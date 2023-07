Umicore halfjaarresultaten 2023: Sterke marges ondanks een volatiele marktomgeving

English French Dutch

Halfjaarresultaten 2023

Sterke marges ondanks een volatiele marktomgeving

Kerncijfers

Inkomsten van € 2,1 miljard (0%)

(0%) Aangepaste EBITDA van € 519 miljoen (-14%)

(-14%) Aangepaste EBIT van € 373 miljoen (-19%)

(-19%) EBIT-aanpassingen van - € 13 miljoen

ROCE van 15,2% (in vergelijking met 20,8% in eerste jaarhelft 2022)

(in vergelijking met 20,8% in eerste jaarhelft 2022) Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 233 miljoen en aangepaste EPS van € 0,97

(aandeel Groep) van en van Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 409 miljoen , inclusief een stijging van € 26 miljoen aan werkkapitaal; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 60 miljoen

van , inclusief een stijging van van De kapitaaluitgaven bedroegen €335 miljoen (+77%)

bedroegen Onderzoeks & ontwikkelingsuitgaven van € 147 miljoen (+4%)

van (+4%) Interim dividend van € 0,25 per aandeel wordt uitbetaald op 22 augustus 2023

van € 0,25 per aandeel wordt uitbetaald op 22 augustus 2023 Nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 1,30x met nettoschuld van € 1.390 miljoen





Umicore realiseerde in de eerste helft van 2023 een robuuste prestatie ondanks een minder gunstige edelmetaalprijsomgeving, matige macro-economische groei en kosteninflatie. De inkomsten van de Groep voor de eerste 6 maanden bedroegen € 2,1 miljard, in lijn met de niveaus behaald in de eerste jaarhelft van 2022 en 2021, en toonde daarmee haar veerkracht aan in een context van steeds uitdagendere marktomstandigheden sinds eind 2022.

De aangepaste EBIT van de Groep bedroeg € 373 miljoen en de aangepaste EBITDA € 519 miljoen. Dat is lager dan in de eerste jaarhelft van 2022 als gevolg van de minder gunstige edelmetaalprijsomgeving, de kosteninflatie en hogere uitgaven voor innovatie en groei in het kader van de 2030 RISE-Strategie van Umicore. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 25,1%, in overeenstemming met Umicore’s 2030 RISE-ambitie1.

De vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 60 miljoen, en weerspiegelt significant hogere investeringsuitgaven om de toenemende groei in Rechargeable Battery Materials voor te bereiden. De netto financiële schuld steeg tot € 1,4 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,30x de aangepaste EBITDA van de laatste 12 maanden. Dit is ruim binnen de 2,5x 'investment grade'-doelstelling voorzien in de 2030 RISE-Strategie.





Nota: alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li en Mn)





Catalysis zette opnieuw een uitstekende prestatie neer met inkomsten en winst boven de niveaus van de eerste jaarhelft van 2022. De verkoopvolumes en inkomsten van Automotive Catalysts stegen dankzij een hogere productie van personenwagens met brandstofmotoren en een geleidelijk herstel van de productie van zware dieselvoertuigen in China. De inkomsten in Fuel Cell & Stationary Catalysts stegen aanzienlijk, vooral dankzij een hoge vraag naar stationaire katalysatoren en een gunstige productmix. Deze positieve inkomstenevolutie, in combinatie met kostendiscipline en een hoge operationele efficiëntie, leidde tot een aangepaste EBITDA van € 227 miljoen in de business group.

De inkomsten in Energy & Surface Technologies lagen, zoals verwacht, onder het niveau van vorig jaar als gevolg van een normalisering in Cobalt & Specialty Materials in vergelijking met een uitzonderlijk sterke eerste helft van 2022. De inkomsten en winst van Rechargeable Battery Materials waren in lijn met de eerste jaarhelft van 2022 ondanks hogere uitgaven voor groei en onderzoek & ontwikkeling. De aangepaste EBITDA van de business group bedroeg € 132 miljoen.

De business group Recycling zette een robuuste prestatie neer in de eerste jaarhelft van 2023, hoewel deze onder de uitzonderlijke prestaties van de eerste helft van vorig jaar bleven. De inkomsten waren in lijn met het niveau van dezelfde periode vorig jaar, waarbij een sterke prestatie van Precious Metals Management lagere inkomsten in de andere business units compenseerde. De aangepaste EBITDA bedroeg € 204 miljoen, een weerspiegeling van de lagere PGM-prijzen en de impact van de kosteninflatie.





In de eerste jaarhelft van 2023 boekte Umicore ook verdere vooruitgang met de uitvoering van haar 2030 RISE-Strategie, die ontwikkeld werd om waardecreërende groei te verwezenlijken. De business unit Rechargeable Battery Materials sloot een nieuwe langetermijnovereenkomst voor de levering van batterijmaterialen voor de Chinese markt, terwijl de business group Catalysis en de business group Recycling blijk bleven geven van sterke prestaties, operationele uitmuntendheid en hun vermogen om solide kasstromen te genereren in een uitdagende marktcontext. Umicore kondigde ook wijzigingen in haar leiderschapsteam aan en een nieuwe organisatiestructuur met verantwoordelijkheden die afgestemd zijn op het uitvoeren en waarmaken van haar 2030 RISE-Strategie.





Mathias Miedreich, CEO van Umicore: "Umicore heeft nogmaals aangetoond dat het solide bedrijfsresultaten kan neerzetten ondanks een moeilijke marktsituatie. Tegelijkertijd bleven we gefocust op de uitvoering van onze 2030 RISE-Strategie. We hebben een nieuwe organisatiestructuur aangekondigd gericht op het ondersteunen van de aanzienlijke toekomstige groei in Battery Materials en hebben een leiderschaps­team aangesteld met verantwoordelijkheden die zijn afgestemd op het uitvoeren en waarmaken van de belangrijkste pijlers van onze strategie. We hebben meer geïnvesteerd in innovatie en groei zonder afbreuk te doen aan ons engagement voor financiële discipline en vereist rendement op investeringen. Ik wil alle Umicore-medewerkers bedanken voor hun voortdurende energie en toewijding en ik heb er het volste vertrouwen in dat we goed op weg zijn om onze 2030 RISE-ambities waar te maken en tegelijk aandeelhouderswaarde en voordelen voor al onze stakeholders te creëren."





Vind hier alle documenten in verband met de jaarresultaten 202 3





Investeerdersrelaties

https://www.umicore.com/en/investors/

Webcast

https://umicore.com/hyr2023_nl

www.umicore.com





Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com





Financiële kalender

18 augustus 2023 Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt

21 augustus 2023 Registratiedatum voor interim dividend

22 augustus 2023 Datum betaling interim dividend

16 februari 2024 Jaarresultaten 2023





Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2023 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 10,0 miljard) en had meer dan 11.900 mensen in dienst.





1 In juni 2022 lanceerde Umicore "2030 - RISE", haar nieuw strategisch plan om de winstgevende groei te versnellen met constante waardecreatie tegen 2030 en daarna (ambitie van aangepaste EBITDA-marges > 20% over de hele periode): https://www.umicore.com/en/newsroom/news/umicore-launches-umicore-2030-rise-its-new-strategic-plan-designed-to-accelerate-value-creative-growth