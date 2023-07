English Dutch French

Bekaert kondigt de zevende tranche van haar inkoopprogramma eigen aandelen aan







Bekaert heeft de zesde tranche van het inkoopprogramma voltooid op 21 juli 2023. De vennootschap heeft tussen 10 mei 2023 en 21 juli 2023 een totaal van 609 016 gewone aandelen ingekocht voor een bedrag van € 25,5 miljoen. Tijdens de eerste zes tranches van het inkoopprogramma heeft Bekaert een totaal van 4 822 803 gewone aandelen ingekocht voor een bedrag van € 172,8 miljoen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat de zevende tranche van haar inkoopprogramma op 28 juli 2023 wordt opgestart voor een totaalbedrag tot maximaal € 30 miljoen (de Zevende Tranche). Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de marktvoorwaarden, de Zevende Tranche zal worden voltooid voorafgaand aan de publicatie van het activiteitenverslag over het derde kwartaal van de groep, die gepland is op 17 November 2023.

Gezien het lage handelsvolume op de aandelenmarkt in het algemeen en om het aantal aandelen beschikbaar voor inkoop te verhogen, heeft Bekaert beslist om het liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux SA, dat op 1 september 2023 vervalt, stop te zetten.

Bekaert heeft Kepler Cheuvreux SA aangesteld als onafhankelijke intermediair om de aandelen in haar naam in te kopen en om, onafhankelijk van Bekaert, handelsbeslissingen te nemen in het kader van de Zevende Tranche.

Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap te verminderen en alle aandelen die in het kader van deze regeling worden ingekocht, zullen worden vernietigd. Tot dusver werden 4 600 889 eigen aandelen vernietigd.

Tijdens de Zevende Tranche van het Programma zal Bekaert regelmatig persberichten publiceren met updates over de geboekte vooruitgang, zoals vereist door de wet. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina's van onze website.





Bijlage