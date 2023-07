Crédit Agricole Loire Haute-Loire : communiqué financier au 30 juin 2023

Communiqué de presse à fin juin 2023

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

St Etienne, publié le 28 juillet 2023

Le jeudi 27 juillet 2023, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin juin 2023.

Une banque engagée et utile pour le territoire

Une présence aux côtés de chaque habitant et en toute circonstance qui se traduit par un bon niveau d’activité

La Caisse Régionale offre le 1er réseau bancaire sur le territoire avec 138 agences de proximité, 6 agences spécialisées, 281 automates de retrait et 1 415 collaborateurs dont 98 alternants engagés aux côtés de nos clients.

Les encours de collecte sont en progression de +3,5% sur un an à 15,9 Mds€.

La collecte bilan, levier de financement de l’économie de proximité, augmente de +4,3% avec une hausse de +15,4% sur les livrets et un doublement des encours de dépôts à terme pour lesquels la Caisse Régionale mène une politique volontariste envers les entreprises du territoire. Ces mouvements vers les produits d’épargne ont entraîné une baisse concomitante des dépôts à vue.

La collecte hors-bilan progresse de +1,7% avec des encours assurance-vie en amélioration de +1% et des valeurs mobilières qui augmentent de +4,6%.

Les encours de crédits clientèle progressent de +4,5% pour atteindre 10,3 Mds€. Ils permettent d’accompagner les projets de l’ensemble des acteurs locaux, avec +6,3% sur les crédits habitat, +2,8% sur les prêts consommation et +5,8% sur les crédits équipement à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales.

La production de crédits habitat est moins dynamique sur ce premier semestre 2023, sous les effets conjugués des règles encadrant cette activité et de la hausse des taux. Toutefois, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire qui représente plus de 31%* des parts de marché sur le crédit immobilier, continue de se mobiliser et se positionne aux côtés de tous les emprunteurs pour les accompagner de façon personnalisée.

L’évolution du nombre de contrats d’assurances de biens et de personnes souscrits par les clients de la Caisse Régionale reste dynamique à +1,6% sur un an.

Les services poursuivent leur évolution avec +1,2% pour les offres de banque au quotidien.

Enfin, sur l’année 2023, la Caisse Régionale reste attractive avec plus de 11 600 entrées en relation.

45% des clients de la Caisse Régionale sont sociétaires (229 625 sociétaires). Ces sociétaires représentés par 800 administrateurs ont eu la possibilité de se rendre dans les 60 rencontres sociétaires qui se sont tenues en proximité sur ce premier semestre.

Des résultats financiers qui atteste nt de la solidité du Crédit Agricole Loire Haute- Loire dans un environnement rendu difficile par la hausse rapide des taux

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une baisse de -7,9% sur un an à 161,5 M€.

Cette évolution est principalement due à une marge d’intermédiation globale en diminution liée à la hausse brutale des taux de marché. Dans ce contexte de forte remontée des taux, les épargnants bénéficient d’une évolution rapide de la rémunération de leur épargne, alors que les taux fixes des crédits immobiliers protègent les emprunteurs de manière durable.

L’impact de cette baisse de la marge d’intermédiation est atténué grâce à la diversité de nos revenus en lien avec la commercialisation de services et les investissements de la Caisse Régionale.

A 83,4 M€, les charges de fonctionnement augmentent de +1,7% par rapport à juin 2022. Ces charges permettent de financer le développement de l’entreprise tant sur les moyens humains (83 nouveaux collaborateurs ont rejoint la Caisse Régionale sur le 1er semestre 2023) que technologiques.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue de renforcer ses provisions avec une dotation sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) de 4,7M€.

Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse mais reste maîtrisé à 1.87% à fin juin 2023.

Le taux de couverture des créances douteuses dont créances en période d’observation s’élève à 53,5%.

Ainsi, le coût du risque s’établit à 11,3 M€ en progression de 0,5M€ par rapport à juin 2022.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 3,3 M€, le résultat net social atteint 62,9 M€ (-13,6%).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 47,7 M€ en intégrant 9,5 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 62€ au 30 juin 2023 en progression de 16,5% sur le premier semestre 2023.

La Caisse Régionale a versé un dividende de 3€ le 02 juin 2023, soit un rendement de 5,6% sur le cours du 31/12/2022.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



06-2023



Variation Encours de collecte 15 854 +3,5 % Encours de crédits clientèle 10 300 +4,5 % PNB 161,5 -7,9 % Charges de fonctionnement (83,4) +1,7 % Résultat brut d’exploitation 78,1 -16,2 % Résultat net social 62,9 -13,6 %











Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



06-2023



Variation PNB 225,5 -5,8 % Charges de fonctionnement (145,3) -0,4 % Résultat brut d’exploitation 80,2 -14,3 % Résultat net consolidé – part du groupe 47,8 -17,9 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 mars 2023, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,7 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 31,1% pour un minimum règlementaire de 10,5 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,6 Mds€ et représentent 16,6% du bilan dont le total s’élève au 30/06/2023 à 15,4 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 29,3 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 50,6%.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est engagé et agit chaque jour pour la Loire et la Haute- Loire

Embarquée dans son ambitieux projet d’entreprise « Engagés ! », lancé fin 2022, la Caisse Régionale opère des transformations pour accompagner les projets des clients, les évolutions du territoire et les défis de la société.

Les premières réalisations de ce projet sont en œuvre, comme :

Le déploiement d’une nouvelle organisation dans les agences qui vise à renforcer les compétences et à apporter à nos clients et prospects plus de conseils, de valeur et d’expertise en proximité.





De nouveaux métiers sont créés, comme celui de conseiller habitat et transition pour fournir à nos clients un accompagnement expert sur leurs projets de vie. De même un pôle santé voit le jour à Saint-Etienne pour accompagner spécifiquement les professionnels du secteur sur les 2 départements de la Loire et de la Haute-Loire.

Sur le volet humain, la Caisse Régionale met en œuvre de nouvelles formes d’organisation du travail, avec l’ouverture du travail à distance et de la flexibilité horaire. Dans un environnement du travail en mutation, ces nouvelles modalités visent à garantir l’équilibre entre les attentes des clients, du territoire, des équipiers et de la Caisse Régionale.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire se structure pour participer au développement des énergies vertes. Ainsi, une filière transition énergétique a été créée et des experts recrutés pour accompagner le territoire et tous ses acteurs dans ce défi sociétal majeur.

Fidèle à sa raison d’être, pour soutenir ses clients, le Groupe Crédit Agricole met en œuvre des mesures d’urgence suite aux dégradations lors des violences urbaines. Il est ainsi possible de bénéficier d’exonération de franchise pour les assurés touchés, les délais d’indemnisation sont réduits et des reports d’échéances de crédit sont activables.

Tout ceci est possible grâce à la solidité financière du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et à sa volonté de créer de la valeur pour chacun et construire un avenir plus durable pour tous.

*donnée au 30 avril 2023

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Frédéric ROYON (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr) -

