ECO Canada offre de la formation et du financement pour les jeunes professionnels désireux d’acquérir de l’expérience dans le secteur de l’environnement

Calgary (Alberta), 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce au financement d’Environnement et Changement climatique Canada, le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes d’ECO Canada offre de la formation et du financement pour les jeunes professionnels souhaitant acquérir de l’expérience dans le secteur de l’environnement. Ce programme les aide également à se bâtir un réseau de pairs et de mentors pour assurer leur réussite. Pour les employeurs, il leur permet d’embaucher de jeunes professionnels et de créer des emplois valorisants en environnement dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, en éliminant les obstacles et les défis liés à l’embauche de nouveaux professionnels.



Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes offre aux employeurs admissibles une couverture salariale de 80 % jusqu’à concurrence de 25 000 $ pour un nouveau poste à temps plein. On prévoit également jusqu’à 5 000 $ de fonds supplémentaires pour permettre au stagiaire d’accéder à des formations, au développement de ses compétences et à des services complémentaires. L’employeur et le candidat doivent tous deux remplir des rapports pendant toute la durée du stage pour que l’employeur ait droit à la subvention salariale.

Ce programme, axé sur le domaine des STIM, s’adresse aux diplômés postsecondaires âgés de 15 à 30 ans qui ont la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent du Canada ou le statut de réfugié au Canada.

Comme près de 30 % de la main-d’œuvre actuelle devrait partir à la retraite au cours de la prochaine décennie, il est de plus en plus nécessaire d’attirer de nouveaux talents, y compris de jeunes professionnels. D’ici 2025, on prévoit plus de 170 000 postes à pourvoir dans le domaine de l’environnement, ainsi qu’une pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs d’activité.

« Le programme de stages Horizons Sciences témoigne de l'engagement d'ECO Canada à soutenir la prochaine génération de leaders en environnement. Grâce à ce programme, nous offrons aux jeunes diplômés la chance d'acquérir de l'expérience et d'avoir un impact réel dans le domaine. », déclare Kevin Nilsen, président directeur général d'ECO Canada.

ECO Canada offre un soutien continu aux candidats, notamment une plateforme d’offres d’emplois où les employeurs dans le secteur de l’environnement peuvent afficher leurs offres d’emploi et où les chercheurs d’emploi peuvent les consulter. La plateforme s’appuie sur une fonction de jumelage propulsée par l’intelligence artificielle afin d’accélérer le processus pour les employeurs et les professionnels. Les candidats peuvent téléverser leur CV pour être informés des offres d’emploi correspondant à leurs compétences et à leur expérience, ce qui facilite la recherche. La plateforme d’offres d’emplois d’ECO Canada a récemment dépassé les 10 000 téléversements de CV.

L’engagement d’ECO Canada en faveur des travailleurs du secteur s’est traduit par la création de plus de 17 000 emplois et plus de 176 millions de dollars en subventions fédérales à ce jour dans le cadre de ses programmes. Cliquez ici pour consulter les autres programmes d’emploi d’ECO Canada.

ECO Canada se consacre à la constitution d’une solide main-d’œuvre en environnement en favorisant l’intégration des diplômés universitaires au marché du travail. Sa mission? Veiller à ce que le Canada dispose d’un bassin suffisant de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins en personnel dans le domaine de l’environnement.

À propos d’ECO Canada :

ECO Canada se consacre à servir l’industrie canadienne de l’environnement. De la création d’emplois aux subventions salariales, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, ECO Canada soutient l’ensemble de la carrière des professionnels de l’environnement. Nous visons à promouvoir et à favoriser une croissance économique responsable et durable à l’échelle de l’industrie, tout en veillant à privilégier la protection de l’environnement et les pratiques exemplaires. Au cours des 30 dernières années, nous avons établi des partenariats avec le milieu universitaire, créé des outils et mené des recherches qui ont servi à former et à agréer les chercheurs d’emploi en environnement, ainsi qu’à répondre aux besoins du marché du travail.

Nous travaillons aux côtés des pouvoirs publics, des décideurs politiques, des établissements universitaires, des étudiants, des employeurs, des professionnels de l’industrie et de divers publics internationaux pour faire du Canada un leader mondial dans le développement de solutions novatrices pour la main-d’œuvre et la création d’emplois. Nous demeurons la source de référence incontestée sur le marché du travail en environnement; nos recherches génèrent des statistiques et des analyses incomparables sur les tendances de l’économie et du marché de l’emploi au sein de l’industrie, lesquelles permettent de déceler les écarts à combler en matière de main-d’œuvre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

media@eco.ca