SIKA INVESTIERT IN MAKROFASERN FÜR STARK WACHSENDEN BEDARF AN NACHHALTIGEM BETON IN DEN USA

Sika hat die Produktionskapazitäten für Makrofasern im Werk in Chattanooga, US-Bundesstaat Tenneessee, erweitert und baut damit eine strategisch wichtige Produktlinie für die Region Americas weiter aus. Mit der innovativen Fasertechnologie positioniert sich Sika noch stärker als führender Komplettanbieter für den Bergbau und starker Partner für nachhaltige Bauprojekte.

Makro-Kunststofffasern sind die innovative Technologie für die konstruktive und statische Bewehrung von Betonteilen. Sie sind wirtschaftlich, weil sich die Bauzeit durch den Wegfall der Montage von konventioneller Bewehrung verkürzt und die Eigenschaften von ausgehärtetem Beton gegenüber der Verwendung von Stahlarmierungen signifikant verbessert werden.

Darüber hinaus erhöht die innovative Technologie die Nachhaltigkeit am Bau. Durch ihren Einsatz wird die Lebensdauer von Betonbauwerken im Vergleich zu Stahlarmierungen markant gesteigert. Diese wichtigen Faktoren wirken sich positiv bei der Klassifizierung für ökologisches Bauen aus wie beispielsweise dem internationalen Zertifizierungssystem LEED.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: «Der Bau neuer industrieller und nachhaltiger Fertigungswerke mit Gigafactories und Rechenzentren boomt in den USA und dadurch auch der Bedarf an Makrofasern zur Herstellung von abriebfesten Bodenplatten und Industrieböden. Zudem steigt sowohl in den USA als auch in Kanada und Lateinamerika die Nachfrage nach Makrofasern für Spritzbeton zur Vortriebssicherung im Tunnel- und Bergbau. Mit dieser sinnvollen Investition werden wir unsere Marktdurchdringung in der gesamten Region Americas weiter vorantreiben und das Potenzial von starken Wachstumsmärkten gezielt erschliessen.»

EXPANSION DER ABSATZMÄRKTE DANK STRATEGISCHER AKQUISITIONEN

Sika verfügt in Lateinamerika und Kanada bereits über eine starke Präsenz in der Bergbauindustrie, die durch die Übernahme der King Packaged Materials Company im Jahr 2019 deutlich ausgebaut wurde. Mit der kürzlich erfolgten Akquisition von Thiessen Team USA hat Sika ihre Position im amerikanischen Bergbausektor gestärkt. Starke Absatzmärkte für Makrofaser-Technologien in den USA ergeben sich für Sika zudem durch die Rückführung von industriellem Know-how aus Asien (Reshoring), die zu beachtlichen Investitionen in den Bau neuer Fertigungswerke führt.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern und produziert in über 400 Fabriken. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 33’000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden.

