574,5 7 348,6 - -443,2 27 955,7 5,9 27 961,6

(1) Après prise en compte de la décision définitive de l’IFRIC d’avril 2021 sur les coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel utilisé dans le cadre d’un contrat de type SaaS.





Variations au premier semestre 2022

En millions d'euros Nombre



d’actions en

circulation Capital Primes Autres

réserves

et résultat Autres

éléments

du résultat

global Actions auto- détenues Réserves

de

conversion Capitaux

propres

part du

groupe Intérêts

minori-

taires Capitaux

propres Situation au 31.12.2021 535 412 360 111,5 3 265,6 23 689,3 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 585,7 6,9 23 592,6 Impact de l'application de la décision IFRIC sur les contrats SaaS -152,5 -152,5 -152,5 Situation au 01.01.2022 (1) 535 412 360 111,5 3 265,6 23 536,8 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 433,2 6,9 23 440,1 Résultat net consolidé de la période 3 222,8 3 222,8 1,2 3 224,0 Couverture des flux de trésorerie -31,2 -31,2 0,1 -31,1 Réserves de conversion 680,8 680,8 0,1 680,9 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -31,2 680,8 649,6 0,2 649,8 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 884,7 884,7 884,7 Gains et pertes actuariels 253,7 253,7 253,7 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 1 138,4 1 138,4 - 1 138,4 Résultat global consolidé 3 222,8 1 107,2 - 680,8 5 010,8 1,4 5 012,2 Augmentation de capital 868 249 0,2 -0,2 - - Annulation d'actions auto-détenues -4,5 -8 935,8 8 940,2 - - Dividendes versés

(hors actions propres) -2 601,2 -2 601,2 -4,4 -2 605,6 Rémunérations payées en actions 86,8 86,8 86,8 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus - - Variations de périmètre - - Autres variations -0,6 -0,6 -0,5 -1,1 SITUATION AU 30.06.2022 536 280 609 107,3 3 265,6 15 308,6 6 845,8 — 401,7 25 929,1 3,3 25 932,4

(1) Après prise en compte de la décision définitive de l’IFRIC d’avril 2021 sur les coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel utilisé dans le cadre d’un contrat de type SaaS.





Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d'euros 1er semestre 2023 1er semestre 2022 2022 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du groupe 3 359,0 3 222,8 5 706,6 Intérêts minoritaires 4,6 1,2 6,0 Élimination des charges et des produits sans incidence

sur la trésorerie ou non liés à l'activité : amortissements, provisions et passifs d’impôts non courants 911,3 626,8 1 536,1 variation des impôts différés -5,0 -57,3 -96,5 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 81,3 86,8 169,0 plus ou moins-values de cessions d'actifs 2,9 -0,5 7,6 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 24,2 -53,6 -38,7 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus - -1,1 -0,5 Marge brute d'auto-financement 4 378,3 3 825,1 7 289,6 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 556,6 -1 849,8 -1 011,3 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 2 821,7 1 975,4 6 278,3 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -724,1 -638,3 -1 343,2 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,7 3,6 9,2 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) -41,9 -54,2 -142,8 Incidence des variations de périmètre -159,4 -10,2 -746,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -923,7 -699,1 -2 223,8 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés -3 398,2 -2 641,2 -2 689,9 Augmentation de capital de la société mère - - 103,2 Augmentation de capital des filiales - - - Valeur de cession/(acquisition) des actions propres - - -502,3 Rachat d'intérêts minoritaires - - - Émission (remboursement) d'emprunts à court terme 2 218,2 -1 216,6 -3 563,8 Émission d'emprunts à long terme 2 015,4 2 997,8 3 019,9 Remboursement d'emprunts à long terme -29,9 - - Remboursement de la dette de location -211,2 -216,7 -446,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) 594,2 -1 076,7 -4 079,9 Incidence des variations de cours des devises et de juste valeur (D) -113,0 73,9 -70,7 Variation de trésorerie (A+B+C+D) 2 379,2 273,5 -96,1 Trésorerie d'ouverture (E) 2 617,7 2 713,8 2 713,8 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 4 996,9 2 987,4 2 617,7





1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Bénéfice net dilué par action, hors éléments non récurrents, part du Groupe.

3 Le Document d’Enregistrement Universel de L'Oréal déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 16 mars 2023 contient, page 352, les autres éléments du descriptif du programme de rachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.

4 Anciennement Division Cosmétique Active.

5 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne).

6 Anciennement Division Cosmétique Active

7 Le Travel Retail asiatique a été relocalisé au 1er juillet 2022, ce qui a généré des facturations anticipées d’un montant de 90 millions d’euros au premier semestre 2022.

8 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient,

Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne).

10 Anciennement Division Cosmétique Active.

11 Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers.

12 Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, exclut principalement les plus ou moins-values sur cessions d’actifs à long terme, les dépréciations d’actifs, les coûts de restructuration, les effets d’impôts et les intérêts minoritaires.

13 Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe.

14 Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement - investissements

