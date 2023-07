French English

Capgemini lance un ensemble de nouvelles offres fondées sur l’IA générative

S’appuyant sur la forte dynamique autour de l’IA générative, le groupe a renforcé ses capacités et lance un nouvel ensemble d’offres proposant des services de bout-en-bout liés à l’IA générative, afin de répondre à la forte demande du marché

Paris, 28 juillet 2023 – Déjà acteur de premier plan sur le marché des données et de l’IA, Capgemini est bien positionné pour accompagner ses clients dans leur prochaine transformation digitale grâce à l’étendue de ses services d’IA générative, à son expertise sectorielle approfondie et à sa capacité à déployer à grande échelle.

En tant que partenaire de confiance de ses clients en matière de transformation business et technologique, Capgemini a mené à bien de nombreux projets d’IA générative au cours des dernières années, en particulier dans les secteurs des sciences de la vie, des produits de grande consommation, de la vente au détail, et des services financiers.1 Ces derniers mois, Capgemini a constaté une accélération de l’intérêt et de la demande des clients autour de l’IA générative. Le Groupe lance ainsi aujourd’hui un portefeuille d’offres de services dédiés, allant de la stratégie au développement et à la mise en œuvre à l’échelle d’assistants utilisant l’IA générative. Ce portefeuille comprend :

“ Generative AI strategy ” a pour objectif d’aider les dirigeants à définir et prioriser les cas d’usage d’IA générative permettant de créer le plus de valeur pour leur entreprise, et d’assurer que les fondamentaux sont en place en termes d’organisation, de processus et de technologie. Cela leur permet ainsi d’accélérer leurs investissements tout en maitrisant les risques.

a pour objectif d’aider les dirigeants à définir et prioriser les cas d’usage d’IA générative permettant de créer le plus de valeur pour leur entreprise, et d’assurer que les fondamentaux sont en place en termes d’organisation, de processus et de technologie. Cela leur permet ainsi d’accélérer leurs investissements tout en maitrisant les risques. “ Generative AI for Customer Experience ” permet aux entreprises de tirer parti de l’IA générative pour améliorer l’expérience de leurs clients, grâce à 4 assistants dédiés. Elles pourront ainsi créer une expérience client hyper-personnalisée grâce à un assistant au design, améliorer le self-service pour leurs clients grâce à des chatbots personnalisés. Elles pourront également renforcer la qualité du service client en mettant à disposition de leurs agents un assistant de gestion de contenus et de connaissances, et améliorer la performance des équipes de vente grâce à un assistant de gestion des connaissances sur les produits et les offres.

permet aux entreprises de tirer parti de l’IA générative pour améliorer l’expérience de leurs clients, grâce à 4 assistants dédiés. Elles pourront ainsi créer une expérience client hyper-personnalisée grâce à un assistant au design, améliorer le self-service pour leurs clients grâce à des chatbots personnalisés. Elles pourront également renforcer la qualité du service client en mettant à disposition de leurs agents un assistant de gestion de contenus et de connaissances, et améliorer la performance des équipes de vente grâce à un assistant de gestion des connaissances sur les produits et les offres. “ Generative AI for Software Engineering ” permet d’améliorer l’efficacité et la qualité des développements tout au long du cycle de vie logiciel (conception, développement, documentation, tests, déploiement et exploitation), d’accélérer la livraison de nouveaux logiciels et de réduire la dette technique 2 des entreprises dans le cadre de grands programmes de modernisation des systèmes d’information. La sécurité est également améliorée par la réduction de la surface d’attaque grâce à l’identification automatique de vulnérabilités et à la proposition de correctifs aux équipes de développement.

permet d’améliorer l’efficacité et la qualité des développements tout au long du cycle de vie logiciel (conception, développement, documentation, tests, déploiement et exploitation), d’accélérer la livraison de nouveaux logiciels et de réduire la dette technique des entreprises dans le cadre de grands programmes de modernisation des systèmes d’information. La sécurité est également améliorée par la réduction de la surface d’attaque grâce à l’identification automatique de vulnérabilités et à la proposition de correctifs aux équipes de développement. “Custom generative AI for Enterprise” permet aux entreprises qui disposent de données sensibles de bénéficier d’IA génératives personnalisées et ajustées avec leurs données propriétaires, afin de bénéficier d’un impact maximum. Le Groupe a conçu une plateforme qui intègre la puissance des grands modèles de fondation (LFM3) ouverts et pré-entraînés avec les données propriétaires de nos clients, afin de développer des IA génératives sur mesure. Ces assistants personnalisés s’appuient sur le savoir-faire de la société, et permettent d’aboutir à des résultats uniques et fiables pour accélérer dans de nombreux domaines – de l’expérience client à la R&D, en passant par la performance des fonctions supports ou des équipes métier.

« L’IA générative est déjà en train de devenir un pilier fondamental de la transformation digitale des entreprises, et nous voyons de nombreuses opportunités de création de valeur métier pour nos clients, qui vont bien au-delà des gains importants de productivité, commente Franck Greverie, Chief Portfolio Officer, Global Business Lines leader4 chez Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. Nous sommes fiers d’être un partenaire privilégié pour accompagner nos clients dans leur montée en maturité sur l’IA générative, depuis la définition de leur stratégie et la sélection de leurs cas d’usage prioritaires jusqu’au développement, leur mise en œuvre et à leur déploiement à l’échelle. Pour les clients qui disposent de données propriétaires clés, nous développons des IA génératives personnalisées et ajustées afin de créer un maximum de valeur. Nous sommes à un moment charnière, car l’IA générative accélère encore davantage la forte demande de marché pour des services d’Intelligence Artificielle. »

Le Groupe accompagne notamment l’aéroport d’Heathrow pour enrichir l’expérience des passagers en mettant en place des solutions et services de pointe à destination des voyageurs, notamment en matière de e-commerce, grâce à son offre Generative AI for Customer Experience.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Capgemini pour améliorer l’expérience des voyageurs qui passent par notre aéroport. Avec les partenaires de Capgemini en matière d’IA générative, nous concevons des solutions pour un service client plus rapide, plus complet et plus sensible, permettant à nos passagers d’être encore mieux accompagnés » a déclaré Pete Burns, Directeur Marketing et Digital, Heathrow Airport Limited.

Capgemini a mis en place une équipe dédiée à l’IA générative pour rapidement renforcer ses compétences, ainsi qu’un Generative AI Lab pour suivre l’évolution de la technologie, poursuivre des programmes de recherche sur ses cas d’usages, et créer des collaborations avec des entreprises ou universités pour ses clients. Le Groupe a déjà annoncé de nouveaux partenariats sur toute la chaîne de valeur de l’IA générative, notamment avec Google Cloud et Microsoft. Capgemini a pour objectif de former une grande partie de ses équipes à l’IA générative, en intégrant la formation à l’IA comme une exigence clé dans tous ses programmes de développement et de formation.

1 Par exemple, le Groupe a accompagné plusieurs banques sur de la conversion de code dans des nouveaux langages de programmation ou pour améliorer l’expérience client grâce à du libre-service amélioré, et développe un outil de création de contenus basé sur l’IA générative destiné à aider les équipes marketing d’un grand groupe de produits de grande consommation.

2 Fait référence au coût qu’entraîne le fait d’avoir choisi une solution technique plus simple mais limitée et que l’on devra retravailler à l’avenir, plutôt qu’une solution plus robuste mais qui aurait pris plus de temps à développer

3 Large Foundation Models

4 Directeur Cloud Infrastructure Services, Insights & Data, Business Services

