Bekaert: Halfjaarresultaten 2023

Halfjaarresultaten 2023

Opnieuw een periode van strategische vooruitgang en financiële veerkracht in moeilijke markten

Omzet van € 2,3 miljard • EBITu van € 226 miljoen (9,7% marge) • Vrije kasstroom van € 80 miljoen • ROCE van 20,5% • Nettoschuld op EBITDAu van 0,8x

Bekaert kende opnieuw een periode van robuuste winstgevendheid en kasstromen en reageerde proactief op zwakkere omstandigheden in meerdere eindmarkten. Ondanks lagere volumes bleven de kernactiviteiten profiteren van de succesvolle uitvoering van Bekaerts strategie, mede door doeltreffende acties om de prijszettingsdiscipline en kostefficiënties te verzekeren. Volgend uit de ‘beyond’-strategie zet de herpositionering zich verder waarbij Bekaert nieuwe opportuniteiten benut die ontstaan uit energietransitie- en decarboniseringstrends, met een groeiende vraag naar verschillende nieuwe producten.

Kerncijfers

Geconsolideerde omzet van € 2,3 miljard (-8,2%) en gezamenlijke omzet van € 2,9 miljard (-8,6%), voornamelijk het gevolg van lagere volumes, verrekende lagere grondstofprijzen en een ongunstige impact van wisselkoersbewegingen.

De marge op omzet bleef stabiel op € 409 miljoen (tegenover € 411 miljoen in 1H 2022) bij een marge van 17,6% (tegenover 16,3% in 1H 2022).

Robuuste operationele winstgevendheid en sterke margeperformantie, gedreven door aanhoudende businessmixverbeteringen, ondanks lagere volumes. EBITDAu van € 317 miljoen (-6,8%), leidend tot een marge op omzet van 13,7% (vs. 13,5% in 1H 2022). EBITu van € 226 miljoen (-10,2%), resulterend in een marge van 9,7% (tegenover 9,9% in 1H 2022).

Onderliggende EPS van € 3,07 (vs. € 4,04 in 1H 2022) door een lagere EBIT en significante non-cash wisselkoersbewegingen.

Sterke cashconversie ondanks lagere volumes. Vrije kasstroom (FCF) van € +80 miljoen, vergeleken met € -80 miljoen in 1H 2022, dankzij beter werkkapitaalbeheer.

Nettoschuld van € 530 miljoen (€ 563 miljoen in 1H 2022), resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,8x.

Voortzetting inkoopprogramma eigen aandelen tot € 120 miljoen.

Operationele en strategische hoofdpunten

Snelle, tactische prijszettingsdiscipline en businessselectie om lagere volumes te mitigeren.

Intense focus op kostefficiënties en aankoopbesparingen met de lancering van een reeks lopende initiatieven, waaronder leveranciersrationalisatie en geoptimaliseerde werkingsmodellen.

Voortdurende, succesvolle strategische uitvoering waarbij de business gepositioneerd wordt in de richting van activiteiten met hogere marges, hogere groei en minder commoditeiten, en een focus op groeimarkten, innovatie en duurzaamheid. Toegenomen klantenpenetratie met 4D en 5D Dramix®-producten aan hogere marges. Opschalen productie Currento® (electrolyzercomponent voor waterstoftoepassingen). Beduidende vraaggroei naar Armofor® in zowel traditionele als groene-energietoepassingen. Lancering van Ampact™ (component voor de volgende generatie elektrische voertuigen) en levering eerste klantenstalen.

Productieopschaling en klantengoedkeuring in Vietnam wat de footprint in Azië in evenwicht zal brengen.

De verkoop van de staaldraadtoepassingsbusinesses in Chili en Peru blijft op schema en wordt verwacht afgerond te zijn in de tweede helft van 2023, onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuringsvereisten.





Vooruitzichten

Ondanks uitdagende marktomstandigheden heeft de Groep een robuust resultaat behaald in 1H 2023, met name qua operationele winstmarge en kasstroomperformantie. Zoals eerder dit jaar aangegeven, verwachten we dat de competitieve en veeleisende omstandigheden zullen blijven aanhouden in de meeste van onze sectoren gedurende de rest van 2023. Desondanks blijft Bekaert vastbesloten het hoofd te bieden aan deze druk en zal het zijn strategie aanhouden om de kern te versterken en groeikansen te benutten.

Hoewel we de typische seizoenseffecten in de tweede jaarhelft in rekening nemen en enige bijkomende volumedruk anticiperen, blijven zowel onze algemene verwachtingen voor het boekjaar 2023 als onze winstgevendheidambities van 9-11% onderliggende EBIT-marge op middellange termijn ongewijzigd.

Toelichting over afstotingsaanpassingen

Alle omzet- en winstverklaringen (tot en met Perioderesultaat van voortgezette activiteiten) zijn zonder de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru die onderhevig zijn aan de geplande verkoop. In lijn met IFRS 5 werden de vergelijkende data voor 2022 herwerkt op dezelfde basis om een 1-op-1-vergelijking mogelijk te maken. Op de balans worden alle 1H 2023 activa en verplichtingen gelinkt aan de activiteiten die zullen worden verkocht, gepresenteerd als ‘aangehouden voor verkoop’. De balanscijfers van 2022 zijn niet herwerkt. Ook het kasstroomoverzicht is niet herwerkt voor de af te stoten entiteiten.

Nettoschuld, werkkapitaal en de meeste ratio’s en alternatieve prestatiemaatstaven (APM) zijn herwerkt om een 1-op-1-vergelijking toe te laten voor de voortgezette activiteiten (zie Toelichting 15). Een afzonderlijke EPS (perioderesultaat per aandeel) voor voortgezette activiteiten is beschikbaar in Toelichting 9. Enkel ratio’s gelinkt aan eigen vermogen zijn niet exclusief de activiteiten die zullen worden verkocht.

Toelichting 11 over Beëindigde bedrijfsactiviteiten geeft meer informatie over de inhoud van het resultaat van de beëindigde activiteiten, de gelinkte kasstromen en de aard van de activa en verplichtingen die aangehouden zijn voor verkoop. Toelichting 14 geeft meer informatie over de impact van de aanpassingen tegenover de resultaten van 2022 zoals gepubliceerd op 29 juli 2022 en 1 maart 2023.

Conference call

De CEO en CFO van Bekaert zullen de 1H 2023 resultaten toelichten aan de investeerdersgemeenschap om 10u op vrijdag 28 juli. Deze webinar kan na registratie live worden gevolgd via de Bekaert-website (bekaert.com/en/investors) en zal nadien beschikbaar zijn op de website.

