Bekaert kondigt wijziging aan in de Raad van Bestuur





Bekaert kondigt vandaag aan dat Gregory Dalle zijn ontslag heeft ingediend als Bestuurder en terugtreedt uit de Raad van Bestuur op 31 juli 2023. Dit ontslag komt er als gevolg van Gregory’s recente benoeming als Managing Director bij Citi, met de daaraan verbonden verwachtingen en verplichtingen. Hij vervoegde de Raad van Bestuur in mei 2015 en was lid van het Audit, Risk & Finance Committee.





"In naam van de Raad van Bestuur dank ik Greg voor zijn engagement en toewijding aan de onderneming" verklaarde Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. "We hebben het leiderschap, de inzichten, en de expertise die Greg heeft aangebracht, enorm gewaardeerd over de afgelopen acht jaar."





De Raad van Bestuur zal in de komende maanden een beslissing nemen over de opvolging van Gregory Dalle.

