Vallourec : Résultats du Deuxième Trimestre 2023

Meudon (France), le 28 juillet 2023

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre 2023.

Le Conseil d’Administration de Vallourec SA, réuni le 27 juillet 2023, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le deuxième trimestre 2023.

Résultats du Deuxième Trimestre 2023

RBE solide de 3 74 million s d’euros au T 2 porté à la fois par le segment Tubes et par le segment Mine et Forêts

P oursuite de la réduction de la dette nette de 13 2 millions d’euros ; celle-ci s’élève à 868 millions d’euros à fin juin

Poursuite de l’augmentation de la rentabilité du segment Tubes grâce à u ne bonne exécution dans un environnement de prix favorable

P rogramme d’investissements m a jeur entrepris au Brésil en bonne voie d’exécution

Confirmation de l’objectif de RBE pour l’exercice 2023 compris entre 950 millions d’euros et 1,1 milliard d’euros





Faits marquants

Solide performance au deuxième trimestre 2023

RBE de 3 74 millions d’euros (en progression de 214 millions d’euros par rapport au T2 2022) porté par la forte rentabilité du segment Tubes et par la hausse des volumes de la Mine par rapport au T2 2022 RBE du segment Tubes de 330 millions d’euros (en hausse de 201 millions d’euros par rapport au T2 2022) porté par l’amélioration de 27% du prix de vente moyen par rapport au T2 2022 RBE du segment Mine & Forêts de 50 millions d’euros (stable par rapport au T2 2022) : l’augmentation de la production vendue de ~0,9 million de tonnes par rapport au T2 2022 a été compensée par un prix de vente du minerai de fer moins élevé

(en progression de 214 millions d’euros par rapport au T2 2022) porté par la forte rentabilité du segment Tubes et par la hausse des volumes de la Mine par rapport au T2 2022 G énération de flux de trésorerie disponible ajusté qui s’élève à 1 7 4 millions d’euros ; le flux de trésorerie disponible, tel que défini précédemment, s’élève à 115 millions d’euros

; le flux de trésorerie disponible, tel que défini précédemment, s’élève à 115 millions d’euros Réduction de la dette nette de 132 millions d’euros pour atteindre 868 millions d’euros





Confirmation des objectifs pour l’exercice 2023a

RBE compris entre 950 millions d’euros et 1,1 milliard d’euros b

G énération de trésorerie globale en deuxième partie de l’année qui devrait être positive, hors tout produit lié à la cession d’actifs

en deuxième partie de l’année qui devrait être positive, hors tout produit lié à la cession d’actifs Poursuite de la réduction de la dette nette par rapport au deuxième trimestre 2023





Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré :

« Les résultats du deuxième trimestre 2023 s'inscrivent dans la continuité des excellentes performances réalisées au cours des derniers trimestres. Des prix favorables et une exécution solide dans l'ensemble du Groupe, et en particulier dans la région Hémisphère Est, ont contribué à générer une rentabilité solide. De plus, une gestion efficace de notre besoin en fonds de roulement nous a permis de poursuivre la réduction de notre dette nette, qui est désormais inférieure de 521 millions d'euros à juin 2022. La réduction de la dette nette reste l’objectif prioritaire pour Vallourec.

Notre programme d’investissements majeur au Brésil se déroule comme prévu. Nous en attendons des améliorations de performance significatives dès 2024, période à laquelle nous finaliserons cette période de transformation.

Pour le second semestre de l’année, bien que l’on observe une tendance baissière aux Etats-Unis, les prix des tubes OCTG restent quant à eux à des niveaux élevés. Nous anticipons que nos volumes atteindront un point-bas au troisième trimestre, à mesure que les stocks des distributeurs se normaliseront, avant de s'améliorer à nouveau au quatrième trimestre. Nous prévoyons que les prix en baisse se stabiliseront à des niveaux élevés à mesure que les conditions de marché s’amélioreront au second semestre.



En dehors des États-Unis, la demande pour nos produits tubulaires reste forte et les prix continuent d'afficher une tendance à la hausse. Nous tirons parti de cette situation grâce à nos centres de production premium au Brésil et en Asie, tout en continuant à réduire nos activités de production en Allemagne.

Suite à l’obtention des autorisations nécessaires pour exploiter la pile de résidus de Cachoeirinha, notre mine de fer de Pau Branco a retrouvé des niveaux de production plus élevés. Cependant, nous prévoyons qu’elle sera exploitée à un niveau inférieur à son plein potentiel au cours du second semestre 2023.

Nous exécutons actuellement un plan visant à déplacer nos activités d'extraction vers des réserves déjà identifiées et de meilleure qualité au cours des prochains trimestres. L'obtention des permis nécessaires est actuellement en cours de demande.

Nous avons récemment communiqué notre objectif de Résultat Brut d’Exploitation pour l'ensemble de l'année. Nous anticipons un Résultat Brut d’Exploitation compris entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros en 2023 et prévoyons que le Résultat Brut d’Exploitation généré au second semestre de l’année sera inférieur à celui du premier semestre.

Le plan New Vallourec demeure en bonne voie d’exécution. Par rapport à 2021, ce plan a pour objectif de générer 230 millions d'euros de Résultat Brut d’Exploitation additionnels avec un plein effet à partir du deuxième trimestre 2024.

Enfin, nous avons pour objectif de poursuivre la réduction de notre dette nette au cours du second semestre de cette année. Nous réitérons notre objectif d'atteindre une dette nette zéro fin 2025, au plus tard, ce qui constitue une étape clé pour la résilience du Groupe en bas de cycle ».

CHIFFRES CLES





En millions d’euros T2 2023 T1 2023 T2 2022 Variation vs. T1 2023 Variation vs. T2 2022 Production vendue de Tubes (k tonnes) 396 431 433 -35 -37 Production vendue de minerai de fer (millions tonnes) 1,9 1,5 1,0 0,4 0,9 Chiffre d'affaires Groupe 1 358 1 338 1 144 20 214 Résultat brut d'exploitation Groupe 374 320 160 54 214 (en % du CA) 27,5% 23,9% 14,0% 3,6 pp 13,6 pp Résultat d'exploitation 258 257 -358 1 616 Résultat net, part du Groupe 159 156 -415 3 574 Flux de trésorerie disponible, tel que défini précédemment 115 147 -172 -32 287 Flux de trésorerie disponible ajusté 174 194 -139 -20 313 Dette nette 868 1 000 1 389 -132 -521

ANALYSE DES RESULTATS CONSOLIDES





Analyse des résultats du deuxième trimestre

Au cours du deuxième trimestre 2023, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 1 358 millions d’euros, en progression de 19 % par rapport au deuxième trimestre 2022 (+ 21 % à taux de change constants). La hausse des revenus du Groupe reflète :

un effet volume de - 8 % principalement lié à la baisse des livraisons du segment Industrie en Europe

un effet prix/mix positif de + 27 %

un impact lié au segment Mine et Forêts de + 2 %

un effet devises de - 2 % principalement lié à la hausse de l’EUR/USD

Au cours du deuxième trimestre 2023, le résultat brut d’exploitation a atteint 374 millions d’euros (contre 160 millions d’euros au T2 2022), soit une marge de 27,5 % du chiffre d’affaires (contre 14.0 % au T2 2022). La progression du RBE consolidé reflète :

Une marge industrielle de 4 68 millions d’euros, soit 3 4 , 5 % du chiffre d’affaires , contre 254 millions d’euros et 22,2 % du chiffre d’affaires au T2 2022. La contribution positive de l’ensemble du marché Pétrole & Gaz a été complétée par une reprise des volumes de minerai de fer vendus.

, contre 254 millions d’euros et 22,2 % du chiffre d’affaires au T2 2022. La contribution positive de l’ensemble du marché Pétrole & Gaz a été complétée par une reprise des volumes de minerai de fer vendus. Les coûts administratifs, commerciaux et de recherche se sont élevés à 84 millions d’euros, soit 6,2 % du chiffre d’affaires (contre 98 millions d’euros et 8,6 % au T2 2022).

Au cours du deuxième trimestre 2023, le résultat d’exploitation est positif à 258 millions d’euros. Au T2 2022, le résultat d’exploitation était négatif, s’élevant à - 358 millions d’euros, en raison principalement des provisions liées aux mesures d’adaptation (plans sociaux européens et frais associés) et, dans une moindre mesure, à des provisions pour coûts non-récurrents liés à l’incident de la mine.

Le résultat financier s’est établi à - 24 millions d’euros, contre - 8 millions d’euros au T2 2022 ; les charges nettes d’intérêts au T2 2023 se sont élevées à - 28 millions d’euros, contre - 22 millions d’euros au T2 2022.

L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 70 millions d’euros, à comparer à - 48 millions d’euros au T2 2022.

En conséquence, le résultat net, part du Groupe, est positif et s’est établi à 159 millions d’euros, contre - 415 millions d’euros au T2 2022.

Analyse des résultats du premier semestre

Au cours du premier semestre 2023, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 2 696 millions d’euros, en progression de 31 % par rapport au premier semestre 2022 (+ 30 % à taux de change constants). La hausse des revenus du Groupe reflète :

un effet volume neutre : la baisse des livraisons du segment Industrie a été compensée par une progression des volumes des activités Pétrole et Gaz

un effet prix/mix positif de + 26 %

un impact lié au segment Mine et Forêts de + 4 %

un effet devises de + 1 % principalement lié à la baisse de l’EUR/USD

Au cours du premier semestre 2023, le résultat brut d’exploitation a progressé de 489 millions d’euros pour s’élever à 694 millions d’euros (contre 205 millions d’euros au S1 2022), soit une marge de 25,7 % du chiffre d’affaires (contre 10.0 % au S1 2022). La progression du RBE consolidé reflète :

Une marge industrielle en hausse significative pour atteindre 8 80 millions d’euros, soit 3 2 , 6 % du chiffre d’affaires , contre 383 millions d’euros et 18,6 % du chiffre d’affaires au S1 2022. La contribution positive de l’ensemble des activités Pétrole & Gaz, à la fois en termes de prix et de volumes, a été complétée par une reprise des volumes de minerai de fer vendus.

, contre 383 millions d’euros et 18,6 % du chiffre d’affaires au S1 2022. La contribution positive de l’ensemble des activités Pétrole & Gaz, à la fois en termes de prix et de volumes, a été complétée par une reprise des volumes de minerai de fer vendus. Les coûts administratifs, commerciaux et de recherche se sont élevés à 163 millions d’euros, soit 6,0 % du chiffre d’affaires (contre 183 millions d’euros et 8,9 % au S1 2022).

Au cours du premier semestre 2023, le résultat d’exploitation est positif à 515 millions d’euros, tandis qu’il fut négatif à hauteur de - 375 millions d’euros au S1 2022 notamment impacté par les provisions comptabilisées au T2 2022.

Le résultat financier s’est établi à - 70 millions d’euros, contre - 21 millions d’euros au S1 2022 ; les charges nettes d’intérêts au premier semestre 2023 se sont élevées à - 54 millions d’euros, contre - 45 millions d’euros au S1 2022.

L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 123 millions d’euros, à comparer à - 51 millions d’euros au S1 2022.

En conséquence, le résultat net, part du Groupe, est positif et s’est établi à 315 millions d’euros, soit une marge nette de 11,7 %, contre - 450 millions d’euros au S1 2022.

ANALYSE DES RESULTATS PAR SEGMENT

Tubes

Au cours du deuxième trimestre 2023, le chiffre d’affaires du segment Tubes a augmenté de 17 % du fait de prix plus élevés. Le RBE a progressé de manière significative, passant de 129 millions d’euros au T2 2022 à 330 millions d’euros au T2 2023 ; la hausse de 27 % du prix de vente moyen par tonne ayant plus que compensé la baisse de 8 % des volumes.

Au cours du premier semestre 2023, le chiffre d’affaires du segment Tubes a augmenté de 27 % du fait de prix plus élevés. Le RBE du segment Tubes a plus que triplé atteignant 609 millions d’euros au S1 2023 porté par des volumes stables et une amélioration de 27 % du prix de vente moyen par tonne.

Mine & Forêts

Au cours du deuxième trimestre 2023, la production vendue de minerai de fer s’est élevée à 1,9 million de tonnes, contre 1 million de tonnes au T2 2022. La faible production vendue au T2 2022 résulte de l’incident du début d’année 2022 qui a affecté une partie du parc de résidus miniers. La production vendue de minerai de fer s’est élevée à 3,4 millions de tonnes au cours du premier semestre 2023.

Le chiffre d’affaires du segment Mine & Forêts a atteint 93 millions d’euros au cours du deuxième trimestre 2023, en forte progression par rapport à un chiffre d’affaires de 68 millions d’euros au T2 2022.

Le RBE du segment Mine & Forêts s’est élevé à 50 millions d’euros au T2 2023, impliquant une marge RBE de 54 % du chiffre d’affaires.

Au cours du premier semestre 2023, le chiffre d’affaires du segment Mine & Forêts s’est élevé à 186 millions d’euros, contre 92 millions d’euros au S1 2022.

Le RBE du segment Mine & Forêts s’est élevé à 98 millions d’euros au S1 2023, impliquant une marge RBE de 53 % du chiffre d’affaires.



FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Analyse des flux de trésorerie

Au cours du second trimestre 2023, le flux de trésorerie opérationnel ajusté s’est amélioré à 232 millions d’euros, contre 73 millions d’euros au T2 2022 ; l’amélioration significative du RBE ayant plus que compensé la hausse des impôts payés ainsi que la hausse des flux de trésorerie liés au résultat financier.

Au cours du premier semestre 2023, le flux de trésorerie opérationnel ajusté a fortement progressé de 418 millions d’euros pour atteindre 531 millions d’euros principalement porté par une hausse du RBE.

Au cours du deuxième trimestre 2023, le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a diminué de 8 millions d’euros, contre une hausse de 187 millions d’euros au T2 2022. Le besoin en fonds de roulement net exprimé en jours de chiffre d’affaires s’établit à 92 jours, contre 117 jours au T2 2022.

Au cours du premier semestre 2023, le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a augmenté de 44 millions d’euros, contre une hausse significative de 403 millions d’euros au S1 2022.

Les investissements industriels bruts se sont élevés à 66 millions d’euros au cours du deuxième trimestre 2023 (contre 25 millions d’euros au T2 2022) et se sont établis à 119 millions d’euros au cours du premier semestre 2023 (contre 59 millions d’euros au S1 2022).

Au cours de l’exercice 2023, les investissements industriels bruts devraient se situer autour de 220 millions d’euros, incluant approximativement 70 millions d’euros liés au transfert des volumes de Pétrole & Gaz vers le Brésil.

En conséquence, le flux de trésorerie disponible ajusté est positif à 174 millions d’euros au cours du deuxième trimestre 2023, contre - 139 millions d’euros au T2 2022. Au cours du premier semestre 2023, le flux de trésorerie disponible ajusté s’est élevé à 368 millions d’euros, porté par l’amélioration du RBE ainsi que par une gestion efficiente du besoin en fonds de roulement (contre un flux de trésorerie disponible ajusté négatif à - 349 millions d’euros au S1 2022).

Au cours du deuxième trimestre 2023, la génération de trésorerie globale s’élève à 118 millions d’euros, incluant l’impact des charges de restructuration et autres éléments non-récurrents pour - 59 millions d’euros, ainsi que des cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence positive sur la trésorerie pour 3 millions d’euros.

Au cours du premier semestre 2023, la génération de trésorerie globale s’établit à 269 millions d’euros, à comparer à - 430 millions d’euros au S1 2022.

Le flux de trésorerie disponible, tel que défini précédemment, s’élève à 115 millions d’euros au T2 2023, contre - 172 millions d’euros au T2 2022, et s’établit à 262 millions d’euros au S1 2023, contre - 401 millions d’euros au S1 2022.

Dette nette et liquidité

Au 30 juin 2023, la dette nette s’élève à 868 millions d’euros, contre 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2022. La dette brute s’élève à 1,7 milliard d’euros, incluant 60 millions d’euros de réévaluation à la juste valeur en IFRS 9 (qui seront repris sur la durée de vie de la dette). La dette long terme s’élève à 1,4 milliard d’euros et la dette court terme à 367 millions d’euros.

Au 30 juin 2023, la dette de location s’établit à 65 millions d’euros, contre 71 millions d’euros au 31 décembre 2022, en application de la norme IFRS 16.

Au 30 juin 2023, le Groupe dispose d’une position de liquidité solide avec 1,5 milliard d’euros, composée d’une trésorerie au bilan de 855 millions d’euros, d’une ligne de crédit confirmée non utilisée à hauteur de 462 millions d’euros ainsi que d’une ligne de crédit confirmée adossée à des actifs pour 181 millions d’eurosc.

Le Groupe n’a aucun remboursement de dette prévu avant juin 2026.

REPRISE A PLEINE EXPLOITATION DE LA MINE DE PAU BRANCO

La mine de Pau Branco a retrouvé des niveaux de production plus élevés à la fin du deuxième trimestre 2023 après le retour à une pleine exploitation de la pile de résidus miniers Cachoeirinha. La production vendue au cours du deuxième semestre 2023 est actuellement anticipée à environ 3,6 millions de tonnes, et les coûts de production devraient se situer, pour le moment, dans la partie supérieure de la fourchette récente.

Nous exécutons actuellement un plan visant à déplacer nos activités d'extraction vers des réserves déjà identifiées et de meilleure qualité au cours des prochains trimestres. La direction de Vallourec est en contact avec les autorités nationales et régionales afin d'obtenir les autorisations environnementales et de production nécessaires.

LE PLAN NEW VALLOUREC EN BONNE VOIE D’EXECUTION

Le plan New Vallourec, annoncé en mai 2022, se déroule comme prévu. Il vise à générer 230 millions d’euros de RBE annuel additionnels récurrents, et environ 20 millions d’euros de réduction des dépenses d’investissement, avec un effet plein dès le deuxième trimestre 2024. Ce plan permettra au Groupe de générer un flux de trésorerie disponible positifd, avant variation du besoin en fonds de roulement, y compris en bas de cycle.

La fermeture des sites en Europe est légèrement en avance sur le calendrier, et nous prévoyons que les activités de production de tubes en Allemagne se termineront au quatrième trimestre 2023. Les effectifs concernés par les fermetures des sites annoncées en mai 2022 ont commencé à quitter le Groupe au premier trimestre 2023. La dernière vague de départs est prévue en 2024 pour les salariés allemands chargés des opérations de démantèlement. Le programme de renforcement des capacités au Brésil, qui vise à accroître nos capabilités pour le segment Tubes en Amérique du Sud, est en bonne voie.

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2023

Au cours du troisième trimestre de l’année, en tenant compte de nos hypothèses et des conditions de marché actuelles, le Groupe anticipe :

Une baisse de la rentabilité du segment Tubes en conséquence de volumes et de prix plus bas aux Etats-Unis, en partie compensée par des prix plus élevés à l’international.

en conséquence de volumes et de prix plus bas aux Etats-Unis, en partie compensée par des prix plus élevés à l’international. Une réduction de la production vendue du segment Mine et Forêts. Les volumes produits devraient être légèrement inférieurs à un niveau de pleine capacité et les coûts de production devraient se situer dans la partie supérieure de la fourchette récente.

Le Groupe réitère et complète ses objectifs pour l’exercice 2023, communiqués le 13 juillet 2023 :

RBE compris entre 950 millions d’euros et 1,1 milliard d’euros . Ceci inclut les principales hypothèses suivantes : Sur le marché américain, Vallourec s’attend à ce que les volumes vendus atteignent un point bas au cours du troisième trimestre à mesure que les stocks des distributeurs se normaliseront. Les prix de marché e devraient baisser modérément par rapport à leur niveau actuel. La production de minerai de fer vendue au second semestre devrait s’élever à approximativement 3,6 millions de tonnes. L’indice Platts 62% Fe CFR Chine est attendu autour de 105 dollars américains par tonne au cours du second semestre 2023 f .





Ceci inclut les principales hypothèses suivantes : G énération globale de trésorerie en deuxième partie de l’année qui devrait être positive, hors tout produit lié à la cession d’actifs.





hors tout produit lié à la cession d’actifs. Poursuite de la réduction de la dette nette au cours du second semestre 2023 par rapport au niveau du deuxième trimestre 2023.

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 17 avril 2023 sous le numéro de dépôt n° D.23-0293, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com). En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou des développements dans les périodes ultérieures. En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Production de Tubes expédiée

En milliers de tonnes 2023 2022 Variation T1 431 395 9% T2 396 433 (9%) T3 462 T4 514 Total 1 804

Production de minerai de fer vendue

En millions de tonnes 2023 2022 Variation T1 1,5 0,1 na T2 1,9 1,0 94% T3 1,5 T4 1,4 Total 4,0

Taux de change

Taux de change moyen T2 2023 T1 2023 T2 2022 EUR / USD 1,08 1,07 1,09 EUR / BRL 5,48 5,58 5,56 USD / BRL 5,07 5,19 5,08

Chiffre d’affaires du segment Tubes par zone géographique

En millions d'euros T2 2023 T1 2023 T2 2022 Variation vs. T1 2023 Variation vs. T2 2022 Amérique du Nord 663 658 460 1% 44% Amérique du Sud 229 189 213 21% 8% Moyen Orient 157 112 110 40% 43% Europe 102 152 172 -33% -41% Asie 73 54 102 35% -29% Reste du Monde 56 92 39 -40% 42% Total Tubes 1 279 1 258 1 096 2% 17%

Chiffre d’affaires du segment Tubes par marché

En millions d'euros T2 2023 T1 2023 T2 2022 Variation vs. T1 2023 Variation vs. T2 2022 Variation vs. T2 2022 à taux de change constants Pétrole & Gaz et Pétrochimie 1 039 1 021 753 2% 38% 41% Industrie 207 214 277 -3% -25% -25% Autres 33 23 67 45% -51% -49% Total Tubes 1 279 1 258 1 096 2% 17% 19%

Indicateurs clés par segment au T2 2023 g

Tubes Mine & Forêts Holdings & divers Opérations inter-secteurs Total T2 2023 T2 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation Volumes vendus (a) 396 433 -8% 1,9 1,0 93% Chiffre d'Affaires (m€) 1 279 1 096 17% 93 68 36% 51 60 -15% -65 -80 -19% 1 358 1 144 19% Prix de vente moyen (€) 3 226 2 531 27% RBE (m€) 330 129 156% 50 51 -1% -5 -14 -64% -1 -6 -83% 374 160 134% Investissements incorporels, corporels et biologiques (m€) 61 21 190% 5 4 25% – – na 66 25 164%

a Volumes vendus en milliers de tonnes pour le segment Tubes; Volumes vendus en millions de tonnes pour la mine

na = non applicable

Compte de résultat consolidé résumé

En million d'euros T2 2023 T1 2023 T2 2022 Variation vs. T1 2023 Variation vs. T2 2022 Chiffre d'Affaires 1 358 1 338 1 144 20 214 Coûts industriels des produits vendus -890 -926 -890 36 0 Marge Industrielle 468 412 254 56 214 (en % du CA) 34,5% 30,8% 22,2% 3,7 pp 12,3 pp Coûts administratifs, commerciaux et de recherche -84 -79 -98 -5 14 (en % du CA) -6,2% -5,9% -8,6% (0,3) pp 2,4 pp Autres -10 -13 4 3 -14 Résultat brut d'exploitation 374 320 160 54 214 (en % du CA) 27,5% 23,9% 14,0% 3,6 pp 13,6 pp Amortissements industriels -45 -40 -49 -5 4 Amortissements et autres dépréciations -9 -10 -13 1 4 Dépréciations d'actifs -8 0 0 -8 -8 Cessions d'actifs, restructuration et éléments non récurrents -55 -13 -456 -42 401 Résultat d'exploitation 258 257 -358 1 616 Résultat financier -24 -46 -8 22 -16 Résultat avant impôts 234 211 -366 23 600 Impôts sur les bénéfices -70 -53 -48 -17 -22 Quote part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence 1 -1 -1 2 2 Résultat net 164 157 -415 7 579 Part des participations ne donnant pas le contrôle 5 1 0 4 5 Résultat net, part du Groupe 159 156 -415 3 574 Résultat net par action (€) 0,68 0,67 -1,81 0,01 2,50 Résultat net dilué par action (€) 0,68 0,66 -1,81 0,02 2,49 Nombre d'actions en circulation (en millions) 233 232 229 1 4 Nombre d'actions dilué (en millions) 236 237 229 -1 7





Bilan consolidé résumé













En millions d'euros Actifs 30-Jun-23 31-Dec-22 Passifs 30-Jun-23 31-Dec-22 Capitaux propres - part du Groupe 2 026 1 643 Immobilisations incorporelles nettes 47 37 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 48 42 Ecarts d’acquisition 42 40 Total des capitaux propres 2 074 1 685 Immobilisations corporelles nettes 1 848 1 829 Emprunts et dettes financières (A) 1 357 1 367 Actifs biologiques 75 63 Dette de location (D) 47 51 Sociétés mises en équivalence 16 16 Engagements envers le personnel 95 105 Autres actifs non courants 182 187 Impôts différés 80 52 Impôts différés 254 238 Autres provisions et passifs 306 297 Total actifs non courants 2 463 2 409 Total passifs non courants 1 885 1 871 Stocks 1 354 1 312 Provisions 319 355 Clients et comptes rattachés 802 824 Emprunts et concours bancaires courants (B) 367 314 Instruments dérivés - actif 52 41 Dette de location (E) 18 20 Autres actifs courants 255 211 Fournisseurs 788 787 Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)



855



552



Instruments dérivés - passif 27 36 Autres passifs courants 306 286 Total actifs courants 3 319 2 939 Total passifs courants 1 825 1 797 Actifs destinés à être cédés et activités abandonnées 7 9 Passifs destinés à être cédés et activités abandonnées 6 4 Total actifs 5 790 5 358 Total passifs 5 790 5 358 Dette Nette (A+B-C) 868 1 130 Résultat net, part du Groupe 315 -366 Dette de location (D+E) 65 71

Flux de trésorerie disponible

En millions d'euros T2 2023 T1 2023 T2 2022 Variation vs. T1 2023 Variation vs. T2 2022 Résultat brut d’exploitation (RBE) 374 320 160 54 214 Eléments du RBE sans impact sur la trésorerie -21 13 -36 -34 15 Flux de trésorerie liés au résultat financier -61 -18 -34 -43 -27 Paiement de taxes -60 -16 -17 -44 -43 Flux de trésorerie opérationnel ajusté 232 299 73 -67 159 Variation du Besoin en Fonds de Roulement

lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] 8 -52 -187 60 195 Investissements industriels bruts -66 -53 -25 -13 -41 Flux de trésorerie disponible ajusté 174 194 -139 -20 313 Charges de restructuration &

autres éléments non-récurrents -59 -47 -33 -12 -26 Cessions d’actifs et autres éléments ayant

un impact sur la trésorerie (A) 3 4 -18 -1 21 Génération de trésorerie globale (B) 118 151 -190 -33 308 Ajustement de la dette nette d'éléments

sans impact sur la trésorerie 14 -21 14 35 0 Variation de l'endettement net

[+ baisse, (hausse)] 132 130 -176 2 308 Flux de trésorerie disponible, tel que défini

précédemment (B-A) 115 147 -172 -32 287

Endettement

En millions d'euros 30-juin-23 31-déc.-22 Emprunt obligataire (8,500%) échéance 2026 1 121 1 135 PGE (1,837%) échéance 2027 224 220 ACC ACE (a) 332 282 Autres 47 43 Total dette financière brute 1 724 1 681 Trésorerie 855 552 Total dette financière nette 868 1 130

(a) Fait référence au programme ACC (Avance sur Contrat de Change) et ACE (Avance sur Dépôts) au Brésil





Liquidité

En millions d'euros 30-juin-23 31-déc.-22 Trésorerie 855 552 Ligne de crédit confirmée (RCF) disponible 462 462 Ligne de crédit confirmée adossée à des actifs (ABL) disponible (a) 181 189 Total liquidité 1 498 1 203

(a) Cette ligne de crédit confirmée adossée, à des actifs (ABL) disponibles, de 210 millions de dollars est soumise à un calcul de la capacité d'emprunt basé sur les créances clients et les stocks éligibles, entre autres éléments. La base d'emprunt est actuellement supérieure au montant confirmé. La disponibilité du financement indiquée est nette d'environ 14 millions de dollars de lettres de crédit émises et d'autres éléments.







Réconciliation des nouveaux indicateurs ayant une incidence sur la trésorerie

T2 2022 - Réconciliation du Flux de trésorerie disponible Précédente appellation Précédent Format Eléments du RBE sans impact sur la trésorerie (a) Charges de

restructuration &

autres éléments non-récurrents Autres éléments financiers ayant un impact sur la trésorerie Investissements industriels bruts Autres impacts sur la trésorerie (flux de trésorerie financier et d'investissement) Nouveau Format Appellation courante Résultat Brut d'Exploitation 160 - - - - - 160 Résultat Brut d'Exploitation Provisions et autres éléments sans impact sur la trésorerie -21 -15 - - - - -36 Eléments du RBE sans impact sur la trésorerie Flux de trésorerie liés au résultat financier -49 - - 15 - - -34 Flux de trésorerie liés au résultat financier Paiement de taxes -17 - - - - - -17 Paiement de taxes Autres (incl. Charges de restructuration) -32 15 33 -15 - - - – Flux de trésorerie opérationnel avant variation du BFR 41 - 33 - - - 73 Flux de trésorerie opérationnel ajusté Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] -187 - - - - - -187 Variation du Besoin en Fonds de Roulement

lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] – - - - - -25 - -25 Investissements industriels bruts Flux de trésorerie opérationnel -146 - 33 - -25 - -139 Flux de trésorerie disponible ajusté Investissements industriels bruts -25 - - - 25 - - – – - - -33 - - - -33 Charges de restructuration &

autres éléments non-récurrents – - - - - - -19 -18 Cessions d’actifs et autres éléments ayant

un impact sur la trésorerie Flux de trésorerie disponible -171 - - - - -19 -190 Génération de trésorerie globale Cessions d'actifs et autres éléments -5 - - - - 19 14 Ajustement de la dette nette d'éléments

sans impact sur la trésorerie Variation de l'endettement net [+ baisse, (hausse)] -176 - - - - - -176 Variation de l'endettement net

[+ baisse, (hausse)]

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable

Flux de trésorerie disponible ajusté : défini comme le flux de trésorerie opérationnel ajusté, +/- variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et les investissements industriels bruts. Il correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité retraités des charges de restructuration et autres éléments non-récurrents +/- les investissements industriels bruts.

Flux de trésorerie opérationnel ajusté : défini comme le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ajusté des produits et charges sans incidence sur la trésorerie, des flux de trésorerie liés au résultat financier et de taxes.

Cessions d’actifs et autres éléments ayant un impact sur la trésorerie : inclut des encaissements relatifs à la vente d’actifs ainsi que d’autres flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement et de financement (ex : remboursements d’emprunts).

Variation du besoin en fonds de roulement : se réfère à la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Données à taux de change constants : les données présentées « à taux de change constants » sont calculées en neutralisant l’effet de conversion en euro du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro. L’effet de change de conversion est neutralisé par l’application des taux de change de l’année N-1 au chiffre d’affaires de l’année N de ces sociétés.

Résultats Brut d’Exploitation : Le résultat brut d’exploitation est obtenu en partant du résultat d’exploitation avant amortissements et en excluant certains produits et charges d’exploitation non récurrents présentant un caractère inhabituel ou rare dans leur réalisation, à savoir :

les dépréciations d’écarts d’acquisition et d’immobilisations constatées dans le cadre des tests de dépréciation selon IAS 36 ;

les charges de restructuration, notamment les mesures d’adaptation des effectifs de montants significatifs, concernant des événements ou des décisions d’envergure ;

les plus-values ou moins-values de cessions ;

les charges et produits qui résulteraient d’un litige d’une matérialité très significative, d’opérations de déploiement ou de capital majeures (frais d’intégration d’une nouvelle activité…).

Flux de trésorerie lié au résultat financier : inclut le paiement d’intérêts liés à la dette financière ainsi qu’à la dette de location, les produits financiers et autres coûts financiers.

Flux de trésorerie disponible : tel que défini précédemment, peut toujours être calculé comme suit : génération de trésorerie globale – cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence sur la trésorerie. Le flux de trésorerie disponible se définit également comme le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ajusté des variations de provisions, moins Intérêts et Impôts décaissés, variation du besoin en fonds de roulement, moins investissements industriels bruts et moins Charges de Restructuration/Autre.

Investissements industriels bruts : les investissements industriels bruts se définissent comme la somme des décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et ceux liés aux acquisitions d’actifs biologiques.

(Hausse) baisse de la d ette nette : (alternativement « variation de la dette nette ») se définit comme la génération de trésorerie globale +/- ajustements de la dette nette sans incidence sur la trésorerie.

Marge industrielle : la marge industrielle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts industriels des produits vendus (c’est-à-dire après imputation des coûts industriels variables et des coûts industriels fixes), hors amortissements.

Dette de location : la dette de location est définie comme la valeur actualisée des engagements de loyers futurs.

Dette nette : la dette nette consolidée se définit comme les emprunts et dettes financières non courants + emprunts et concours bancaires courants - trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette exclut la dette de location financement.

Besoin en fonds de roulement net : défini comme le besoin en fonds de roulement net des provisions pour stock et créances clients ; les jours de besoin en fonds de roulement net sont calculés sur la base des ventes trimestrielles annualisées.

Ajustements de la dette nette sans incidence sur la trésorerie : comprend des effets de change sans impact de trésorerie sur le solde de la dette, les ajustements à la juste valeur définis par les normes IFRS sur le solde de la dette et d'autres éléments sans incidence sur la trésorerie.

Eléments sans incidence sur la trésorerie dans le RBE : inclut des provisions et autres éléments sans impact sur la trésorerie dans le calcul du RBE.

Besoin en fonds de roulement lié à l’activité : inclut le besoin en fonds de roulement et les autres créances et dettes.

Charges de restructuration et autres éléments non-récurrents : se compose principalement des coûts ayant une incidence sur la trésorerie liés à l'exécution du plan New Vallourec, y compris les indemnités de licenciement et autres coûts de fermeture d'installations.

Génération de trésorerie globale : se définit comme le flux de trésorerie disponible ajusté +/- charges de restructuration et autres éléments non-récurrents, des cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence sur la trésorerie. La génération de trésorerie globale correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité +/- les investissements industriels bruts et les cessions d’actifs et autres éléments ayant une incidence sur la trésorerie.

Besoin en fonds de roulement : défini comme les créances clients plus les stocks moins les dettes fournisseurs (hors provisions).

a Tel que communiqué le 13 juillet 2023

b Se référer aux hypothèses définies dans la section « perspectives pour l’exercice 2023 »

c 9 millions de dollars de lettre de crédit et autres engagements émis à fin juin 2023.

d Le flux de trésorerie disponible est aligné avec la précédente définition. Se référer à la section « Définitions des données financières à caractère non strictement comptable » pour plus d’éléments.

e Les prix de marché se définissent comme l’indice PipeLogix (moyenne de tous les indicateurs sans soudure), comme indiqué dans les présentations de résultats trimestriels de Vallourec.

f L’indice Platts 62% Fe CFR Chine s’est établi en moyenne à environ 118 dollars américains par tonne au cours du premier semestre 2023.

g Volumes vendus en milliers de tonnes pour le segment Tubes ; Volumes vendus en millions de tonnes pour la Mine

