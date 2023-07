KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄÄN 29. ELOKUUTA 2023

English Finnish

Helsinki, Suomi - 28. heinäkuuta 2023

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,



Olemme innoissamme voidessamme kutsua teidät SSH:n pääomamarkkinapäivään, jossa esittelemme päivitetyn strategiamme, uudistetun tuotevalikoimamme ja keskustelemme SSH:n toimintaympäristön ja kyberturvallisuusmarkkinoiden tulevaisuudesta.

Sijoittaja- ja analyytikkoyhteisömme arvostettuna jäsenenä läsnäolosi tässä tapahtumassa on meille erittäin tärkeää.

Päivän ohjelma on nyt julkaistu, ja löydät sen täältä. Tapahtumaan osallistuvilla on mahdollisuus tavata SSH:n hallituksen ja johtoryhmän jäseniä rennon keskustelun merkeissä. Tapahtuman materiaalit sekä tallenne ovat saatavilla SSH:n verkkosivuilla (https://www.ssh.com/investors) pian tapahtuman jälkeen.

Tilaisuus järjestetään verkkovideokonferenssin ja fyysisen tilaisuuden yhdistelmänä. Paikan päällä osallistuvien määrä on rajoitettu ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa mukaan!

Päivämäärä: 29.08.2023

Aika: klo 13.00–16.00

Paikka: Sanoma House, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, tai virtuaalisesti verkkoalustan kautta

RSVP: Ilmoittaudu 24. elokuuta 2023 mennessä osoitteessa Capital Markets Day 2023. (videosync.fi).

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Michael Kommonen

Talousjohtaja

Lisätietoja:

Michael Kommonen, talousjohtaja, puh. +358 40 183 5836, sähköposti michael.kommonen@ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.