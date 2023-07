English Dutch French

Bekaert annonce un changement au sein du Conseil d'administration





Bekaert annonce aujourd'hui que Gregory Dalle a démissionné de son poste d'Administrateur et se retire du Conseil d'administration avec effet au 31 juillet 2023. Cette démission fait suite à la récente nomination de Gregory en tant que Managing Director chez Citi, avec les responsabilités et obligations qui en découlent. Il a rejoint le Conseil d'administration en mai 2015 et était membre du Comité d'audit, des risques et des finances.

"Au nom du Conseil d'administration, je remercie Greg pour son engagement et son dévouement envers l'entreprise", a déclaré Jürgen Tinggren, Président du Conseil d'administration. "Nous avons beaucoup apprécié le leadership, la perspicacité et l'expertise de Greg au cours des huit dernières années".



Le Conseil d'administration prendra une décision sur la succession de Gregory Dalle dans les prochains mois.

Pièce jointe