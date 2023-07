Résultats du premier semestre 2023 d’Umicore : Marges fortes dans un environnement de marché volatil

English French Dutch

Résultats du premier semestre 2023

Marges fortes dans un environnement de marché volatil

CHIFFRES CLÉS

Revenus de € 2,1 milliards (0%)

(0%) EBITDA ajusté de € 519 millions (-14%)

(-14%) EBIT ajusté de € 373 millions (-19%)

(-19%) Ajustements de l’EBIT de - € 13 millions

Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 15,2% (contre 20,8% au premier semestre 2022)

(contre 20,8% au premier semestre 2022) Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 233 millions et bénéfice par action ajusté de € 0,97

de et bénéfice par action ajusté de € 0,97 Flux de trésorerie opérationnel de € 409 millions , incluant une augmentation de € 26 millions des besoins en fonds de roulement; Flux de trésorerie opérationnel disponible de € 60 millions

de € , incluant une augmentation de € 26 millions des besoins en fonds de roulement; de € Les dépenses d’investissement se sont élevées à € 335 millions (+77%)

Dépenses de R&D de € 147 millions (+4%)

de € 147 millions (+4%) Acompte sur dividende de € 0,25 par action le 22 août 2023.

de € 0,25 par action le 22 août 2023. Dette nette/EBITDA ajusté 12 derniers mois de 1,30x avec une dette nette de € 1.390 million





Umicore a enregistré des performances solides au premier semestre 2023, malgré un environnement moins favorable des prix des métaux précieux dans un contexte de croissance macroéconomique limitée et d’inflation des coûts. Les revenus du Groupe pour les 6 premiers mois s’élevaient à € 2,1 milliards, en ligne avec les niveaux des premiers semestres 2022 et 2021, démontrant la résilience des activités dans un contexte de conditions de marché de plus en plus difficiles depuis fin 2022.

L’EBIT ajusté du Groupe s’est élevé à € 373 millions et l’EBITDA ajusté à € 519 millions, en dessous des niveaux du premier semestre 2022, reflétant l’environnement moins favorable des prix des métaux précieux, d’inflation des coûts et d’augmentation des dépenses liées à l’innovation et à la croissance dans le cadre de la stratégie Umicore 2030 RISE. La marge d’EBITDA ajusté s’est élevé à 25,1 % pour le Groupe, en ligne avec la stratégie1 Umicore 2030 RISE.

Le flux de trésorerie opérationnel disponible a été de € 60 millions, reflétant une augmentation significative des dépenses d’investissement afin de préparer la croissance accélérée de l’activité Rechargeable Battery Materials. La dette financière nette a augmenté à € 1,4 milliard, résultant en un ratio de levier financier de 1,30 fois l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois, dans les limites du seuil « investment grade » de 2,5x visé par la stratégie Umicore 2030 RISE.





Note : Toute allusion à des revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments de revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn).





L’activité Catalysis a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle, enregistrant des revenus et des bénéfices supérieurs aux niveaux réalisés au cours du premier semestre 2022. Les volumes de vente et les revenus de Automotive Catalysts ont augmenté, bénéficiant de la croissance de la production de moteurs à combustion interne pour véhicules légers ainsi que de la reprise progressive de la production chinoise de poids lourds diesel. Les revenus de Fuel Cell & Stationary Catalysts ont bien augmenté, reflétant en particulier une forte demande de catalyseurs stationnaires et un mix de produits favorable. Cette évolution positive des revenus, associée à une discipline en matière de gestion des coûts et à une efficacité opérationnelle élevée, a conduit à un EBITDA ajusté de € 227 millions dans le business group.

Les revenus de Energy & Surface Technologies ont été, comme prévu, inférieurs à ceux de l'année précédente, reflétant une normalisation dans Cobalt & Specialty Materials par rapport à un premier semestre 2022 exceptionnellement solide. Les revenus et les bénéfices de Rechargeable Battery Materials ont été en ligne par rapport à ceux du premier semestre 2022, malgré l'augmentation des dépenses consacrées à la préparation de la croissance et les activités de R&D. L'EBITDA ajusté du business group s'est élevé à € 132 millions.

Le business group Recycling a enregistré de robustes performances au cours du premier semestre 2023, bien qu'inférieures aux performances exceptionnelles du premier semestre de l'année dernière. Les revenus ont été en ligne avec ceux atteints au cours de la même période de l'année précédente, la forte performance de Precious Metals Management ayant compensé la baisse des revenus dans les autres business units. L'EBITDA ajusté s'est élevé à € 204 millions, reflétant la baisse des prix des platinoïdes et l'impact de l'inflation des coûts.

Au cours du premier semestre 2023, Umicore a réalisé de nouveaux progrès dans l’exécution de sa stratégie Umicore 2030 RISE visant à assurer une croissance significative et créatrice de valeur. La business unit Rechargeable Battery Materials a conclu un nouvel accord d’approvisionnement à long terme en matériaux pour batteries pour le marché chinois, tandis que les business groups Catalysis et Recycling ont continué à démontrer leurs solides performances, leurs excellences opérationnelles et une capacité à générer d’importants flux de trésorerie dans un contexte de marché difficile. Umicore a également annoncé des changements dans son équipe de direction et une nouvelle structure organisationnelle avec des responsabilités alignées sur l’exécution et la réalisation de sa stratégie Umicore 2030 RISE.





Mathias Miedreich, CEO d’Umicore, a commenté : « Umicore a démontré une fois de plus sa capacité à atteindre de solides performances opérationnelles malgré d’importantes turbulences sur le marché. Dans le même temps, nous sommes restés concentrés sur l’exécution de notre stratégie Umicore 2030 RISE. Nous avons annoncé une nouvelle structure organisationnelle qui soutiendra la croissance significative à venir dans Battery Materials et nous avons mis en place une équipe de direction dont les responsabilités sont alignées sur l’exécution et la réalisation des piliers clés de notre stratégie. Nous avons intensifié les investissements liés à l’innovation et à la croissance tout en maintenant notre engagement en termes de discipline financière et de retour sur investissement. Je tiens à remercier tous les employés d’Umicore pour leur énergie et leur dévouement indéfectibles et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos ambitions 2030 RISE, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et des avantages pour l’ensemble de nos parties prenantes.»







Profil d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale.

Le Groupe a réalisé des revenus (hors métaux) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 10 milliards) et employait plus de 11.900 fin de la première partie de 2023.