French English

Résultats du 1er semestre 2023 de McPhy

Poursuite du développement et de la progression

du carnet de commandes

Chiffre d’affaires de 7,0 M€ au premier semestre 2023, dans la fourchette anticipée

Carnet de commandes (backlog 1 ) à 33,4 M€ au 30 juin 2023, en augmentation de +9% par rapport au 31 décembre 2022

) à 33,4 M€ au 30 juin 2023, en augmentation de +9% par rapport au 31 décembre 2022 EBITDA de -21,6 M€, reflétant la poursuite de la stratégie de développement

Trésorerie disponible de 97 M€ au 30 juin 2023

Objectif de croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres pour l’ensemble de l’exercice

Grenoble, le 27 juillet 2023 - 18h00 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 1er semestre de l’exercice 2023, clos au 30 juin, arrêtés ce jour par le Conseil d’administration de la Société.

Résultats semestriels 20232

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 7,0 5,2 35% Autres produits 0,7 0,5 29% Produits des activités courantes 7,7 5,7 34% Achats consommés (5,2) (5,2) 1% Charges de personnel (11,2) (7,9) 42% Charges externes (12,9) (9,7) 33% EBITDA (21,6) (17,1) 27% Dotations aux amortissements et provisions (3,3) (2,3) 41% Résultat Opérationnel (24,8) (19,4) 28% Autres produits et charges (0,0) (0,5) -98% Résultat financier 1,4 0,2 562% Charge d'impôt (0,0) (0,0) n.s. Résultat Net (23,5) (19,7)

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Au cours de ce premier semestre 2023, McPhy a franchi plusieurs jalons afin de devenir un acteur clé de l’écosystème hydrogène en Europe et au-delà. Nous avons conclu des premiers contrats significatifs dans le domaine de l’industrie, marché le plus important pour l’hydrogène bas carbone. Notre scale-up industriel s’est accéléré avec l’automatisation de la ligne d’assemblage des stacks dans notre usine de San Miniato et la sortie de terre de notre Gigafactory à Belfort. Nous avons également amorcé notre développement à l’international grâce à un partenariat très prometteur avec le groupe indien Larsen & Toubro (L&T) et structuré notre politique en matière de responsabilité sociale et environnementale. Dans les mois à venir, nous allons poursuivre ces actions, tout en intensifiant notre conquête commerciale et en renforçant notre capacité d’exécution. Le marché de l’hydrogène bas-carbone progresse graduellement et doit accélérer sa croissance pour atteindre les objectifs assignés par les grands donneurs d’ordre privés et publics. McPhy met tout en œuvre afin de saisir cette formidable opportunité. »

Chiffre d’affaires dans la fourchette annoncée et carnet de commandes en progression

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 ressort à 7,0 M€, dans la fourchette donnée en avril comprise entre 6 et 8 M€. Ce chiffre représente une croissance de +35% par rapport aux données publiées du 1er semestre 2022, et reste stable en comparaison du chiffre 2022 retraité de la reprise de deux stations de recharge d’ancienne génération. Bien que solide, la performance du Groupe a cependant été impactée par le report du contrat CEOG, un des grands projets dans lesquels McPhy est partie prenante. Le Groupe a en revanche bénéficié sur le semestre de la contribution de contrats dont le démarrage est désormais effectif, à l’image de VEO-ArcelorMittal et HYPE. Le chiffre d’affaires se répartit entre la fourniture d’électrolyseurs de grande capacité McLyzer et de la gamme Piel (59%) et la fourniture de stations (41%).

La dynamique commerciale est illustrée sur ce semestre par les deux premiers contrats significatifs remportés par McPhy dans le domaine industriel :

McPhy est partie prenante d’un ambitieux projet d’acier bas-carbone avec ArcelorMittal et VEO , avec la construction d’une usine pilote d’électrolyse à Eisenhüttenstadt en Allemagne, en collaboration avec l’université technique de Brandebourg. McPhy fournira deux électrolyseurs McLyzer d’une puissance de

1 MW chacun et assurera un contrat de service d’une durée de cinq ans,

, avec la construction d’une usine pilote d’électrolyse à Eisenhüttenstadt en Allemagne, en collaboration avec l’université technique de Brandebourg. McPhy fournira deux électrolyseurs McLyzer d’une puissance de 1 MW chacun et assurera un contrat de service d’une durée de cinq ans, McPhy est également engagé dans la réalisation d’un projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee. McPhy fournira un électrolyseur McLyzer 800-30 qui sera installé sur le site de Reutte, en Autriche, et assurera également les services de maintenance de l’équipement à long terme.

Le Groupe a par ailleurs signé un accord avec le conglomérat indien L&T aux termes duquel McPhy a accordé une licence exclusive sur sa technologie d’électrolyse alcaline pressurisée pour la fabrication d’électrolyseurs. L&T prévoit de construire une usine de fabrication d'électrolyseurs à grande échelle (Gigawatt) en Inde, sur la base de la technologie McPhy, afin de répondre aux besoins du marché indien ainsi que de certaines zones géographiques déterminées3. Ce partenariat permet à McPhy de démarrer son expansion au-delà du marché européen, notamment en Inde, un marché à fort potentiel, dont la capacité de production d’hydrogène bas-carbone devrait atteindre au moins 5 millions de tonnes par an d’ici à 2030.

Finalement, ces nouvelles références se traduisent par des prises de commandes fermes de 10,9 M€ au

1er semestre 2023, et portent le carnet de commandes à 33,4 M€ au 30 juin 2023, en progression de +9% par rapport au 31 décembre 2022.

Résultat d’exploitation reflétant la poursuite du développement

Au cours du 1er semestre 2023, le Groupe a poursuivi sa stratégie de développement commercial et industriel. Elle se traduit par une hausse des charges courantes liée d’une part, aux dépenses d’innovation et de R&D, et d’autre part, aux ressources d’ingénierie en projets et services.

Dans ce contexte, les charges de personnel ont progressé de +42% reflétant le recrutement de 30 nouveaux salariés durant le semestre (et de 54 au cours des 12 derniers mois), portant l'effectif au 30 juin 2023 à 232 salariés. Les autres charges externes s’élèvent à 12,9 M€ au 1er semestre 2023 principalement afin de renforcer l’expertise du Groupe en matière industrielle et technique.

En conséquence, l’EBITDA s’établit à -21,6 M€, comparé à -17,1 M€ au 1er semestre 2022. Le Résultat Opérationnel ressort à -24,8 M€, et le Résultat Financier est en forte progression à 1,4 M€, grâce à l’impact favorable de la hausse des taux sur les placements de trésorerie. Le Résultat Net s’affiche à -23,5 M€, par rapport à -19,7 M€ sur la même période en 2022.

Solide position de trésorerie

La consommation nette de trésorerie s’est élevée à -38,5 M€ au 1er semestre 2023, impactée par les investissements relatifs à la construction de la Gigafactory, et l’augmentation du besoin en fonds de roulement liée au développement de l’activité. Au 30 juin 2023, McPhy dispose d’une trésorerie de 97,0 M€, comparé à 135,5 M€ au 31 décembre 2022, et de la latitude financière nécessaire à la poursuite de ses projets.

Mise en place d’une politique ESG structurée et Gouvernance

En matière d’ESG, le Groupe poursuit la mise en place d’une politique structurée afin de se rapprocher des meilleurs standards avec, pour objectif, l’obtention d’une certification exigeante à horizon 2025. Le Groupe a déjà fait passer sa notation MSCI de BBB à A4, en l’espace d’un an.

En outre, le Conseil d’administration, désormais composé de 8 membres5, s’est doté d’un Comité spécialisé distinct (Comité RSE) afin de s’assurer de la prise en compte des sujets de responsabilité sociétale des entreprises dans la détermination et la mise en œuvre de la stratégie et des activités du Groupe.

Evénements post-clôture

Dans le cadre du projet Djewels d’hydrogène vert 6 , McPhy a signé un contrat pour la fourniture d’électrolyseurs Augmented McLyzer sur le site de Delfzijl, aux Pays-Bas. Ce dernier, d’une capacité de 20 MW , sera construit par Technip Energies et opéré par HyCC (détenteur à 100% de Djewels B.V.). Avec une capacité de production de 3 000 tonnes par an à partir d'énergie renouvelable et d'eau, il s’agit d’un projet innovant et de grande taille dont les autres entreprises parties prenantes incluent Gasunie, DeNora et Hinicio.

, McPhy a signé un contrat pour la fourniture d’électrolyseurs Augmented McLyzer sur le site de Delfzijl, aux Pays-Bas. Ce dernier, d’une , sera construit par Technip Energies et opéré par HyCC (détenteur à 100% de Djewels B.V.). Avec une capacité de production de 3 000 tonnes par an à partir d'énergie renouvelable et d'eau, il s’agit d’un projet innovant et de grande taille dont les autres entreprises parties prenantes incluent Gasunie, DeNora et Hinicio. Sur la base des informations à la disposition du Groupe à ce jour, une reprise prochaine serait attendue pour le projet CEOG 7 , concernant la construction de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais. Toutefois, le redémarrage effectif du projet devrait prendre plusieurs mois.

, concernant la construction de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais. Toutefois, le redémarrage effectif du projet devrait prendre plusieurs mois. McPhy s’est également associé à Dyneff8 pour la mise en service de la première station à hydrogène installée sur autoroute en France. Cette nouvelle référence permet ainsi à McPhy de se positionner à la pointe du marché naissant de la mobilité hydrogène sur autoroute appelé à se développer dans le cadre du plan Repower EU de la Commission européenne.

Perspectives

Compte tenu de son carnet de commandes, et du délai de réalisation des projets lié à leur taille et à leur complexité, McPhy anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires en 2023.

Le Groupe poursuivra ses investissements industriels, notamment la construction de sa Gigafactory à Belfort pour un montant estimé de 20 M€ en 2023, dont la livraison reste prévue au 1er semestre 2024.

Le rapport financier semestriel 2023, incluant les comptes consolidés du premier semestre 2023 ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle, est consultable sur le site de la Société ( www.mcphy-finance.com ).

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy Energy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy Energy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy Energy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale de ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu





Suivez-nous sur

@McPhyEnergy







1 Prises de commandes fermes non encore enregistrées en chiffre d’affaires.





2 Comptes consolidés semestriels ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux comptes.





3 La licence inclut à ce jour, outre l’Inde, les pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn) et l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives).





4 A fin 2022.





5 Composition récemment revue suite au non-renouvellement de Pascal Mauberger (dont le mandat d’administrateur est arrivé à échéance lors de l’Assemblée générale du 24 mai 2023), et à la cessation des fonctions d’administrateur de Technip N.V. (à compter du 1er juin 2023), sans remplacement à date.





6 https://www.mcphy-finance.com/images/PDF/cp/fr/2023/20230704-CP-McPhy_et_Technip_contrat_Djewels_VF_b549e.pdf





7 https://mcphy.com/fr/communiques/projet-ceog/





8 https://www.mcphy-finance.com/images/PDF/cp/fr/2023/CP_110723-McPhy_Dyneff_FR_33fc4.pdf





Pièce jointe