Bekaert kondigt opvolging CEO aan

Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van Bekaert, gaat op 31 augustus 2023 met pensioen, na de onderneming succesvol te hebben geleid in de afgelopen drie jaar. Hij zal op dezelde datum ook terugtreden als Bestuurder.

De Raad van Bestuur heeft Yves Kerstens benoemd als Gedelegeerd Bestuurder. Yves was reeds lid van het Bekaert Group Executive en was Divisie-CEO van Bekaerts Specialty Businesses. De benoeming gaat in op 1 september 2023. The Raad van Bestuur zal Yves Kerstens coöpteren als Bestuurder tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden in mei 2024.

Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “In naam van de Raad van Bestuur en het voltallige Bekaert-team wens ik Oswald oprecht te danken voor zijn toewijding, leiderschap en bijdragen tijdens een zeer uitdagende periode. We wensen hem het allerbeste toe tijdens zijn welverdiend pensioen. De leiderschapstransitie die we vandaag aankondigen is het resultaat van een goed voorbereid successieplanningsproces. Ik ben trots de benoeming van Yves Kerstens als CEO van Bekaert aan te kondigen. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat Yves de juiste persoon is aan het roer van de onderneming. Zijn leiderschapscapaciteiten als Divisie-CEO en Chief Operations Officer zijn cruciaal geweest in de afgelopen jaren en zullen een essentiële factor zijn in het verwezenlijken van Bekaerts hoge ambities voor de toekomst.”



Oswald Schmid voegde toe: "Het was een voorrecht en een eer Bekaert te leiden in de afgelopen jaren en de onderneming te herpositioneren als een technologieleider in de sectoren van energietransitie, nieuwe mobiliteit, en koolstofarme bouwproducten. Ik ben ervan overtuigd dat Yves Kerstens hierop verder zal bouwen en Bekaert nog sterker zal maken in de toekomst, zodat de onderneming nieuwe mogelijkheden kan realiseren. Ik ben ontzettend trots op onze medewerkers wereldwijd en zal hun enthousiasme en niet aflatend engagement missen.”

Yves Kerstens verklaarde: “Ik ben vereerd de CEO van Bekaert te worden. Het is een verantwoordelijkheid die ik wil opnemen met een passie voor wat Bekaert kan bereiken en voor de Bekaert cultuur, die voor mij een van onze belangrijkste onderscheidende factoren is. Ik kijk ernaar uit om met de Raad van Bestuur, het BGE leiderschapsteam, en alle collega’s wereldwijd te blijven verderwerken aan het positioneren van Bekaert voor de toekomst en waarde te creëren voor alle stakeholders.”

Bijlage