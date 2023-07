Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 juin 2023

UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE ET UTILE AUX FRANCILIENS

UN RÉSULTAT MARQUÉ PAR DES EFFETS DE BASE DÉFAVORABLES

Paris, le 27 juillet 2023,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce jeudi 27 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2023.

> Une activité commerciale dynamique et utile à nos clients

Avec près de 47 000 nouveaux clients particuliers et professionnels au 1er semestre, l’intensité relationnelle demeure robuste dans un contexte économique encore marqué par un niveau élevé de l’inflation et des taux de marché. Un an après son lancement, la nouvelle offre de banque au quotidien a conquis plus de 100 000 clients.

Les encours de crédit progressent de 5,4% sur un an. Malgré un contexte de taux adverse, la Caisse Régionale continue d’accompagner les besoins de financement de ses clients entreprises et professionnels, mais aussi les projets habitat de tous les franciliens (3,2 Mds€ de réalisations habitat au 1er semestre).

Les encours de collecte progressent de façon régulière (+2,7%), avec une appétence marquée de nos clients pour l’épargne de bilan rémunérée et pour l’épargne financière, en lien avec l’activité de conseil de notre réseau.

> Un RNPG en baisse de 42%, subissant des effets de base, notamment le niveau de résultat exceptionnel de l’activité de capital investissement en 2022

Le PNB consolidé s’établit à 550,7 M€, en contraction de 12,0%. Outre l’impact négatif de la hausse des taux (augmentation inédite de la charge de refinancement, inertie à la hausse des taux sur les nouveaux crédits), la marge subit également un effet de base sur la reprise de la provision épargne logement en 2022. Le PNB de portefeuille est marqué par un autre effet de base sur les performances de SOCADIF, la filiale de capital investissement, qui avaient atteint un niveau exceptionnel en 2022.

L’augmentation globale des frais généraux est contenue à +1,9%, grâce notamment à la baisse des cotisations FRU/FGDR. Cela conduit à un RBE de 229,4 M€, en baisse de 26,0% par rapport au S1 2022.

Le coût du risque annualisé représente 26 bp des encours de crédit, en lien avec deux dossiers de Place. Le taux de créances dépréciées sur encours brut est stable sur le semestre.

Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s’établit à 156%, en lien avec la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du semestre s’établit à 129,6 M€, en baisse de 42%.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2023 de 25,2%(4), largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste malgré la fin des mesures de soutien de la BCE, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour lancer son nouveau projet d’entreprise « Uniques ».

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, un partenaire engagé pour son territoire et les Franciliens

En tant que banque engagée pour accompagner les transitions de ses clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France prend une longueur d’avance en signant le premier « Crédit Trajectoire Décarbonation » avec CGR international, industriel spécialisé dans les composants mécaniques et mécatroniques. Cette solution de financement permet d’inciter les entreprises à réduire leur empreinte carbone tout en contribuant à leur développement durable. Disponible dès 1 million d’euros de financement, ce crédit a été conçu pour accompagner les clients Entreprises sur la mise en place de premiers objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en les préparant aux futures évolutions réglementaires.

Fidèle à ses valeurs de solidarité, la banque mutualiste s’est associée à Colibree Intergénération pour proposer à ses clients la cohabitation intergénérationnelle. Le principe : faire vivre ensemble un locataire ou propriétaire de plus de 60 ans et un jeune de moins de 30 ans. Cette offre unique, disponible pour le moment jusqu’à fin septembre 2023, permet de créer du lien entre générations, de rompre avec l’isolement social tout en améliorant le pouvoir d’achat de chacun.

Acteur du territoire, le Crédit Agricole d’Ile-de-France s’engage en faveur de la santé. Parmi les nombreux soutiens accordés par ses Caisses Locales, la banque a financé des formations d’éducation thérapeutique du patient à l’hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise). Non enseignée dans le cursus des internes de médecine de spécialités, cette approche médicale plus collaborative permet une meilleure prise en charge des patients.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/06/2022 30/06/2023 Encours de collecte(1) 80,8 83,0 +2,7% Encours de crédit 51,8 54,6 +5,4% Total encours crédits + collecte 132,6 137,6 +3,8%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 6M 2022 6M 2023 Produit Net Bancaire 625,5 550,7 -12,0% Frais Généraux hors FRU/FGDR 292,1 304,4 +4,2% FRU/FGDR(2) 23,4 16,9 -27,7% Résultat Brut d’Exploitation 310,0 229,4 -26,0% RBE hors FRU/FGDR 333,4 246,4 -26,1% Résultat Net, Part du Groupe 222,9 129,6 -41,9% Coefficient d’exploitation 50,4% 58,3% hors FRU/FGDR 46,7% 55,3%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/2022 30/06/2023 Ratio de solvabilité(3) 24,1% 25,2%(4) Capitaux propres en M€ 7 444 7 444 0% Total bilan en M€ 71 725 74 103 +3,3% Ratio Crédit Collecte 111,2% 116,9% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 0,8% 1,2%

(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(3) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 11,03% depuis le 7 avril 2023.

(4) Estimation.





ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.





Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations réglementées (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

