Crédit Mutuel Alliance Fédérale - Résultats semestriels 2023

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 20231

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE RÉALISE DES RÉSULTATS SOLIDES CONFIRMANT LA ROBUSTESSE DE SON MODÈLE DE BANCASSURANCE UNIVERSELLE

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise au premier semestre une performance solide avec un produit net bancaire qui avoisine les 8 milliards d’euros (+4 %). Ces résultats traduisent la bonne résistance des activités de banque de détail, avec un PNB de plus de 6 milliards d’euros en hausse de +1,9 %, et la dynamique commerciale de l’assurance (+13 %) et des métiers spécialisés (+18,4 %).

Dans une période d'inflation, de ralentissement économique et de bouleversement des politiques monétaires, le groupe affiche des résultats financiers qui confirment la pertinence et la solidité du modèle mutualiste diversifié. Le résultat net du premier semestre se maintient à un haut niveau, à près de 2 milliards d’euros (-7,3 %).

Après trois ans de relance post-Covid, le coût du risque, en hausse de +44,4 %, revient à un niveau normatif (679 millions d’euros soit 24 points de base du total des crédits contre 27 points de base en 2019) tandis que les charges augmentent de +6,7 %, en raison essentiellement de mesures salariales fortes et d'investissements technologiques majeurs pour la transformation de nos métiers.

Ces six premiers mois reflètent l’efficacité du modèle relationnel de proximité au service des clients particuliers, professionnels et entreprises, et traduisent la mobilisation collective des 77 500 collaborateurs et 15 500 élus mutualistes.

Résultats au 30 juin 20231

1er Semestre 2023 Evolution proforma

S1 2023 / S1 2022 PRODUIT NET BANCAIRE EN PROGRESSION DANS TOUS LES MÉTIERS 7 984 M€ +4,0 % dont banque de détail 6 062 M€ +1,9 % dont assurances 641 M€ +13,0 % dont métiers spécialisés 1 455 M€ +18,4 % HAUSSE DES FRAIS GÉNÉRAUX

REFLÉTANT LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES -4 649 M€ +6,7 % COÛT DU RISQUE EN HAUSSE

LIÉ À LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE -679 M€ +44,4 % RÉSULTAT NET EN BAISSE MAINTENU À UN HAUT NIVEAU 1 962 M€ -7,3 % CROISSANCE DES FINANCEMENTS Crédits à l’habitat

258,1 Md€

+4,1 % Crédits à l’équipement et crédit-bail

138,0 Md€

+8,3 % Crédits à la consommation

53,5 Md€

+9,6 % UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Ratio CET12

18,4% Capitaux propres

60,5 Md€

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise au 1er semestre des résultats solides

« Crédit Mutuel Alliance Fédérale démontre la très bonne résistance de son modèle en réalisant un solide premier semestre en dépit d’une forte instabilité monétaire qui pèse en particulier sur la banque de détail en France. Les résultats confirment à nouveau la pertinence de la bancassurance universelle au service de l’utilité collective. »

Nicolas Théry, Président

« Crédit Mutuel Alliance Fédérale boucle les six premiers mois de l’année avec une très belle dynamique commerciale et un solide résultat, preuve de l’efficacité opérationnelle du groupe. Nos 77 500 collaborateurs et 15 500 élus mutualistes se sont mobilisés pour poursuivre l’accompagnement des clients particuliers, professionnels et entreprises dans un contexte inflationniste fort et de hausse des taux. »

Daniel Baal, Directeur général

I. Un semestre de mobilisation aux côtés des sociétaires et clients





La guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques inhérentes continuent de bouleverser les perspectives économiques, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels et entreprises. Bancassureur mutualiste et première banque à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a poursuivi ce semestre sa forte mobilisation pour accompagner ses clients, en particulier les plus touchés par les crises successives. Un modèle relationnel pertinent qui a été récompensé par le Podium de la Relation Client 2023 3.

Une banque utile pour ses clients et sociétaires

Aux côtés de ses clients particuliers, professionnels et entreprises, le groupe mutualiste poursuit ses financements au service de leurs projets. L’encours de crédits atteint ainsi 510 milliards d’euros (+5,0 %) malgré un recul significatif des déblocages sur le crédit à l’habitat sur le premier semestre (-29,4 %) pour retrouver un niveau proche de celui de 2019. L’activité de crédit à la consommation est soutenue, avec un encours progressant de +9,6 % pour atteindre 53,5 milliards d’euros. Le groupe poursuit également l'accompagnement des professionnels et entreprises, avec un encours de crédit à l’équipement et de crédit-bail atteignant 138 milliards d’euros (+8,3 %).

La protection et le développement de l’épargne des clients est un pilier majeur du groupe. L’encours de dépôts se fixe au 30 juin 2023 à 461 milliards d’euros, en progression de +2,2 %.

Une banque qui répond aux besoins de solidarité

Avec une inflation à 4,5 % sur un an en France4 – dont +13,7 % sur l’alimentation –, le cycle inflationniste initié après l’agression de l’État russe en Ukraine continue de peser sur le pouvoir d’achat des clients, en particulier des plus fragiles. Fidèle à ses valeurs mutualistes, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a fait de la solidarité et de la proximité son fer de lance. Ses 30 000 conseillers ont été mobilisés pour accompagner les ménages, notamment à travers l’épargne réglementée. La collecte du Livret A - revalorisé à 3 % en février 2023 et sécurisé à ce haut niveau jusqu’à fin 2024 - atteint ainsi 6,5 milliards d’euros ; l’encours se fixant à 51,4 milliards d’euros (+14,4 %).

Le compte solidaire à 1 € net par mois qui permet aux personnes en situation de fragilité financière de bénéficier de tous les avantages d’une banque universelle de proximité et d'un conseiller dédié sans facturation de frais d’incident se poursuit. Lancée en août 2022, cette offre solidaire bénéficie à plus de 55 000 clients. Destinée aux personnes les plus touchées par la situation économique actuelle, cette offre a reçu le Prix d’Or de la Good Economie 2023 5.

Les violences urbaines, qui ont marqué la fin du semestre, ont également eu des conséquences sur les particuliers et professionnels. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les Assurances du Crédit Mutuel et CIC Assurances ont ainsi supprimé les franchises pour les particuliers assurés pour ces dommages en automobile et habitation.

Les tensions sociales ont également eu des conséquences sur de nombreux commerçants. Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de prendre des mesures fortes pour accompagner les entreprises et petits commerçants victimes des dégradations. En qualité d’assureur, les premières avances de trésorerie pour les artisans, commerçants et professionnels sont intervenues sans délai. Une « charge sinistres » estimée à 10 millions d’euros.

Enfin, en qualité de banquier, les réseaux Crédit Mutuel et CIC ont proposé des solutions adaptées au cas par cas, dont la suspension des échéances de crédit.

Solidarité avec les Restos du Cœur : 5 millions d’euros pour faire face à la montée de la précarité alimentaire.

L’inflation a conduit à un accroissement de la fréquentation des centres des Restaurants du Cœur. Pour pouvoir y faire face, l’ONG a lancé un appel aux entreprises. Face à cette urgence, Crédit Mutuel Alliance Fédérale mobilise sans attendre le dividende sociétal et fait, via sa Fondation, un don exceptionnel de 5 millions dont 2 millions ciblés sur l’aide prioritaire à la petite enfance.

Une banque mutualiste aux côtés de ses salariés

Défendant un contrat social fort, le groupe a de nouveau fait preuve de son engagement vis-à-vis de ses collaborateurs. En janvier 2023, une augmentation générale des salaires de +3 % a été accordée aux salariés du groupe, en complément des dispositifs d’intéressement et participation. Le forfait mobilité durable est passé de 400 € à 700 € tandis que la prise en charge de l'abonnement transport est passée de 50 % à 75 %. Cette politique sociale forte vis-à-vis des salariés est mise au service du développement du groupe et de ses filiales. Elle vise également à accroître notre attractivité pour attirer toujours plus de nouveaux talents.

II. Une dynamique commerciale portée par la force de notre modèle diversifié





En dépit d’un contexte économique instable et d'une pression réglementaire qui nie les avantages de la bancassurance universelle, la mobilisation collective et l’efficacité du modèle de bancassurance universelle de proximité se sont traduites par une croissance du produit net bancaire de +4 %. Au 30 juin 2023, il s’élève à près de 8 milliards d’euros, plus haut niveau atteint.

Performance de la banque de détail et des activités d’assurance

Le produit net bancaire de la banque de détail progresse de +1,9 %, pour atteindre 6 milliards d’euros.

Le produit net bancaire des réseaux bancaires est stable, à +0,7 %, tandis que le crédit à la consommation progresse quant à lui de +5,5 %.

L’activité crédit à la consommation (1,5 milliard d’euros) est notamment tirée par la performance de TARGOBANK en Allemagne. Avec une activité stable au premier semestre, Cofidis Group poursuit son développement en Europe.

Acteur majeur de l’assurance en France avec 37,2 millions de contrats (+1,6 %), le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) affiche une belle performance au premier semestre 2023 avec un chiffre d’affaires record de 7,5 milliards d’euros (+13,6 %). À noter que le GACM España a été cédé à AXA Seguros Generales le 12 juillet 2023. Le développement des revenus du semestre est notamment porté par l’assurance-vie dont le chiffre d'affaires atteint 4,2 milliards d’euros (+16,7 %). L’assurance-vie bénéficie d’une collecte nette en euros positive (+181 millions d’euros), soutenue par l’annonce en début d’année des taux servis pour 2022 sur les fonds en euros de +1 point (soit un rendement moyen de 2,30 %).

À fin juin 2023, le nombre de clients du réseau de bancassurance des caisses de Crédit Mutuel progresse à plus de 8,7 millions (+1,0 %) tandis que les cinq banques régionales du CIC et le réseau CIC en Île-de-France atteignent 5,6 millions de clients (+1,1 %).

Dynamique soutenue des métiers spécialisés

La performance des métiers spécialisés représente près des trois quarts de la hausse du produit net bancaire du groupe. On note le fort rebond des revenus de la banque privée (+41,2 %), de la banque de financement (+38,1 %) et des activités de marché (+63,3 %).

La banque de financement voit son produit net bancaire progresser grâce à l’accroissement de la marge d’intérêt sur les dépôts et à une bonne production de crédits aux entreprises. Le soutien du groupe à la dynamique entrepreneuriale se reflète également à travers les activités d’investissements portées par Crédit Mutuel Equity dans toutes les régions.

Près de 140 millions d’euros ont ainsi été investis au premier semestre dans plus de 31 entreprises.

La banque privée bénéficie à la fois d’un effet marché et d’une collecte positive. Elle performe dans tous les pays : en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg grâce à la Banque Transatlantique, la Banque de Luxembourg et Banque CIC Suisse. La gestion d’actifs réalise un bon semestre, avec des revenus stables, à 267 millions d’euros.

Enfin, les activités de marché réalisent un très bon premier semestre, tiré par une forte dynamique commerciale.

III. Des résultats solides dans un contexte de tensions monétaires





Dans une période de transition des politiques monétaires, la résistance du modèle de bancassurance universelle est une nouvelle fois démontrée. Le groupe est en bonne voie pour atteindre les objectifs financiers de son plan stratégique 2019-2023 ensemble#nouveaumonde plus vite, plus loin, qui s’achèvera en fin d’année.

Un résultat net semestriel porté par les activités d’assurance et les métiers spécialisés

Le résultat net semestriel de Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’élève à près de 2 milliards d’euros, en baisse de 7,3 % sur un an. Il est notamment affecté par la baisse de la marge d'intérêt de la banque de détail en France (-3,7 %) dans un environnement hexagonal spécifique de crédits à l’habitat à taux fixe, d’épargne réglementée protectrice du pouvoir d’achat des ménages, ou des engagements de la profession à limiter la hausse des tarifs des particuliers au-dessous de 2 % en 2023.

Le résultat global du groupe bénéficie de la belle performance de l’assurance (443 millions d’euros, soit +9,0 %) et des métiers spécialisés (558 millions d’euros, soit +13,4%), démontrant la force du modèle intégré de bancassurance universelle.

Les activités de gestion d’actifs et de banque privée réalisent un résultat de 161 millions d’euros, en hausse de +39 %. La banque de financement atteint un résultat de 105 millions d’euros, en hausse de +17 %. Le capital- investissement retrouve une performance normative après deux années exceptionnelles (181 millions d'euros).

Une efficacité opérationnelle confirmée

Le groupe mutualiste conserve une efficacité opérationnelle parmi les plus fortes des banques européennes, avec un coefficient d’exploitation de 58,2 %.

Les frais généraux s’élèvent à 4,6 milliards d’euros (+6,7 %). Ils reflètent les choix stratégiques forts avec, notamment, des investissements humains (53 % de la hausse) et technologiques. Première entreprise française à rejoindre l’IBM Quantum Network, Euro-Information a annoncé poursuivre ses investissements dans l’informatique quantique. Au terme d’une phase initiale couronnée de succès, des cas d’usage spécifiques dans de nombreux domaines revêtant un intérêt pour les services financiers ont été identifiés, notamment la recherche en matière d’expérience client, de gestion de la fraude et de gestion des risques. Ces investissements s’inscrivent dans la stratégie d’innovation menée depuis 2015, notamment sur l’intelligence artificielle. En 2023, un volume équivalent à 1 700 ETP a été libéré pour réaliser de nombreuses tâches administratives (saisie, signature, recherche) au profit des clients et sociétaires qui souhaitent une relation plus étroite avec leur conseiller dédié de proximité.

Le semestre est également marqué par un accroissement du coût du risque qui revient à un niveau normatif. Doté de 679 millions d’euros, il est en hausse de +44 %. En particulier, le coût du risque est affecté par la progression du risque avéré sur la clientèle des réseaux, du crédit à la consommation ainsi qu'en banque de financement.

Le taux de créances douteuses (2,7 %) reste inférieur à celui de fin 2019 (3,1 %). Le ratio coût du risque clientèle s'élève à 24 points de base, proche également du niveau de fin 2019 (27 points de base).

1 Comptes non audités au 30/06/2023, les procédures d'examen limitées menées par les commissaires aux comptes sont en cours. À partir du 1er janvier 2023, Crédit Mutuel Alliance Fédérale applique la norme comptable IFRS 17 « contrats d’assurance » au niveau du groupe ainsi que la norme IFRS 9 « instruments financiers » pour ses entités d’assurance. Afin d’avoir une référence homogène, les données du premier semestre 2022 ont été retraitées proforma.

2 Ratio CET1 Estimé au 30 juin 2023, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

3 Podium de la Relation Client 2023 – catégorie Banque / Kantar & BearingPoint.

4 Indice des prix à la consommation (IPC), INSEE, Juin 2023.

5 Prix d’Or de la Good Economie 2023, catégorie « Favoriser l'impact social - Produits & Services ».

