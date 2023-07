MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 de 88,1 M€

Grenoble, le 27 juillet 2023 – 19h30. - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d’affaires de 88,1 M€, sur le 1er semestre 2023 en progression de + 4% par rapport à 2022. Conformément à la mise en œuvre de son plan stratégique « Horizon 2025 », le Groupe s’est concentré sur l’amélioration de ses marges et l’efficience de ses activités.

En millions d’euros 2023 2022 Variation

en % CA 1er trimestre 42,9 39,7 + 8% CA 2ème trimestre 45,2 44,9 + 1% CA 1er semestre 88,1 84,6 + 4 %

Chiffres 2023 non audités

L’activité Travail Temporaire s’établit à 75,1 M€ sur ce 1er semestre 2023 (85% du CA Groupe), en croissance de + 4% par rapport au S1 2022, dans un marché du Travail Temporaire qui progresse pour sa part de +2%1 sur la même période. Comme annoncé, le Groupe s’est recentré sur ses expertises, notamment le BTP et l’industrie, et a stoppé ses développements commerciaux dans le Tertiaire et la Logistique. La baisse de chiffre d’affaires de ces deux segments a été compensée par la progression des ventes dans le BTP et l’industrie.

Sur la période, la division Formation a poursuivi sa croissance et réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 5,6 M€ (6% du CA Groupe) en progression de +20% comparé à l’an passé. Cette performance est portée par la bonne activité d’AT Patrimoine et de Platinium CQFT sur le semestre. Engagé dans une démarche proactive, le groupe Mare Nostrum entend répondre de façon concrète à la pénurie de main-d’œuvre qui touche le secteur du BTP. Pour ce faire, le Groupe a inauguré en juin dernier, sur son centre de formation à La Clayette, l’arrivée de deux grues à tour Potain. Grâce à ces acquisitions, Platinium CQFT et le CFA Arcadia Campus Bourgogne-Franche-Comté, peuvent désormais proposer aux futurs apprentis et aux entreprises, désireuses de former leurs collaborateurs, la certification CACES ®R487 Grues à tour ainsi que l’agrément du Titre Professionnel, Conducteur de Grue, obtenus en février dernier.

L’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) reste stable sur le semestre à 4,4 M€ et l’activité Recrutement s’inscrit à 1,1 M€ (- 12% par rapport au S1 2022) pénalisée par une baisse de l’activité de cabinets en région.

Pour sa part, l’activité Prestations de services RH & Autres se stabilise au niveau de l’an passé à 1,9 M€, freinée par le ralentissement des activités d’UNI’TT et INALVÉA. Cette évolution du chiffre d’affaires de la division masque la très bonne dynamique de l’activité de l’Agence Unique qui a vu ses revenus progresser de + 38% sur la période pour s’établir à 0,4 M€ et a également remporté, en mai dernier, un appel à projets lui confiant la responsabilité du recrutement, de l’accompagnement et de la gestion des talents culturels pour 10 des 11 structures culturelles et patrimoniales du département de l’Isère2.

Certaines actions mises en place dans le cadre du plan « Horizon 2025 » ont commencé à porter leurs premiers fruits sur ce semestre comme, notamment, les hausses de tarifs appliquées depuis fin 2022 et au cours du 1er semestre 2023 dans le domaine du Travail Temporaire. Ces augmentations ont permis d’améliorer le taux de marge brute de la division de + 1,5 point. De plus, la révision du processus d’imputation des coûts aux intérimaires a déjà entrainé une réduction des frais non refacturés.

Les leviers d’économies, quant à eux, sont progressivement actionnés et l’ensemble des effets du plan « Horizon 2025 » seront pleinement perceptibles au cours du second semestre 2023. Ils devraient permettre une amélioration de l’EBE 2023 (Excédent Brut d'Exploitation) par rapport à 2022. Parallèlement, le Groupe continue ses discussions avec ses partenaires financiers dans le cadre de la renégociation de sa dette. La trésorerie consolidée s’élève au 26 juillet à 4,5 M€, tandis que l’endettement financier net s’élève à 14,2 M€3.

Fort de ce 1er semestre, Mare Nostrum poursuit son plan « Horizon 2025 » avec détermination et confirme son ambition de restaurer à fin 2025 sa rentabilité nette avec un chiffre d’affaires cible de 190 M€ et un taux d’EBE plancher de 3%.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

