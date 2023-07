BFCM - Communiqué de Presse résultats semestriels 2023

French English

COMMUNIQU É DE PRESSE

27 juillet 2023

Résultats du premier semestre 2023 1er semestre 2023 Évolution /

1er semestre 2022 proforma (1) Produit net bancaire 5 947 M€ +5,0 % dont banque de détail 4 198 M€ +3,2 % Frais généraux 3 096 M€ +5,1 % Coût du risque 603 M€ +45,2 % Résultat net 1 678 M€ -5,0 % Résultat net part du groupe 1 498 M€ -4,6 % Intensification du financement de nos clients et sociétaires Crédits à l'habitat 117,1 Md€ +4,1 % Crédits à l'équipement 90,4 Md€ +8,6 % Crédits à la consommation 44,8 Md€ +16,7 % Performance opérationnelle et solidité financière Coefficient d’exploitation 52,1 % Ratio CET1 (2) 18,4 % Capitaux propres 40,5 Md€ Toutes les données de ce communiqué portent sur le périmètre consolidé de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM). Le périmètre consolidé de la BFCM regroupe la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK en Allemagne et en Espagne (classé en IFRS5 actifs destinés à être cédés au 30/06/2023 suite à l’annonce par le groupe le 22 décembre 2022 de sa cession potentielle à ABANCA), Cofidis Group. Comptes non audités au 30/06/2023. Les procédures d’examen limitées par les commissaires aux comptes sont en cours. (1) À partir du 1er janvier 2023, la BFCM applique la norme comptable IFRS 17 « contrats d’assurance » au niveau du groupe ainsi que la norme IFRS 9 « instruments financiers » pour ses entités d’assurance. Afin d’avoir une référence homogène, les données du premier semestre 2022 ont été retraitées proforma. (2) Estimé au 30 juin 2023, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.





Activité

Les encours de dépôts s’élèvent à 282,2 milliards d’euros à fin juin 2023 en hausse de 0,7 % sur un an.

Sur le semestre, la collecte reste particulièrement importante sur les livrets A dont les encours ont progressé de 19,9 % sur un an à 14,5 milliards d’euros. Cette hausse s’explique notamment par la poursuite des mesures favorables de l’épargne réglementée traduisant une hausse de rémunération des livrets. Par ailleurs, le contexte des marchés financiers encourage les clients à se tourner vers des produits à la fois liquides et sûrs. Ainsi, les dépôts négociés (comptes à terme et PEP) ont progressé de près de 92,9 % sur un an s’élevant à près de 61,7 milliards d’euros et les comptes courants voient leur collecte s’améliorer de 4,8 % à 7,0 milliards au premier semestre. En revanche, les dépôts sur les comptes épargne logement diminuent de 4,9 % à 11,7 milliards d’euro.

À la fin du premier semestre, les encours de crédits sont de 327,9 milliards en hausse de 5,3 % sur

un an.

En dépit de la hausse des taux, la croissance des encours de crédits reste favorable pour les principales catégories de prêts :

+4,1 % pour les encours de crédits habitat à 117,1 milliards d’euros ;

+16,7 % pour les crédits à la consommation représentant 44,8 milliards d’euros ;

+8,6 % pour les crédits d’équipement et crédit-bail à près de 90,4 milliards d’euros ;





Résultats financiers

La BFCM enregistre un produit net bancaire au premier semestre 2023 de 5,9 milliards d’euros en hausse de 5,0 %, grâce notamment à de solides performances des métiers spécialisés, hors capital-investissement. Le crédit à la consommation enregistre une croissance de 5,5 % malgré une modification brutale et profonde des conditions économiques.

Au premier semestre, les frais de fonctionnement ressortent à 3,1 milliards d’euros en hausse de

5,1 %. Les frais de personnel intègrent l’effet hausse des salaires. Ils représentent 58 % de la hausse totale. Les autres charges d’exploitation et amortissements évoluent de 4,5 %. Les frais de supervision et de contribution au fonds de résolution unique diminuent de 15,5 %.

Le coefficient d’exploitation se dégrade légèrement de 0,1 point par rapport au premier semestre 2022 à 52,1 %.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse 4,9 % à 2,9 milliards d’euros.

Le coût du risque global ressort à 603 millions d’euros en hausse de 45,2 % par rapport au premier semestre 2022. Cette hausse s’explique par deux tendances inverses :

une progression du coût du risque avéré sur la clientèle des réseaux, du crédit à la consommation ainsi qu’en banque de financement en raison du déclassement de dossiers de place. Cette dégradation reflète le contexte macroéconomique incertain qui perdure depuis la crise Covid-19 ;

une baisse du coût du risque non avéré lié aux transferts des encours sains vers des encours douteux générant une diminution du coût du risque non avéré et une augmentation du coût du risque avéré.

Le résultat d’exploitation est en baisse de 2,4 % par rapport au premier semestre 2022.

Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » à 25 millions d’euros contre 60 millions au premier semestre 2022, intègre exclusivement les quotes-parts dans le résultat net des entreprises mises en équivalence. Au premier semestre 2022, le poste intégrait la plus-value nette résultant de la vente de FLOA à BNP Paribas.

Le résultat avant impôt est en recul de 3,8 % par rapport au premier semestre 2022.

Dans un contexte macroéconomique incertain, le résultat net ressort à 1,7 milliard d’euros. Il est en baisse de 88 millions d’euros (-5,0 %).

Le résultat net part du groupe ressort à 1,5 milliard d’euros.

Structure financière

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de la BFCM s’élèvent à 40,5 milliards d’euros contre

38,8 milliards à fin décembre 2022.

La BFCM est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour ce dernier, à fin juin 2023, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) est de 18,4 %1.

La solidité financière et la pertinence du modèle d’affaires sont reconnues par les trois agences de notations qui notent Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la BFCM et le groupe Crédit Mutuel.

Contrepartie

LT / CT** Émetteur / Dette senior préférée LT Perspective Dette senior préférée CT



Notation intrinsèque*** Date de la dernière publication Standard & Poor’s1 AA- / A-1+ A+ Stable A-1 a 30/12/2022 Moody’s2 Aa2 / P-1 Aa3 Stable P-1 a3 21/07/2023 Fitch Ratings*3 AA- AA- Stable F1+ a+ 20/09/2022

*La note "Issuer Default Rating" est stable à A+.

**Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty Rating chez Standard & Poor’s, Counterparty Risk Rating chez Moody’s et Derivative Counterparty Rating chez Fitch Ratings.

***La notation intrinsèque correspond à la note Stand Alone Credit Profile (SACP) chez Standard & Poor’s, à la note

Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) chez Moody’s et à la note Viability Rating chez Fitch Ratings.

1 Standard & Poor's : note groupe Crédit Mutuel.

2 Moody’s : notes Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM et CIC.

3 Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Les trois principales agences de notation financière ont confirmé, en 2022 et en juillet 2023, les notations externes et les perspectives stables attribuées à Crédit Mutuel Alliance Fédérale et au groupe Crédit Mutuel. Ceci reflète l’efficacité opérationnelle, la récurrence des résultats, le faible profil de risque ainsi que la solidité des fondamentaux financiers.

Résultats par métiers

Banque de détail

Le produit net bancaire de la banque de détail est de 4,2 milliards d’euros (+3,2 %). Les frais de fonctionnement évoluent de 4,3 % à 2,5 milliards. Le coût du risque est en hausse (+132 millions d’euros) à 539 millions dont 476 millions sur le risque avéré (+60,1 %). Le risque non avéré diminue à

63 millions d’euros (-42,6 %).

Il en ressort un résultat net de 786 millions d’euros (-8,8 %).

Assurance

Le chiffre d’affaires de l’assurance augmente de 12,5 % sur un an à 650 millions d’euros porté notamment par une bonne dynamique de collecte en assurance-vie (+16,7 %) et une sinistralité climatique plus favorable qu’au premier semestre 2022. Les frais généraux de 57 millions d’euros correspondent aux seuls frais non rattachables aux contrats.

Le résultat net contributif à 453 million d’euros est en hausse de 8,8 % par rapport à fin juin 2022.

Gestion d’actifs et b anque privée

Le produit net bancaire du métier gestion d’actifs et banque privée de la BFCM totalise 569 millions d’euros, il augmente de 26,1 % sur un an. Cette hausse s’explique principalement par un excellent niveau de marge d’intérêt pour les entités de banque privée (213 millions d’euros +88,8 %) ainsi qu’une activité commerciale soutenue, tandis que les revenus de la gestion d’actifs sont stables malgré une collecte légèrement négative.

A fin juin, les frais de fonctionnement sont en hausse de 8,9 %. Grâce à la bonne progression du produit net bancaire, le résultat brut d’exploitation progresse de 71,3 % à 213 millions d’euros.

Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » est nul au premier semestre contre

13 millions au premier semestre 2022 qui comprenait un produit non récurrent lié à l’effet de première consolidation de Crédit Mutuel Investment Managers et CIC Private Debt.

Ainsi, le résultat net est de 161 millions d’euros au 30 juin contre 105 millions à fin juin 2022.

Ces données n’intègrent pas l’activité banque privée logée au sein du réseau du CIC et de ses cinq banques régionales soit 108 millions d’euros de produit net bancaire (-8 %) et 42 millions de résultat net (-16 %).

Banque de financement

Le produit net bancaire est en hausse de 38,1 % à 296 millions d’euros à la fin du premier semestre 2023. Il bénéficie d’une forte hausse des revenus de l’activité grandes entreprises et de celle des financements structurés (notamment le financement d’actifs et de projet).

Le coût du risque est multiplié par 4,7 se traduisant par une dotation nette de 64 millions d’euros contre 13 millions à fin juin 2022, en raison notamment du provisionnement de dossiers de place.

Le résultat net s’inscrit donc en progression de 16,6 % à 105 millions d’euros au 30 juin 2023 contre 90 millions l’année précédente.

Activités de marché

Le premier semestre 2023, marqué par des conditions de marché favorables et une bonne dynamique commerciale, affiche une forte hausse de 63,3 % du produit net bancaire à 293 millions d’euros.

Après une hausse de 8,2 % des frais de fonctionnement, le résultat brut d’exploitation est multiplié par 3 à 154 millions d’euros.

Le résultat net global des activités de marché est de 112 millions d’euros contre 35 un an plus tôt.

Capital -investissement

Au premier semestre, plus de 140 millions d’euros ont été investis avec la prudence requise compte tenu des incertitudes géopolitiques, de leurs conséquences économiques sur la croissance attendue des entreprises et des multiples de valorisation induits. Sur quatre ans, plus de 2 milliards d’euros ont été déployés dans le financement de nouveaux projets ou l’accompagnement d’entreprises du portefeuille.

Le portefeuille en encours investis atteint, quant à lui, 3,4 milliards d’euros, démontrant la forte dynamique de ces métiers sur l’ensemble de leurs segments : de l’innovation à la transmission.

Avec 220 millions d'euros au premier semestre, le total des produits reste solide et composé à plus de 2/3 de plus-values générées par le portefeuille, démontrant la qualité de gestion des participations dans le contexte économique actuel et qui offrent globalement de bonnes performances.

La contribution au résultat net s’établit à 181 millions d’euros, un très bon niveau après deux années exceptionnelles post-Covid, et marque un retour à une solide performance normative.

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL

périmètre consolidé chiffres clés (1) en millions € 30/06/2023 31/12/2022 proforma Structure financière et activité Total du bilan 716 370 702 745 Capitaux propres (yc résultat de l'exercice et avant distribution) 40 495 38 836 Crédits à la clientèle (y compris crédit-bail) 327 915 322 279 Dépôts de la clientèle 282 153 283 682 30/06/2023 30/06/2022 Points de vente et clients Nombre de points de vente 2 224 2 337 Nombre de clients (en millions) 21,3 21,0 en millions € S1 2023 S1 2022

proforma Résultats Produit net bancaire 5 947 5 663 Frais de fonctionnement - 3 096 - 2 945 Résultat brut d'exploitation 2 851 2 718 Coût du risque - 603 - 415 Résultat d'exploitation 2 248 2 302 Gains/pertes nets s/autres actifs et MEE 25 60 Résultat avant impôt 2 273 2 362 Impôts sur les bénéfices - 595 - 596 Résultat net 1 678 1 766 Intérêts minoritaires 180 169 Résultat net part du groupe 1 498 1 597 (1) Chiffres consolidés de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK en Allemagne et en Espagne, Cofidis Group, informatique…

Comptes non audités, les procédures d’examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours.

La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 27 juillet 2023.

L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par la BFCM en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Responsable de l’information : Aziz Ridouan - tél. : 03 88 14 84 00 – com-alliancefederale@creditmutuel.fr

1 Estimé au 30 juin 2023, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

