WENDEL : Activité et résultats du 1er semestre 2023

COMMUNIQUÉ — 27 JUILLET 2023

Activité et résultats du 1er semestre 2023

Un début d’année solide pour les sociétés du portefeuille

Actif Net Réévalué globalement stable sur le semestre,

retraité du dividende

Mise en œuvre dynamique des nouvelles orientations stratégiques

& gestion active du portefeuille

Actif net réévalué au 30 juin 2023 à 7 246 M€, soit 163,2 € par action

Retraité du dividende par action de 3,2 euros payé en juin 2023, l’ANR est globalement stable (-0,9%) depuis le début de l’année et en baisse de 3,6 % depuis le 31 mars 2023





Chiffre d’affaires consolidé1 du 1er semestre 2023 : 3 443,6 M€, en hausse totale de +6,5 % et +6,0 % en organique

Constantia Flexibles : en raison des offres fermes reçues pour l’acquisition de la société, elle n’est plus consolidée dans le chiffre d’affaires. Elle a réalisé un très bon premier semestre

Très bon 1 er semestre pour Bureau Veritas et CPI

semestre pour Bureau Veritas et CPI Rebond comme prévu au 2 ème trimestre pour ACAMS

trimestre pour ACAMS Marge résiliente pour Stahl dans un environnement contrasté

Résultat net part du Groupe : 39,6 M€, en baisse par rapport au résultat net part du groupe du 1er semestre 2022 (+479,8 M€) qui avait été marqué par un effet de base lié à la plus-value réalisée sur la cession de Cromology (589,9 M€)

Résultat net des activités de 348 M€, en légère baisse de 1,9 %

Résultat non récurrent de -56,8 M€, principalement impacté par les éléments non récurrents des sociétés de portefeuille

Résultat net consolidé du 1er semestre 2023 de 218,8 M€ et résultat net part du Groupe de 39,6 M€





Structure financière solide : liquidité importante et maturité allongée

Ratio LTV à 8,5 2 % au 30 juin 2023

% au 30 juin 2023 Augmentation de la taille de la ligne de crédit (non tirée) à 875 millions d’euros, échéance portée à juillet 2028

Liquidité totale s’élevant à 2,6 Md€ 3 au 30 juin 2023, dont 1,7 Md€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée)

au 30 juin 2023, dont 1,7 Md€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée) Maturité moyenne de la dette allongée à 5,1 ans et coût moyen pondéré de 2,4 % à l’issue de l’émission obligataire de 300 M€ à 7 ans avec un coupon de 4,50 % réalisée le 12 juin 2023 et du rachat d’un montant de 90,8 M€ des obligations à échéance avril 2026

Nouvelles orientations stratégiques : un début d’année très actif

Rotation active du portefeuille

Le 25 juillet 2023, Wendel a reçu plusieurs offres fermes pour l'acquisition de Constantia Flexibles : La valorisation de Constantia Flexibles dans l’ANR de Wendel au 30 juin 2023 prend en compte les offres reçues, induisant une valorisation supérieure à celle calculée au 31 mars 2023

557 M€ de fonds propres investis pour l'acquisition de Scalian, transaction clôturée le 27 juillet 2023

Wendel Growth : 37 M€ investis ou engagés dans 3 actifs en direct au 1 er semestre 2023, portant le total d’engagements à environ 206 M€ (y compris parts de fonds)

semestre 2023, portant le total d’engagements à environ 206 M€ (y compris parts de fonds) Émission de 750 M€ d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas en mars 2023





Un engagement actif et des acquisitions pour créer de la valeur dans les sociétés du portefeuille

Laurent Mignon est nommé Président du Conseil d'administration de Bureau Veritas

Maud Funaro est nommée Operating Director, Transformation digitale

Dialogue continu avec IHS pour améliorer la gouvernance de l'entreprise, avec l’objectif de progresser vers les meilleures pratiques mises en œuvre par les sociétés cotées aux États-Unis

Stahl acquiert ISG, un leader dans les revêtements de haute performance pour l’emballage (c.140 M$ de CA en 2022)

Constantia acquiert Drukpol Flexo en Pologne et Lászlópack Kft en Hongrie (CA cumulés estimés à c.45 M€ en 2023).





Une organisation renforcée pour déployer les orientations stratégiques annoncées en mars 2023

Jerôme Michiels, Directeur général adjoint, prend la responsabilité de la structuration de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel

Cyril Marie nommé Directeur général adjoint Stratégie et Développement Corporate de Wendel

Engagement SBTi de Wendel SE

Wendel annonce aujourd’hui s’être engagée à mettre en œuvre des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du Groupe, selon les critères définis par la SBTi et conformes aux dernières avancées scientifiques en matière de climat. Les objectifs de Wendel seront soumis à l'approbation de la SBTi d'ici la fin de l'année 2023.

Les objectifs à court terme de Wendel seront fixés à deux niveaux : Les émissions de gaz à effet de serre des bureaux de Wendel (Scopes 1 et 2) Les émissions de gaz à effet de serre des entreprises éligibles 4 du portefeuille de Wendel, en utilisant l’approche « périmètre du portefeuille » (portfolio coverage) issue des lignes directrices de la SBTi (Scope 3).

Ces objectifs s'ajoutent aux engagements SBTi déjà approuvés pour les entreprises suivantes du portefeuille : Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Stahl et Tarkett.



Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Le premier semestre 2023 a été très dynamique pour Wendel et ses sociétés. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé au total de 6,5 %, porté notamment par les très bonnes performances de Bureau Veritas et de Crisis Prevention Institute. Nos sociétés ont également poursuivi leurs stratégies de croissance externe ciblées.



Nous avons commencé à déployer nos nouvelles orientations stratégiques annoncées en mars dernier, avec une forte rotation du portefeuille, avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Scalian, et l'annonce aujourd'hui de plusieurs offres fermes reçues sur Constantia Flexibles.



Nous sommes fortement impliqués dans nos entreprises pour promouvoir la mise en œuvre de plans de création de valeur ambitieux, grâce à une gouvernance renforcée et au soutien actif de leur croissance opérationnelle et externe. Nous avons encore renforcé l'organisation et les expertises de Wendel pour faire de notre future activité de gestion d'actifs pour compte de tiers un succès, tandis que nous continuons à améliorer constamment notre profil ESG. Ces six premiers mois montrent que la stratégie de création de valeur de Wendel pour tous ses actionnaires est sur la bonne trajectoire. »

Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

Chiffre d’affaires consolidé(1) du S1 2023

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 Δ Organique Δ Bureau Veritas 2 693,4 2 904,2 + 7,8 % + 9,4 % Stahl 470,9 443,0 - 5,9 % - 14,3 % Crisis Prevention Institute 48,2 53,9 + 11,8 % + 11,2 % ACAMS(1) 19,8 42,5 n/a n/a Chiffre d’affaires consolidé(2) 3 232,3 3 443,6 + 6,5 % + 6,0 %

(1) Les comptes d’ACAMS sont consolidés depuis le 11 mars 2022. Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -2,9M€. Hors ce retraitement, le chiffre d’affaires est de 45,4 M€. La croissance organique sur 6 mois est de 2,2%.

(2) Constantia Flexibles est classée en actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

Chiffre d’affaires consolidé du S1 2023 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 Δ Δ Organique Tarkett 1 564,0 1 608,2 + 2,8 % + 3,9 %

Actifs destinés à être cédés

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 Δ Δ Organique Constantia Flexibles(3) 917,9 1039,6 + 13,3 % + 11,7 %

(3) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de cette société du portefeuille a été reclassée en “Résultat net des activités abandonnées ou destinées à être cédées". Le chiffre d’affaires comparable du 1er semestre est de 917.9 M€ contre 985.2 M€ publié en 2022. La différence de 67.3 M€ correspond aux activités en Inde de Constantia Flexibles, classées en actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées au niveau de Constantia Flexibles, en application de la norme IFRS 5.





Résultat consolidé du 1er semestre 2023

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 Contribution des filiales consolidées 414,1 402,1 Frais financiers, frais généraux et impôts - 59,3 - 54,1 Résultat net des activités(1) 354,9 348,0 Résultat net des activités part du Groupe 127,9 115,3 Résultat non récurrent 533,6 - 56,8 Dépréciations - 154,0 -8,1 Effets liés aux écarts d’acquisition - 61,6 - 64,3 Résultat net total 672,6 218,8 Résultat net part du Groupe 479,8 39,6

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.





Résultat net des activités du 1er semestre 2023

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 Var. Bureau Veritas 262,0 290,6 + 10,9 % Stahl 77,2 41,8 - 45,8 % Constantia Flexibles 69.0 68.9 -0,2 % CPI 4,0 1,7 - 57,4 % ACAMS 0,5 -2,0 n/a Tarkett (mise en équivalence) 1,5 1,1 - 26,7 % Total contribution des sociétés 414,1 402,1 - 2,9 % dont part du Groupe 187,1 169,3 - 9,5 % Total Charges de structure - 40,6 - 48,5 + 19,3 % Total Frais financiers - 18,7 - 5,6 - 70,0 % Résultat net des activités 354,9 348,0 - 1,9 % dont part du Groupe 127,9 115,3 - 9,8 %

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 27 juillet 2023 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés condensés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 26 juillet 2023. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes avant d’être publiés. Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2023 s’est élevé à̀ 3 443,6 M€, en hausse de + 6,5 %, dont + 6,0 % de croissance organique.

La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités s’est élevée à 402,1 M€ en baisse de 2,9 % par rapport au premier semestre 2022. Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel s’élève à 54,1 M€, en baisse de 5,2 M€ par rapport au 1er semestre 2022 (59,3 M€). Le résultat non récurrent se traduit par une perte de 56,8 M€ au 1er semestre 2023 contre un gain de 533,6 M€ au 1er semestre 2022. Cette baisse est principalement liée à la base de comparaison du 1er semestre 2022, qui avait été marqué par la plus-value de 589,9 M€ enregistrée à la suite de la cession de Cromology. Au 1er semestre 2023, les dépréciations d’actifs se sont montées à -8,1 M€, contre -154,0 M€ sur la même période en 2022, où une dépréciation avait été comptabilisée sur Tarkett pour un montant de -158,9 M€. Compte tenu de ces éléments, le résultat net total s’élève à 218,8 M€ au 1er semestre 2023, contre 672,6 M€ au 1er semestre 2022. En part du Groupe, le résultat net est de 39,6 M€, à comparer à 479,8 M€ au 1er semestre 2022.

Activité des sociétés du Groupe

Tous les chiffres sont présentés après impacts de la norme IFRS 16

Bureau Veritas — Forte performance opérationnelle et financière au premier semestre 2023 ; croissance organique du chiffre d’affaires plus élevée attendue pour l’année 2023

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires a atteint 2 904,2 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une hausse de 7,8 % par rapport au premier semestre 2022. La croissance organique s’est élevée à 9,4 % par rapport au premier semestre 2022, avec un rebond de 10,3 % au deuxième trimestre 2023, bénéficiant de solides tendances de marché dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Quatre activités ont enregistré une très forte croissance organique : Marine & Offshore de 15,6 %, Industrie de 15,5 %, Certification de 11,2 % et Bâtiment & Infrastructures (B&I) de 10,8 %. L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a connu une croissance organique de 6,5 % tirée par tous les segments. À l'inverse, les services liés aux Biens de consommation ont connu une baisse organique de 3,1 % en raison de la diminution des lancements de nouveaux produits et d’une baisse des volumes.

L'effet de périmètre est positif à 1,5 %, reflétant l'impact des acquisitions bolt-on des trimestres précédents. Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 3,1 % (dont 4,9 % au deuxième trimestre), principalement du fait de l’appréciation de l’euro face à la plupart des monnaies.

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 5,7 %, atteignant 434,2 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée au premier semestre 2023 est résiliente sur une base organique dans la mesure où le Groupe est parvenu à délivrer une marge similaire à taux de change constant (de 15,2 %) à celle de l’année dernière (de 15,3 %), et ce, malgré les pressions inflationnistes et la performance mitigée de l’activité Biens de Consommation. La marge opérationnelle ajustée totale est de 15,0%.

Au 30 juin 2023, la dette financière nette ajustée s’élève à 930,8 millions d’euros, soit 0,95x l’EBITDA des douze derniers mois, tel que défini pour le calcul des ratios bancaires, contre 0,97x au 31 décembre 2022. La dette financière nette ajustée diminue de 44,5 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022 (975,3 millions d’euros).

NOUVELLES PERSPECTIVES 2023

Sur la base des performances du semestre, d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer :

• une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires (en hausse comparé à une croissance organique modérée à un chiffre précédemment) ;

• une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant ;

• des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion5 du cash supérieur à 90 %.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com/fr

Stahl — Chiffre d’affaires en baisse de -5,9 % au premier semestre 2023, impacté par une baisse des volumes, constatée par l’ensemble des acteurs du secteur. Bonne tenue de la marge d’EBITDA à 20,8 %. Acquisition d’ICP Industrial Solutions Group finalisée

(Intégration globale)

Stahl réalise un chiffre d’affaires de 443 M€ au 1er semestre 2023, en baisse de -5,9 % par rapport à la même période l’an dernier. En organique, le chiffre d’affaires s’inscrit en repli de -14,3 %. L’effet de change est neutre, tandis que l’effet périmètre lié à l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (finalisée en mars 2023) a contribué pour +8,4 % à la croissance du chiffre d’affaires.

Le démarrage de l’activité de l’industrie de revêtements de spécialité a été généralement plus graduel au 1er semestre en raison de la poursuite du déstockage chez les clients et de la baisse de la production industrielle mondiale. En conséquence, Stahl a enregistré une baisse de volumes dans ses divisions, seulement partiellement compensée par une évolution favorable des prix. La gestion efficace du niveau de marge brute, associée à un contrôle strict des coûts fixes ont permis de maintenir la marge d'EBITDA à un niveau solide de 20,8 %.

Stahl anticipe que le phénomène de déstockage à l’œuvre dans les chaînes d'approvisionnement mondiales prenne fin au cours du second semestre. Combiné à la maîtrise des coûts et à l'amélioration des marges, cette évolution devrait permettre une amélioration des performances au cours du second semestre de l'année.

L’EBITDA6 du 1er semestre 2023 s’élève à 92 M€, soit une marge de 20,8 %, en ligne avec les standards historiques de Stahl.

Au 30 juin 2023, la dette nette s’établit à 293,1 M€7, contre 97,7 M€ à la fin de l’année 2022, et le ratio de levier8 ressort à 1,6x. Pour mémoire, Stahl a finalisé le 16 mars 2023 l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l’emballage et à l’étiquetage (qui a généré un chiffre d’affaires d’environ 140 M$ sur l’exercice 2022). Cette opération renforce la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de spécialité et traitements pour les matériaux flexibles.

Constantia Flexibles — Croissance totale de +13,3 % avec une marge d’EBITDA solide de 16,1 %, reflet de la performance commerciale et opérationnelle et d’une stratégie M&A relutive

En application de la norme IFRS 5, les activités de Constantia Flexibles sont reclassées en actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées et font l’objet d’un reclassement dans les états financiers consolidés de Wendel.

Au 1er semestre 2023, Constantia Flexibles enregistre un chiffre d’affaires de 1 039,6 M€9, en hausse de +11,7 % en organique, porté par une forte performance de la division Pharma et par une croissance soutenue des ventes de la division Consumer, malgré un environnement macro-économique difficile. La croissance totale du chiffre d’affaires ressort à +13,3 %. Les acquisitions de FFP Packaging Solutions (FFP) en août 2022, ainsi que de Drukpol Flexo et de Lászlópack Kft au 1er semestre 2023, contribuent à l’augmentation du chiffre d’affaires (+2,0 %), tandis que les variations de taux de change ont un impact légèrement négatif de -0,4 %.

L’EBITDA du semestre s’élève à 167,0 M€10, en hausse de +24,4 %, ce qui fait ressortir une marge solide de 16,1 %, en augmentation de 144 points de base par rapport au 1er semestre 2022. Cette évolution s’explique par (i) une combinaison d’effet volume et d’effet mix positifs ; (ii) une discipline en matière de prix associée à un effort continu de réduction des coûts ; et (iii) une stratégie M&A relutive.

Constantia Flexibles a poursuivi sa stratégie d’acquisition sélective : après l’annonce le 2 mars 2023 de la signature d’un accord en vue d’acquérir l’entreprise polonaise Drukpol Flexo, Constantia Flexibles a finalisé le 6 avril 2023 le rachat de Lászlópack Kft., un producteur hongrois d’emballages flexibles. Ces deux acquisitions représentent un supplément de chiffre d’affaires annualisé estimé à environ 45 M€ en 2023. Combinées à celles de Propak (juin 2021) et de FFP, elles renforcent significativement les capacités de Constantia Flexibles en matière d’impression flexographique, tout en apportant de précieux clients locaux.

Le ratio de levier11 s’améliore et s’établit à 1,02x à la fin du 1er semestre 2023, contre 1,2 au début de l’année, pro forma des acquisitions récentes. La dette nette au 30 juin 2023 s’élève à 315,8 M€12 (313,1 M€ au 31 décembre 2022). Le management de la société a poursuivi l’amélioration sa génération de trésorerie, grâce à un programme de dépenses d’investissement discipliné et à une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement.

Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de +10,5 % en données publiées par rapport au premier semestre 2022. Marge solide s’élevant à 44,7 %. Poursuite du désendettement

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 58,2 M$ au 1er semestre 2023, en hausse de +10,5 % en données publiées par rapport au 1er semestre 2022. Cette progression se décompose en une croissance organique de +11,3 % et un impact des variations de change de -0,8 %.

La croissance du chiffre d’affaires est portée par l’expansion continue de la base installée de formateurs certifiés (« Certified Instructors ») ainsi que par la progression associée de la formation des pairs. En dépit des difficultés de recrutement qui touchent les secteurs de l’enseignement et de la santé aux États-Unis, CPI a attribué de nouvelles certifications, élargi sa base de clients et enregistré une augmentation du volume de renouvellements. Le chiffre d’affaires de CPI est en hausse à la fois aux États-Unis et à l’international.

CPI continue d’observer une évolution de son mix de ventes vers les solutions digitales, aussi bien pour les nouveaux « Certified Instructors » que pour les renouvellements, tout en maintenant la composante obligatoire du programme en présentiel.

Sur les six premiers mois de l’année 2023, CPI affiche un EBITDA de 26,0 M$13, en très léger retrait (- 0,8 %) par rapport au 1er semestre 2022, et une marge de 44,7 %. L’EBITDA semestriel reflète les investissements de croissance réalisés dans les effectifs et dans les systèmes et, dans une moindre mesure, une augmentation des frais liés aux déplacements et aux lieux servant aux formations en présentiel de la société, ainsi qu’un ralentissement des certifications et renouvellements pour des sujets spécialisés qui avaient eu un impact favorable sur les marges en 2022. Pour le second semestre, l’équipe de management de CPI anticipe une hausse de la rentabilité, sous l’effet de la croissance du chiffre d’affaires et de nouveaux surcoûts limités. Au 30 juin 2023, la dette nette s’élève à 298,4 M$14, soit 4,79 fois l’EBITDA tel que défini dans l’accord de crédit de CPI.

ACAMS — Chiffre d’affaires en hausse de +1 % au premier semestre 2023, dont +17 % au deuxième trimestre 2023, impacté par des effets de calendrier dans l’activité Conférences. Marge d’EBITDA semestrielle de 19,9 %, en progression de 150 points de base

(Intégration globale depuis le 11 mars 2022)

Sur les six premiers mois de l’année 2023, le chiffre d’affaires d’ACAMS, un leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention de la criminalité financière, s’élève à 49,1 M$15. Il s’inscrit en hausse de 1 % par rapport à la même période en 2022, qui bénéficiait d’un contrat particulièrement important avec une entreprise cliente actuellement. Retraitée de l’impact de ce client sur la période précédente, la croissance du chiffre d’affaires en glissement annuel au premier semestre 2023 atteint 8 %, reflétant une forte participation aux conférences d’ACAMS, ainsi que le dynamisme commercial du groupe. Le repli du chiffre d’affaires enregistré au premier trimestre 2023 a été, comme prévu, compensé par une croissance vigoureuse au deuxième trimestre 2023, de +17 %, principalement liée à la deuxième grande conférence annuelle d’ACAMS qui s’est tenue cette année sur cette période (et non au premier trimestre comme chaque année, y compris en 2022). L’équipe de management d’ACAMS anticipe une poursuite de la croissance sur le reste de l’année 2023, compte tenu du dynamisme continu de l’activité commerciale. La priorité donnée au développement des relations d’ACAMS avec sa clientèle de grands comptes constitue une importante initiative stratégique à long terme, mais il est à noter que les incertitudes induites par les effets de calendrier liés aux conférences et à la signature de certains grands contrats, ainsi que des actions entreprises par les institutions bancaires, pourraient créer de la volatilité à court terme.

Au 30 juin 2023, l’EBITDA16 s’établit à environ 9,7 M$, ce qui se traduit par une marge d’EBITDA pro forma de 19,9 %, en hausse de 150 points de base par rapport à l’année précédente. À terme, ACAMS vise une marge d’EBITDA supérieure à 20 %. La dette nette au 30 juin 2023 s’élève à 156,3 M$17, soit 6,6 fois l’EBITDA tel que défini dans la documentation de crédit d’ACAMS.

Tarkett - Croissance des ventes portée par le Sport et les hausses de prix déployées en 2022. Ebitda stable et bonne génération de free cash‐flow

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires net du premier semestre 2023 s’est élevé à 1 608 millions d’euros, en hausse de 2,8% par rapport au premier semestre 2022. La croissance organique s’établit à 3,9%. L’effet des hausses de prix de vente mises en œuvre en 2022 dans l’ensemble des segments est en moyenne de +5,5% en 2023 par rapport au premier semestre 2022. Sur la période, les volumes sont en baisse de ‐2,1%. La forte activité du Sport compense en grande partie le retrait du volume dans le revêtement de sol, particulièrement marqué en EMEA dans un contexte de faiblesse du segment résidentiel. L’effet change contribue défavorablement, notamment du fait de la dépréciation du rouble, de la couronne Norvégienne et de la livre sterling dans la zone EMEA et du dollar.

L’EBITDA ajusté du 1er semestre s’est élevé à 126,1 millions d’euros, soit 7,8 % du chiffre d’affaires, par rapport à 126,2 millions d’euros au 1er semestre 2022, soit 8,1 % du chiffre d’affaires.

L’endettement financier net s’établit à 649 millions d’euros à fin juin 2023, à comparer à 655 millions d’euros à fin décembre 2022 et 778 millions à fin juin 2022. Par rapport à décembre 2022, la dette est en légère diminution et le levier d’endettement reste identique à 2.8x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois.

Pour plus d’information, https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Actif net réévalué à 163,2 € par action au 30 juin 2023

L’actif net réévalué s’élève à 7 246 M€, soit 163,2 € par action au 30 juin 2023 (détails annexes 1 et 2 ci-après), en baisse de 2,80 % par rapport à 167,9 € par action au 31 décembre 2022 et globalement stable en réintégrant le dividende payé en juin 2023 (- 0,9 %). La décote sur l’ANR au 30 juin 2023 ressort à 41,4 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de Wendel au 30 juin 2023.

Structure financière solide : liquidité importante et maturité allongée

Ratio LTV à 8,5 % au 30 juin 2023

Augmentation de la taille de la ligne de crédit (non tirée) à 875 millions d’euros, échéance portée à juillet 2028

Liquidité totale s’élevant à 2,6 Md€ 18 au 30 juin 2023, dont 1,7 Md€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée)

au 30 juin 2023, dont 1,7 Md€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée) Maturité moyenne de la dette allongée à 5,1 ans et coût moyen pondéré à 2,4 % à l’issue du succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 7 ans avec un coupon de 4,50 % le 12 juin 2023 et au rachat d’un montant de 90,8 M€ des obligations à échéance avril 2026.

Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable





Événements importants depuis le début de l’année 2023

Wendel acquiert le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle

Le 27 juillet 2023, Wendel a finalisé l’acquisition de Scalian, en investissant 557 millions d’euros en fonds propres, soit une valeur d’entreprise d’environ 965 millions d’euros. Wendel détient environ 82 % du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.

Créé en 1989, Scalian est classée dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international, dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), d’ingénierie numérique de l’architecture au développement de systèmes numériques embarqués et systèmes applicatifs, de big data et d’IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de la performance des projets et organisations, ou encore de transformation digitale.

Scalian devrait atteindre un chiffre d’affaires d’environ 515 millions d’euros et une marge d’EBITDA19 ajusté d'environ 14 % sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et compte environ 5 500 collaborateurs à cette date.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de +30 %, dont +12 % environ de croissance organique malgré la covid, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.

Scalian a déployé une démarche RSE ayant permis d’obtenir plusieurs certifications (ISO 9100, 9001, 14 001, 27 001), a reçu une médaille d’argent Ecovadis en 2022, et a l’ambition d’approfondir sa démarche RSE d’ici 2025.

Engagement SBTi de Wendel SE

L’initiative Science Based Targets (SBTi) est une coalition mondiale permettant aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions conformes aux dernières avancées scientifiques en matière de climat. Elle se concentre sur les entreprises du monde entier très impliquées pour réduire de moitié leurs émissions avant 2030 et atteindre le net zéro avant 2050.

Wendel s'est engagée à mettre en œuvre des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du Groupe, selon les critères définis par la SBTi et conformes aux dernières avancées scientifiques en matière de climat. Les objectifs de Wendel seront soumis à l'approbation de la SBTi d'ici la fin de l'année 2023.

Les objectifs à court terme de Wendel seront fixés à deux niveaux :

Les émissions de gaz à effet de serre des bureaux de Wendel (Scopes 1 et 2)

Les émissions de gaz à effet de serre des entreprises éligibles20 du portefeuille de Wendel, en utilisant une approche de périmètre (portfolio coverage) issue des lignes directrices du SBTi (Scope 3).

Ces engagements s'ajoutent aux engagements SBTi déjà approuvés pour les entreprises suivantes du portefeuille : Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Stahl et Tarkett.

1 Constantia Flexibles est classé en actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées (norme IFRS 5) et n’est plus consolidée dans le chiffre d’affaires.

2 Avant la finalisation des opérations Scalian et Constantia Flexibles. Pro forma de ces opérations et du dividende Bureau Veritas, le ratio LTV tendrait vers une valeur non matérielle

3 Après le paiement par Wendel de 139 M€ de dividendes à ses actionnaires et avant 123,8 M€ de dividendes reçus de Bureau Veritas le 6 juillet.

4 Les « sociétés éligibles » sont celles détenues par Wendel à plus de 25% en capital et dans lesquelles Wendel dispose d’au moins 1 siège au Conseil (ou 15% pour les sociétés de portefeuille de Wendel Growth) selon les recommandations de SBTi.

5 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

6 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’établit à 89,2 M€.

7 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 275,2 M€.

8 Ratio de levier selon la définition de la documentation de crédit

9 Conformément à la norme IFRS 5, les activités en Inde sont reclassées en actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Les chiffres indiqués excluent les activités en Inde en 2022 et 2023.

10 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’établit à 161,2 M€.

11 Ratio de levier selon la définition de la documentation de crédit

12 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 267,3 M€.

13 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’établit à 25,5 M$.

14 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 294,3 M$.

15 Hors impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition de 3,1 M$. En tenant compte de cet effet, le chiffre d’affaires s’élève à 45,9 M$.

16 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, l’EBITDA s’établit à 9,2 M$.

17 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 155,1 M$.

18 Après le paiement par Wendel de 139 M€ de dividendes à ses actionnaires et avant 123,8 M€ de dividendes reçus de Bureau Veritas le 6 juillet.

19 EBITDA post IFRS 16, ajusté calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel

20 Sociétés du portefeuille détenues à plus de 25% avec au moins un siège au conseil d’administration (seuil de référence à 15% pour les sociétés de Wendel Growth)

