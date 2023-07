Bigbanki 2023. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Bigbanki laenuportfell kasvas rekordilise 1,5 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 89 miljoni euro võrra (+6%) ja esimese poolaastaga 162 miljoni euro võrra (+12%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 23 miljoni euro võrra (+9%) 269 miljoni euroni, ärilaenude portfell 37 miljoni euro võrra (+7%) 550 miljoni euroni ning tarbimislaenude portfell 19 miljoni euro võrra (+3%) 693 miljoni euroni. 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas kogu laenuportfell 390 miljoni euro võrra (+35%).

Teises kvartalis püsis laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli vaid 1,3% laenunõuetest üle 90 päeva viivituses.

Kontserni hoiuseportfell kasvas kvartaliga 100 miljoni euro võrra (+7%) ja poolaastaga 231 miljoni euro võrra (+17%) 1,6 miljardi euroni. 2022. aasta esimese poolaastaga võrreldes kasvas Kontserni hoiuseportfell kokku 430 miljoni euro võrra (+37%). Tähtajaliste hoiuste portfell suurenes 2023. aasta esimeses poolaastas 136 miljonit eurot (+18%) 877 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas 94 miljonit eurot (+15%) 721 miljoni euroni.

Bigbanki 2023. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 17,0 miljonit eurot, 2022. aasta samal perioodil oli see 14,1 miljonit eurot. Kasv ulatus 2,9 miljoni euroni (+21%). 2023. aasta teise kvartali kasum 7,4 miljonit eurot jäi 4% alla eelmise aasta sama perioodi kasumile, mis oli 7,7 miljonit eurot.

2023. aasta kuue kuu kasum enne allahindlusi ja tulumaksu ulatus 28,9 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,2 miljoni euro võrra. Laenude allahindluse kulu oli samal perioodil 9,0 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu kasvas oluliselt suurenenud portfelli juures võrreldes 2022. aasta esimese poolaastaga 2,4 miljoni euro võrra (+36%).

Kontserni 2023. aasta esimese kuue kuu netointressitulud ulatusid 46,7 miljoni euroni, ületades 2022. aasta sama perioodi taset (39,7 miljonit eurot) 7,0 miljoni euro võrra. Teise kvartali netointressitulud olid 24,2 miljonit eurot, mis on 3,6 miljonit eurot enam kui 2022. aasta teises kvartalis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 45,5 miljoni euroni. Võrreldes eelmise kvartali lõpuga vähenes kinnisvarainvesteeringute portfell 1,0 miljoni euro võrra.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kvartal 2023 II kvartal 2022 6 kuud 2023 6 kuud 2022 Neto intressitulu 24 181 20 623 46 700 39 742 Neto teenustasud 2 046 1 841 4 019 3 620 Netokasum finantsvaradelt 439 -210 1 011 -320 Neto tegevustulud -536 -86 -653 -178 Neto tegevustulud kokku 26 130 22 168 51 077 42 864 Palgakulud -5 963 -5 252 -11 615 -10 179 Halduskulud -3 790 -4 175 -7 313 -8 060 Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 347 -915 -2 360 -1 796 Muu kasum (kahjum) -966 -121 -961 -131 Tegevuskulud kokku -12 066 -10 463 -22 249 -20 166 Kasum enne allahindluste kulu 14 064 11 705 28 828 22 698 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -5 053 -2 795 -8 962 -6 558 Kasum enne maksustamist 9 011 8 910 19 866 16 140 Tulumaks -1 169 -993 -2 282 -1 762 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 7 842 7 917 17 584 14 378 Kahjum lõppenud tegevustest -497 -239 -618 -316 Aruandeperioodi kasum 7 345 7 678 16 966 14 062





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.06.2023 31.03.2023 31.12.2022 30.06.2022 Raha ja raha ekvivalendid 297 194 258 316 173 447 173 611 Võlaväärtpaberid 14 877 18 531 19 213 46 065 Nõuded klientidele 1 512 110 1 422 702 1 349 811 1 114 146 Muud varad 91 116 104 985 103 918 101 584 Varad kokku 1 915 297 1 804 534 1 646 389 1 435 406 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 607 328 1 507 115 1 376 934 1 204 918 Allutatud võlakirjad 66 014 62 908 40 113 20 023 Muud kohustised 17 066 17 310 15 912 17 449 Kohustised kokku 1 690 408 1 587 333 1 432 959 1 242 390 Omakapital 224 889 217 201 213 430 193 016 Kohustised ja omakapital kokku 1 915 297 1 804 534 1 646 389 1 435 406





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Vaatamata ebakindlale väliskeskkonnale ja intressimäärade jätkuvale kasvule on 2023. aasta esimese kuue kuu Bigbanki finantstulemused ning laenude- ja hoiusteportfelli kasv väga head. Bigbanki laenuportfell on kasvanud 2023 esimese poolaastaga jõudsalt kõikides tootekategooriates ning olles suunanäitajaks õiglase hoiuseintressi maksjana, on ka meie hoiuste mahud ootuspäraselt kasvanud.

Ärilaenude- ja liisingute müügimaht teises kvartalis ulatus 101 miljonit euroni, seejuures kasvas ärilaenude müük esimese kvartaliga võrreldes 83% võrra. Märkimisväärne on seejuures ka müügi struktuurne muutus. Kui veel aasta tagasi moodustasid ärilaenude müügist peamise osa elamispindade arendused, siis sellel aastal annavad tooni oma tarbeks ehitatavad tootmis- või laohooned ja pikaajalist tulu teenivad ärikinnisvara arendused.

Lisaks ärilaenude- ja liisingute müügiedule on näha positiivset trendi ka kodulaenude vallas. Pidevalt kasvav kodulaenude portfell näitab, et paljud kliendid on meid usaldanud oma kodu finantseerimisel, mis omakorda tõestab, et oleme suutnud neile enda konkurentidest paremaid laenutingimusi pakkuda.

Teises kvartalis aitas Bigbanki tegevuse finantseerimisele kaasa esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissioon, millega kaasasime 3,39 miljonit eurot täiendavat kapitali. Olen tänulik kõikidele investoritele usalduse eest.

2023. aasta teine kvartal oli Bigbankile oluline verstapost ka selle poolest, et kolisime mais Tallinnas uude kontorisse. Bigbanki peakontor asub nüüdsest Eesti Rahvusraamatukoguga samas majas aadressil Narva mnt. 11. Avar ja tänapäevane uus kontor annab töötajatele lisamotivatsiooni jätkamaks panustamist Bigbanki kasvuplaanidesse.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.

